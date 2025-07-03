今天起至7月8日，所有玩家都可以免费获取莫提斯！

大家需要使用莫提斯击倒英雄……以及击倒莫提斯！

欢迎参加迷你社区活动“莫提斯游戏”！

社区活动的目标是“对战里有莫提斯”，包括：

使用莫提斯达成3亿次击倒

击倒莫提斯3亿次

游戏内的新闻界面包含2个进度条，分别记录莫提斯的击倒数和被击倒数。奖励如下！

莫提斯击倒数/被击倒数 - 奖励

里程碑 - 每个进度条各5个星妙惊喜

里程碑 - 2个捣蛋宝箱、流泪微笑表情

里程碑 - 莫提斯的极限充能*，以及一个传奇星妙惊喜

各3亿次击倒 - “莫提斯撞墙”和“莫提斯屁屁”这两款玩家头像

*如果已经拥有莫提斯的极限充能，则将获得1000金币作为替代奖励。

赠礼活动

社区赠礼活动再次开启！

参加方式很简单，只需要在任意社媒平台上分享你的莫提斯高光操作，并在贴文中加上话题标签“#MortisGames”和“#BrawlStars”即可！我们会选出10位赢家，每人获得999999宝石！是的，你没看错！

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“莫提斯游戏”活动现在开始，持续到7月8日！让其他人见识一下，谁才是最强的暗夜造物！