祝我们生日快乐！我们迎来了《荒野乱斗》正式上线以来的第6个生日！

和往常一样，庆祝活动将从今天开始，一直持续到乱斗圣诞节！这意味着……有礼物啦！

以下是你需要了解的内容！

现在可通过商店中的乱斗圣诞节登录奖励免费获得巴斯光年。

记得在巴斯光年下线前完成他的太空游侠专精历程哦！

超级圣诞树活动！加入战队、使用门票、收集礼物，并在12月25日打开礼物。

巴斯光年降临《荒野乱斗》！

你可以通过乱斗圣诞节登录奖励免费获得巴斯光年！

巴斯光年是一位限时英雄，大家可以在12月12日至2月4日这段时间内使用他尽情乱斗。

巴斯光年拥有专属的太空游侠专精，可解锁专属物品。记得在巴斯光年下线前完成他的专精历程哦！

巴斯光年一开始就是无限战力等级，拥有1个随身妙具和1个极限充能（无星徽之力）。

巴斯光年有3种不同的乱斗模式：飞行模式、激光模式、光剑模式。他在每个模式下都具有不同的普通攻击和超级技能。

你使用巴斯光年收集的每个奖杯都将计入荣誉宝箱。

乱斗圣诞节登录奖励！

从今天起至12月25日，你每天都将获得一份免费好礼！第一天的好礼是巴斯光年！列表如下！

第1天 - 巴斯光年

第2天 - 玩家头像

第3天 - 1份礼物

第4天 - 表情

第5天 - 1份礼物

第6天 - 玩家头像

第7天 - 1份礼物

第8天 - 表情

第9天 - 1份礼物

第10天 - 表情

第11天 - 1份礼物

第12天 - 玩家头像

第13天 - 传奇星妙惊喜

第14天 - 喷漆和极限充能星妙惊喜

领取以上好礼的截止时间为12月31日，记得把它们全部收入囊中！

超级圣诞树战队活动

还没有战队？赶紧加入吧！

12月12日至25日期间，所有战队成员（包括你自己）每天都会获得3张门票。

使用门票参加超级圣诞树活动，获得胜场！

每积累25场胜利，你和你的战队就会获得1个礼物，这些礼物可以在12月25日打开。

在超级圣诞树活动中，游戏模式和随机事件都是随机的（和超级猪猪一样）。

礼物和皮肤

玩具总动员联动皮肤只能通过商店获取！

玩具主题皮肤是一组不同的皮肤，一开始可从礼物中开出。

你可以从礼物中开出各种资源，包括宝石、闪闪币、皮肤、英雄、极限充能以及最新推出的玩具主题皮肤！

玩具主题皮肤也将于12月25日在商店上线

谢谢大家！

谢谢你们又陪伴《荒野乱斗》走过了一年，希望大家喜欢这些礼物！