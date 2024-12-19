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19 Ara 2024
Blog – Brawl Stars

YAMA NOTLARI: Oyuncak Hikayesi!

Bakım Arası ve Dengeleme Değişiklikleri - 18 Aralık

Dengeleme Değişiklikleri:

Buzz Işıkyılı 🚀

  • Kılıç Modu:

Sağlık puanı - 4500 ➝ 4200Temel saldırılarla süper özellik dolumu - 4 vuruş → 5 vuruş

  • Lazer Modu:

    • Hasar - 1160 ➝ 1080 (Bu da süper dolumunu biraz azaltıyor)

Düzeltmeler:

  • Su sporu haritasındaki sıcak bölgenin yerleşimi düzeltildi.

  • Kaykay müziği ortamında artık doğru müzik çalıyor.

  • Jessie'nin tareti artık savaş kartlarında ve kazanma animasyonu sırasında görünüyor.

  • Kenji'nin kaybetme animasyonundaki bazı görsel sorunlar düzeltildi.

  • 5'e 5 savaş topunda Kenji'nin topu haritanın dışına atabilmesiyle ilgili bir sorun düzeltildi.

  • Buzz Işıkyılı hiperşarj açıklamasında artık hız istatistikleri için doğru simge var (sağlık simgesi yerine).

  • Buzz Işıkyılı ile kazanınca artık ana ekranda kupa kaybı veya kazancı gösterilmiyor. Kupa sayısı aynı kalıyor.

  • Buzz Işıkyılı haritanın dışına uçtuğunda olan çökme hatası düzeltildi.

  • Janet artık yere inmeden hemen önce hiperşarjlı süperini kullandığında ilk süperinin başlangıç noktasına geri dönmüyor.

  • Gray'in baston aksesuarı artık süperini dolduruyor.

  • Berry'nin süperiyle oluşturduğu ilk birikinti artık ilk dokunuşta 3040 hasar vermiyor.

  • Melodie'nin hiperşarj sırasında ve sonrasında gösterilen animasyonları düzeltildi.

  • Nita ve Dynamike'ın Brawl Yeni Yılı renk seçenekleri artık doğru adlarla gösteriliyor.

  • Çöl Akrebi Chuck'ın direkleri artık haritaya doğru şekilde yerleşiyor.

Android ve iOS için isteğe bağlı güncelleme

Arapça ve İbranice dillerinde savaşçı seçim ekranında Buzz Işıkyılı'nı seçerken yaşanan çökme hatası düzeltildi.

Yeni ortaklık: Oyuncak Hikayesi!

Brawl Stars'ın yeni ortak çalışması Disney ve Pixar'ın Oyuncak Hikayesi ile! Colt Woody, Bo Beep Bibi, Jessie Jessie ve Surge Işıkyılı gibi film karakterlerinden ilham alan Oyuncak Hikayesi kostümlerimiz olacak. Hepsi bu kadarla da kalmıyor. Brawl Stars tarihinde ilk kez bir sınırlı süreli savaşçımız olacak: Buzz Işıkyılı!

BUZZ IŞIKYILI - Geçici Savaşçı

Buzz Işıkyılı, Starr Park'a iniş yaptı! Üç farklı savaşçı moduna sahip Buzz ile 12 Aralık 2024 - 4 Şubat 2025 tarihleri arasında ÜCRETSİZ oynayabileceksiniz!

Temel Saldırı

  • Lazer: YAKAN LAZER

    • Buzz Işıkyılı, isabet ettiği hedeflere anında hasar veren ve hedefi yakarak zaman içinde hasar vermeye devam eden bir lazer ateşler.

  • Kılıç: KILIÇ DARBESİ

    • Buzz Işıkyılı ustaca bir kılıç darbesiyle yakın mesafeden çok miktarda hasar verir.

  • Kanat: GALAKTİK IŞINLAR

    • Buzz Işıkyılı iki lazer ışını ateşler ve yakın mesafedeki hedeflere fazladan hasar verir.

