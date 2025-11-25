2025年10月更新详情
维护时间：11月25日
我们对怪奇物语联动模式进行了一系列平衡性调整。不过首先，让我们先来说明一下卡包的情况，以及怪奇物语主题皮肤的有关问题！⚠️
“更怪奇卡包”异常问题：
• 有玩家发现可以通过某种方式提前知晓“更怪奇卡包”中的奖励内容。
• 遗憾的是，修复此问题需要再次更新游戏客户端，因此我们将保持现状，直到活动结束。
借此机会，我们想对大家关于更怪奇卡包机制的讨论做出澄清说明：
• 更怪奇卡包中的奖励，会在你打开游戏时就确定下来（而非你打开更怪奇卡包的时间点）。这也就是说，如果你完全没打开过游戏，就完全不会进行概率随机。
• 打开游戏后，更怪奇卡包中的内容就会进行随机抽选。如需了解具体的开箱概率公示，可前往我们的帮助与支持页面查看。
• 卡包会每小时刷新。因此，如果刷新时玩家在线，系统就会自动按概率重新抽选更怪奇卡包中的内容。
• 在我们预期的、玩家无法“提前知晓”卡包内容的情况下，进行随机抽选的具体时间点并不重要——无论是开启卡包时就抽选，还是提前抽选，最终开启卡包的结果是相同的。
• 在这里，我们可以用现实生活中商店里出售的“扭蛋/盲盒”来类比。所有此类盲盒的内容都是提前“随机抽选”的，你需要付费来打开它们。此外，集换式卡牌的卡包以及其他类似的内容，其抽选原理都是近似的。
• 因为上述原理及问题，导致大家可能会觉得自己需要在“幸运一小时”期间登录游戏才能开出好东西。但实际上只有在你打开游戏时，游戏才会进行概率随机。如果你没有登录游戏，随机抽选的卡包内容是不会每小时都刷新的。
• 更怪奇卡包采用这种机制有多方面的原因，包括服务器负载、游戏优化等考虑，同时也可避免其他形式的滥用游戏机制行为，如在开启更怪奇卡包的瞬间关闭游戏程序，以便在重新打开游戏时刷新开启结果等。设计上，当然也有其他方式来避免这类行为的出现。不过，如果没有活动后续发现的问题，这一机制足以达成设计目的。
• 整套机制的运行方式与给出的说明是相符的。每位玩家在登录游戏时的那个小时，开启卡包中奖的概率都是公平、均等的。
⚖️怪奇物语联动模式平衡性调整⚖️
🔺 环绕英雄的火球：
• 伤害：从500提升至1000
🔺 造成的伤害转化为护盾：
• 比例从35%/30%提升至40%/35%
• 持续时间从2秒提升至5秒
• 上限从2000提升至4000
🔺 护盾：
• 从10%提升至15%
• 从5%提升至10%
🔺 治疗量：
• 从80%/50%/30%提升至100%/60%/40%
• 从50%/30%/20%提升至90%/50%/30%
🔺 造成的伤害转化为治疗：
• 从30%提升至35%
🔺 随身妙具的冷却时间缩短（部分卡组）：
• 从50%/30%/10%提升至60%/30%/10%
🔺 开始恢复生命值的时间提前：
• 从50%提升至80%
🔺 子弹的弹射距离（瑞科）：
• 弹射加成：50%/100%/200% → 80%/150%/250%
• 最大弹射次数：从5次提升至6次
🔺 佩佩：
• 随身妙具冷却时间缩短50%调整为伤害+35%
