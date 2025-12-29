2026年BSC荒野乱斗全球锦标赛抢先看！
恭喜Crazy Raccoon登上冠军宝座，2025全球总决赛圆满结束啦！现在，是时候来聊聊2026年的赛事规划了。
整体的赛程结构会与2025年相似，但赛制会更新调整，此外还有多项赛事体验相关的优化。
2026赛程安排
两个赛段、三场线下赛，精彩赛事全年不断！
春季赛段：将于1月30日开启，游戏内的全球锦标赛挑战会同步上线。
2月月度决赛赛程：
东亚 - 2月14日
欧洲、中东和非洲 - 2月15日
南美 - 2月22日
北美 - 2月23日
全球赛事：乱斗英雄杯将继续作为年中承上启下的重点赛事；最后一搏资格赛与全球总决赛则将作为年末的终极大战，为大家献上顶级电竞赛事。此外，2026年我们还将前往三个全新的国家举办大赛（更多细节将于1月下旬公布）！
迈向全球总决赛之路
在2026年，整体赛事结构将与过去基本一致。如果你是新观众，可以先观看我们的2025年电竞赛事介绍视频，了解相关信息！
赛制调整
2025年的赛事为我们提供了许多宝贵经验教训。在2026年，我们将推出几项重要调整：
提升战术与策略的重要性：
在全球总决赛中，我们看到各队拿出了非常多样、效果极佳的阵容搭配。我们将继续推动与营造这种百花齐放的竞技氛围，让更多全面型选手有机会崭露头角。
在2026年的赛事中，我们将引入选图机制，并优化英雄的禁用机制——包括全局禁用、对阵双方双向可见的轮流禁用等机制。在未来的赛事中，我们也会不断探索实践，在合适时继续引入新的赛制。
2026年1月将举行季前邀请赛，敬请关注！
线下赛事重点调整：目前，我们已经确定了乱斗英雄杯和全球总决赛将作为2026年的核心大赛。为了配合这一结构，我们调整了各项线下赛事的优先级。
乱斗英雄杯 - 共12支队伍参赛，让大家更早欣赏到全球顶尖队伍之间的强强对抗。奖金池将会变得更丰厚，能获得的BSC积分也会增加。赛程前期表现优异的队伍可获得丰厚奖励，提升他们最终晋级全球总决赛的概率。
最后一搏资格赛 - 共8支队伍参赛，最终将有2支队伍晋级全球总决赛。赛事激烈程度将更上一层楼！
全球总决赛 - 共12支队伍参赛，一如既往，是《荒野乱斗》最重磅的年度赛事。我们的目标是在2026年为大家带来更精彩的赛事、更紧凑的赛程，并彻底取消副舞台（无直播）比赛。
东南亚/南亚 - 2026年，这两个子赛区将设置晋级全球总决赛的全新途径——具体信息将后续另行公布。
各赛区的赛事名额整体分配情况如下：
赛事体验优化
我们目前已经确定了多个需要优化的方面，非常感谢大家的热心反馈与建议！以下是我们将在2026年重点优化的方向：
参赛奖励：无论是参加哪个阶段的赛事，选手都应该获得回报。我们计划为月度资格赛也设置参赛奖励。
观赛互动奖励：event.brawlstars.com将再次推出专属的观赛惊喜奖励。也就是说，大家可以通过观赛获得专属表情、喷漆和头像等奖励，这些都无法通过其他渠道获得哦！
精简晋级方式：取消通过升至“电竞精英”段位来晋级月度资格赛的机制。所有希望参加BSC电竞赛事的玩家将采用相同的参赛、晋级机制。
**积分：**夏季赛段提供的BSC积分，其倍率将从2倍降低至1.5倍，从而让全年发挥稳定的战队在积分上获得更高回报。
以上只是2026年的部分重点内容，我们仍然在不断努力！感谢大家在2025年的积极参与，我们2026年不见不散！
此致
荒野乱斗电竞赛事