Süper

  • Lazer: LAZER ÇILGINLIĞI

    • Buzz Işıkyılı, hedeflere anında hasar verip onları tutuşturan bir dizi lazer ateşler. Yanan düşmanlar zaman içinde hasar almaya devam eder.

  • Kılıç: YARDIMA GELİYORUM!

    • Buzz Işıkyılı havaya sıçrar, kılıcıyla ileri atılır ve vurduğu tüm rakipleri geri püskürtür.

  • Kanat: ŞIK UÇUŞ

    • Buzz Işıkyılı havaya sıçrayıp rakiplere doğru uçar ve üzerlerine bir bomba bırakır.

Aksesuar

  • Tüm modlar: TURBO ROKETLER

    • Buzz Işıkyılı turbo özelliğini etkinleştirir ve baktığı yönde hızla ileriye doğru atılır.

Hiperşarj

  • Tüm modlar: CESARET

    • Buzz Işıkyılı'nın tüm istatistikleri artar, daha hızlı ve daha güçlü hale gelir. Ancak süper özelliği bundan etkilenmez.

Ustalık Ünvanı: SONSUZLUK VE ÖTESİNE!

Buzz Işıkyılı hakkında önemli bilgiler

  • Buzz, Brawl yeni yılı takviminin ilk ücretsiz hediyesi olarak açılabilecek.

  • Buzz'a dokunduktan sonra savaşçı seçme ekranında savaş modunu seçebilirsiniz.

  • Buzz Işıkyılı, aşamalı modda kullanılamaz.

  • Buzz'ın kupaları standart savaşçıların kupaları gibidir ama Buzz ile kazandığınız tüm kupalar kupa kutusuna katkı sağlar. Ayrıca sezon sıfırlandığında 1000'in altındaki kupaları otomatik olarak yeni sezonun kupa kutusuna eklenir.

  • Buzz, ocak sezonu bitmeden önce oyundan ayrılacak olsa da sezon kupaları içinde bulunulan sezonun kupa kutusuna katkı sağlar.

Brawl Yeni Yılı

Brawl yeni yılı geri döndü! Bu sefer yeni bir günlük hediye takvimi, mega ağaç kulüp etkinliği ve HEDİYELER ile!

Hediyeler aynı Starr hediyeleri gibidir ama içlerinden yeni oyuncak kostümleri (Oyuncak Hikayesi kostümlerini değil!), eski yılbaşı tatili kostümlerinden bazıları, çeşitli para birimleri ve elmaslar çıkabilir!

Brawl yeni yılı kutlamaları 12 Aralık'ta başlayacak ve 25 Aralık'ta sona erecek.

Brawl Yeni Yılı Takvimi

  • Brawl yeni yılı takviminde HER GÜN ÜCRETSİZ HEDİYELER olacak. İlk hediyemiz, Oyuncak Hikayesi ortaklığıyla gelen sınırlı süreli ÜCRETSİZ savaşçımız Buzz Işıkyılı!

  • Diğer ücretsiz hediyeler arasında yeni oyuncak kostümleri, Brawl yeni yılı görsel ürünleri, ilerleme ve yeni hediyeler yer alıyor!

  • Kaçırdığınız bir gün olsa bile 1 Ocak 2025'e kadar tüm ücretsiz hediyeleri alabilirsiniz.

Mega Ağaç Kulüp Etkinliği

  • Mega kumbara, mega ağaca dönüştü!

  • Artık daha uzun sürüyor ve alabileceğiniz ödül miktarının sınırı yok!

  • Her gün belirli sayıda biletiniz olacak ve bir günü kaçırsanız bile biletleriniz birikecek, biriken biletlerinizi etkinlik sırasında istediğiniz zaman kullanabileceksiniz.

  • Biletlerinizle kulübünüz adına oynayabileceksiniz ve zaferleriniz toplam puana eklenecek. Bu puan ne kadar yüksek olursa mega ağaç etkinliğinin sonunda kulübünüz o kadar fazla ödül alır.

  • Ayrıca mega ağaçta daha fazla sayıda oyun modu ve etken olacak.

