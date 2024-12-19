Dengeleme Değişiklikleri:
Buzz Işıkyılı 🚀
Kılıç Modu:
Sağlık puanı - 4500 ➝ 4200Temel saldırılarla süper özellik dolumu - 4 vuruş → 5 vuruş
Lazer Modu:
Hasar - 1160 ➝ 1080 (Bu da süper dolumunu biraz azaltıyor)
Düzeltmeler:
Su sporu haritasındaki sıcak bölgenin yerleşimi düzeltildi.
Kaykay müziği ortamında artık doğru müzik çalıyor.
Jessie'nin tareti artık savaş kartlarında ve kazanma animasyonu sırasında görünüyor.
Kenji'nin kaybetme animasyonundaki bazı görsel sorunlar düzeltildi.
5'e 5 savaş topunda Kenji'nin topu haritanın dışına atabilmesiyle ilgili bir sorun düzeltildi.
Buzz Işıkyılı hiperşarj açıklamasında artık hız istatistikleri için doğru simge var (sağlık simgesi yerine).
Buzz Işıkyılı ile kazanınca artık ana ekranda kupa kaybı veya kazancı gösterilmiyor. Kupa sayısı aynı kalıyor.
Buzz Işıkyılı haritanın dışına uçtuğunda olan çökme hatası düzeltildi.
Janet artık yere inmeden hemen önce hiperşarjlı süperini kullandığında ilk süperinin başlangıç noktasına geri dönmüyor.
Gray'in baston aksesuarı artık süperini dolduruyor.
Berry'nin süperiyle oluşturduğu ilk birikinti artık ilk dokunuşta 3040 hasar vermiyor.
Melodie'nin hiperşarj sırasında ve sonrasında gösterilen animasyonları düzeltildi.
Nita ve Dynamike'ın Brawl Yeni Yılı renk seçenekleri artık doğru adlarla gösteriliyor.
Çöl Akrebi Chuck'ın direkleri artık haritaya doğru şekilde yerleşiyor.
Arapça ve İbranice dillerinde savaşçı seçim ekranında Buzz Işıkyılı'nı seçerken yaşanan çökme hatası düzeltildi.
Brawl Stars'ın yeni ortak çalışması Disney ve Pixar'ın Oyuncak Hikayesi ile! Colt Woody, Bo Beep Bibi, Jessie Jessie ve Surge Işıkyılı gibi film karakterlerinden ilham alan Oyuncak Hikayesi kostümlerimiz olacak. Hepsi bu kadarla da kalmıyor. Brawl Stars tarihinde ilk kez bir sınırlı süreli savaşçımız olacak: Buzz Işıkyılı!
Buzz Işıkyılı, Starr Park'a iniş yaptı! Üç farklı savaşçı moduna sahip Buzz ile 12 Aralık 2024 - 4 Şubat 2025 tarihleri arasında ÜCRETSİZ oynayabileceksiniz!
Temel Saldırı
Lazer: YAKAN LAZER
Buzz Işıkyılı, isabet ettiği hedeflere anında hasar veren ve hedefi yakarak zaman içinde hasar vermeye devam eden bir lazer ateşler.
Kılıç: KILIÇ DARBESİ
Buzz Işıkyılı ustaca bir kılıç darbesiyle yakın mesafeden çok miktarda hasar verir.
Kanat: GALAKTİK IŞINLAR
Buzz Işıkyılı iki lazer ışını ateşler ve yakın mesafedeki hedeflere fazladan hasar verir.
Süper
Lazer: LAZER ÇILGINLIĞI
Buzz Işıkyılı, hedeflere anında hasar verip onları tutuşturan bir dizi lazer ateşler. Yanan düşmanlar zaman içinde hasar almaya devam eder.
Kılıç: YARDIMA GELİYORUM!
Buzz Işıkyılı havaya sıçrar, kılıcıyla ileri atılır ve vurduğu tüm rakipleri geri püskürtür.
Kanat: ŞIK UÇUŞ
Buzz Işıkyılı havaya sıçrayıp rakiplere doğru uçar ve üzerlerine bir bomba bırakır.
Aksesuar
Tüm modlar: TURBO ROKETLER
Buzz Işıkyılı turbo özelliğini etkinleştirir ve baktığı yönde hızla ileriye doğru atılır.
