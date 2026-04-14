你可以免费获得增益挂饰、“皇室战争桩”皮肤以及更多资源……前提是你要拯救乱斗！

要拯救乱斗，你需要：

每天必须完成获胜六场的目标！整个社区完成目标的玩家越多，奖励就越好！

也就是说，你完成自己的目标后，还要号召你的好友一起完成！要获得最好的奖励，唯一的方法是有足够多玩家完成每日获胜六场的目标！

如果社区完成了一项每日社交媒体任务，每天还会额外获得一个混沌惊喜。

每天都会有新的社交媒体任务，可在社区活动界面查看。

任务可能包括在Youtube上给特定的《荒野乱斗》视频点赞、在社交媒体上@你最喜欢的内容创作者、对特定内容发表评论等，记得每天都来社区活动界面看看！