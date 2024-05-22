HATA DÜZELTMELERİ
Dostluk maçı düello savaşlarında bir arkadaş davet edince ikinci savaşçı seçiminin görünmemesi hatası düzeltildi.
Tüm Meka Godzilla ve Godzilla Buzz kostümlerinin ses efektleri düzeltildi.
Hanedan Mike ve Karanlık Taraf Carl için süper saldırıların görsel efektleri düzeltildi.
Yeniden renklendirilen aşamalı kostümleri, Godzilla spreyleri, Godzilla rozetleri ve Godzilla oyuncu simgeleri artık katalogdan alınabilecek.
HATA DÜZELTMELERİ
Gereken şöhrete ulaşmadan şöhret profil simgesinin açılmasına olanak veren bir hata düzeltildi.
Sprout'un süper özelliği artık kaijuların (Godzilla/Mekagodzilla) hareket etmesini engellemiyor.
Gray'in "baston" aksesuarı artık kaijuları çekmek için kullanılamıyor.
Yeni etkinlik başladığında mutasyon etkenlerinin ara sıra kaybolmasına neden olan hata giderildi.
Otis artık kaiju halindeyken aksesuarını kullanamıyor.
Kaijular artık binalara takılmıyor.
Dostluk maçları artık gereken zafer sayısına ulaşılana kadar devam ediyor.
Kaijuların hareket hızı ve sağlığı artırıldı.
Şehir yıkımı modunda binaların sağlığı artırıldı.
MUTASYONLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLER
Stu'nun yıldız gücü "gaz ver", mutasyon etkinken %50 daha az iyileştiriyor.
Rico ve Ruffs'ın atışları daha az sekiyor.
AŞAMALI MODDAKİ DÜZELTMELER VE DEĞİŞİKLİKLER
Aynı aşamaya iki veya daha fazla kez ulaştığınızda aşama yıldızının görünmemesi sorunu düzeltildi.
Aşamalı maçlarda taze kanın seçilme şansı artık sadece %1.
Android cihazlarda bazı çökmeleri düzelten isteğe bağlı bir güncelleme geldi.
Lily'nin neden olduğu bir çökme düzeltildi.
Şehir Yıkımı modunda tamamlanamayan bir harita düzeltildi.
Kit'in aksesuar açıklaması düzeltildi.
Oyuncu profilindeki bilgilerin kaydedilememesi sorunu düzeltildi.
Kont Pengula'nın saldırı grafikleri düzeltildi.
Dostluk maçlarındaki düellolarda savaşçı mutasyonlarının kullanılabilmesi hatası düzeltildi.
Aşamalı güçlendirmesinin bir aşama erken sona ermesi sorunu düzeltildi.
Aşamalı güçlendirmesi dengelendi: Bronz (güçlendirme yok), Gümüş (%10), Altın (%20), Elmas (%30), Gizemli (%50), Efsanevi (%75), Usta (%100)
Android çökmeleri ve diğer sorunlar için (umuyoruz ki) önümüzdeki hafta başlarında düzeltmeler gelecek!
Tür: Suikastçı
Özellik: Rakiplerin yakınındayken süperini doldurur. Ayak izleri görünmezdir.
Saldırı: Karaçalı
Lily öne doğru delici bir saldırı yapar. Tek cephanesi olur.
Süper: Sihirli Tohum
Düz bir hat üzerinde atış yapar. Bir rakibe isabet ederse küçük miktarda hasar verir ve rakibin arkasına ışınlanır.
Aksesuar: Kayboluş
Lily 3 saniyeliğine gölge alemine girer.
Aksesuar: Saksı Değişimi
Etkinleştirildikten sonraki süper fırlatılabilir bir saldırıya dönüşür ve Lily, hedefe isabet etmese bile saldırının varış noktasına ışınlanır.
Yıldız Gücü: Dikenli
Bir rakibe ışınlandıktan sonra Lily'nin bir sonraki temel saldırısı fazladan %50 hasar verir.
Yıldız Gücü: Tetikte
Süper dolum menzilinde bir rakip varsa Lily %15 hareket hızı kazanır.
Tür: Tank
Özellik: Hasar aldıkça süperini doldurur.
Saldırı: Mızrak Hücumu
Draco öne doğru bir saldırı yapar, mızrağın ucu temas ederse fazladan hasar verir.
