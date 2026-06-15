首届荒野乱斗挑战者赛总决赛将于9月5日至6日在土耳其伊斯坦布尔举行，门票现已正式开售！

来自12个挑战者赛区的12支队伍将齐聚一堂，争夺挑战者赛中的最终大奖——2026 BSC最后一搏资格赛的参赛资格，继续向2026 BSC全球总决赛发起冲击！

BIG已通过DACH（德国、奥地利、瑞士）赛区锁定一个名额，其余队伍则将继续为前往伊斯坦布尔参赛而全力以赴。完整参赛名单将在各赛区决赛结束后确认。