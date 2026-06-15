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2026年6月15日

荒野乱斗挑战者赛总决赛：门票现已开售！

首届荒野乱斗挑战者赛总决赛将于9月5日至6日在土耳其伊斯坦布尔举行，门票现已正式开售！

来自12个挑战者赛区的12支队伍将齐聚一堂，争夺挑战者赛中的最终大奖——2026 BSC最后一搏资格赛的参赛资格，继续向2026 BSC全球总决赛发起冲击！

BIG已通过DACH（德国、奥地利、瑞士）赛区锁定一个名额，其余队伍则将继续为前往伊斯坦布尔参赛而全力以赴。完整参赛名单将在各赛区决赛结束后确认。

票务信息

门票现已开售，设有两个档位的门票可以选购：

  • 早鸟票：300土耳其里拉（数量有限，先到先得）

  • 普通票：450土耳其里拉

门票按比赛日单独出售，你可以购买第一个比赛日（9月5日）、第二个比赛日（9月6日）或两个比赛日的门票。

点击此处购买门票！

赛事信息

日期：2026年9月5日-6日

场馆：ESA Espor Arena, 42Maslak AVM

地址：Ahi Evran Cad.No:6/70, Kat 3, Sarıyer, Istanbul

交通指南

ESA Espor Arena位于伊斯坦布尔萨勒耶尔（Sarıyer）区的42Maslak AVM购物中心内。最便捷的交通方式是乘坐M2地铁线，在Maslak站或Hacıosman站下车，在这两站均可步行到达比赛场馆。

此外，当地出租车及网约车服务也十分便利。

温馨提示

  • 门票按比赛日单独出售，如计划两天均到场观赛，需要分别购买对应日期的门票。

  • 欢迎所有年龄段的观众到场观赛（13岁以下观众须由监护人陪同入场）。

  • 所有持票观众均可获得专属游戏内奖励。

关注《荒野乱斗》电竞赛事官方社媒频道，第一时间了解所有挑战者赛的最新资讯：

我们伊斯坦布尔见！