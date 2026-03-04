2026年_荒野乱斗全球锦标赛_首场线下赛事——乱斗英雄杯，即将登陆德国柏林！12支顶尖战队将齐聚柏林为荣耀而战，并为各自所属的赛区赢取最后一搏资格赛、荒野乱斗全球总决赛的额外席位。本次_赛区间的精彩对决_将在Uber Eats Music Hall进行，上演规模空前的史诗较量！

以下为乱斗英雄杯的详细信息。