Süper: Ejderha Gücü
Draco şişme ejderha kostümüne girerek fazladan hareket hızı kazanır ve daha az hasar alır. Değişen temel saldırısıyla önündeki koni şeklinde bir alana ateş püskürtür.
Aksesuar: Aparkat
Sonraki mızrak hücumu rakipleri havaya fırlatır.
Aksesuar: Son Savunma
Draco'nun sağlığı 2 saniye boyunca 1'in altına düşemez (Savaş Topu'nda bu süre boyunca topu tutamaz).
Yıldız Gücü: İşaretle
Her 5 saniyede bir sıradaki mızrak hücumu hedefi işaretler ve 5 saniye boyunca aldığı hasarı %35 artırır.
Yıldız Gücü: Parçala
Bu güç etkinleştirildiğinde ejderha gücü saldırısı aynı zamanda iyileştirir.
Brock: Roket Yağmuru
Brock, bir roket yağmuru ateşleyerek hedef bölgeye dört dalga halinde roket yağdırır.
Sandy: Hızlı Rüzgârlar
Sandy, kum fırtınası içindeyken kendine ve müttefiklerine %20 hareket hızı kazandırır. Aynı zamanda fırtına başladıktan sonra rakipleri 0,5 saniyeliğine susturur.
Nita: Ayı Kuvveti
Nita, Bruce'u güçlendirerek büyümesini sağlar. Ona ekstra %15 hareket hızı ve %20 sağlık kazandırır.
Max: Sınırsız Enerji
Max her takım üyesine bir enerji içeceği fırlatarak takım üyelerinin hareket hızını artırır ve süper saldırılarını %25 daha hızlı doldurmalarını sağlar.
Gene: Hiper Eller
Gene'in süperi üç farklı ele bölünür. Her el bir rakibi yakalayabilir.
Tick: Başına Buyruk
Tick'in kafası rakiplerine daha hızlı hücum eder ve patladıktan sonra arkasında altı tane minyatür bırakır.
Hiperşarjı etkin olan savaşçıların görünümünü büyük ölçüde değiştirecek yepyeni hiperşarj kostümlerimiz var!
İlk hiperşarj kostümü Godzilla Buzz olacak ve önümüzdeki Brawl Stars X Godzilla Etkinliği'nde ÜCRETSİZ olarak açılabilecek!
Brawl Stars X Godzilla Etkinliği
Godzilla Buzz | Etkinlik Ödülü ve Canavar Yumurtaları
Kırmızı Godzilla Buzz ve Siyah Godzilla Buzz renk çeşitleri | Canavar Yumurtaları
Süper Ranger Brock Kırmızı | 149 Elmas (Canavar Yumurtaları)
Süper Ranger Brock Mavi | 149 Elmas (Canavar Yumurtaları)
Süper Ranger Brock Sarı | 149 Elmas (Canavar Yumurtaları)
Süper Ranger Brock Pembe | 149 Elmas (Canavar Yumurtaları)
Süper Ranger Brock Siyah | 149 Elmas (Canavar Yumurtaları)
Mayıs Brawl Pass Sezonu: Godzilla
Meka Tick Ghidorah | Brawl Pass
Meka Tick Ghidorah Siyah ve Meka Tick Ghidorah Beyaz renk çeşitleri | Brawl Pass Plus
Mothra Eve | 149 Elmas (Aşamalı)
Meka Godzilla Nita | 199 Elmas
Haziran Brawl Pass Sezonu: Siber Savaş
Hacker Brock | Brawl Pass
Usta Hacker Brock ve RGB Hacker Brock renk çeşitleri | Brawl Pass Plus
Arıza Larry ile Lawrie | 149 Elmas (Aşamalı)
Bea Byte | 79 Elmas
Fangardiyan | 199 Elmas
Virüs Charlie | 299 Elmas
Yenilenenler
Şehir Ninjası Tara | 149 Elmas
Oyuncu Bibi | 199 Elmas
Rengi Yenilenenler
Kızıl Şövalye Surge | 149 Elmas
Beyaz Byron | 149 Elmas (Aşamalı)
Rui Shou Nita | 149 Elmas (Aşamalı)
Dalga Ustası Jacky | 149 Elmas (Aşamalı)
Yapımcı Buzz | 149 Elmas (Aşamalı)
Ay Laneti Penny | 149 Elmas (Aşamalı)
Piyano 8-BIT | 149 Elmas (Aşamalı)
Geri Dönenler
Rock Yıldızı Colt | 29 Elmas
Başıboş Bull | 149 Elmas
Bu kostümler güncelleme yayınlandığında gelecek.
