阿迪达斯星妙杯开始啦！
“阿迪达斯星妙杯”是我们推出的首个足球主题社区活动，玩家将携手组建自己的乱斗足球队伍参加比赛，争夺终极大奖：阿迪达斯冠军头衔！除了这个头衔外，你还能获得免费英雄、免费皮肤、混沌惊喜等超赞奖励！
活动现已开启，并将于7月1日结束（最终奖励将于7月2日发放完毕）。活动中有NPC英雄队伍、两支真实社区队伍，以及一场决定一切的总决赛二番战！冲啊！🔥
活动规则
荒野乱斗玩家社区将分为两支队伍，在比赛开始前，社区成员们将共同决定各自队伍的设定（如队标、队名等）。
在活动前两天里，两支队伍将通过投票从零开始组建自己的队伍：
第1天 | 选择队名：
从两个词库（形容词+名词）中搭配组合，投票决定队伍的名称。
第2天 | 设计队标：
选择队标的形状、颜色和图标，它将在整个赛事期间代表你们所在的队伍。
赛事阶段
队伍组建完成后，阿迪达斯星妙杯赛事将正式开启。这是一场为期12天、分为2个阶段的竞赛。
第1阶段 | 小组赛（6月20日 - 6月25日）
赛事包含3场小组赛，其中部分比赛将对战NPC英雄队伍，登场的英雄包括荒野牧场三人组、糖果店三人组等。但千万别大意，竞赛可是很激烈的！
比赛机制
每场比赛持续2天。在此期间，你的队伍需要比对手更快填满社区进度条，方式是在全新模式“超级球星”中获胜。NPC队伍有自己的进度条，会随时间自动填充，所以一定要确保你的队伍始终领先！
第3场小组赛（6月24日 - 25日）
这将是首次正面对决：玩家社区队伍1将和玩家社区队伍2展开大战，而这也是你们第一次一决高下的机会！
第2阶段 | 淘汰赛（6月26日 - 7月1日）
小组赛结束后：
四分之一决赛
（6月26日 - 27日）
半决赛
（6月28日 - 29日）
总决赛
（6月30日 - 7月1日）
玩家社区队伍1 vs 玩家社区队伍2再战一场！
在总决赛中，双方队伍将比拼谁能率先填满进度条。不再等待时间结束，谁先填满，谁就能赢得阿迪达斯星妙杯！
阿迪达斯中场挑战
为了让比赛更刺激，每场比赛的第二天都会推出阿迪达斯中场挑战，完成挑战后，你可以在原有奖励的基础上获得额外奖励！每隔两天，在UTC时间上午8:00，我们都会发布一段包含更多信息的短视频，所以记得关注活动界面和我们的官方社媒账号！
奖励
以下是活动期间你可获得的奖励列表，以及玩家社区完成阿迪达斯中场挑战后可升级的奖励：
1000双倍经验加成或英雄载勇（若已拥有，替代奖励为1000张英雄券）
3000闪闪币或四分卫奥蒂斯皮肤
超大荣誉宝箱或究极荣誉宝箱
5个混沌惊喜或10个混沌惊喜
1000金币或2000金币
1000战力能量或2000战力能量
特别赠礼活动
我们将向10名玩家送出100万金币+100万战力能量的惊喜大礼！
如何参加
在各大社交平台（Instagram、X、Reddit或TikTok）上分享每日视频，秀出你最精彩的超级球星进球！
记得带上话题标签**#adidas和#BrawlStars**哦！
我们将在活动结束后联系中奖玩家，流程可能需要几天时间，还请耐心等待。
祝大家好运！