Hiperşarj
Tüm modlar: CESARET
Buzz Işıkyılı'nın tüm istatistikleri artar, daha hızlı ve daha güçlü hale gelir. Ancak süper özelliği bundan etkilenmez.
Ustalık Ünvanı: SONSUZLUK VE ÖTESİNE!
Buzz, Brawl yeni yılı takviminin ilk ücretsiz hediyesi olarak açılabilecek.
Buzz'a dokunduktan sonra savaşçı seçme ekranında savaş modunu seçebilirsiniz.
Buzz Işıkyılı, aşamalı modda kullanılamaz.
Buzz'ın kupaları standart savaşçıların kupaları gibidir ama Buzz ile kazandığınız tüm kupalar kupa kutusuna katkı sağlar. Ayrıca sezon sıfırlandığında 1000'in altındaki kupaları otomatik olarak yeni sezonun kupa kutusuna eklenir.
Buzz, ocak sezonu bitmeden önce oyundan ayrılacak olsa da sezon kupaları içinde bulunulan sezonun kupa kutusuna katkı sağlar.
Brawl yeni yılı geri döndü! Bu sefer yeni bir günlük hediye takvimi, mega ağaç kulüp etkinliği ve HEDİYELER ile!
Hediyeler aynı Starr hediyeleri gibidir ama içlerinden yeni oyuncak kostümleri (Oyuncak Hikayesi kostümlerini değil!), eski yılbaşı tatili kostümlerinden bazıları, çeşitli para birimleri ve elmaslar çıkabilir!
Brawl yeni yılı kutlamaları 12 Aralık'ta başlayacak ve 25 Aralık'ta sona erecek.
Brawl yeni yılı takviminde HER GÜN ÜCRETSİZ HEDİYELER olacak. İlk hediyemiz, Oyuncak Hikayesi ortaklığıyla gelen sınırlı süreli ÜCRETSİZ savaşçımız Buzz Işıkyılı!
Diğer ücretsiz hediyeler arasında yeni oyuncak kostümleri, Brawl yeni yılı görsel ürünleri, ilerleme ve yeni hediyeler yer alıyor!
Kaçırdığınız bir gün olsa bile 1 Ocak 2025'e kadar tüm ücretsiz hediyeleri alabilirsiniz.
Mega kumbara, mega ağaca dönüştü!
Artık daha uzun sürüyor ve alabileceğiniz ödül miktarının sınırı yok!
Her gün belirli sayıda biletiniz olacak ve bir günü kaçırsanız bile biletleriniz birikecek, biriken biletlerinizi etkinlik sırasında istediğiniz zaman kullanabileceksiniz.
Biletlerinizle kulübünüz adına oynayabileceksiniz ve zaferleriniz toplam puana eklenecek. Bu puan ne kadar yüksek olursa mega ağaç etkinliğinin sonunda kulübünüz o kadar fazla ödül alır.
Ayrıca mega ağaçta daha fazla sayıda oyun modu ve etken olacak.
Mega ağaç kulüp etkinliği 25 Aralık'ta bitecek ve kulüpteki herkes aynı gün tüm hediyeleri açabilecek.
Pizza Gezegeni etkinliği ocak ayında geliyor ve bu etkinlikte Surge Işıkyılı kostümünü ve yeni savaşçı Meeple'ı ÜCRETSİZ alabilirsiniz!
Etkinlikteki asıl amacınız pizza dilimi kazanıp kazandığınız pizza dilimlerini Oyun Salonu dükkanında harcamak olacak.
Oyun Salonu dükkanında pizza dilimleriyle alabileceğiniz özel teklifler olacak. Yeni Starr Kuvvetleri kostümlerini, özel görsel ürünleri, oyun içi para birimlerini, hediyeleri, savaşçıları ve hatta yeterince pizza dilimi toplayıp biriktirdiyseniz yeni savaşçımız Meeple'ı ÜCRETSİZ alabileceksiniz!
Oyun Salonu dükkanındaki Oyuncak Makinesi size her gün bir ücretsiz teklif verecek.
Pizza dilimi toplamak için özel görevleri tamamlayabilir veya yeni liderlik tablosu etkinliğinde oynayabilirsiniz.
Bu etkinlik, Melekler Şeytanlara Karşı etkinliğindeki yarışmalara benziyor. Her liderlik tablosu üç gün sürüyor.