Diğerleri
Byron Sahilde | 29 Elmas
Gala Mortis | 29 Elmas
Şemsiye Frank | 29 Elmas
Squad Buster Shelly | 199 Elmas
Kara Samuray Gene | 149 Elmas (Supercell MAKE)
Kabus Sandy | 149 Elmas (Supercell MAKE)
Çilek Lily | 29 Elmas
Kara Şövalye Draco | 29 Elmas
Saf Gümüş ve Saf Altın Kostümler
Chuck
Charlie
Willow
Kit
Mico
Saf Gümüş ve saf altın kostümler güncelleme yayınlandığında gelecek.
Güncellemeler
Mecha Bo: Yeni seslendirme + Tam rozet seti
Buz Kraliçesi Amber: Eklenen tüm özelliklerle (özel konuşmalar da dahil olmak üzere) efsanevi kostüm enderliğine yükseltildi.
Ünvanlar
Gojira - Godzilla Brawl Pass Plus Ünvanı
Bu Bir Bot - Siber Savaş Brawl Pass Plus Ünvanı
Kalleş - Lily Ustalık Ünvanı
Zindan Ustası - Draco Ustalık Ünvanı
Gus
Kalkanı artık rakipleri geri püskürtüyor.
Mr. P
Yardımcının hareket hızı %25 artırıldı
Üssün canı artırıldı - 2200 → 2500 (%13)
Mortis
Temel saldırı - hasar artırıldı - 940 → 1000
Aksesuar - Kombo çarkı - hasar artırıldı - 940 → 1000
Willow
Yıldız gücü - Saplantı - hareket hızı artırıldı - %25 → %33
Yıldız gücü - Aşkın gözü kördür - yeniden yükleme hızı artırıldı - %25 → %30
Barley
Temel saldırı - Hasar artırıldı - 760 → 800
Süper - Hasar artırıldı - 760 → 800
Rosa
Hiperşarj - Dolum hızı artırıldı - %40 → %50
Janet
Süper - Hasar artırıldı - 600 → 800
Angelo
Okların süper zehir hasarı %50 azaltıldı
Charlie
Süper doldurmak için gereken temel saldırı sayısı 6 → 7 olarak değiştirildi
Temel saldırı - Menzil azaltıldı - 27 → 25
Piper
Temel saldırı - Minimum menzil hasarı azaltıldı - %23 → %20
Nani
Temel saldırı - Hasar azaltıldı - 800 → 740
Cordelius
Temel saldırı - Hasar azaltıldı - 730 → 700
Temel saldırı - Süper dolum azaltıldı - 105 → 90 (%14)
Spike
Temel saldırı - Hasar azaltıldı - 560 → 540
Aksesuar - Patlayan yumak - Hasar azaltıldı - 1120 → 1080
Belle
Hiperşarj - Dolum hızı azaltıldı - %50 → %40
Melodie
Aksesuar - Müziğin gücü - Nota başına kalkan azaltıldı - %15 → %10
Yıldız Gücü - Hızlı tempo - Nota başına hareket hızı azaltıldı - %8 → %6
Değişiklikler
Crow
Crow'un hançerleri artık hiperşarjlı süper sırasında duvara vurduğunda düzgün bir şekilde geri dönecek.
Kit
Aksesuar - Karton kutu - Gizlilik süresi azaltıldı - 5 → 3 saniye
Temel saldırı - Hasar artırıldı - 800 → 1000
Süper - Hasar artırıldı - 800 → 1000
R-T
Aksesuar - Yoğun frekans → Kural ihlali - Süperi anında dolduruyor.
Hank
Hank'in süperi artık eksik sağlığının %50'sini iyileştiriyor.
Sağlığı azaltıldı - 5800 → 5400
Chuck
Hızlı koşma kullanılabilir durumdayken yeni tabelalar fırlatabilir. Hızlı koşmak için dokunmak, yeni tabelalar fırlatmak için nişan almak gerekiyor.