• 随身妙具冷却时间缩短（超稀有卡牌）替换为子弹飞行速度提升（超稀有卡牌）
• 冷却时间缩短（史诗卡牌）替换为子弹飞行速度提升（史诗卡牌）
🔺 柯尔特：
• 攻击距离+2调整为伤害+35%
🔺 曼迪
• 随身瞄具冷却时间缩短替换为移动速度提升
🔺 查克、巴兹和阿方
• 造成伤害提供临时护盾调整为不会随时间衰减的护盾，只会因受到攻击而消失
• 查克：造成伤害的35%转化为临时护盾，调整为30%转化为永久护盾
• 阿方和巴兹：造成伤害的30%转化为临时护盾，调整为25%转化为永久护盾
🔻 子弹自动飞向敌人：
• 幅度降低20%
维护时间：11月12日
平衡性调整⚖️
奥利
• 伤害从2000降低至1800
• 随身妙具“万众焦点”的冷却时间从15秒延长至18秒
蜜娜
• 生命值从8200降低至7400
• 连击第二招的伤害从2800降低至2000
科迪琉斯
• 超级技能期间的移动速度加成从20%降低至10%
• 装弹速度加成从30%降低至20%
拜伦
• 极限充能发射的毒镖数量从12降低至6
• 子弹速度略微降低
风姬
• 随身妙具的隐身持续时间从2秒缩短至1.5秒（基础值）
• 忍者形态的超级技能“星妙神拳”初始伤害从3000降低至2720；冲刺速度降低20%
谜宝
• 极限充能状态下的超级技能持续时间从12秒缩短至10秒
阿萌
• 极限充能状态下使用超级技能时，会立刻开始消耗弹药
乱斗竞技场平衡性调整⚖️
加强🔺
伊芙
• 每级生命值加成从450提升至600
• 每级装弹速度加成从1.5%提升至2%
露米
• 每级生命值加成从300提升至400
载勇
• 每级生命值加成从450提升至550
薇洛
• 每级伤害加成从2%提升至3%
削弱🔻
谜宝
• 每级生命值加成从650降低至600
• 每级伤害加成从6%降低至5%
纳妮
• 每级生命值加成从600降低至500
桩
• 每级伤害加成从4%降低至3%
颠倒世界决斗平衡性调整⚖️
削弱🔻
汉克
• 泡泡体积加成从35/25/15%降低至25/15/10%
• 移动速度加成从15/20/25%降低至10/15/20%
• 超级技能的充能速度加成从30/60/100%降低至25/50/75%
雪莉
• 护盾减伤从15/25%降低至5/10%
• 超级技能的充能速度加成从30/60%降低至25/50%
• 生命值加成（传奇）从2000降低至1500
• 移除了“子弹散布更集中”的加成
莉莉
• 随身妙具冷却缩减（传奇）的效果从50%降低至40%
贝尔/兹奇/格尔
• 减速卡牌的效果降低20%
加强🔺
宠物卡牌一般加强
• 宠物生命值加成从20/40/60%提升至40/60/80%
• 宠物移动速度加成从20/35%提升至30/50%
• 超级技能被动充能速度提升20%
卡组问题修复
• 梅格：将极限充能卡牌（提供充能）卡牌换成速度卡牌
• 阿萌：将极限充能卡牌（提供充能）换成护盾卡牌
• 风姬：将极限充能卡牌（提供充能）卡牌换成草丛视野卡牌
• P先生：子弹体积变大的卡牌也会让子弹的伤害范围变大
攻击范围卡牌调整为超级技能充能卡牌
• 科莱特：将重复的史诗射程卡牌替换为“对生命值高于50%的敌人造成的伤害+25%”
• 柯尔特：将传奇射程卡牌数值从+1调整为+2
修复了以下问题
🐛 处于霍金斯镇激战不同阶段的玩家组队时，获胜会被判定为战败