Her gün bilet alıyorsunuz ve bu biletlerle maçlara katılıyorsunuz. Kazanırsanız puan alıyor ve liderlik tablosunda üst sıralara tırmanıyorsunuz.
Ayrıca iyi oynayarak daha da fazla puan kazanmanız mümkün! Hızlı zaferler, çok hasar vermek, dostları iyileştirmek, görevleri tamamlamak ve rakip savaşçıları yok etmek gibi tüm başarılar puanınıza ekleniyor.
Maçın toplam puanı tüm takıma veriliyor ve takımınız kazanırsa üzerine bir de puan çarpanı kazanıyorsunuz!
Bu etkinlikte ayrıca standart oyun modlarının ve yeni Brawl Hokeyi ile Özel Teslimat modlarının 2'ye 2 versiyonları yer alacak.
Bu modlardan bazıları etkinliğin yanı sıra kupa modları olarak da oynanabilecek.
Ayrıca normal dükkanda günlük pizza hediyeleri de olacak. Buradan her gün pizza dilimi toplayabilecek ve takvimin sonunda Surge Işıkyılı'nı ÜCRETSİZ alabileceksiniz.
Pizza Gezegeni etkinliği Starr Savaşları Brawl Pass sezonu ile aynı tarihlerde, 2 Ocak'ta başlayacak ve 5 Şubat'ta sona erecek.
Meeple, tüm kutu oyunlarının kurallarını biliyor ve kurallara uymazsan... Ne olacağını görmek istemezsin. Hile yapanlardan ve kuralları bozanlardan hiç hoşlanmaz. Kurallara uymak zorunda olmayan tek bir kişi var... O da Meeple'ın ta kendisi!
Temel Saldırı: TEHLİKELİ OYUN
Meeple, hafifçe en yakın düşmana doğru yönelen bir yıldız atar.
Süper: KRİTİK BAŞARI
Meeple hile yapıp 20'lik zarda bir şekilde 21 atmayı başarır. Bu sayede süperinin etkili olduğu alanda takımının tüm atışları engellerin içinden geçer.
Yıldız Gücü: ENGELLİ ATIŞ
Engellerin içinden geçen atış yaptığında daha fazla hasar verir.
Yıldız Gücü: İSTİSNA
Kritik başarı ayrıca alan içindeki dost savaşçıların doldurma hızını %20 artırır.
Aksesuar: MEEPLE KULELERİ
Meeple'ın saldırısı, etki alanının etrafında zar kuleleri oluşturur ve isabet ettiğinde hasar verir.
Aksesuar: CİNNET
Meeple yakınlardaki düşmanlara öfkeyle saldırır ve onları sersemletir. Meeple'ın sağlığı ne kadar azsa düşmanlar o kadar uzun süre sersemler.
Ustalık Ünvanı: HİLEBAZ
Ollie, Starr Park'ta kendi özel uçan kaykayıyla dolaşır, tehlikeli manevralar yapmaya ve sorun çıkarmaya bayılır! Hip hop müzik hayranı olan Ollie, müzik setini yanından hiç ayırmaz. Dinlediği müzikler de resmen bulaşıcıdır... Müziği duyan savaşçılar dayanamayıp dans etmeye başlar!
Temel Saldırı: SONİK SALDIRI
Ollie'nin uçan kaykayı, düşmanlara hasar verip içlerinden geçen ses dalgaları ateşler.
Süper: HİPNOTİZE
Ollie, zorlu bir uçan kaykay hareketiyle ileri atılır ve bir müzik patlamasıyla hasar verip etrafındaki tüm düşmanları hipnotize eder. Müzik patlaması dolarken Ollie saldırı yapamaz. Hipnotize düşmanlar Ollie'ye doğru ilerler ve kontrol edilemez.
Yıldız Gücü: HIZ USTASI
Ollie, duvarların yakınındayken uçan kaykayına güç verip %20 ekstra hareket hızı kazanır.
Yıldız Gücü: ASİ ÇOCUK
Ollie, süperiyle ileri atıldıktan sonra zamanla yok olan bir kalkan kazanır.
Aksesuar: ÇİFTE NUMARA
Ollie, zıplayıp havalı bir kickflip yapar ve indiği yerdeki tüm düşmanları hipnotize eder.
