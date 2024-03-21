我们听说大家很喜欢社区活动，所以我们请求Frank让我们再举办一次，现在活动来咯！

那就是100份星妙惊喜社区活动(#100StarrDrops)！

这次活动，我们的目标不再是击倒次数，而是整个社区团结一心，收集15亿份稀有星妙惊喜！

你没看错！现在，大家最希望开出的就是稀有星妙惊喜！因为如果社区完成了这次活动的目标，**每位玩家都将获得100份随机星妙惊喜！**哇啊啊啊啊！！

大家要在3月25日前完成活动目标！

里程碑和奖励

活动开始 - 每日登录奖励 ：稀有星妙惊喜

收集3亿份稀有星妙惊喜 - 双倍每日星妙惊喜

收集6亿份稀有星妙惊喜 - 1份随机星妙惊喜

收集9亿份稀有星妙惊喜 - 3份随机星妙惊喜

收集12亿份稀有星妙惊喜 - 5份随机星妙惊喜

收集15亿份稀有星妙惊喜 - 100份随机星妙惊喜

每次达到里程碑后，对应的星妙惊喜奖励会很快出现在商店中，但账号至少需达到400奖杯才能获得奖励！

超级大奖

达到最后一个里程碑后，每位玩家都将获得100份随机星妙惊喜，除此之外，收集的稀有星妙惊喜数量排名前100的玩家将获得超级大奖：100份传奇星妙惊喜！

因此，活动期间，你在开星妙惊喜时越不走运，越有可能成为超级大奖获得者哦！

100份星妙惊喜社区活动(#100StarrDrops)现已开始，并将持续至3月25日，快开始收集稀有星妙惊喜吧！