🐛 乱斗足球模式中有玩家同时摧毁墙体，足球会撞上隐形墙体
🐛 组队邀请屏蔽失效后引发加载异常（玩家的加载进度卡在87%）
🐛 修复了玩家使用未满级的英雄参加友谊战时，该英雄的强化装备失效
🐛 极限充能状态下的帕姆在被击倒前的瞬间部署治疗台时，会出现44号服务器错误
🐛 乱斗竞技场中的机器人被卡住
🐛 极限充能状态下的阿萌在超级技能期间无法使用普通攻击
🐛 乱斗足球模式中，敌方在视野外控球时红色指示标识消失
🐛 部分英雄的第二形态仍沿用旧版极限充能强化数值
**我们推出了针对安卓设备和iOS设备的非强制性更新，修复了以下问题：**完成对应英雄的超级任务后，英雄上方的超级任务图标仍然不消失
在地图编辑器中创建赏金猎人地图会导致游戏闪退
训练洞窟中仍会显示地铁跑酷按钮
在商店中领取物品时游戏会闪退
如果玩家有未领取的额外奖励，乱斗金券按钮不会显示未领取奖励的数量
另外，传奇星妙惊喜将不再开出超稀有皮肤，只会开出史诗皮肤！
事情变得有些怪奇……
《怪奇物语》联名活动、会跳芭蕾的英雄琪琪、极限充能调整、全新机甲皮肤等大量新内容！
主题季皮肤
十一露米 | 乱斗金券 | 史诗
复古十一露米 | 乱斗金券 | 皮肤配色1
狂喜十一露米 | 乱斗金券 | 皮肤配色2
埃迪德拉科 | 神话
霍珀公牛 | 史诗
威尔格斯 | 史诗
水手冰淇淋拜瑞 | 史诗
达斯汀妮塔 | 极限充能
80年代达斯汀妮塔 | 皮肤配色1
未来达斯汀妮塔 | 皮肤配色2
颠倒世界决斗大冒险
全新Rogue-lite游戏模式！收集搭配独特的能力卡组，在循环中取胜！
选择一位英雄开启循环。
颠倒世界决斗包含多个阶段，每个阶段有10名玩家各自为战。
每个阶段都可从三种独特的能力中选择一种，装备后将在整个循环期间生效。
每套英雄卡组都有史诗、神话和传奇三种不同稀有度的能力卡。稀有度越高，能力越强。
排名前四的玩家可进入循环的下一阶段。
在前四名中排名越高，下一阶段可以选择的卡牌稀有度越高。第2名必定有一张神话或更高稀有度的卡牌可以选，第1名则必定有一张传奇卡可以选。
每通过一个阶段都能获得华夫饼奖励，但玩家在每个阶段可获得的华夫饼有数量上限。
循环开始后必须完成（不论输赢）。
在一个阶段失败则会结束当前循环，结束后可开启新的循环。
颠倒世界阶段开启后将持续3天。阶段开启期间可参与循环。阶段关闭时，所有进行中的循环将直接结束。
在5个阶段中取胜，带着奖励逃出颠倒世界！每个循环结束时都可获得奖杯和华夫饼。
英雄卡组和华夫饼
获取的华夫饼可用来开启活动商店中的卡包。
你可以通过颠倒世界决斗、霍金斯镇激战（首领之战）、超级任务、每日胜场和免费礼物获取华夫饼。
活动期间，每日都可免费领取华夫饼！
活动商店中每天都会出售新卡包。
每个卡包都包含某个英雄的整套能力卡组，还有机会获得养成资源与个性装扮。
更怪奇卡包中仅包含1套英雄卡组，无其他奖励。
超怪奇卡包中包含1套英雄卡组，此外还可开出货币和装扮。
解锁一个英雄的卡组后，可使用该英雄进入颠倒世界决斗模式。
霍金斯镇激战（首领之战）
3名玩家将联手对抗NPC首领，一共有5个难度递增的阶段。
每通过一个阶段都会奖励华夫饼，直至达到上限。
首领：维克那和魔王……还有灵魂骑士弗兰肯。
活动中心
玩家可以看到所有卡组，以及自己当前已解锁的卡组。这里还会显示在当前循环选用的英雄。
此外，玩家还能看到使用每个英雄成功完成循环的次数。
