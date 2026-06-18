荒野乱斗玩家社区将分为两支队伍，在比赛开始前，社区成员们将共同决定各自队伍的设定（如队标、队名等）。

在活动前两天里，两支队伍将通过投票从零开始组建自己的队伍：

第1天 | 选择队名：

从两个词库（形容词+名词）中搭配组合，投票决定队伍的名称。

第2天 | 设计队标：

选择队标的形状、颜色和图标，它将在整个赛事期间代表你们所在的队伍。

赛事阶段

队伍组建完成后，阿迪达斯星妙杯赛事将正式开启。这是一场为期12天、分为2个阶段的竞赛。

第1阶段 | 小组赛（6月20日 - 6月25日）

赛事包含3场小组赛，其中部分比赛将对战NPC英雄队伍，登场的英雄包括荒野牧场三人组、糖果店三人组等。但千万别大意，竞赛可是很激烈的！

比赛机制

每场比赛持续2天。在此期间，你的队伍需要比对手更快填满社区进度条，方式是在全新模式“超级球星”中获胜。NPC队伍有自己的进度条，会随时间自动填充，所以一定要确保你的队伍始终领先！

第3场小组赛（6月24日 - 25日）

这将是首次正面对决：玩家社区队伍1将和玩家社区队伍2展开大战，而这也是你们第一次一决高下的机会！

第2阶段 | 淘汰赛（6月26日 - 7月1日）

小组赛结束后：

四分之一决赛

（6月26日 - 27日）

半决赛

（6月28日 - 29日）

总决赛

（6月30日 - 7月1日）

玩家社区队伍1 vs 玩家社区队伍2再战一场！

在总决赛中，双方队伍将比拼谁能率先填满进度条。不再等待时间结束，谁先填满，谁就能赢得阿迪达斯星妙杯！