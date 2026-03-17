除巴斯光年外，我们还围绕《玩具总动员》IP打造了一系列皮肤，并在2025年1月推出了以“披萨星球电玩竞赛”为主题的限时活动，包含轻松有趣的2对2模式改版，以及一些全新的游戏模式，比如（颇具争议的）乱斗冰球模式。只要在1月主题季积极玩游戏，你就有机会解锁全新皮肤、新英雄谜宝，最终还能免费获得一款瑟奇的巴斯光年皮肤！与此同时，我们还发布了一系列由巴斯光年与多位《荒野乱斗》角色共同出镜的视频内容——仅动画就累计获得了超过4000万次播放。可以说，当时对于这些产出内容的质量，无论是游戏内还是游戏外的内容，我们都感到相当自豪——至今仍然如此。

从纸面上看，这一切都很不错。那么，实际情况如何呢？

很遗憾，我得承认：不太理想。虽然巴斯光年出现在《荒野乱斗》这件事带来了相当高的热度，但他作为限时英雄登场也在多个方面对游戏产生了负面影响：强度严重超标，一度几乎无处不在，打乱了匹配环境和正常的游戏节奏。很明显，巴斯光年当时给我们的玩家社区带来了不少困扰，但与此同时，也有大量玩家频繁使用他，而且玩得很开心——这一点在我们移除他时表现得尤为明显：玩家活跃度几乎立刻出现了下滑。

但整件事并没有到此结束。我们没有像以往那样在12月底推出新英雄（谜宝），而是把他作为“披萨星球电玩竞赛”活动的一部分，让所有玩家都能免费获得。我们当时认为，这会是个不错的设计。结果证明这是个错误，还带来了一些我们始料未及的连锁反应。对于那些在主题季结束前就已解锁全部英雄的玩家来说，通过主题季奖励累积的英雄券只能转换为声望，这样的体验并不好。

雪上加霜的是，活动商店中可解锁的皮肤并非《玩具总动员》主题，给玩家的观感不够统一，甚至有些突兀。更糟的是，游戏还出现了一个与活动货币相关的漏洞，导致局面一度相当混乱。总体来看，2025年1月的活动几乎在各个方面都未达预期——这一点也直接体现在数据上：从2024年12月到2025年2月，营收和月活跃玩家数都下降了约20%。

季节性波动确实存在。每当假期结束、大家回归校园或工作岗位时，玩家行为和参与度发生变化是很常见的。但在2025年1月和2月，我们流失的日活跃玩家数量明显高于常规水平。这是一次明显的断崖式下滑。我们在1月就开始注意到这一趋势，但当时的我们并没有做好准备，无法在接下来的版本更新中迅速调整方向。

60.0版本更新于2025年2月底发布。这次更新偏向于服务后期玩家，核心是对排位赛系统进行一次全面更新。我们还推出了两名新英雄——芬克斯和露米，受到了大家的欢迎；此外，还有一次与卡牌游戏UNO™的小型联动。