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2026年7月31日

《荒野乱斗》2026 全球总决赛购票指南

《荒野乱斗》史上最盛大的赛事将于今年11月在日本举办，购票将于8月1日开始。

2026荒野乱斗全球总决赛门票将于JST时间8月1日周六17:00正式开售。来自世界各地的粉丝将有机会亲临现场，观看本赛季最盛大的赛事，见证全球顶尖的《荒野乱斗》队伍为百万美元奖金池而战。


普通门票发售时间：JST时间8月1日周六17:00。

赛事日期：

2026年11月20日周五至11月22日周日

  • 开放入场：JST时间每天10:00

  • 赛事开始：JST时间每天12:00

地点：

东京体育馆（日本东京）

粉丝将体验到：

  • 为期三天的世界级《荒野乱斗》电竞对决。

  • 全球顶尖队伍同台竞技，争夺2026全球总冠军头衔。

  • 现场观众专属游戏内奖励。

  • 与数千名热爱《荒野乱斗》的粉丝共同感受线下场馆的热烈氛围。

VIP专属体验

除普通门票外，粉丝还可选择三种VIP专属体验，均以3日套票形式发售：

终极星妙套票 - 33370日元（含相关费用）

  • 专属座位，近距离见证全球总决赛冠军捧杯时刻。

  • 可进入主舞台，并享有专业拍照机会。

  • 专属私人见面会。

  • 周边代金券。

  • 专属VIP挂绳。

  • 钻石纪念币和赛事实体徽章。

  • 3款专属游戏内表情，包含一款终极星妙专属表情。

星妙玩家 - 24970日元（含相关费用）

  • 可进入主舞台，并享有拍照机会。

  • 周边代金券。

  • VIP挂绳。

  • 黄金纪念币和赛事实体徽章。

  • 2款专属游戏内表情。

表情收藏家 - 20770日元（含相关费用）

  • VIP挂绳。

  • 白银纪念币和赛事实体徽章。

  • 2款专属游戏内表情。

门票信息

  • 预留座位。

  • 每笔订单最多可购买8张门票。

  • 赛事期间可离场后再次入场。

  • VIP套票数量有限，售完即止。

表情兑换：

只有到场观赛才能兑换表情。购票时，你需要在结账时填写你的玩家标签，表情将于赛事当天发放至你的账号。

更多信息：

门票开售后，完整票务详情及购票信息将通过《荒野乱斗》官方电竞频道公布。

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