玩家获取至少60个卡包后，可获得达斯汀妮塔皮肤奖励。
活动皮肤合集
集齐所有活动皮肤可获得专属活动喷漆奖励。
全新英雄！
琪琪：神话突袭者
琪琪是一个被施了魔咒的傀儡，散发着令人不安的气息。她和她的魔术师手套总是形影不离。你可以在奇物商店找到她，看她在书架间翩翩起舞。
**天赋（新）：**该英雄四周特定范围内有敌方弹道类攻击或近战攻击时，其超级技能可获得充能。
普通攻击：脚尖旋转
琪琪旋转起来，对周围的所有敌人造成伤害，并在旋转时获得移动速度加成。
超级技能：暗影魔偶
琪琪蓄力后闪现到目标区域。随后琪琪可再次蓄力回到初始位置，并在离开时造成范围伤害。
随身妙具：弄弦起舞
可触发超级技能充能效果的范围变大。
随身妙具：幕间休息
琪琪在地面创造一个临时区域，可以使自身和友军进入后隐形。
星徽之力： 战场芭蕾
如果一定时间内未受到伤害，琪琪的超级技能充能速度会加快。
星徽之力：援助之手
使用超级技能传送时会恢复生命值。
头衔：你也想起舞吗
极限充能
所有英雄极限充能属性的统一调整：
攻击：+5%
护盾：+5%
移动速度：+20%
说明：之前极限充能提供的加成数值有点过高，玩家在面对激活了极限充能的英雄时往往感到很挫败。于是我们降低了极限充能的总体强化效果，希望为大家创造更多反制机会。
全球总决赛即将到来！我们的数据显示当前的对战环境整体健康——当然仍有少数例外。我们在本次极限充能重大调整中对这些问题进行了优化，目标是让更多英雄的胜率维持在45%至55%这一区间，同时让更多星徽之力和随身妙具能够发挥作用，而不是出现“极限充能=必胜”的局面。
帕姆：妈妈的爱
帕姆的治疗台部署时会立即提供治疗。英雄生命值全满时，溢出的治疗量会转化为一个不断衰减的护盾。
鳄梨：沼泽盛宴
极限充能期间，鳄梨造成伤害的20%会转化为治疗，而且她的普通攻击会根据目标的最大生命值计算伤害，而不是当前生命值。
蜜娜：风暴肆虐
超级技能会呈扇形释放3道飓风，并且可以反弹！（注：刷新超级技能的随身妙具在极限充能状态下不生效）
兹奇：终极涡流
极限充能状态的超级技能在达到最远距离或持续时间后，会返回兹奇当前所在位置，而非返回原位。
更多皮肤
主题季：机甲圣诞节
机甲曼迪 | 乱斗金券 | 史诗
黄蜂机甲曼迪 | 乱斗金券 | 史诗 | 皮肤配色1
暗影机甲曼迪 | 乱斗金券 | 史诗 | 皮肤配色2
机甲佩佩
莲花机甲佩佩 | 极限充能
花瓣机甲佩佩 | 极限充能 | 皮肤配色1
玫瑰机甲佩佩 | 极限充能 | 皮肤配色2
机甲杰西 | 传奇
泡泡机甲杰西 | 皮肤配色1
闪亮机甲杰西 | 皮肤配色2
其他皮肤
举铁狂魔P先生 | 超稀有
精神氮泵麦乐迪 | 史诗
健身达人查莉 | 史诗
弓箭女皇潘妮 | Supercell ID奖励 | 史诗
巅峰通行证皮肤
老虎里昂 | 第1阶段
暗影虎里昂 | 第2阶段（极限充能）
白虎里昂 | 极限充能 | 皮肤配色1
潜行虎里昂 | 极限充能 | 皮肤配色2
199宝石皮肤
稻草人琪琪 | 神话
秋日稻草人琪琪 | 神话 | 皮肤配色1
冬日稻草人琪琪 | 神话 | 皮肤配色2
地图、游戏模式和活动循环调整
其他新模式
三人积分争夺赛
积分争夺赛由4支队伍相互对战，看哪支队伍击倒的人数最多。
4支3人队伍（蓝队、红队、橙队、黄队）
率先击倒10人的队伍获胜