  • Mega ağaç kulüp etkinliği 25 Aralık'ta bitecek ve kulüpteki herkes aynı gün tüm hediyeleri açabilecek.

Pizza Gezegeni Etkinliği

Pizza Gezegeni etkinliği ocak ayında geliyor ve bu etkinlikte Surge Işıkyılı kostümünü ve yeni savaşçı Meeple'ı ÜCRETSİZ alabilirsiniz!

  • Etkinlikteki asıl amacınız pizza dilimi kazanıp kazandığınız pizza dilimlerini Oyun Salonu dükkanında harcamak olacak.

  • Oyun Salonu dükkanında pizza dilimleriyle alabileceğiniz özel teklifler olacak. Yeni Starr Kuvvetleri kostümlerini, özel görsel ürünleri, oyun içi para birimlerini, hediyeleri, savaşçıları ve hatta yeterince pizza dilimi toplayıp biriktirdiyseniz yeni savaşçımız Meeple'ı ÜCRETSİZ alabileceksiniz!

  • Oyun Salonu dükkanındaki Oyuncak Makinesi size her gün bir ücretsiz teklif verecek.

  • Pizza dilimi toplamak için özel görevleri tamamlayabilir veya yeni liderlik tablosu etkinliğinde oynayabilirsiniz.

  • Bu etkinlik, Melekler Şeytanlara Karşı etkinliğindeki yarışmalara benziyor. Her liderlik tablosu üç gün sürüyor.

  • Her gün bilet alıyorsunuz ve bu biletlerle maçlara katılıyorsunuz. Kazanırsanız puan alıyor ve liderlik tablosunda üst sıralara tırmanıyorsunuz.

  • Ayrıca iyi oynayarak daha da fazla puan kazanmanız mümkün! Hızlı zaferler, çok hasar vermek, dostları iyileştirmek, görevleri tamamlamak ve rakip savaşçıları yok etmek gibi tüm başarılar puanınıza ekleniyor.

  • Maçın toplam puanı tüm takıma veriliyor ve takımınız kazanırsa üzerine bir de puan çarpanı kazanıyorsunuz!

  • Bu etkinlikte ayrıca standart oyun modlarının ve yeni Brawl Hokeyi ile Özel Teslimat modlarının 2'ye 2 versiyonları yer alacak.

    • Bu modlardan bazıları etkinliğin yanı sıra kupa modları olarak da oynanabilecek.

Ayrıca normal dükkanda günlük pizza hediyeleri de olacak. Buradan her gün pizza dilimi toplayabilecek ve takvimin sonunda Surge Işıkyılı'nı ÜCRETSİZ alabileceksiniz.

Pizza Gezegeni etkinliği Starr Savaşları Brawl Pass sezonu ile aynı tarihlerde, 2 Ocak'ta başlayacak ve 5 Şubat'ta sona erecek.

Yeni Savaşçılar

MEEPLE - Alan Kontrolü (Destansı)

Meeple, tüm kutu oyunlarının kurallarını biliyor ve kurallara uymazsan... Ne olacağını görmek istemezsin. Hile yapanlardan ve kuralları bozanlardan hiç hoşlanmaz. Kurallara uymak zorunda olmayan tek bir kişi var... O da Meeple'ın ta kendisi!

  • Temel Saldırı: TEHLİKELİ OYUN

    • Meeple, hafifçe en yakın düşmana doğru yönelen bir yıldız atar.

  • Süper: KRİTİK BAŞARI

    • Meeple hile yapıp 20'lik zarda bir şekilde 21 atmayı başarır. Bu sayede süperinin etkili olduğu alanda takımının tüm atışları engellerin içinden geçer.

  • Yıldız Gücü: ENGELLİ ATIŞ

    • Engellerin içinden geçen atış yaptığında daha fazla hasar verir.

  • Yıldız Gücü: İSTİSNA

    • Kritik başarı ayrıca alan içindeki dost savaşçıların doldurma hızını %20 artırır.

  • Aksesuar: MEEPLE KULELERİ

    • Meeple'ın saldırısı, etki alanının etrafında zar kuleleri oluşturur ve isabet ettiğinde hasar verir.

