让我们通过这次**“为乱斗点赞(#ThumbsUpForBrawl)”**社区活动，消除游戏中的不友善行为！

活动目标很简单：尽可能多地使用“蓝拇指”点赞表情！

每次有人用这个表情，系统就会记录下来，大家可因此获得奖励。

如果玩家社区累计发送100亿次蓝拇指表情，每个人都能获得五个传奇星妙惊喜！

里程碑和奖励

前三个里程碑的奖励是解锁游戏内活动，但累计发送5亿次蓝拇指表情后，解锁的奖励就是传奇星妙惊喜。系统会先把大家解锁的传奇星妙惊喜存起来，在6月20日活动结束时再一次性发放。

活动开始 - 双倍每日星妙惊喜

发送1亿次蓝拇指 - 双倍经验活动

2亿次 - 专精狂潮活动

5亿次 - 传奇星妙惊喜

10亿次 - 传奇星妙惊喜

20亿次 - 传奇星妙惊喜

50亿次 - 传奇星妙惊喜

100亿次 - 传奇星妙惊喜

温馨提示：你需要达到400杯才能领取这些奖励！

赠礼活动

我们会送出100万宝石！

参加这个宝石赠礼活动的方法是分享一个你在游戏中的正能量时刻，把它发到社交媒体上，并且带上**#ThumbsUpForBrawl和#BrawlStars**这两个话题标签！

活动结束后，我们会随机抽选10位幸运玩家，并在社交媒体上与他们联系！

如果你是个真正的大好人，也可以在中奖后与一位好友分享这份奖励！

“为乱斗点赞”活动从现在开始，并会在10天后，也就是6月20日结束！