乱斗英雄杯购票指南
2026年_荒野乱斗全球锦标赛_首场线下赛事——乱斗英雄杯，即将登陆德国柏林！12支顶尖战队将齐聚柏林为荣耀而战，并为各自所属的赛区赢取最后一搏资格赛、荒野乱斗全球总决赛的额外席位。本次_赛区间的精彩对决_将在Uber Eats Music Hall进行，上演规模空前的史诗较量！
以下为乱斗英雄杯的详细信息。
乱斗英雄杯，柏林 - 关键信息
2026年乱斗英雄杯将于5月15日至17日在德国柏林的Uber Eats Music Hall举行。届时，赛事将通过event.brawlstars.com全程直播，并包含全新观赛奖励。
票务信息：
门票将于CET欧洲中部时间3月4日上午10:00正式开售，购票链接：此处。票价如下：*
三日普通票（包含三天全部赛事的入场观赛资格） - €90
周五单日普通票 - €30
周六单日普通票 - €50
周日单日普通票 - €50
三日**星妙套票** - 早鸟价€160，之后恢复至€180
三日家庭票 - €130（1名成人 + 1名儿童），€155（1名成人 + 2名儿童）- 儿童票适用年龄为12至16周岁。
*本文所列价格不包含其他费用。
场馆将于当地时间（CEST欧洲中部夏令时间）的每日中午12:00开放入场。赛事预计于12:45开始，具体时间可能根据现场安排有所调整。
观赛须知：
除了_赛区间的精彩对决_外，乱斗英雄杯期间还将有丰富的现场活动等你参与。
专属明信片与游戏内表情：
所有购票观众都将获赠一张_乱斗英雄杯专属明信片_作为纪念。该明信片还附带专属二维码，持票观众可凭此兑换乱斗英雄杯专属游戏内表情。请在Uber Eats Music Hall场馆内领取明信片。每位持票观众限领一张明信片。
星妙乐园主题体验区：
5月15日至17日乱斗英雄杯期间，位于Uber Eats Music Hall旁边的Uberplatz将同步开放粉丝互动体验区，灵感源自星妙乐园。无论是否持有赛事门票，均可免费前来游玩体验！
荒野乱斗官方周边：
星妙乐园粉丝互动体验区将有《荒野乱斗》官方周边供大家选购。具体可购买的周边内容将在后续另行公布，敬请期待！
粉丝见面会：
赛事期间将举行多场粉丝见面会，可与顶级职业选手近距离互动，仅限持票观众参与。活动临近时，我们将直接向持票观众提供更多相关信息。
星妙套票：
购买**星妙套票**，以全新方式体验乱斗英雄杯！购买_星妙套票_可获取前所未有的乱斗英雄杯专属赛事特权，让你成为观众席上的焦点。套票包含以下内容：
优选观赛席位：
三天赛事期间，均可在现场享有顶级观赛席位。我们将为你保留视野绝佳的位置（前排中央），近距离感受每一场精彩对决。
赛事VIP专属游戏内表情：
星妙套票持有者可在游戏内获得一款特别的观赛者表情，以全新方式秀出自己对荒野乱斗电竞的热情！
舞台体验与专属拍照机会：
亲身登上乱斗英雄杯主舞台，体验职业选手视角！在此期间，你可以登上赛事主舞台并拍照留念。
专属周边礼包：
星妙套票包含2件《荒野乱斗》周边：黑鸦拉链连帽卫衣，以及斯派克 + 艾德加白色T恤。
官方VIP挂绳：
这是你的赛事荣誉勋章！你将获得乱斗英雄杯VIP专属挂绳，佩戴它前往赛事现场，彰显顶级粉丝的身份！
乱斗英雄杯主题皮肤：
解锁乱斗英雄杯专属皮肤*，在游戏内尽情炫耀。
选手见面会优先通道：
星妙套票的持有者无需排队等候！作为VIP观众，你可在周末的粉丝见面会中享受优先通道特权，无需排队等待。
*到场后可凭场馆内发放的专属二维码领取游戏内物品。未到场观赛将无法领取这些特权。
媒体参与方式：
我们欢迎各家媒体现场报道乱斗英雄杯，如有意申请赛事媒体认证，请通过此链接填写申请表：https://blast.tv/press
我们柏林见！