得分领先的队伍成员头顶会显示皇冠
三人宝石争霸
宝石争霸的变体模式，由4支队伍相互对战。
4支3人队伍（蓝队、红队、橙队、黄队）
游戏开始时，宝石会散布在地图中
每张地图的宝石矿井数量可能不同
胜利倒计时开始时，领先队伍中持有最多宝石的英雄会被标记，所有敌方玩家都可以看到该标记。
场景
移除：
沙滩球场
刀剑国度
魔法森林
地铁跑酷
新增：
奇物商店（琪琪）
怪诞马戏团（乱斗万圣节）
爱情沼泽（乱斗万圣节）
更替：
热带岛屿 --> 冰雪岛屿（乱斗竞技场、5对5模式）
地图
积分争夺赛（4×3）
血色海湾
霸者前哨
寒风峡谷
冰封沼泽
宝石争霸（4×3）
极地赏金
尽归我有
宝藏危局
冰冷钞票
颠倒世界决斗
可乐饼干
莲花之境
封闭社区
超级首领
弗兰克
维克那
社区活动栏位
荒野决斗
可乐饼干
莲花之境
封闭社区
简易支架
宝石争霸
铁路劫案
热区争夺
区域分裂
绝命通行证
乱斗淘汰赛
骑士精神
排位赛
第1赛季
特选游戏模式：乱斗足球
盘旋而出
草绳结
免费英雄轮换：
纳妮
巴兹
德拉科
第2赛季
特选游戏模式：热区争夺
免费英雄轮换：
拜瑞
露米
里昂
长期改动及游戏性优化
每日胜场
每天都有一套不同的奖励等你获取！
在新的系统中，每天前6场胜利都可获得奖励。
每日胜场奖励每天都会随机变化，可能包含的奖励如下：
星妙惊喜（最普通的奖励）
极限充能星妙惊喜
天使星妙惊喜
恶魔星妙惊喜
寿司卷
超级宝箱
主题季限定礼物
机甲宝箱（非常稀有的奖励）
每天都有机会触发“幸运日”抽奖，获得更丰厚的每日胜场奖励，例如更多超级宝箱，甚至极限充能星妙惊喜！
组队
组队调整
组队按钮位置优化（更靠近英雄）
组队列表会显示最近与你组队获胜的玩家，可向其发送组队邀请
新增可以控制和屏蔽邀请的设置
“搜索队伍”更名为“快速加入”
对战结束后，“再来一场”按钮会比现在提前一点显示，以便玩家更快再次组队！
超级任务
全新连锁任务，给你带来超级奖励！
超级任务包含2种奖励：一种是会变化的奖励，另一种则固定为大量主题季经验值。
两种任务类型：超级任务和终极任务
终极任务提供的奖励会翻倍！
每个乱斗主题季都会有一个超级任务链，其中包含7个超级任务。最后一个超级任务为乱斗金券专属任务。乱斗主题季结束后，未完成的超级任务将失效。
超级任务的内容各不相同，可能要求你参加特定游戏模式、使用特定英雄，或是通用类的要求（比如获取奖杯、造成伤害、击败英雄等）。
如果不喜欢当前的超级任务，可以选择刷新。
刷新后将失去当前超级任务的进度。
经验值调整
我们移除了对战经验值，但会通过新的超级任务系统发放更多经验值。
此外，我们也对双倍经验加成做了提升：原先它们只能使对战经验值加倍，现在还能够应用于任务经验值，而任务经验值是主要的经验值来源！
机甲宝箱
机甲宝箱将于12月登陆游戏！机甲宝箱奖励丰厚，有机会开出机甲皮肤，还有星徽之力、极限充能星妙惊喜和随身妙具等内容！
可前往Supercell玩家支持中心了解详情。
匹配机制调整
我们在2024年10月对匹配机制进行了简化，将参考因素从账号通用奖杯改为英雄奖杯，这大大提高了匹配速度。但我们也注意到，部分奖杯区间内的对局质量有所下降。在先前的更新中，我们不断尝试各种匹配队列，取得了不错的效果。因此，我们在第63次更新结束时将这些改动应用到了所有常规游戏模式中。
