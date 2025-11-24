2025年11月23日
全球总决赛预测正式开启！
等一下，先别急着预测！
阅读本文，了解本次在DreamHack斯德哥尔摩站举办的2025 BSC全球总决赛，以及比赛预测的相关信息！
**地点：**DreamHack斯德哥尔摩站，位于Stockholmsmässan（斯德哥尔摩国际博览会）
**日期：**11月28日至30日
直播开始时间：欧洲东部时间中午12:45（UTC时间上午10:45）
**赛事预告：**世界顶尖的16支荒野乱斗队伍将为全球总冠军头衔展开激烈角逐，赛事奖金池高达百万美元！这个周末精彩赛事将连番上演，快记好时间，不要错过了！
赢取奖励
全球总决赛专属活动
**粉丝面对面：**和喜爱的社区经理、内容创作者或是电竞选手线下相聚，一同享受激情又欢乐的赛事！
**现场活动：**看完比赛，手痒也想来两局？前往赛事现场的荒野决斗活动区、与好友一较高下，拿出你的最佳表现！如果想稍作休息，也有舒适的休息区等着你光临。每个人在现场都能找到合适的去处！
**精美周边：**我们准备了多种酷炫的《荒野乱斗》周边，仅限全球总决赛现场发放！在此基础上，我们还准备了更多惊喜。未来，我们将在所有线下赛事安排周边派送活动！
