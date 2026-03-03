荒野乱斗全球锦标赛奖励后续更新安排
在这里我们非常高兴地宣布，荒野乱斗全球锦标赛的全新奖励体系即将登场！在赛季开始之前，我们曾讨论过“参赛奖励”的概念，并阐述了我们的目标——玩家在高水平竞技中投入的时间和努力，需要得到更多认可。所以，我们对荒野乱斗全球锦标赛的多个阶段进行了调整。一路上，玩家将能更有获得感、体验更加连贯。
所有在第一赛季期间参加比赛的玩家都会收到全新奖励。
全球锦标赛挑战
本周五起，我们将对全球锦标赛挑战奖励体系进行更新，以更好地匹配玩家的整体进度。届时玩家前两场胜利仍将赢得星妙惊喜，而每第三场胜利则会获得一个混沌惊喜作为奖励！
奖励在整体上仍会保持大家熟悉的结构，但我们希望能在挑战进度的重要节点为玩家提供更有意义的奖励。
月度资格赛
自**3月月度资格赛（3月7-8日）**起，玩家参加月度资格赛将会获得奖励：
第1个比赛日：每完成一轮比赛，玩家将赢得一个混沌惊喜。
第2个比赛日：完成第一轮比赛后，玩家将赢得一个传奇星妙惊喜，之后每额外打完一轮，都将赢得一个混沌惊喜。
月度决赛
如果你成功打入了月度决赛……首先我们要恭喜你，这证明你是所在赛区的顶级高手！月度决赛的参赛选手可冲击高达200万美元的总奖金池，并决出晋级至线下赛事的胜者。与此同时，我们也希望这一级别的参赛成就能在游戏内得到认可。
参加月度决赛的玩家，每轮比赛后都可赢得一个混沌惊喜。根据赛季内其他活动的举办情况，我们可能会对部分奖励进行调整，以更好适配游戏内正在进行的活动，但会确保奖励价值相当，且对游戏内进度的影响相同。
线下赛事
晋级并参加了线下赛事的选手仍能获得专属奖励（比如表情），这些奖励旨在表达对这些参赛选手的认可。
未来还有哪些激动人心的新内容？
随着荒野乱斗全球锦标赛2026赛季继续推进，我们正在寻找更佳的方式来凸显各位参赛选手这一年的成就，并且确保它们能保留到赛事结束后。
首先，在荒野乱斗全球锦标赛2026赛季荣获全球总冠军的队伍将会获得专属玩家头衔奖励，该头衔将授予冠军队伍名单上的选手和工作人员。
我们还准备了一份赛季结算奖励，发放给整个荒野乱斗全球锦标赛2026赛季都积极参与的活跃玩家。我们计划开放投票，让大家从两份奖励中选出最终奖励（玩家头像或表情），让玩家群体自己来决定获得哪一项奖励。
以上内容一部分仍在制作中，但我们希望尽早和大家分享这些消息。这仅仅是个开始！我们非常欢迎大家提供反馈和建议，并在未来制作竞技相关奖励的过程中不断优化。
关注荒野乱斗电竞赛事官方社媒平台，第一时间了解相关资讯！