Aksesuar: TÜM GÖZLER ÜSTÜMDE
Ollie'nin saldırısının isabet ettiği düşmanlar hipnotize olur.
Ustalık Ünvanı: KAYKAY USTASI
Gray- YENİ BİR BOYUT
İçinden geçen dost savaşçılara bir de kalkan sağlayan ikinci bir çift portal açar.
Janet - KONTROL USTASI
Süperi sırasında tam hareket kontrolü sağlar (artık havada sabit de durabilir!)
Ash - FARELER KRALI
Süper özelliği artık iki kat fazla fare çağırıyor!
Eve - JENERASYON FARKI
Süresi dolana veya yok edilene kadar yavru bırakan bir yumurta yerleştirir.
Berry - İKİ TOP DONDURMA
Berry'nin son süper konumundan daha ileriye uzanan, çok daha geniş bir boya alanı oluşturur.
Melodie - KONSER
Süper özelliğini kullanırken üç adede kadar ek hiperşarj notası ekler (böylece üç normal + üç hiperşarj notası = toplam maksimum altı notası olabilir).
OYUNCAK HİKAYESİ
Surge Işıkyılı
Woody Colt
Bo Peep Bibi
Jessie Jessie
OYUNCAKLAR
Pop Penny
Pelüş Kit
Kukla Lola
Oyuncak Darryl
BRAWL YENİ YILI
Ren Geyiği Bonnie
Yılbaşı Janet
Ren Geyiği Nita
Şeker Bombası Mike
STARR KUVVETLERİ
Hebi Kenji
Mamushi Kenji | Renk 1
Aodaisho Kenji | Renk 2
Ay Kazıcı Moe
Gigantophis Gray
Koşucu Nita
Ay Atı Berry
Uzaylı Eve
İYİ OYUNCULAR
Pop Melodie
KIRMIZI-BEYAZ Melodie | Renk 1
SİYAH-YEŞİL Melodie | Renk 2
Yıldız Poco
Bay Bay Buzz
Disko Stu
SEVGİLİLER GÜNÜ
Romantik Dynamike
Cupid Bo
GENEL
Maymun Gene
Galaktik Gale
Savaş Pilotu Crow
Robot Penny
Ollie-G
Bovling Meeple
Dünya Finali Leon
El Primo
Sağlığı artırıldı: 6000 → 6300
El Primo, rakiplerine daha etkili supleksler yapmak için artık daha dayanıklı.
Lou
Doldurma hızı azaltıldı: 1300 → 1100
Lou'nun isabet ettirmesi zor atışları daha etkili olması amacıyla daha hızlı doluyor, artık düşmanları daha sık ıskalayabilirsiniz.
Willow
Süper atış boyutu artırıldı: 50 → 150
Atışları büyüterek daha güvenilir hale getirdik, ayrıca zihin kontrolü temasıyla da uyumlu oldu. Iskalamaya devam ederseniz sorun başka yerde olabilir (örneğin sizde).
Griff
Süper saldırısının hasarı artırıldı: 660 → 720
Griff'in paragöz yaklaşımı kolay bir terfi almasını sağladı.
Maisie
Temel saldırı hasarı artırıldı - 1400 → 1500
Bu artıştan sonra rakipleri vurmak hem daha fazla işe yarıyor hem de daha tatmin edici oldu. İsabet ettirebilirseniz tabii.
Charlie
Sağlığı artırıldı: 3300 -> 3500
Biraz daha dayanıklı olması Charlie'nin yakın mesafelerde daha etkili olmasına yardımcı olacak.
Mico
Sağlığı artırıldı: 3000 -> 3300
Mutlu bir maymun.
Nani
Hiperşarj istatistik artışları:* Hasar artırıldı: %15 → %25* Hareket hızı artırıldı: %15 → %25
Nani?! Artık hiperşarjı gerçek bir hiperşarj gibi oldu!
Moe
Temel saldırının dolum hızı azaltıldı: 1500 → 2000
Süper hasarı azaltıldı: 800 → 600
Önceki zayıflatmalar işe yarasa da bu küçük baş belasının ana saldırısı ve süperi hâlâ çok güçlü, bu yüzden bu değişikliklerle onu oynamak biraz daha fazla beceri gerektirecek.
