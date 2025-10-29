活动中共有20扇门，每扇门之后都有1份隐藏奖励！

但你只能选择开启其中的10扇门！

玩家社区每天都可以获得一把开门钥匙，前提是在当天结束前完成8000万个任务。为助力大家完成目标，游戏内会定期新增额外任务和特殊的超级任务！

各位玩家需要在游戏内的新闻选项卡中投票，以决定开启哪扇门！既然你能看到这段说明，那就肯定知道怎么去投票了！

每天上午8:00（UTC），《荒野乱斗》的社交媒体账号会发布预先录制好的视频，展示开门过程及奖励内容。

每天只能开启一扇门，不过最后一天例外。最后一天，玩家社区可同时开启三扇门！

奖励：

1个极限充能星妙惊喜

10个寿司卷

10个随机星妙惊喜

1个随机星妙惊喜

3个南瓜宝箱

漫画健次 | 极限充能皮肤

2个超级宝箱

1个究极荣誉宝箱

20宝石

1宝石

露米（替代奖励=1000英雄券）

1000战力能量

500战力能量

200战力能量

1000金币

200金币

1金币

500英雄券

乱斗万圣节喷漆

将莫提斯从游戏中移除两天！

特别赠礼活动

10名幸运玩家可以获得100万宝石！

参与方法很简单：在社交媒体上分享你投票选择的那扇门的截图，并带上**#ScaryDoors和#BrawlStars**这两个话题标签，就有机会成为幸运儿！你分享投票的天数越多，你被选中的几率就越高！

常见问题解答：

我什么时候能拿到当天的奖励？

活动期间的每一天，只要钥匙已解锁，无论进度条什么时候被填满，奖励都将在UTC时间上午8:00发放。

我们能多次获得相同的奖励吗？

不能。因为某扇门开启后，就会从投票池里移除。

我完成了手头的所有任务，能不能再多为活动出点力？

让你的朋友们也来完成任务！

我没有武士健次，要怎么才能拿到漫画健次极限充能皮肤？

如果你暂时还没有武士健次，也没关系，漫画健次极限充能皮肤会添加到你的皮肤库存中！