现在的匹配机制会参考两个因素：
玩家英雄技巧——基于玩家所选英雄的奖杯数
玩家整体技巧——基于玩家账号内高杯英雄的平均奖杯数
具体规则：
所选英雄奖杯数较高时，系统偏向基于玩家英雄技巧进行匹配。
所选英雄奖杯数较低时，系统偏向基于玩家整体技巧进行匹配。
原因：
让玩家能够匹配到更加旗鼓相当的队友和对手。
能够更好地保障新手玩家的游戏体验（不会一来就撞上职业玩家）。
确保资深玩家在使用新推出的英雄时，不会在前期对战中碾压其他玩家；同时也能保护新手玩家不会太早遇到高水平对手。
能够促进英雄选择的多样性，同时保障游戏对局的公平性。
平衡性调整
加强
兹奇
普通攻击伤害：从1760提升为1900
结果证明，兹奇并没有自己想象中那般强势。不过，我们不妨先看看这次加强的效果如何！我们可能仍需调整他的普通攻击，使其更容易命中。
珀尔
天赋：伤害随时间提升的速度加快8%
虽然珀尔在部分模式的高杯对局中还有一定出场率，但整体来看，她强度明显不足，尤其是在低杯对局中。在这次调整中，我们希望通过提高热能回复速度、提升输出、增加超级技能使用频率和在战场上的影响力来提升她的灵活性，同时也让她的两个星徽之力能重新发挥价值。
麦茜
生命值：从7200提升为7400
有趣的是，在当前版本中，狙击手反而更容易被针对，但麦茜可不是普通的狙击手。由于她的射击有延迟，命中难度更大，所以我们尝试给她更多生存空间，让她能顺利地接近敌人。加3%的生命值能起作用吗？或许吧！但更关键的是：停止使用自动瞄准。
瑟奇
随身妙具“能量泵”的冷却时间：从15秒缩短为13秒
瑟奇在低杯对局中一直有稳定的出场率，但在高杯对战中存在感不足。他的强势点在于不断提升并保持住强化阶段（也就是尽量不被击倒），但这可不容易。所以缩短获取额外弹药的冷却时间，可能会帮到他！
帕姆
治疗台生命值：从5600提升为6080
对帕姆来说，这将是一次重磅更新！她不仅获得了极限充能，她的治疗台也获得显著加强。我们希望这些调整能让她的辅助能力更上一层楼，尤其是在需要占据中心区域的宝石争霸地图中能发挥更强的作用。
麦克斯
极限充能充能速率：从35调整为45（所需命中次数从40次调整为30次）
随身妙具“隐秘跑鞋”的冷却时间：从10秒缩短为8秒
载勇上线后，我们注意到麦克斯在各竞技模式中的出场率有所下滑。调整后，她的随身妙具“隐秘跑鞋”应该更具吸引力，因为现在它是游戏中冷却时间最短的随身妙具之一！快点行动吧！
波克
生命值：从7400提升为7600
治愈琴音星徽之力：治疗量从962提升为988
很简单：波克的定位是支援队友，但要做到这一点，他首先需要在场上多坚持一会儿。
潘妮
舰炮攻击速度提升6%
潘妮近期并未经历大幅改动，我们这次想给她的老式舰炮提提速，以增强她在场上的压迫感，进一步强化她的控场定位！
麦乐迪
生命值提升3%
这样一来，她便能从众多突袭者中脱颖而出，生存能力也有所提升。
科莱特
生命值提升3%
这次加强应该能让她有足够时间多打出一次攻击，并在与坦克的单挑中存活下来。
山姆
普通攻击伤害（无碎骨指虎）：提升25%
超级技能充能速率：提升25%（所需命中次数从10次调整为8次）
没错，我们理解山姆玩家（说的就是你们三个）的心情，在他的极限充能上线后，我们希望他能更快完成超级技能的充能。我们想让他在没有碎骨指虎时更具威胁，这样你在扔出碎骨指虎后就不必急着立刻将其召回。