Kaldırılanlar
Oyun Salonu
Oyun Salonu Hesaplaşma
Starr Animasyon Stüdyosu
Çarşı
Çarşı Adası Hesaplaşma
Eklenenler
Korkunç Kötülük Malikanesi (Yeni)
Godzilla (Yeni)
Sihirli Orman
Su Parkı
Ödül Avı
İlgi Çekici (yeni)
Büyük Kanal
Sığınak
Kayan Yıldız
Savaş Topu
Arka Bahçe
Kalecinin Rüyası (değiştirildi)
Retina
Güneşli Futbol
Süper Sahil
Plaj Topu
Sahne Önü
Sinsi Tarla
Elmas Kapmaca
Taş Madeni
Dar Açı
Mantar Tuzağı
Kırsal Macera
Elmas Kale
Açık Alan
Alt Maden
Son Durak
Soygun
Sıcak Patates
Bomba Kanyonu
Güvenli Bölge
G.G. Mezarlık
Sıcak Bölge
Ateşten Halka
Savaşan Böcekler
Açık Dükkan
Yan Yana Oyun
Nakavt
Belle'in Kayaları
Zor İş
Alevli Anka Kuşu
Altın Kol Geçidi
Yeni Ufuklar
Açıkta
Nehirler Arası (yeni)
Dört Seviye (yeni)
Temizlik
Sonsuz Lanet
Dört Kat Hasar
Avcı Cenneti
Büyük Açıklık
Hesaplaşma
Mağara Arası
Karanlık Geçit
Çifte Bela
Bolluk ve Kıtlık
Kaya Savaşı
Kafatası Deresi
Fırtınalı Çayır
Yarı Yarıya (yeni)
Ödül Avı
Büyük Kanal
Sığınak
Kayan Yıldız
Savaş Topu
Plaj Topu
Sahne Önü
Sinsi Tarla
Elmas Kapmaca
Elmas Kale
Taş Madeni
Son Durak
Soygun
Sıcak Patates
Bomba Kanyonu
Güvenli Bölge
Sıcak Bölge
Savaşan Böcekler
Açık Dükkan
Yan Yana Oyun
Nakavt
Alevli Anka Kuşu
Altın Kol Geçidi
Yeni Ufuklar
Oyuncu Topluluğu Modu
Düello son ankette önemli bir galibiyet kazandı ve topluluk bölmesinde basket savaşının yerini alacak.
Harita Havuzu:
Turna Çayırı
Maymun Labirenti
Bahane Yok
Yanan Fişekler (Yeni)
Yeni Aşamalı Etkenleri
Mayıs - Taze Kan (yeni)
Haziran - Süper Çalılar (yenilendi)
29 Nisan ile 20 Mayıs tarihleri arasında canavar gibi bir etkinlik düzenlemek için Godzilla ile bir araya geldik!
Etkinliğin ana hedefi, tonlarca ödül kazandıran ve yeni hiperşarj kostümü Godzilla Buzz'ı ÜCRETSİZ olarak açma fırsatı tanıyan canavar yumurtalarından olabildiğince fazla toplamak!
Aynı zamanda Godzilla ve Mekagodzilla olarak önünüze geleni yerle bir edebileceksiniz!
Canavar Yumurtaları!
Canavar yumurtalarının içi mutasyonlarla, altınlarla, güç puanlarıyla, kredilerle, mücevherlerle, temaya özgü kostümlerle ve yeni hiperşarj kostümüyle dolu olacak!
Canavar yumurtalarını günlük zaferlerden, Şehir Yıkımı maçlarını kazanarak veya dükkan tekliflerinden yararlanarak alabilirsiniz!
Aynı zamanda dükkandan sınırlı sayıda canavar yumurtası satın alınabilecek.
Canavar yumurtaları yalnızca etkinlik süresince alınabilecek ve etkinlik sona erdiğinde kaldırılacak.
Kulüp Mega Yumurtası!
Kulübünüzdeki gizemli mega yumurtayı doldurmak için olabildiğince fazla canavar yumurtası açmalısınız.
Mega yumurtada, ulaşıldığında elmas kazandıran birden fazla eşik bulunur.
