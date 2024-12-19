Brawl Stars'ın yeni ortak çalışması Disney ve Pixar'ın Oyuncak Hikayesi ile! Colt Woody, Bo Beep Bibi, Jessie Jessie ve Surge Işıkyılı gibi film karakterlerinden ilham alan Oyuncak Hikayesi kostümlerimiz olacak. Hepsi bu kadarla da kalmıyor. Brawl Stars tarihinde ilk kez bir sınırlı süreli savaşçımız olacak: Buzz Işıkyılı!

BUZZ IŞIKYILI - Geçici Savaşçı

Buzz Işıkyılı, Starr Park'a iniş yaptı! Üç farklı savaşçı moduna sahip Buzz ile 12 Aralık 2024 - 4 Şubat 2025 tarihleri arasında ÜCRETSİZ oynayabileceksiniz!

Temel Saldırı

Lazer: YAKAN LAZER Buzz Işıkyılı, isabet ettiği hedeflere anında hasar veren ve hedefi yakarak zaman içinde hasar vermeye devam eden bir lazer ateşler.

Kılıç: KILIÇ DARBESİ Buzz Işıkyılı ustaca bir kılıç darbesiyle yakın mesafeden çok miktarda hasar verir.

Kanat: GALAKTİK IŞINLAR Buzz Işıkyılı iki lazer ışını ateşler ve yakın mesafedeki hedeflere fazladan hasar verir.



Süper

Lazer: LAZER ÇILGINLIĞI Buzz Işıkyılı, hedeflere anında hasar verip onları tutuşturan bir dizi lazer ateşler. Yanan düşmanlar zaman içinde hasar almaya devam eder.

Kılıç: YARDIMA GELİYORUM! Buzz Işıkyılı havaya sıçrar, kılıcıyla ileri atılır ve vurduğu tüm rakipleri geri püskürtür.

Kanat: ŞIK UÇUŞ Buzz Işıkyılı havaya sıçrayıp rakiplere doğru uçar ve üzerlerine bir bomba bırakır.



Aksesuar

Tüm modlar: TURBO ROKETLER Buzz Işıkyılı turbo özelliğini etkinleştirir ve baktığı yönde hızla ileriye doğru atılır.



Hiperşarj

Tüm modlar: CESARET Buzz Işıkyılı'nın tüm istatistikleri artar, daha hızlı ve daha güçlü hale gelir. Ancak süper özelliği bundan etkilenmez.



Ustalık Ünvanı: SONSUZLUK VE ÖTESİNE!

Buzz Işıkyılı hakkında önemli bilgiler