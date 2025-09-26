全球总决赛官宣！
每年的这个时候，意味着……《荒野乱斗》最重磅的赛事即将打响！荒野乱斗全球总决赛将在DreamHack斯德哥尔摩站上演，不要错过这场盛大的线下赛事活动！
时间、地点和参加方式
记好日期，收拾好行李，准备迎接最适合乱斗的周末！
日期：2025年11月28日至30日
票务与日程：点此购买3日比赛门票
线上观赛：如果你无法亲临现场，也可以在这里观看比赛直播！
👉温馨提示：在赛事官网观看比赛，还能获得巅峰通行证经验值！
有什么新鲜事？
超多惊喜新内容等你探索！不管是在家观看还是亲临现场，你都有机会获得我们准备的超赞奖励！排位赛全新赛季即将开启，新的巅峰通行证也将同步上线！获得全新极限充能皮肤的会是哪位英雄呢？
新皮肤登场 - 全新巅峰通行证、全新极限充能皮肤？！
限量周边 - 全球总决赛限定周边，绝对够你炫耀的！
巅峰通行证经验值奖励 - 预测比赛结果、为喜爱的队伍加油，赢取巅峰通行证经验......不知道怎么做？我们帮你做好攻略了！
与你最爱的队伍面对面 - 和《荒野乱斗》的电竞传奇们聊聊天吧！
参赛队伍介绍
东亚赛区：操作巫师
ZETA DIVISION以3-0横扫REJECT_，获得了全球总决赛的参赛资格。_整个赛季中两队互有胜负，ZETA的老将和REJECT的新锐都渴望加冕全球总冠军。他们能否夺得这份荣耀？
欧洲、中东和非洲赛区：战术大师
这个赛区的顶尖队伍已经拿到了参赛席位，只等上场一展身手。乱斗英雄杯冠军HMBLE重返赛场，志在重现他们2024年的辉煌，而人气战队SK Gaming也同样来势汹汹。与此同时，2023年世界冠军FUT Esports也稳扎稳打，在重返巅峰的征程上不断前进。也别忘了我们的两支黑马队伍：Team Heretics和NOVO Esports，他们也摩拳擦掌，准备掀起新的风暴！欧洲、中东和非洲赛区将延续全球总决赛的光辉战绩，还是会有新王登基？
南美赛区：未知猛兽
随着SKCalalas SA从国际老牌战队LOUD手中夺得赛区榜首，南美赛区的火热状态展露无遗。这一次，他们已经准备好让全世界看到自己最棒的竞技状态了！
北美赛区：少年英雄
Tribe Gaming在整个2025赛季都展现出自己十足的统治力，赢下了4次月度决赛。今年可能是#FEARTHETRIBE的一年！
此外还有2023年的亚军队伍Spacestation Gaming，他们今年的收官之战表现出色，但北美赛区还存在一个可以随时闪击全场队伍的变数：STMN。