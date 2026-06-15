荒野乱斗挑战者赛总决赛：门票现已开售！
首届荒野乱斗挑战者赛总决赛将于9月5日至6日在土耳其伊斯坦布尔举行，门票现已正式开售！
来自12个挑战者赛区的12支队伍将齐聚一堂，争夺挑战者赛中的最终大奖——2026 BSC最后一搏资格赛的参赛资格，继续向2026 BSC全球总决赛发起冲击！
BIG已通过DACH（德国、奥地利、瑞士）赛区锁定一个名额，其余队伍则将继续为前往伊斯坦布尔参赛而全力以赴。完整参赛名单将在各赛区决赛结束后确认。
票务信息
门票现已开售，设有两个档位的门票可以选购：
早鸟票：300土耳其里拉（数量有限，先到先得）
普通票：450土耳其里拉
门票按比赛日单独出售，你可以购买第一个比赛日（9月5日）、第二个比赛日（9月6日）或两个比赛日的门票。
赛事信息
日期：2026年9月5日-6日
场馆：ESA Espor Arena, 42Maslak AVM
地址：Ahi Evran Cad.No:6/70, Kat 3, Sarıyer, Istanbul
交通指南
ESA Espor Arena位于伊斯坦布尔萨勒耶尔（Sarıyer）区的42Maslak AVM购物中心内。最便捷的交通方式是乘坐M2地铁线，在Maslak站或Hacıosman站下车，在这两站均可步行到达比赛场馆。
此外，当地出租车及网约车服务也十分便利。