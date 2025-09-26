东亚赛区：操作巫师

ZETA DIVISION以3-0横扫REJECT_，获得了全球总决赛的参赛资格。_整个赛季中两队互有胜负，ZETA的老将和REJECT的新锐都渴望加冕全球总冠军。他们能否夺得这份荣耀？

欧洲、中东和非洲赛区：战术大师

这个赛区的顶尖队伍已经拿到了参赛席位，只等上场一展身手。乱斗英雄杯冠军HMBLE重返赛场，志在重现他们2024年的辉煌，而人气战队SK Gaming也同样来势汹汹。与此同时，2023年世界冠军FUT Esports也稳扎稳打，在重返巅峰的征程上不断前进。也别忘了我们的两支黑马队伍：Team Heretics和NOVO Esports，他们也摩拳擦掌，准备掀起新的风暴！欧洲、中东和非洲赛区将延续全球总决赛的光辉战绩，还是会有新王登基？

南美赛区：未知猛兽

随着SKCalalas SA从国际老牌战队LOUD手中夺得赛区榜首，南美赛区的火热状态展露无遗。这一次，他们已经准备好让全世界看到自己最棒的竞技状态了！

北美赛区：少年英雄

Tribe Gaming在整个2025赛季都展现出自己十足的统治力，赢下了4次月度决赛。今年可能是#FEARTHETRIBE的一年！

此外还有2023年的亚军队伍Spacestation Gaming，他们今年的收官之战表现出色，但北美赛区还存在一个可以随时闪击全场队伍的变数：STMN。