Kenji
Doldurma süresi artırıldı: 800 → 1000
Önceki zayıflatmalardan sonra Kenji de çok güçlü olmaya devam ediyordu. Doldurma hızını biraz düşürerek SBH'sini, süper dolumunu ve genel performansını dengeledik.
Frank
Güç hırsızı yıldız gücünün hasarı azaltıldı: %50 → %25
Artık o kadar da güçlü değil.
Surge
Sağlığı azaltıldı: 3300 -> 3000
Surge çok güçlüydü, daha stratejik savaşmasını teşvik etmek ve hakimiyetini azaltmak için sağlığını biraz azaltmamız gerekti.
Melodie
Süper dolum hızı azaltıldı - 4 → 5 atış
Süper dolum hızını azaltarak zaten yüksek olan kazanma oranını biraz dengeleyip yanına yaklaşmayı biraz kolaylaştırmak istedik (hiç yaklaştırmıyordu).
Piper
Otomatik nişan aksesuarı: Yavaşlatma efekti kaldırıldı.
Piper'ın aksesuarı savunmada yine çok işe yarıyor ama rakiplerin duygularını fazla incitmeyecek.
Clancy
Üçüncü seviye bonus hareket hızı azaltıldı: 170 → 100
O kısa bacaklarla o kadar hızlı gitmemesi lazım.
Rico
Çoklu topatar hasarı azaltıldı: 140 → 120
Gücünü dengelemek için hasarını biraz azalttık, artık LEGO parçasına basmak kadar acıtmıyor.
Sezonluk Oyun Modları
Yeni: Brawl Hokeyi (3'e 3 Kupa Modu) - Pizza Gezegeni etkinliğinin parçası.
Savaş topunu kaygan bir diske vurarak oynadığınızı düşünün.
Üç gol atan ilk takım kazanır.
Yeni: Özel Teslimat (3'e 3 Kupa Modu) - Pizza Gezegeni etkinliğinin parçası.
Maden arabası gibi ama tek bir ray üzerinde. Kendi tarafına ulaştıran ilk takım kazanır.
Arabayı itmek için yakınında durmanız gerekir. İki dost savaşçı bir düşman savaşçının etkisini sıfırlayıp arabayı itmeye devam edebilir.
Araba, daha önce geçtiği raylar üzerindeyken daha hızlı hareket eder.
Uzatmalarda ise daha da hızlanır.
Yeni: Pizza Gezegeni Oyun Salonu Etkinliği için 2'ye 2 Oyun Modları
Savaş Topu
Nakavt
Elmas Kapmaca
Sıcak Bölge
Basket Savaşı
Brawl Hokeyi
Özel Teslimat
Brawl Yeni Yılı Ağaç Kulüp Etkinliği için Geri Gelen Oyun Modları:
Hediye Talanı
Hediyeyi Taşı
Robot Avı
Boya Savaşı
Yılbaşı Kargaşası (Denizanası Avı oyun moduna benzer)
Ruh Toplayıcı
Ruh Savaşları
Etkenler: Süper Çalılar, Sonsuz Güç, Buzul Çağı, Zamanlı Patlama, Hızlı Saldırı, Arkadaş Dayanışması, Anında Ölüm, Elini Çabuk Tut ve Sınırsız Aksesuar
Temalar
Kaldırılanlar
Mortis'in Morgu
Poco'nun Sahnesi
Hayalet Metro
Korkunç Kötülük Malikanesi
Tuhaf Şeyler Dükkanı
Eklenenler
Kaykay Müziği (Yeni)
Brawl Hokeyi (Yeni)
Starr Animasyon Stüdyosu
Dövüş Oyunu
Starr Kuvvetleri
Mr. P'nin Kar Oteli
Oyun Salonu
Griff'in Hediye Dükkanı
Mod Döngüsü
Bölme: Savaş Topu 5'e 5/Nakavt 5'e 5
5'e 5 Nakavt döngüden çıkarılacak ve yerine 5'e 5 Temizlik gelecek.
Bölme: Nakavt 3'e 3 ve Düellolar
3'e 3 Temizlik ve 3'e 3 Ödül Avı gelecek ve aynı bölmede Düelloyla döngüde olacaklar.