  • Aksesuar: CİNNET

    • Meeple yakınlardaki düşmanlara öfkeyle saldırır ve onları sersemletir. Meeple'ın sağlığı ne kadar azsa düşmanlar o kadar uzun süre sersemler.

  • Ustalık Ünvanı: HİLEBAZ

OLLIE - Tank (Gizemli)

Ollie, Starr Park'ta kendi özel uçan kaykayıyla dolaşır, tehlikeli manevralar yapmaya ve sorun çıkarmaya bayılır! Hip hop müzik hayranı olan Ollie, müzik setini yanından hiç ayırmaz. Dinlediği müzikler de resmen bulaşıcıdır... Müziği duyan savaşçılar dayanamayıp dans etmeye başlar!

  • Temel Saldırı: SONİK SALDIRI

    • Ollie'nin uçan kaykayı, düşmanlara hasar verip içlerinden geçen ses dalgaları ateşler.

  • Süper: HİPNOTİZE

    • Ollie, zorlu bir uçan kaykay hareketiyle ileri atılır ve bir müzik patlamasıyla hasar verip etrafındaki tüm düşmanları hipnotize eder. Müzik patlaması dolarken Ollie saldırı yapamaz. Hipnotize düşmanlar Ollie'ye doğru ilerler ve kontrol edilemez.

  • Yıldız Gücü: HIZ USTASI

    • Ollie, duvarların yakınındayken uçan kaykayına güç verip %20 ekstra hareket hızı kazanır.

  • Yıldız Gücü: ASİ ÇOCUK

    • Ollie, süperiyle ileri atıldıktan sonra zamanla yok olan bir kalkan kazanır.

  • Aksesuar: ÇİFTE NUMARA

    • Ollie, zıplayıp havalı bir kickflip yapar ve indiği yerdeki tüm düşmanları hipnotize eder.

  • Aksesuar: TÜM GÖZLER ÜSTÜMDE

    • Ollie'nin saldırısının isabet ettiği düşmanlar hipnotize olur.

  • Ustalık Ünvanı: KAYKAY USTASI

Yeni Hiperşarjlar

  • Gray- YENİ BİR BOYUT

    • İçinden geçen dost savaşçılara bir de kalkan sağlayan ikinci bir çift portal açar.

  • Janet - KONTROL USTASI

    • Süperi sırasında tam hareket kontrolü sağlar (artık havada sabit de durabilir!)

  • Ash - FARELER KRALI

    • Süper özelliği artık iki kat fazla fare çağırıyor!

  • Eve - JENERASYON FARKI

    • Süresi dolana veya yok edilene kadar yavru bırakan bir yumurta yerleştirir.

  • Berry - İKİ TOP DONDURMA

    • Berry'nin son süper konumundan daha ileriye uzanan, çok daha geniş bir boya alanı oluşturur.

  • Melodie - KONSER

    • Süper özelliğini kullanırken üç adede kadar ek hiperşarj notası ekler (böylece üç normal + üç hiperşarj notası = toplam maksimum altı notası olabilir).

