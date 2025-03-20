荒野乱斗全球锦标赛首次在北美举行：乱斗英雄杯将亮相DreamHack达拉斯站！精彩对决一触即发，你准备好了吗？5月23日至25日，亲临现场观赛或前往event.brawlstars.com观看2025年度首场国际赛事！
除了能从100,000美元奖金池中分得属于自己的一份，各顶级队伍还能为所在赛区赢得全球总决赛或最后一搏资格赛的参赛资格，并直接影响后续赛事格局！
本次乱斗英雄杯将汇聚来自6大赛区的顶尖队伍：
东亚赛区（1支队伍）
南亚赛区或东南亚赛区（1支队伍）
欧洲、中东和非洲赛区（2支队伍）
南美赛区（1支队伍）
北美赛区（2支队伍）
中国大陆赛区（1支队伍）
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无法亲临现场？不用担心！所有精彩赛事将在event.brawlstars.com全程直播！观看比赛并参与互动，即可赢取巅峰通行证经验值，从而解锁超赞奖励，并将星航柯尔特升级至星航柯尔特VI！
比赛将于5月23日-25日11:00(CST)/19:00(CEST)开始！不见不散！