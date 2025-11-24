Skip to content
2025年11月23日
Blog – Brawl Stars

全球总决赛预测正式开启！

等一下，先别急着预测！

阅读本文，了解本次在DreamHack斯德哥尔摩站举办的2025 BSC全球总决赛，以及比赛预测的相关信息！

  • **地点：**DreamHack斯德哥尔摩站，位于Stockholmsmässan（斯德哥尔摩国际博览会）

  • **日期：**11月28日至30日

  • 直播开始时间：欧洲东部时间中午12:45（UTC时间上午10:45）

  • **赛事预告：**世界顶尖的16支荒野乱斗队伍将为全球总冠军头衔展开激烈角逐，赛事奖金池高达百万美元！这个周末精彩赛事将连番上演，快记好时间，不要错过了！

赢取奖励

  • 参与预测：现在即可参与第1个比赛日的预测！此外，第2、3个比赛日前也别忘了提交预测，赢取巅峰通行证经验值！为了再多添点彩头……如果你能预测正确全部比赛结果，则可赢取1万宝石

在社交媒体上分享你的预测（或者是抄一下别人的作业），记得加上话题标签 #BSWF25

  • **我该投给哪支队伍呢？**查看队伍资料，帮你更好地做出预测！

  • **线下观众奖励：**对于线下观赛的粉丝，我们将送上专属表情！你可以线下激活并兑换这份奖励。

  • **线上观赛：**观看精彩赛事直播，每天都有机会获取好礼，包括星妙惊喜、华夫饼和巅峰通行证经验值，甚至还有机会获取琪琪宝箱和直播专属表情！

全球总决赛专属活动

**粉丝面对面：**和喜爱的社区经理、内容创作者或是电竞选手线下相聚，一同享受激情又欢乐的赛事！

**现场活动：**看完比赛，手痒也想来两局？前往赛事现场的荒野决斗活动区、与好友一较高下，拿出你的最佳表现！如果想稍作休息，也有舒适的休息区等着你光临。每个人在现场都能找到合适的去处！

**精美周边：**我们准备了多种酷炫的《荒野乱斗》周边，仅限全球总决赛现场发放！在此基础上，我们还准备了更多惊喜。未来，我们将在所有线下赛事安排周边派送活动！