Yeni Kostümler

OYUNCAK HİKAYESİ

  • Surge Işıkyılı

  • Woody Colt

  • Bo Peep Bibi

  • Jessie Jessie

OYUNCAKLAR

  • Pop Penny

  • Pelüş Kit

  • Kukla Lola

  • Oyuncak Darryl

BRAWL YENİ YILI

  • Ren Geyiği Bonnie

  • Yılbaşı Janet

  • Ren Geyiği Nita

  • Şeker Bombası Mike

STARR KUVVETLERİ

  • Hebi Kenji

  • Mamushi Kenji | Renk 1

  • Aodaisho Kenji | Renk 2

  • Ay Kazıcı Moe

  • Gigantophis Gray

  • Koşucu Nita

  • Ay Atı Berry

  • Uzaylı Eve

İYİ OYUNCULAR

  • Pop Melodie

  • KIRMIZI-BEYAZ Melodie | Renk 1

  • SİYAH-YEŞİL Melodie | Renk 2

  • Yıldız Poco

  • Bay Bay Buzz

  • Disko Stu

SEVGİLİLER GÜNÜ

  • Romantik Dynamike

  • Cupid Bo

GENEL

  • Maymun Gene

  • Galaktik Gale

  • Savaş Pilotu Crow

  • Robot Penny

  • Ollie-G

  • Bovling Meeple

  • Dünya Finali Leon

Dengeleme Değişiklikleri

Güçlendirmeler

  • El Primo

    • Sağlığı artırıldı: 6000 → 6300

El Primo, rakiplerine daha etkili supleksler yapmak için artık daha dayanıklı.

  • Lou

    • Doldurma hızı azaltıldı: 1300 → 1100

Lou'nun isabet ettirmesi zor atışları daha etkili olması amacıyla daha hızlı doluyor, artık düşmanları daha sık ıskalayabilirsiniz.

  • Willow

    • Süper atış boyutu artırıldı: 50 → 150

Atışları büyüterek daha güvenilir hale getirdik, ayrıca zihin kontrolü temasıyla da uyumlu oldu. Iskalamaya devam ederseniz sorun başka yerde olabilir (örneğin sizde).

  • Griff

    • Süper saldırısının hasarı artırıldı: 660 → 720

Griff'in paragöz yaklaşımı kolay bir terfi almasını sağladı.

  • Maisie

    • Temel saldırı hasarı artırıldı - 1400 → 1500

Bu artıştan sonra rakipleri vurmak hem daha fazla işe yarıyor hem de daha tatmin edici oldu. İsabet ettirebilirseniz tabii.

  • Charlie

    • Sağlığı artırıldı: 3300 -> 3500

Biraz daha dayanıklı olması Charlie'nin yakın mesafelerde daha etkili olmasına yardımcı olacak.

  • Mico

    • Sağlığı artırıldı: 3000 -> 3300

Mutlu bir maymun.

  • Nani

    • Hiperşarj istatistik artışları:* Hasar artırıldı: %15 → %25* Hareket hızı artırıldı: %15 → %25

Nani?! Artık hiperşarjı gerçek bir hiperşarj gibi oldu!

Zayıflatmalar

  • Moe

    • Temel saldırının dolum hızı azaltıldı: 1500 → 2000

    • Süper hasarı azaltıldı: 800 → 600

Önceki zayıflatmalar işe yarasa da bu küçük baş belasının ana saldırısı ve süperi hâlâ çok güçlü, bu yüzden bu değişikliklerle onu oynamak biraz daha fazla beceri gerektirecek.

  • Kenji

    • Doldurma süresi artırıldı: 800 → 1000

Önceki zayıflatmalardan sonra Kenji de çok güçlü olmaya devam ediyordu. Doldurma hızını biraz düşürerek SBH'sini, süper dolumunu ve genel performansını dengeledik.

  • Frank

    • Güç hırsızı yıldız gücünün hasarı azaltıldı: %50 → %25

Artık o kadar da güçlü değil.

  • Surge

    • Sağlığı azaltıldı: 3300 -> 3000

Surge çok güçlüydü, daha stratejik savaşmasını teşvik etmek ve hakimiyetini azaltmak için sağlığını biraz azaltmamız gerekti.

  • Melodie

    • Süper dolum hızı azaltıldı - 4 → 5 atış

Süper dolum hızını azaltarak zaten yüksek olan kazanma oranını biraz dengeleyip yanına yaklaşmayı biraz kolaylaştırmak istedik (hiç yaklaştırmıyordu).

  • Piper

    • Otomatik nişan aksesuarı: Yavaşlatma efekti kaldırıldı.

Piper'ın aksesuarı savunmada yine çok işe yarıyor ama rakiplerin duygularını fazla incitmeyecek.

  • Clancy

    • Üçüncü seviye bonus hareket hızı azaltıldı: 170 → 100

O kısa bacaklarla o kadar hızlı gitmemesi lazım.

