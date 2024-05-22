Bakım Arası - 22 Mayıs

HATA DÜZELTMELERİ

Dostluk maçı düello savaşlarında bir arkadaş davet edince ikinci savaşçı seçiminin görünmemesi hatası düzeltildi.

Tüm Meka Godzilla ve Godzilla Buzz kostümlerinin ses efektleri düzeltildi.

Hanedan Mike ve Karanlık Taraf Carl için süper saldırıların görsel efektleri düzeltildi.

Yeniden renklendirilen aşamalı kostümleri, Godzilla spreyleri, Godzilla rozetleri ve Godzilla oyuncu simgeleri artık katalogdan alınabilecek.

Bakım Arası - 3 Mayıs

HATA DÜZELTMELERİ

Gereken şöhrete ulaşmadan şöhret profil simgesinin açılmasına olanak veren bir hata düzeltildi.

Sprout'un süper özelliği artık kaijuların (Godzilla/Mekagodzilla) hareket etmesini engellemiyor.

Gray'in "baston" aksesuarı artık kaijuları çekmek için kullanılamıyor.

Yeni etkinlik başladığında mutasyon etkenlerinin ara sıra kaybolmasına neden olan hata giderildi.

Otis artık kaiju halindeyken aksesuarını kullanamıyor.

Kaijular artık binalara takılmıyor.

Dostluk maçları artık gereken zafer sayısına ulaşılana kadar devam ediyor.

Kaijuların hareket hızı ve sağlığı artırıldı.

Şehir yıkımı modunda binaların sağlığı artırıldı.

MUTASYONLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Stu'nun yıldız gücü "gaz ver", mutasyon etkinken %50 daha az iyileştiriyor.

Rico ve Ruffs'ın atışları daha az sekiyor.

AŞAMALI MODDAKİ DÜZELTMELER VE DEĞİŞİKLİKLER

Aynı aşamaya iki veya daha fazla kez ulaştığınızda aşama yıldızının görünmemesi sorunu düzeltildi.

Aşamalı maçlarda taze kanın seçilme şansı artık sadece %1.

İsteğe Bağlı Android Güncellemesi - 26 Nisan

Android cihazlarda bazı çökmeleri düzelten isteğe bağlı bir güncelleme geldi.

Bakım Arası - 25 Nisan

Lily'nin neden olduğu bir çökme düzeltildi.

Şehir Yıkımı modunda tamamlanamayan bir harita düzeltildi.

Kit'in aksesuar açıklaması düzeltildi.

Oyuncu profilindeki bilgilerin kaydedilememesi sorunu düzeltildi.

Kont Pengula'nın saldırı grafikleri düzeltildi.

Dostluk maçlarındaki düellolarda savaşçı mutasyonlarının kullanılabilmesi hatası düzeltildi.

Aşamalı güçlendirmesinin bir aşama erken sona ermesi sorunu düzeltildi.

Aşamalı güçlendirmesi dengelendi: Bronz (güçlendirme yok), Gümüş (%10), Altın (%20), Elmas (%30), Gizemli (%50), Efsanevi (%75), Usta (%100)

Android çökmeleri ve diğer sorunlar için (umuyoruz ki) önümüzdeki hafta başlarında düzeltmeler gelecek!

Yeni Savaşçı: Lily (Gizemli)

Tür: Suikastçı

Özellik: Rakiplerin yakınındayken süperini doldurur. Ayak izleri görünmezdir.

Saldırı: Karaçalı Lily öne doğru delici bir saldırı yapar. Tek cephanesi olur.

Süper: Sihirli Tohum Düz bir hat üzerinde atış yapar. Bir rakibe isabet ederse küçük miktarda hasar verir ve rakibin arkasına ışınlanır.

Aksesuar: Kayboluş Lily 3 saniyeliğine gölge alemine girer.

Aksesuar: Saksı Değişimi Etkinleştirildikten sonraki süper fırlatılabilir bir saldırıya dönüşür ve Lily, hedefe isabet etmese bile saldırının varış noktasına ışınlanır.

Yıldız Gücü: Dikenli Bir rakibe ışınlandıktan sonra Lily'nin bir sonraki temel saldırısı fazladan %50 hasar verir.

Yıldız Gücü: Tetikte Süper dolum menzilinde bir rakip varsa Lily %15 hareket hızı kazanır.



