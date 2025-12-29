我们目前已经确定了多个需要优化的方面，非常感谢大家的热心反馈与建议！以下是我们将在2026年重点优化的方向：

参赛奖励 ：无论是参加哪个阶段的赛事，选手都应该获得回报。我们计划为月度资格赛也设置参赛奖励。

观赛互动奖励 ：event.brawlstars.com将再次推出专属的观赛惊喜奖励。也就是说，大家可以通过观赛获得专属表情、喷漆和头像等奖励，这些都无法通过其他渠道获得哦！

精简晋级方式 ：取消通过升至“电竞精英”段位来晋级月度资格赛的机制。所有希望参加BSC电竞赛事的玩家将采用相同的参赛、晋级机制。

**积分：**夏季赛段提供的BSC积分，其倍率将从2倍降低至1.5倍，从而让全年发挥稳定的战队在积分上获得更高回报。

以上只是2026年的部分重点内容，我们仍然在不断努力！感谢大家在2025年的积极参与，我们2026年不见不散！

此致

荒野乱斗电竞赛事