在这个乱斗情人节，你终于可以实现你的梦想——和英雄约会！

2月14日至2月25日，你可以和5位英雄约会，还能通过约会获得奖励！

关于约会

所有约会都将显示在游戏内新闻界面，和现实生活一样，每次约会都分为2个阶段：

第1阶段 ：玩家社区需在1天内完成一个目标，那就是使用你要约会的英雄完成2000万次击倒。完成目标后，所有玩家都可获得甜心宝箱奖励并解锁约会！

第2阶段：真正的约会开始！你将和英雄互动，了解他们悲惨的生活，听他们大吐苦水……但到最后，好戏才真正开始。玩家社区必须一起做出最终选择。这个选择会影响该英雄的好感度，英雄好感度越高，所有玩家获得的奖励就越好！

好感度

最终选择会影响好感度！好感度越高，奖励就越好！

玩家社区有一整天的时间来讨论，并决定哪个选择是最合适的！根据每位英雄的兴趣和个性，判断他们喜欢什么，从而做出最佳选择。倒计时结束前，你随时可以更改自己的选择；但倒计时结束后，好感度将锁定并决定最终的奖励等级！

奖励

在第1阶段完成目标，必定能获得一个甜心宝箱；每场约会结束时也能获得奖励，且奖励会根据好感度逐级递增。

第1场约会 ：500、1000或2000金币

第2场约会 ：500、1000或2000战力能量

第3场约会 ：2个、5个或8个混沌惊喜

第4场约会 ：一款喷漆、一款表情或一款传奇皮肤“运动健将斯图”！

第5场约会 ：1000双倍经验加成、1000巅峰通行证经验值，或免费解锁一位英雄

第6场约会：¯\_(ツ)_/¯

玩家社区赠礼活动

抽取10名幸运玩家，每人获得2份一百万宝石大奖！一份给幸运玩家自己，另一份可以送给他们心中最特别的人！

如何参加：

在社媒平台上分享你每场约会的最终选择截图，并带上话题标签#Brawlentines和#Brawlstars。

你分享的天数越多，被抽中的几率就越高！

首场约会已经上线！使用琥珀完成2000万次击倒，即可解锁和她的约会！