Haritalar
Ödül Avı
Bahane Yok (daha önce "Mor Cennet" olarak bilinen haritanın yenilenmiş hali)
Büyük Kanal
Kayan Yıldız
Yılan Çayırı
Katmanlı Kek
Sığınak
Savaş Topu
İkinci Deneme (Yeni)
Falsolu (Yeni)
Oyun Alanı
Sahne Önü
Sinsi Tarla
Tilt Alanı
Top Sürme
Plaj Topu
Arka Bahçe
Güneşli Futbol
Süper Sahil
Penaltı Atışı
Düello
Elbise Düellosu
Teslim Olmak Yok
Gizli Yılan
Savaşçının Yolu
Maymun Labirenti
Zen Bahçesi
Elmas Kapmaca
Ormanda Açıklık (Yeni)
En Güzel Hard Rock (Yeni)
Kristal Macerası
Mantar Tuzağı
Son Durak
Taş Madeni
Çifte Tantana
Elmas Kale
Kırsal Macera
Açık Alan
Alt Maden
Vagon Çılgınlığı
Soygun
Güvenli Alan (Yeni)
Büyük Göl (Yeni)
GG 2.0 (G.G. Mezarlık yenilemesi)
Bomba Kanyonu
Güvenli Bölge
Sıcak Patates
Sıcak Bölge
Su Sporu (Yeni)
Gürültücü Komşular (Yeni)
Açık Dükkan
Savaşan Böcekler
Ateşten Halka
Yan Yana Oyun
Nakavt
Haritanın H'si (Yeni)
İki Nehir (Yeni)
Derin Orman (Yeni)
Minik Adalar (Yeni)
Gürültülü Tapınak (Yeni)
Terk Edilmiş Harabe (Yeni)
Altın Kol Geçidi
Açıkta
Belle'in Kayaları
Yeni Ufuklar
Alevli Anka Kuşu
Dört Seviye
Temizlik
Katlı Pasta
Dört Kat Hasar
Büyük Açıklık
Sonsuz Lanet
Baharat Üretimi
Avcı Cenneti
Hesaplaşma
Asit Gölleri
Ada İşgali
Kafatası Deresi
Karanlık Geçit
Uçan Fanteziler
Kaya Savaşı
Güvenlik Merkezi
Bolluk ve Kıtlık
Mağara Arası
Çifte Bela
Kurumuş Nehir
Nişancı Cenneti
Normal Brawl Pass artık Supercell Store'dan satın alınabiliyor.
Oyuncular artık ses efektlerinin ve müziğin seviyesini Ayarlar'dan ayarlayabiliyor.
Dükkandaki sezonluk ve özel kostümler artık işaretlerle gösteriliyor.
Aktif olmayan kulüplerdeki oyuncular ara sıra daha aktif kulüp önerileri görecek.
Maçların sonundaki beğenme/beğenmeme düğmesi yerine maç tekrarını kulüple paylaşma seçeneği geldi.
Sinsi Tarla (Savaş Topu) ve Güvenli Bölge (Soygun) haritalarındaki çalıların yerleri haritanın iki tarafında da simetrik olacak şekilde değiştirildi.
Tilt Alanı haritasında başlangıç noktaları düzeltildi.
Bazı iOS cihazlarda dokuların düşük kaliteli gösterilmesi sorunu düzeltildi.
Çökmeleri azaltmak ve dükkana giriş hızını artırmak için düşük performanslı cihazlarda dükkan performansı daha da iyileştirildi.
Otis'in hiperşarj kullandıktan sonra yıldız gücünü kullanamaması sorunu düzeltildi (artık üç yerine dört mermi atıyor).
Zaman zaman bir takımın haritada diğer takım kadar uzağı görememesine neden olan kamera sorunu düzeltildi.
Lily'nin otomatik saldırı animasyonunun temel saldırısında doğru görünmemesi sorunu düzeltildi.
Savaş Topu modunda görünmez savaşçıların topa yaklaşınca görünür olmaları sorunu düzeltildi.
Sokak Kedisi Leon'un doku sorunları düzeltildi.
Otis'in hiperşarj kullandıktan sonra olması gerekenden daha fazla atış yapması sorunu düzeltildi.
Yeni Brawl Pass sezonu başladıktan sonra bazı oyuncular için aşamalı mod görevlerinin belirmemesi sorunu düzeltildi.