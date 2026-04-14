2026年4月14日
Blog – Brawl Stars
拯救乱斗 - 社区活动
你可以免费获得增益挂饰、“皇室战争桩”皮肤以及更多资源……前提是你要拯救乱斗！
要拯救乱斗，你需要：
每天必须完成获胜六场的目标！整个社区完成目标的玩家越多，奖励就越好！
也就是说，你完成自己的目标后，还要号召你的好友一起完成！要获得最好的奖励，唯一的方法是有足够多玩家完成每日获胜六场的目标！
如果社区完成了一项每日社交媒体任务，每天还会额外获得一个混沌惊喜。
每天都会有新的社交媒体任务，可在社区活动界面查看。
任务可能包括在Youtube上给特定的《荒野乱斗》视频点赞、在社交媒体上@你最喜欢的内容创作者、对特定内容发表评论等，记得每天都来社区活动界面看看！
整个活动期间，每天完成最后一个胜场，必定会获得两个混沌惊喜（这是为了激励那些不相信能完成目标的玩家！）。
奖励列表：
混沌惊喜
战力能量
宝石
“皇室战争桩”皮肤
星妙惊喜
随机增益挂饰
双倍经验加成
闪闪币
巅峰通行证经验值
荣誉宝箱
每天可通过每日胜场获得2个混沌惊喜
每天可通过社交媒体任务获得额外的混沌惊喜
赠礼活动：
所有完成每日社交媒体任务的玩家都可参加我们的宝石赠礼活动！每天我们都会查看完成任务的玩家名单，并从中随机抽取一位幸运玩家，送上10万宝石！每天都会有新的幸运玩家获奖，所以记得完成任务哦！
活动从今天开始，并将于UTC时间4月24日上午8:00结束。
那么……一起拯救乱斗吧！#KEEPBRAWLALIVE