Yeni Savaşçı: Draco (Efsanevi)

Tür: Tank

Özellik: Hasar aldıkça süperini doldurur.

Saldırı: Mızrak Hücumu Draco öne doğru bir saldırı yapar, mızrağın ucu temas ederse fazladan hasar verir.

Süper: Ejderha Gücü Draco şişme ejderha kostümüne girerek fazladan hareket hızı kazanır ve daha az hasar alır. Değişen temel saldırısıyla önündeki koni şeklinde bir alana ateş püskürtür.

Aksesuar: Aparkat Sonraki mızrak hücumu rakipleri havaya fırlatır.

Aksesuar: Son Savunma Draco'nun sağlığı 2 saniye boyunca 1'in altına düşemez (Savaş Topu'nda bu süre boyunca topu tutamaz).

Yıldız Gücü: İşaretle Her 5 saniyede bir sıradaki mızrak hücumu hedefi işaretler ve 5 saniye boyunca aldığı hasarı %35 artırır.

Yıldız Gücü: Parçala Bu güç etkinleştirildiğinde ejderha gücü saldırısı aynı zamanda iyileştirir.



Yeni Hiperşarjlar

Brock: Roket Yağmuru Brock, bir roket yağmuru ateşleyerek hedef bölgeye dört dalga halinde roket yağdırır.

Sandy: Hızlı Rüzgârlar Sandy, kum fırtınası içindeyken kendine ve müttefiklerine %20 hareket hızı kazandırır. Aynı zamanda fırtına başladıktan sonra rakipleri 0,5 saniyeliğine susturur.

Nita: Ayı Kuvveti Nita, Bruce'u güçlendirerek büyümesini sağlar. Ona ekstra %15 hareket hızı ve %20 sağlık kazandırır.

Max: Sınırsız Enerji Max her takım üyesine bir enerji içeceği fırlatarak takım üyelerinin hareket hızını artırır ve süper saldırılarını %25 daha hızlı doldurmalarını sağlar.

Gene: Hiper Eller Gene'in süperi üç farklı ele bölünür. Her el bir rakibi yakalayabilir.

Tick: Başına Buyruk Tick'in kafası rakiplerine daha hızlı hücum eder ve patladıktan sonra arkasında altı tane minyatür bırakır.



Hiperşarj Kostümleri

Hiperşarjı etkin olan savaşçıların görünümünü büyük ölçüde değiştirecek yepyeni hiperşarj kostümlerimiz var!

İlk hiperşarj kostümü Godzilla Buzz olacak ve önümüzdeki Brawl Stars X Godzilla Etkinliği'nde ÜCRETSİZ olarak açılabilecek!

Yeni Kostümler

Brawl Stars X Godzilla Etkinliği

Godzilla Buzz | Etkinlik Ödülü ve Canavar Yumurtaları

Kırmızı Godzilla Buzz ve Siyah Godzilla Buzz renk çeşitleri | Canavar Yumurtaları

Süper Ranger Brock Kırmızı | 149 Elmas (Canavar Yumurtaları)

Süper Ranger Brock Mavi | 149 Elmas (Canavar Yumurtaları)

Süper Ranger Brock Sarı | 149 Elmas (Canavar Yumurtaları)

Süper Ranger Brock Pembe | 149 Elmas (Canavar Yumurtaları)

Süper Ranger Brock Siyah | 149 Elmas (Canavar Yumurtaları)

Mayıs Brawl Pass Sezonu: Godzilla

Meka Tick Ghidorah | Brawl Pass

Meka Tick Ghidorah Siyah ve Meka Tick Ghidorah Beyaz renk çeşitleri | Brawl Pass Plus

Mothra Eve | 149 Elmas (Aşamalı)

Meka Godzilla Nita | 199 Elmas

Haziran Brawl Pass Sezonu: Siber Savaş

Hacker Brock | Brawl Pass

Usta Hacker Brock ve RGB Hacker Brock renk çeşitleri | Brawl Pass Plus

Arıza Larry ile Lawrie | 149 Elmas (Aşamalı)

Bea Byte | 79 Elmas

Fangardiyan | 199 Elmas

Virüs Charlie | 299 Elmas

Yenilenenler

Şehir Ninjası Tara | 149 Elmas

Oyuncu Bibi | 199 Elmas

Rengi Yenilenenler

Kızıl Şövalye Surge | 149 Elmas

Beyaz Byron | 149 Elmas (Aşamalı)

