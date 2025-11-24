**粉丝面对面：**和喜爱的社区经理、内容创作者或是电竞选手线下相聚，一同享受激情又欢乐的赛事！

**现场活动：**看完比赛，手痒也想来两局？前往赛事现场的荒野决斗活动区、与好友一较高下，拿出你的最佳表现！如果想稍作休息，也有舒适的休息区等着你光临。每个人在现场都能找到合适的去处！

**精美周边：**我们准备了多种酷炫的《荒野乱斗》周边，仅限全球总决赛现场发放！在此基础上，我们还准备了更多惊喜。未来，我们将在所有线下赛事安排周边派送活动！