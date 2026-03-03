本周五起，我们将对全球锦标赛挑战奖励体系进行更新，以更好地匹配玩家的整体进度。届时玩家前两场胜利仍将赢得星妙惊喜，而每第三场胜利则会获得一个混沌惊喜作为奖励！

奖励在整体上仍会保持大家熟悉的结构，但我们希望能在挑战进度的重要节点为玩家提供更有意义的奖励。