Kulüp 1.250 canavar yumurtasına ulaşıp mega yumurtayı ağzına kadar doldurursa kulüpteki herkes nihai ödül olan hiperşarj Godzilla Buzz kostümünü ÜCRETSİZ alır!
Godzilla Buzz kostümünü açma şansınızı artırmak için kulübünüzü aktif oyuncularla doldurmayı unutmayın.
Suistimalleri önlemek adına kulüp üyeleri etkinlik başladıktan ve mega yumurtaya belirli bir ilerleme kaydedecek kadar katkı sağladıktan sonra kulüpten ayrılamaz.
Mega yumurtaya katkı sağlamayan üyeler kulüpten ayrılabilir veya kulüpten atılabilir.
Buzz'a sahip değilsen üzülme! Buzz'ı dükkandan ÜCCCCRETSİZ olarak alabileceksin!
Yeni Mod: Şehir Yıkımı!
Rakip takıma karşı yarıştığınız bu modda kazanmak için şehri olabildiğince yok etmeniz gerekir.
Her iki takımdan da bir oyuncu güçlü Godzilla'ya veya Mekagodzilla'ya dönüşerek yıkıma yıkım katabilir!
Şehir Yıkımında oynadıkça yumurta kutusu ödüllerle dolar. Her kutu ile en fazla 6 ödül toplanabilir ve yumurta kutusu 4 günde bir yenilenir.
Maç kazanmak canavar yumurtası, kaybetmek ender Starr hediyesi kazandırır.
YENİ! Mutasyonlar (Geçici)
Godzilla etkinliği sırasında 40 savaşçı, canavar yumurtaları aracılığıyla açılabilen geçici mutasyonlara sahip olacak!
Mutasyonlar, savaşçılar için oynanışı beklenmedik şekillerde değiştirerek daha güçlü ve çılgınca beceriler sağlar!
Şehir Yıkımında mutasyonlar her zaman etkindir ve etkinlik süresince her gün rastgele kupa oyun modlarında etkinleştirilirler.
Mutasyonların yer aldığı oyun modlarını etkinlik ekranından kontrol edebilirsiniz.
Mutasyonlar yalnızca etkinlik sona erene kadar kullanılabilecektir.
Mutasyonların tam listesi:
Shelly - Shelly'nin tüfeği iki kez ateş eder.
Nita - Nita'nın süperi iki ayı çağırır.
Colt - Colt'un temel saldırıları yüzeyleri yok eder ve fazladan menzil kazanır.
Brock - Brock'un temel saldırıları iki roket ateşler.
El Primo - El Primo'nun süper hareketi hızlanır, süper özelliği daha hızlı dolar ve sağlığı artar.
Poco - Vurulan Poco kendini ve çevresindeki müttefiklerini zamanla iyileştirir.
Rosa - Rosa, süperini kullanırken etrafında çalılar oluşturur.
Tick - Tick'in süperi fazladan iki kafa çıkarır.
Rico - Rico'nun attığı tüm mermiler daha fazla seker.
Penny - Penny, süperiyle ek bir top daha konuşlandırır.
Carl - Carl'ın temel saldırıları hızlanır ve hareket hızı süperini kullanırken artar.
Bo - Bo, haritada sınırsız sayıda tuzak gizleyebilir.
Stu - Stu'nun süperi her zaman dolu olur.
Piper - Piper'ın şemsilahı iki atış yapar.
Pam - Pam'in cephanesi sınırsız olur.
Frank - Frank hızlanır, sağlığı artar ve temel saldırıları duvarları yıkar.
Bea - Bea'nin temel saldırıları aynı zamanda süper mermilerinden birini tetikler.
Grom - Grom'un süperi X şeklinde fazladan dört mermiye daha sahip olur.
Bonnie - Clyde'ın içindeyken Bonnie'nin temel saldırıları fazladan iki mermi ateşler ve Bonnie yere indiğinde süperi rakiplerini sersemletir.
Gale - Gale'in temel saldırıları daha geniş bir alana isabet eder.
Belle - Belle'in temel saldırıları rakibe temas ettiği anda beşe bölünür.
Ash - Ash daha fazla küçük yardımcı çıkarır.
Lola - Lola, süperiyle fazladan bir Ego daha çıkarır.
Mandy - Mandy, süperiyle fazladan iki mermi ateşler.