艾德加
星徽之力“吸收拳”：造成伤害恢复的生命值提升比例从25%调整为30%
星徽之力“硬着陆”：伤害提升10%（从1350调整为1490）
这对各位艾德加玩家来说可是大好消息，因为我们加强了他的两个星徽之力。我们知道这位英雄深受许多玩家喜爱，但如果操作不当，也可能拖累自己的队伍。希望这些调整能让艾德加玩家们更多成为野排大神，而非野排坑王。
罗莎
星徽之力“百草恩惠”：在草丛中每秒恢复的生命值从300提升为400
配合她的随身妙具，罗莎现在更能与自然融为一体，无论是自己制造的草丛还是地图上的天然植被，只要置身绿茵之中，她都能获得额外增益！
阿拾
生命值提升4%
随身妙具“静心丸”：恢复的生命值从3240提升为3360
这次增强后，阿拾的生命值将在所有英雄中名列前茅。过去他相当依赖极限充能，而如今额外的生命值加成，能让你根据自身打法灵活选择随身妙具。
纳妮：
伤害提升8%
星徽之力“自动对焦”：伤害提升8%
用纳妮命中对手并不容易，纳妮玩家们肯定能立刻感受到这次加强的效果。我们也希望这一改动能吸引更多玩家使用纳妮。
桩
伤害提升7%
在近期的最后一搏资格赛中，我们看到了不少用桩打出的精彩操作。但对于普通玩家来说，我们觉得他需要更高的伤害输出，才能真正发挥作用。
斯图
极限充能的充能速率：提升16%（所需命中次数从38次调整为32次）
调整极限充能后，斯图还是非常依赖额外的机动性，但他可以更频繁地使用极限充能，这有助于进一步增强他的机动性。
格尔
超级技能的充能速率：提升20%（所需命中次数从18次调整为15次）
格尔的平衡性一直都难以把控，因为他的宽范围射击无法让所有雪球同时命中。本次调整将使他更容易完成超级技能充能，一举推开敌人！
削弱
蜜娜
随身妙具冷却时间：从18秒延长为20秒
第3次攻击伤害：从4400降低为4000
超级技能充能速率：从5调整为7
蜜娜此前太强了
露米
攻击速度降低约9%（但召回速度依然很快，
以确保其贴脸强度）露米整体表现不错，但在高手的手中过于强势。这次削弱对休闲玩家影响不大，同时也让她在高杯对局中成为更小众的选择。
科迪琉斯
星徽之力好事多“蘑”的伤害：从30%降低为20%
第二朵蘑菇伤害：从2080降低为1920
我们最近加强了他的普通攻击，但配合他的星徽之力使用显得有点过强。此次削弱星徽之力后，只要你能预判其攻击或及时使用群体控制技能，仍能形成有效反制。
邦妮
超级技能充能速率：所需命中次数从4次调整为6次（使用史诗强化装备后，从3次调整为5次）
极限充能的充能速率：所需命中次数从10次调整为12次（使用强化装备后为11次）
尤其是在使用随身妙具后，她的超级技能充能实在太快了。不过这应该不会影响她版本热门的地位，所以邦妮玩家们不用担心。
P先生
超级技能充能速率：所需命中次数从6次调整为8次（普通攻击）
觉得有点针对他？确实有点。真的吗？当然没有！P先生在赏金猎人/乱斗淘汰赛模式中是射手的噩梦，所以现在你得先“喂饱”他一点，，才能享受企鹅的压制力。
德拉科
超级技能每秒伤害：从2560降低为2240（每秒）
移动速度加成：从20%降低为15%
按下紫色按钮就能获胜已成为历史！这位星妙乐园的霸主依旧强大，但不再无法反制，至少我们希望是这样！
凯特
极限充能的充能速率：从40调整为30
随身妙具“纸箱潜行”的冷却时间：从20秒调整为23秒