Rui Shou Nita | 149 Elmas (Aşamalı)

Dalga Ustası Jacky | 149 Elmas (Aşamalı)

Yapımcı Buzz | 149 Elmas (Aşamalı)

Ay Laneti Penny | 149 Elmas (Aşamalı)

Piyano 8-BIT | 149 Elmas (Aşamalı)

Geri Dönenler

Rock Yıldızı Colt | 29 Elmas

Başıboş Bull | 149 Elmas

Bu kostümler güncelleme yayınlandığında gelecek.

Diğerleri

Byron Sahilde | 29 Elmas

Gala Mortis | 29 Elmas

Şemsiye Frank | 29 Elmas

Squad Buster Shelly | 199 Elmas

Kara Samuray Gene | 149 Elmas (Supercell MAKE)

Kabus Sandy | 149 Elmas (Supercell MAKE)

Çilek Lily | 29 Elmas

Kara Şövalye Draco | 29 Elmas

Saf Gümüş ve Saf Altın Kostümler

Chuck

Charlie

Willow

Kit

Mico

Saf Gümüş ve saf altın kostümler güncelleme yayınlandığında gelecek.

Güncellemeler

Mecha Bo: Yeni seslendirme + Tam rozet seti

Buz Kraliçesi Amber: Eklenen tüm özelliklerle (özel konuşmalar da dahil olmak üzere) efsanevi kostüm enderliğine yükseltildi.

Ünvanlar

Gojira - Godzilla Brawl Pass Plus Ünvanı

Bu Bir Bot - Siber Savaş Brawl Pass Plus Ünvanı

Kalleş - Lily Ustalık Ünvanı

Zindan Ustası - Draco Ustalık Ünvanı

Dengeleme Değişiklikleri

Gus Kalkanı artık rakipleri geri püskürtüyor.

Mr. P Yardımcının hareket hızı %25 artırıldı Üssün canı artırıldı - 2200 → 2500 (%13)

Mortis Temel saldırı - hasar artırıldı - 940 → 1000 Aksesuar - Kombo çarkı - hasar artırıldı - 940 → 1000

Willow Yıldız gücü - Saplantı - hareket hızı artırıldı - %25 → %33 Yıldız gücü - Aşkın gözü kördür - yeniden yükleme hızı artırıldı - %25 → %30

Barley Temel saldırı - Hasar artırıldı - 760 → 800 Süper - Hasar artırıldı - 760 → 800

Rosa Hiperşarj - Dolum hızı artırıldı - %40 → %50

Janet Süper - Hasar artırıldı - 600 → 800



Angelo Okların süper zehir hasarı %50 azaltıldı

Charlie Süper doldurmak için gereken temel saldırı sayısı 6 → 7 olarak değiştirildi Temel saldırı - Menzil azaltıldı - 27 → 25

Piper Temel saldırı - Minimum menzil hasarı azaltıldı - %23 → %20

Nani Temel saldırı - Hasar azaltıldı - 800 → 740

Cordelius Temel saldırı - Hasar azaltıldı - 730 → 700 Temel saldırı - Süper dolum azaltıldı - 105 → 90 (%14)

Spike Temel saldırı - Hasar azaltıldı - 560 → 540 Aksesuar - Patlayan yumak - Hasar azaltıldı - 1120 → 1080

Belle Hiperşarj - Dolum hızı azaltıldı - %50 → %40

Melodie Aksesuar - Müziğin gücü - Nota başına kalkan azaltıldı - %15 → %10 Yıldız Gücü - Hızlı tempo - Nota başına hareket hızı azaltıldı - %8 → %6



Değişiklikler

Crow Crow'un hançerleri artık hiperşarjlı süper sırasında duvara vurduğunda düzgün bir şekilde geri dönecek.

Kit Aksesuar - Karton kutu - Gizlilik süresi azaltıldı - 5 → 3 saniye Temel saldırı - Hasar artırıldı - 800 → 1000 Süper - Hasar artırıldı - 800 → 1000

R-T Aksesuar - Yoğun frekans → Kural ihlali - Süperi anında dolduruyor.