  • Rico

    • Çoklu topatar hasarı azaltıldı: 140 → 120

Gücünü dengelemek için hasarını biraz azalttık, artık LEGO parçasına basmak kadar acıtmıyor.

Haritalar, Oyun Modları ve Dönüşüm Değişiklikleri

Sezonluk Oyun Modları

  • Yeni: Brawl Hokeyi (3'e 3 Kupa Modu) - Pizza Gezegeni etkinliğinin parçası.

    • Savaş topunu kaygan bir diske vurarak oynadığınızı düşünün.

    • Üç gol atan ilk takım kazanır.

  • Yeni: Özel Teslimat (3'e 3 Kupa Modu) - Pizza Gezegeni etkinliğinin parçası.

    • Maden arabası gibi ama tek bir ray üzerinde. Kendi tarafına ulaştıran ilk takım kazanır.

    • Arabayı itmek için yakınında durmanız gerekir. İki dost savaşçı bir düşman savaşçının etkisini sıfırlayıp arabayı itmeye devam edebilir.

    • Araba, daha önce geçtiği raylar üzerindeyken daha hızlı hareket eder.

    • Uzatmalarda ise daha da hızlanır.

  • Yeni: Pizza Gezegeni Oyun Salonu Etkinliği için 2'ye 2 Oyun Modları

    • Savaş Topu

    • Nakavt

    • Elmas Kapmaca

    • Sıcak Bölge

    • Basket Savaşı

    • Brawl Hokeyi

    • Özel Teslimat

  • Brawl Yeni Yılı Ağaç Kulüp Etkinliği için Geri Gelen Oyun Modları:

    • Hediye Talanı

    • Hediyeyi Taşı

    • Robot Avı

    • Boya Savaşı

    • Yılbaşı Kargaşası (Denizanası Avı oyun moduna benzer)

    • Ruh Toplayıcı

    • Ruh Savaşları

    • Etkenler: Süper Çalılar, Sonsuz Güç, Buzul Çağı, Zamanlı Patlama, Hızlı Saldırı, Arkadaş Dayanışması, Anında Ölüm, Elini Çabuk Tut ve Sınırsız Aksesuar

Temalar

  • Kaldırılanlar

    • Mortis'in Morgu

    • Poco'nun Sahnesi

    • Hayalet Metro

    • Korkunç Kötülük Malikanesi

    • Tuhaf Şeyler Dükkanı

  • Eklenenler

    • Kaykay Müziği (Yeni)

    • Brawl Hokeyi (Yeni)

    • Starr Animasyon Stüdyosu

    • Dövüş Oyunu

    • Starr Kuvvetleri

    • Mr. P'nin Kar Oteli

    • Oyun Salonu

    • Griff'in Hediye Dükkanı

Mod Döngüsü

  • Bölme: Savaş Topu 5'e 5/Nakavt 5'e 5

  • 5'e 5 Nakavt döngüden çıkarılacak ve yerine 5'e 5 Temizlik gelecek.

  • Bölme: Nakavt 3'e 3 ve Düellolar

    • 3'e 3 Temizlik ve 3'e 3 Ödül Avı gelecek ve aynı bölmede Düelloyla döngüde olacaklar.

Haritalar

  • Ödül Avı

    • Bahane Yok (daha önce "Mor Cennet" olarak bilinen haritanın yenilenmiş hali)

    • Büyük Kanal

    • Kayan Yıldız

    • Yılan Çayırı

    • Katmanlı Kek

    • Sığınak

  • Savaş Topu

    • İkinci Deneme (Yeni)

    • Falsolu (Yeni)

    • Oyun Alanı

    • Sahne Önü

    • Sinsi Tarla

    • Tilt Alanı

    • Top Sürme

    • Plaj Topu

    • Arka Bahçe

    • Güneşli Futbol

    • Süper Sahil

    • Penaltı Atışı

  • Düello

    • Elbise Düellosu

    • Teslim Olmak Yok

    • Gizli Yılan

    • Savaşçının Yolu

    • Maymun Labirenti

    • Zen Bahçesi

  • Elmas Kapmaca

    • Ormanda Açıklık (Yeni)

