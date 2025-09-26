Skip to content
2025年9月25日
Blog – Brawl Stars

全球总决赛官宣！

每年的这个时候，意味着……《荒野乱斗》最重磅的赛事即将打响！荒野乱斗全球总决赛将在DreamHack斯德哥尔摩站上演，不要错过这场盛大的线下赛事活动！

时间、地点和参加方式

记好日期，收拾好行李，准备迎接最适合乱斗的周末！

👉温馨提示：在赛事官网观看比赛，还能获得巅峰通行证经验值！

有什么新鲜事？

超多惊喜新内容等你探索！不管是在家观看还是亲临现场，你都有机会获得我们准备的超赞奖励！排位赛全新赛季即将开启，新的巅峰通行证也将同步上线！获得全新极限充能皮肤的会是哪位英雄呢？

  • 新皮肤登场 - 全新巅峰通行证、全新极限充能皮肤？！

  • 限量周边 - 全球总决赛限定周边，绝对够你炫耀的！

  • 巅峰通行证经验值奖励 - 预测比赛结果、为喜爱的队伍加油，赢取巅峰通行证经验......不知道怎么做？我们帮你做好攻略了！

  • 与你最爱的队伍面对面 - 和《荒野乱斗》的电竞传奇们聊聊天吧！

参赛队伍介绍

本次全球总决赛将有16支队伍参赛。目前已有12支队伍锁定了参赛席位，而最后4个席位将在最后一搏资格赛中决出（点此查看详情）。

乱斗英雄杯冠军HMBLE会再创辉煌，还是遗憾败北？让我们拭目以待。

  • 东亚赛区：操作巫师

ZETA DIVISION3-0横扫REJECT_，获得了全球总决赛的参赛资格。_整个赛季中两队互有胜负，ZETA的老将和REJECT的新锐都渴望加冕全球总冠军。他们能否夺得这份荣耀？

  • 欧洲、中东和非洲赛区：战术大师

这个赛区的顶尖队伍已经拿到了参赛席位，只等上场一展身手。乱斗英雄杯冠军HMBLE重返赛场，志在重现他们2024年的辉煌，而人气战队SK Gaming也同样来势汹汹。与此同时，2023年世界冠军FUT Esports也稳扎稳打，在重返巅峰的征程上不断前进。也别忘了我们的两支黑马队伍：Team HereticsNOVO Esports，他们也摩拳擦掌，准备掀起新的风暴！欧洲、中东和非洲赛区将延续全球总决赛的光辉战绩，还是会有新王登基？

  • 南美赛区：未知猛兽

随着SKCalalas SA从国际老牌战队LOUD手中夺得赛区榜首，南美赛区的火热状态展露无遗。这一次，他们已经准备好让全世界看到自己最棒的竞技状态了！

  • 北美赛区：少年英雄

Tribe Gaming在整个2025赛季都展现出自己十足的统治力，赢下了4次月度决赛。今年可能是#FEARTHETRIBE的一年！

此外还有2023年的亚军队伍Spacestation Gaming，他们今年的收官之战表现出色，但北美赛区还存在一个可以随时闪击全场队伍的变数：STMN

赢取全球总决赛现场观赛机会！

想要赢取与好友一同前往全球总决赛现场观赛的机会吗？

该视频下方评论区留言，告诉我们你支持的队伍，并带上话题标签#BSWF25和#DHStockholm，即可参与活动！

在全球总决赛官宣视频下方评论留言，分享你认为哪支队伍能成为2025荒野乱斗全球总冠军，并带上话题标签#BSWF25和#DHStockholm，即可参与活动！

太长了不想看，说重点

本文信息量很大，但总结起来也很简单：

  1. 11月28日至11月30日比赛，记得在日历上标出日期哦！

  2. 点击这里订票线下观赛

  3. 在#BSWF25一起嗨