Hank - Hank, her hasar aldığında otomatik olarak süperinin mermilerini ateşler.
Angelo - Angelo, temel saldırılarına fazladan iki mermi ekler.
Max - Max'in cephanesi sınırsız olur.
Sprout - Sprout'un temel saldırılarında iki mermi olur.
Squeak - Squeak'in büyük kütle özelliği yapışkan bombalar çıkarır ve süper özelliği daha hızlı dolar.
Ruffs - Ruffs'ın temel saldırıları daha fazla seker.
Buzz - Buzz'ın süperinin menzili artar.
Eve - Eve her hasar aldığında iki yavru çıkarır.
Janet - Janet, süperi sırasında daha fazla bomba bırakır.
Gray - Gray'in aktif boyutlar arası kapı sayısı altıya çıkar.
Melodie - Melodie çevresinde dönen fazladan iki notaya sahip olur ve notalarının süresi uzar.
Spike - Spike'ın temel saldırıları daha çok mermiye bölünür.
Crow - Crow'un süper mermileri ona geri döner.
Leon - Leon sis bombasını kullandıktan sonra iki klon çıkarır.
Meg - Meg'in temel saldırılarında fazladan iki mermi olur.
Surge - Surge, süperini sadece bir kez kullanarak maksimum seviyeye ulaşır.
Eşleştirme artık takımların başka takımlarla karşı karşıya gelmesine önem verecek. Yani tek oynayan oyuncular takımlarla daha az karşılaşacak.
Tek oyuncular için puan kazanımı hesaplanırken takımın ortalama aşamalı puanı karşı takımın puanlarıyla karşılaştırılacak.
Efsanevi 2 ile Ustalar arasındaki aşamalı puan kazanımı ayarlandı. Böylece Ustalar aşamasına ulaşmak biraz daha zorlaştı.
Aşama güçlendirmesi artık önceki aşamalı sezonunda ne kadar ilerlendiğine bağlı olarak daha çok artış kazandıracak.
Bronz ile Altın aşamaları arasındaki oyuncuların maçlarında etken olma şansı yükseltildi.
Öte yandan Ustalar aşamasındaki oyuncular için etken alma ihtimalini azalttık.
Güç Ligi kostümü olarak çıkmış şu ilk 6 kostüm, aşamalı Starr hediyelerine yeniden renklendirilmiş kostümler olarak eklendi:
Beyaz Byron
Rui Shou Nita
Dalga Ustası Jacky
Yapımcı Buzz
Ay Laneti Penny
Piyano 8-BIT
Hiperşarj etkinliği sona eriyor
Dükkandaki elmasa özel hiperşarjların süresini 14 günden 7 güne düşürüyoruz. Böylece hiperşarjları altın karşılığı satın almak için uzun süre beklemek gerekmeyecek.
İlk kez 1.000 kupaya ulaşan yeni oyuncular artık kesin olarak ücretsiz bir Shelly hiperşarjı alacak.
Ustalar liderlik tablosunu etkileyen bir hata düzeltildi. Oyuncuların aşamaları artık aşamalı mod puanlarına göre doğru şekilde gösteriliyor.
Aşamalı modda dokunmatik geri bildirimi etkileyen bir hata düzeltildi.
SC Mağazasında satın alınan Brawl Pass Plus'larda Plus ödül yolunun etkinleştirilmemesine yol açan bir hata düzeltildi.
Bazı hiperşarjların yerelleştirmesinde büyük harfler düzeltildi.
Larry ile Lawrie'nin "değiştirme emri" aksesuarının az hasar vermesine yol açan bir hata düzeltildi.
"Takım Kur" ekranını kapatırken oyunun çökmesine yol açan bir hata düzeltildi.
Bull hiperşarjlıyken süperinin geri püskürtme efektinin çalışmamasına yol açan bir hata düzeltildi.
Düşük seviyeli savaşçıların aşamalı oyunlarda seçilmesine olanak tanıyan bir hata düzeltildi.
Ana ekrandaki oyna düğmesinin üzerinde yer alan günlük zafer ilerlemesi artık savaştan döndükten sonra daha erken ortaya çıkıyor.
Süper çalılar etkeni iyileştirildi. Çalılar artık tahmin edilebilir bir şekilde ortaya çıkıyor.