    • En Güzel Hard Rock (Yeni)

    • Kristal Macerası

    • Mantar Tuzağı

    • Son Durak

    • Taş Madeni

    • Çifte Tantana

    • Elmas Kale

    • Kırsal Macera

    • Açık Alan

    • Alt Maden

    • Vagon Çılgınlığı

  • Soygun

    • Güvenli Alan (Yeni)

    • Büyük Göl (Yeni)

    • GG 2.0 (G.G. Mezarlık yenilemesi)

    • Bomba Kanyonu

    • Güvenli Bölge

    • Sıcak Patates

  • Sıcak Bölge

    • Su Sporu (Yeni)

    • Gürültücü Komşular (Yeni)

    • Açık Dükkan

    • Savaşan Böcekler

    • Ateşten Halka

    • Yan Yana Oyun

  • Nakavt

    • Haritanın H'si (Yeni)

    • İki Nehir (Yeni)

    • Derin Orman (Yeni)

    • Minik Adalar (Yeni)

    • Gürültülü Tapınak (Yeni)

    • Terk Edilmiş Harabe (Yeni)

    • Altın Kol Geçidi

    • Açıkta

    • Belle'in Kayaları

    • Yeni Ufuklar

    • Alevli Anka Kuşu

    • Dört Seviye

  • Temizlik

    • Katlı Pasta

    • Dört Kat Hasar

    • Büyük Açıklık

    • Sonsuz Lanet

    • Baharat Üretimi

    • Avcı Cenneti

  • Hesaplaşma

    • Asit Gölleri

    • Ada İşgali

    • Kafatası Deresi

    • Karanlık Geçit

    • Uçan Fanteziler

    • Kaya Savaşı

    • Güvenlik Merkezi

    • Bolluk ve Kıtlık

    • Mağara Arası

    • Çifte Bela

    • Kurumuş Nehir

    • Nişancı Cenneti

Oyun Deneyimi İyileştirmeleri

  • Normal Brawl Pass artık Supercell Store'dan satın alınabiliyor.

  • Oyuncular artık ses efektlerinin ve müziğin seviyesini Ayarlar'dan ayarlayabiliyor.

  • Dükkandaki sezonluk ve özel kostümler artık işaretlerle gösteriliyor.

  • Aktif olmayan kulüplerdeki oyuncular ara sıra daha aktif kulüp önerileri görecek.

  • Maçların sonundaki beğenme/beğenmeme düğmesi yerine maç tekrarını kulüple paylaşma seçeneği geldi.

Hata Düzeltmeleri

  • Sinsi Tarla (Savaş Topu) ve Güvenli Bölge (Soygun) haritalarındaki çalıların yerleri haritanın iki tarafında da simetrik olacak şekilde değiştirildi.

  • Tilt Alanı haritasında başlangıç noktaları düzeltildi.

  • Bazı iOS cihazlarda dokuların düşük kaliteli gösterilmesi sorunu düzeltildi.

  • Çökmeleri azaltmak ve dükkana giriş hızını artırmak için düşük performanslı cihazlarda dükkan performansı daha da iyileştirildi.

  • Otis'in hiperşarj kullandıktan sonra yıldız gücünü kullanamaması sorunu düzeltildi (artık üç yerine dört mermi atıyor).

  • Zaman zaman bir takımın haritada diğer takım kadar uzağı görememesine neden olan kamera sorunu düzeltildi.

  • Lily'nin otomatik saldırı animasyonunun temel saldırısında doğru görünmemesi sorunu düzeltildi.

  • Savaş Topu modunda görünmez savaşçıların topa yaklaşınca görünür olmaları sorunu düzeltildi.

  • Sokak Kedisi Leon'un doku sorunları düzeltildi.

  • Otis'in hiperşarj kullandıktan sonra olması gerekenden daha fazla atış yapması sorunu düzeltildi.

  • Yeni Brawl Pass sezonu başladıktan sonra bazı oyuncular için aşamalı mod görevlerinin belirmemesi sorunu düzeltildi.