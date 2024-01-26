快来加入新的社区活动**#BrawlTogether“一起乱斗”**！

本次活动的目标是在14天内完成160亿次击倒！但与以往不同的是：如果您是组队对战（包括点击“再来一场”进行对战、和好友组队对战），则击倒数会翻倍！

所有游戏模式中的击倒都会计入活动目标，包括将在活动期间上线的5对5模式。

里程碑和奖励

#BrawlTogether“一起乱斗”活动开始时，还会上线双倍经验活动和特殊任务，助您完成乱斗主题季奖励之路，或是获取一些额外星妙惊喜。除此之外，达到特定里程碑将会获得以下奖励：

20亿次击倒 - 史诗星妙惊喜

40亿次击倒 - 双倍每日星妙惊喜

60亿次击倒 - 史诗星妙惊喜

80亿次击倒 - 专精狂潮 ：每场获胜额外获得50%专精点数

100亿次击倒 - 神话星妙惊喜

120亿次击倒 - 专精狂潮 ：每场获胜额外获得100%专精点数

140亿次击倒 - 堆金如山 ：每获得1点每日经验值，就会获得1枚金币。双倍经验活动和您所获得的双倍经验加成，都会对堆金如山活动生效！

160亿次击倒 - 传奇星妙惊喜

赠礼活动

与以往的活动一样，本次活动也有专属免费好礼，而且参与方式非常简单，您只需每天参加活动即可！

我们有一份记录所有参与活动的玩家及其登录活动天数的列表，我们会从该列表随机抽取1000名玩家，中奖的玩家将获得150宝石！您玩得越多，被抽中的几率就越大！

精彩可不止这些！

我们还将随机抽取5名玩家，他们将获得一张友谊奖券！

获得友谊奖券的玩家不仅自己能获得100万宝石，与该玩家一起玩游戏最多的4位好友每人也能获得100万宝石！

获得赠礼的玩家将于2月9日在游戏中收到通知，请留意这一天的收件箱消息！

以上就是本次活动的全部内容！虽然完成目标不易，但我们共同努力就能完成！

快与好友分享这个好消息吧！是时候#BrawlTogether“一起乱斗”啦！