Hank Hank'in süperi artık eksik sağlığının %50'sini iyileştiriyor. Sağlığı azaltıldı - 5800 → 5400

Chuck Hızlı koşma kullanılabilir durumdayken yeni tabelalar fırlatabilir. Hızlı koşmak için dokunmak, yeni tabelalar fırlatmak için nişan almak gerekiyor.



Haritalar, Oyun Modları ve Dönüşümlü Etkinlikler

Kaldırılanlar Oyun Salonu Oyun Salonu Hesaplaşma Starr Animasyon Stüdyosu Çarşı Çarşı Adası Hesaplaşma

Eklenenler Korkunç Kötülük Malikanesi (Yeni) Godzilla (Yeni) Sihirli Orman Su Parkı



Ödül Avı İlgi Çekici (yeni) Büyük Kanal Sığınak Kayan Yıldız

Savaş Topu Arka Bahçe Kalecinin Rüyası (değiştirildi) Retina Güneşli Futbol Süper Sahil Plaj Topu Sahne Önü Sinsi Tarla

Elmas Kapmaca Taş Madeni Dar Açı Mantar Tuzağı Kırsal Macera Elmas Kale Açık Alan Alt Maden Son Durak

Soygun Sıcak Patates Bomba Kanyonu Güvenli Bölge G.G. Mezarlık

Sıcak Bölge Ateşten Halka Savaşan Böcekler Açık Dükkan Yan Yana Oyun

Nakavt Belle'in Kayaları Zor İş Alevli Anka Kuşu Altın Kol Geçidi Yeni Ufuklar Açıkta Nehirler Arası (yeni) Dört Seviye (yeni)

Temizlik Sonsuz Lanet Dört Kat Hasar Avcı Cenneti Büyük Açıklık

Hesaplaşma Mağara Arası Karanlık Geçit Çifte Bela Bolluk ve Kıtlık Kaya Savaşı Kafatası Deresi Fırtınalı Çayır Yarı Yarıya (yeni)



Ödül Avı Büyük Kanal Sığınak Kayan Yıldız

Savaş Topu Plaj Topu Sahne Önü Sinsi Tarla

Elmas Kapmaca Elmas Kale Taş Madeni Son Durak

Soygun Sıcak Patates Bomba Kanyonu Güvenli Bölge

Sıcak Bölge Savaşan Böcekler Açık Dükkan Yan Yana Oyun

Nakavt Alevli Anka Kuşu Altın Kol Geçidi Yeni Ufuklar



Oyuncu Topluluğu Modu

Düello son ankette önemli bir galibiyet kazandı ve topluluk bölmesinde basket savaşının yerini alacak.

Harita Havuzu: Turna Çayırı Maymun Labirenti Bahane Yok Yanan Fişekler (Yeni)



Yeni Aşamalı Etkenleri

Mayıs - Taze Kan (yeni)

Haziran - Süper Çalılar (yenilendi)

YENİ! Brawl Stars X Godzilla Etkinliği!

29 Nisan ile 20 Mayıs tarihleri arasında canavar gibi bir etkinlik düzenlemek için Godzilla ile bir araya geldik!

Etkinliğin ana hedefi, tonlarca ödül kazandıran ve yeni hiperşarj kostümü Godzilla Buzz'ı ÜCRETSİZ olarak açma fırsatı tanıyan canavar yumurtalarından olabildiğince fazla toplamak!

Aynı zamanda Godzilla ve Mekagodzilla olarak önünüze geleni yerle bir edebileceksiniz!

Canavar Yumurtaları!

Canavar yumurtalarının içi mutasyonlarla, altınlarla, güç puanlarıyla, kredilerle, mücevherlerle, temaya özgü kostümlerle ve yeni hiperşarj kostümüyle dolu olacak!

Canavar yumurtalarını günlük zaferlerden, Şehir Yıkımı maçlarını kazanarak veya dükkan tekliflerinden yararlanarak alabilirsiniz!

Aynı zamanda dükkandan sınırlı sayıda canavar yumurtası satın alınabilecek.

Canavar yumurtaları yalnızca etkinlik süresince alınabilecek ve etkinlik sona erdiğinde kaldırılacak.

Kulüp Mega Yumurtası!

Kulübünüzdeki gizemli mega yumurtayı doldurmak için olabildiğince fazla canavar yumurtası açmalısınız.

