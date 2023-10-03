极限充能可通过星妙惊喜获取，为了庆祝这个好消息，我们推出了一个全新活动，叫作**#ShootingStarrDrops**！

活动将按以下计划进行：

双倍星妙惊喜！

大家每天都可获得双倍星妙惊喜！

从10月3日到10月17日，大家只需每日赢得多场对战胜利，不同的是，每次达到胜利场数所获得的星妙惊喜奖励就会从一份变成两份！

新的玩家社区目标！

**14天内完成40亿次击倒！**所有玩家共同出力，完成每个目标时，所有玩家都可获得免费星妙惊喜，包括传奇星妙惊喜哦！

在以下模式中完成的击倒都算数：天梯模式、星光联赛、战队联赛、挑战、友谊战以及地图编辑器中的模式。

一开始大家可在商店中获得免费稀有星妙惊喜，但在这之后，完成以下击倒目标即可解锁对应奖励：

5亿次击倒 =超稀有星妙惊喜

10亿次击倒 =史诗星妙惊喜

20亿次击倒 =史诗星妙惊喜

30亿次击倒 =神话星妙惊喜

40亿次击倒=传奇星妙惊喜

40亿并不是最终目标！完成40亿次击倒后，玩家社区每额外完成10亿次击倒，大家都会再获得一份传奇星妙惊喜！

所以就是，完成50亿次击倒可获得一份传奇星妙惊喜，60亿次再获得一份，70亿次又可以获得一份，以此类推。

没有数量上限！在10月17日活动结束前都可以不断刷新记录！

创作者赠礼！

《荒野乱斗》的内容创作者还会赠送宝石！

每位创作者有8个代码，玩家可使用代码兑换170宝石。只需在任意社媒平台搜索**#ShootingStarrDrops**，就可以找到赠礼活动！

还有一个终极惊喜 - 看到流星的时候，你知道该怎么做，对吧？许愿！

没错，这次赠礼活动还隐藏了5个可以在游戏中许愿的金色代码！

如果你幸运地从赠礼活动中获得金色代码，我们会联系你，你可以许一个愿望，获得游戏中的任何东西（在可能的范围内！），我们会尽力实现你的愿望。

也许你想要游戏中的所有皮肤？也许你想把所有表情送给你最好的朋友？一百万宝石？只管说出来！

活动就是这样的！快去击倒敌方英雄吧！