《荒野乱斗》史上最盛大的赛事将于今年11月在日本举办，购票将于8月1日开始。

2026荒野乱斗全球总决赛门票将于JST时间8月1日周六17:00正式开售。来自世界各地的粉丝将有机会亲临现场，观看本赛季最盛大的赛事，见证全球顶尖的《荒野乱斗》队伍为百万美元奖金池而战。



普通门票发售时间：JST时间8月1日周六17:00。