Mega yumurtada, ulaşıldığında elmas kazandıran birden fazla eşik bulunur.

Kulüp 1.250 canavar yumurtasına ulaşıp mega yumurtayı ağzına kadar doldurursa kulüpteki herkes nihai ödül olan hiperşarj Godzilla Buzz kostümünü ÜCRETSİZ alır!

Godzilla Buzz kostümünü açma şansınızı artırmak için kulübünüzü aktif oyuncularla doldurmayı unutmayın.

Suistimalleri önlemek adına kulüp üyeleri etkinlik başladıktan ve mega yumurtaya belirli bir ilerleme kaydedecek kadar katkı sağladıktan sonra kulüpten ayrılamaz. Mega yumurtaya katkı sağlamayan üyeler kulüpten ayrılabilir veya kulüpten atılabilir.

Buzz'a sahip değilsen üzülme! Buzz'ı dükkandan ÜCCCCRETSİZ olarak alabileceksin!

Yeni Mod: Şehir Yıkımı!

Rakip takıma karşı yarıştığınız bu modda kazanmak için şehri olabildiğince yok etmeniz gerekir.

Her iki takımdan da bir oyuncu güçlü Godzilla'ya veya Mekagodzilla'ya dönüşerek yıkıma yıkım katabilir!

Şehir Yıkımında oynadıkça yumurta kutusu ödüllerle dolar. Her kutu ile en fazla 6 ödül toplanabilir ve yumurta kutusu 4 günde bir yenilenir.

Maç kazanmak canavar yumurtası, kaybetmek ender Starr hediyesi kazandırır.

YENİ! Mutasyonlar (Geçici)

Godzilla etkinliği sırasında 40 savaşçı, canavar yumurtaları aracılığıyla açılabilen geçici mutasyonlara sahip olacak!

Mutasyonlar, savaşçılar için oynanışı beklenmedik şekillerde değiştirerek daha güçlü ve çılgınca beceriler sağlar!

Şehir Yıkımında mutasyonlar her zaman etkindir ve etkinlik süresince her gün rastgele kupa oyun modlarında etkinleştirilirler. Mutasyonların yer aldığı oyun modlarını etkinlik ekranından kontrol edebilirsiniz.

Mutasyonlar yalnızca etkinlik sona erene kadar kullanılabilecektir.

Mutasyonların tam listesi:

Shelly - Shelly'nin tüfeği iki kez ateş eder.

Nita - Nita'nın süperi iki ayı çağırır.

Colt - Colt'un temel saldırıları yüzeyleri yok eder ve fazladan menzil kazanır.

Brock - Brock'un temel saldırıları iki roket ateşler.

El Primo - El Primo'nun süper hareketi hızlanır, süper özelliği daha hızlı dolar ve sağlığı artar.

Poco - Vurulan Poco kendini ve çevresindeki müttefiklerini zamanla iyileştirir.

Rosa - Rosa, süperini kullanırken etrafında çalılar oluşturur.

Tick - Tick'in süperi fazladan iki kafa çıkarır.

Rico - Rico'nun attığı tüm mermiler daha fazla seker.

Penny - Penny, süperiyle ek bir top daha konuşlandırır.

Carl - Carl'ın temel saldırıları hızlanır ve hareket hızı süperini kullanırken artar.

Bo - Bo, haritada sınırsız sayıda tuzak gizleyebilir.

Stu - Stu'nun süperi her zaman dolu olur.

Piper - Piper'ın şemsilahı iki atış yapar.

Pam - Pam'in cephanesi sınırsız olur.

Frank - Frank hızlanır, sağlığı artar ve temel saldırıları duvarları yıkar.

Bea - Bea'nin temel saldırıları aynı zamanda süper mermilerinden birini tetikler.

Grom - Grom'un süperi X şeklinde fazladan dört mermiye daha sahip olur.

Bonnie - Clyde'ın içindeyken Bonnie'nin temel saldırıları fazladan iki mermi ateşler ve Bonnie yere indiğinde süperi rakiplerini sersemletir.

Gale - Gale'in temel saldırıları daha geniş bir alana isabet eder.

Belle - Belle'in temel saldırıları rakibe temas ettiği anda beşe bölünür.

Ash - Ash daha fazla küçük yardımcı çıkarır.

