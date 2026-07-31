《荒野乱斗》2026 全球总决赛购票指南
《荒野乱斗》史上最盛大的赛事将于今年11月在日本举办，购票将于8月1日开始。
2026荒野乱斗全球总决赛门票将于JST时间8月1日周六17:00正式开售。来自世界各地的粉丝将有机会亲临现场，观看本赛季最盛大的赛事，见证全球顶尖的《荒野乱斗》队伍为百万美元奖金池而战。
普通门票发售时间：JST时间8月1日周六17:00。
赛事日期：
2026年11月20日周五至11月22日周日
开放入场：JST时间每天10:00
赛事开始：JST时间每天12:00
地点：
东京体育馆（日本东京）
粉丝将体验到：
为期三天的世界级《荒野乱斗》电竞对决。
全球顶尖队伍同台竞技，争夺2026全球总冠军头衔。
现场观众专属游戏内奖励。
与数千名热爱《荒野乱斗》的粉丝共同感受线下场馆的热烈氛围。
VIP专属体验
除普通门票外，粉丝还可选择三种VIP专属体验，均以3日套票形式发售：
终极星妙套票 - 33370日元（含相关费用）
专属座位，近距离见证全球总决赛冠军捧杯时刻。
可进入主舞台，并享有专业拍照机会。
专属私人见面会。
周边代金券。
专属VIP挂绳。
钻石纪念币和赛事实体徽章。
3款专属游戏内表情，包含一款终极星妙专属表情。
星妙玩家 - 24970日元（含相关费用）
可进入主舞台，并享有拍照机会。
周边代金券。
VIP挂绳。
黄金纪念币和赛事实体徽章。
2款专属游戏内表情。
表情收藏家 - 20770日元（含相关费用）
VIP挂绳。
白银纪念币和赛事实体徽章。
2款专属游戏内表情。
门票信息
预留座位。
每笔订单最多可购买8张门票。
赛事期间可离场后再次入场。
VIP套票数量有限，售完即止。
表情兑换：
只有到场观赛才能兑换表情。购票时，你需要在结账时填写你的玩家标签，表情将于赛事当天发放至你的账号。