超级技能充能速率：所需命中次数从4次调整为5次
按理说凯特本应是一名辅助英雄，但他的进攻性太强了。尤其是他的随身妙具能让他能不断隐形。我们希望让这只小猫回归本位，更专注于辅助队友。
芬克斯
极限充能的充能速率：从35调整为30
星徽之力“漫长等待”对敌人装弹速度的减速比例：从30%降低为25%
芬克斯需要一点时间，嘿嘿，听懂了吗？他的极限充能速度太快了！除此之外，他的星徽之力对那些非常依赖弹药的英雄来说惩罚性有点过强。
拜伦
极限充能的充能速率：从40调整为30
风姬
极限充能的充能速率：从45调整为30
拜伦和风姬在当前版本的地位几乎差不多，对竞技玩家来说都是不错的选择，但在每场对战中他们的极限充能可以使用的次数有点太多了，同时他们在休闲玩家中又不太受欢迎。削弱他们极限充能的充能速率应该能让他们在竞技环境中更加平衡，同时又至于过分影响到休闲玩家。
重做
艾尔·普里莫
加强* 超级技能充能速率：所需命中次数从12次调整为11次（普通攻击）
削弱* 小幅削弱了超级技能命中提供的超级技能充能速率我们上一次给坦克英雄添加坦克天赋后，艾尔·普里莫一度成为版本热门。我们想再次让他回到版本热门的地位，但在对他的加强和削弱上变得更加谨慎。希望他能飞身一跃（多棒的双关）再次回到竞技对战中。
塔拉
削弱* 削弱了普通攻击提供的超级技能充能：需要命中的卡牌数量从10张调整为12张
加强* 加强了超级技能命中后提供的超级技能充能：从17%调整为25%塔拉非常依赖她的超级技能“命运之轮”。这在对战中是非常关键的时刻，因此我们想为那些能精准使用这一超级技能的玩家提供更多回报。相应的，使用超级技能失误的代价也会更高……但考虑到她的超级技能有多强，这样也就合理了。
奥利
削弱* 极限充能的充能速率：从30调整为25* 星徽之力“叛逆精神”不断衰减的护盾：从4000降低为3000* 极限充能激活期间，奥利无法再高高跳起，而是像使用超级技能一样向前冲刺。奥利本身就已经很强了，他的极限充能也很强的话，显然不利于游戏平衡。现在，你仍然能像躲避他的超级技能一样防止他嘲讽你。不过，极限充能激活期间的奥利依然让人畏惧。
健次
移除极限充能的位移效果
我们移除了健次的秒杀按钮。
载勇
削弱* 随身妙具“狂欢周末”伤害：从2300降低为2100* 略微降低攻击射速* 随身妙具“慢歌金曲”：减速比例从20%调整为30%，持续时间从0.75秒调衡为1.25秒载勇可能是上个版本中最强的辅助，但现在不再是了！我们没有彻底削弱他，而是通过加强他不那么热门的随身妙具“慢歌金曲”，来为玩家提供更多选择。帕姆依然会为他感到自豪。
问题修复及优化
修复了萝拉的强化装备“巧手”无法对其魅影分身生效的问题
修复了极限充能激战模式中，极限充能道具无法为斯图充满极限充能的问题
修复了米科的超级技能在越过障碍物或水面时瞄准不流畅的问题
修复了柯尔特的星徽之力“大步流星”未能提升移动速度的问题
修复了蜜娜使用随身妙具“舞无止境”后，如果在施放超级技能前被击败，重生后超级技能充能能进度重置的问题
修复了虚弱效果不对黑鸦和桩的超级技能生效的问题
修复了墙体被摧毁后，投掷物立即命中同一位置时仍会被判定为碰到墙体的问题
修复了被薇洛超级技能“夺心秘法”影响的英雄可以免疫部分英雄的技能伤害的问题
针对低配置设备优化了战队聊天功能