Lola - Lola, süperiyle fazladan bir Ego daha çıkarır.

Mandy - Mandy, süperiyle fazladan iki mermi ateşler.

Hank - Hank, her hasar aldığında otomatik olarak süperinin mermilerini ateşler.

Angelo - Angelo, temel saldırılarına fazladan iki mermi ekler.

Max - Max'in cephanesi sınırsız olur.

Sprout - Sprout'un temel saldırılarında iki mermi olur.

Squeak - Squeak'in büyük kütle özelliği yapışkan bombalar çıkarır ve süper özelliği daha hızlı dolar.

Ruffs - Ruffs'ın temel saldırıları daha fazla seker.

Buzz - Buzz'ın süperinin menzili artar.

Eve - Eve her hasar aldığında iki yavru çıkarır.

Janet - Janet, süperi sırasında daha fazla bomba bırakır.

Gray - Gray'in aktif boyutlar arası kapı sayısı altıya çıkar.

Melodie - Melodie çevresinde dönen fazladan iki notaya sahip olur ve notalarının süresi uzar.

Spike - Spike'ın temel saldırıları daha çok mermiye bölünür.

Crow - Crow'un süper mermileri ona geri döner.

Leon - Leon sis bombasını kullandıktan sonra iki klon çıkarır.

Meg - Meg'in temel saldırılarında fazladan iki mermi olur.

Surge - Surge, süperini sadece bir kez kullanarak maksimum seviyeye ulaşır.

Aşamalı Mod İyileştirmeleri

Eşleştirme artık takımların başka takımlarla karşı karşıya gelmesine önem verecek. Yani tek oynayan oyuncular takımlarla daha az karşılaşacak.

Tek oyuncular için puan kazanımı hesaplanırken takımın ortalama aşamalı puanı karşı takımın puanlarıyla karşılaştırılacak.

Efsanevi 2 ile Ustalar arasındaki aşamalı puan kazanımı ayarlandı. Böylece Ustalar aşamasına ulaşmak biraz daha zorlaştı.

Aşama güçlendirmesi artık önceki aşamalı sezonunda ne kadar ilerlendiğine bağlı olarak daha çok artış kazandıracak.

Bronz ile Altın aşamaları arasındaki oyuncuların maçlarında etken olma şansı yükseltildi.

Öte yandan Ustalar aşamasındaki oyuncular için etken alma ihtimalini azalttık.

Aşamalı Starr Hediyesi Değişiklikleri

Güç Ligi kostümü olarak çıkmış şu ilk 6 kostüm, aşamalı Starr hediyelerine yeniden renklendirilmiş kostümler olarak eklendi: Beyaz Byron Rui Shou Nita Dalga Ustası Jacky Yapımcı Buzz Ay Laneti Penny Piyano 8-BIT



Hiperşarj Değişiklikleri

Hiperşarj etkinliği sona eriyor

Dükkandaki elmasa özel hiperşarjların süresini 14 günden 7 güne düşürüyoruz. Böylece hiperşarjları altın karşılığı satın almak için uzun süre beklemek gerekmeyecek.

İlk kez 1.000 kupaya ulaşan yeni oyuncular artık kesin olarak ücretsiz bir Shelly hiperşarjı alacak.

Hata Düzeltmeleri

Ustalar liderlik tablosunu etkileyen bir hata düzeltildi. Oyuncuların aşamaları artık aşamalı mod puanlarına göre doğru şekilde gösteriliyor.

Aşamalı modda dokunmatik geri bildirimi etkileyen bir hata düzeltildi.

SC Mağazasında satın alınan Brawl Pass Plus'larda Plus ödül yolunun etkinleştirilmemesine yol açan bir hata düzeltildi.

Bazı hiperşarjların yerelleştirmesinde büyük harfler düzeltildi.

Larry ile Lawrie'nin "değiştirme emri" aksesuarının az hasar vermesine yol açan bir hata düzeltildi.

"Takım Kur" ekranını kapatırken oyunun çökmesine yol açan bir hata düzeltildi.

Bull hiperşarjlıyken süperinin geri püskürtme efektinin çalışmamasına yol açan bir hata düzeltildi.

Düşük seviyeli savaşçıların aşamalı oyunlarda seçilmesine olanak tanıyan bir hata düzeltildi.

Diğer