平衡性调整⚖️

奥利

• 伤害从2000降低至1800

• 随身妙具“万众焦点”的冷却时间从15秒延长至18秒

蜜娜

• 生命值从8200降低至7400

• 连击第二招的伤害从2800降低至2000

科迪琉斯

• 超级技能期间的移动速度加成从20%降低至10%

• 装弹速度加成从30%降低至20%

拜伦

• 极限充能发射的毒镖数量从12降低至6

• 子弹速度略微降低

风姬

• 随身妙具的隐身持续时间从2秒缩短至1.5秒（基础值）

• 忍者形态的超级技能“星妙神拳”初始伤害从3000降低至2720；冲刺速度降低20%

谜宝

• 极限充能状态下的超级技能持续时间从12秒缩短至10秒

阿萌

• 极限充能状态下使用超级技能时，会立刻开始消耗弹药

乱斗竞技场平衡性调整⚖️

加强🔺

伊芙

• 每级生命值加成从450提升至600

• 每级装弹速度加成从1.5%提升至2%

露米

• 每级生命值加成从300提升至400

载勇

• 每级生命值加成从450提升至550

薇洛

• 每级伤害加成从2%提升至3%

削弱🔻

谜宝

• 每级生命值加成从650降低至600

• 每级伤害加成从6%降低至5%

纳妮

• 每级生命值加成从600降低至500

桩

• 每级伤害加成从4%降低至3%

颠倒世界决斗平衡性调整⚖️

削弱🔻

汉克

• 泡泡体积加成从35/25/15%降低至25/15/10%

• 移动速度加成从15/20/25%降低至10/15/20%

• 超级技能的充能速度加成从30/60/100%降低至25/50/75%

雪莉

• 护盾减伤从15/25%降低至5/10%

• 超级技能的充能速度加成从30/60%降低至25/50%

• 生命值加成（传奇）从2000降低至1500

• 移除了“子弹散布更集中”的加成

莉莉

• 随身妙具冷却缩减（传奇）的效果从50%降低至40%

贝尔/兹奇/格尔

• 减速卡牌的效果降低20%

加强🔺

宠物卡牌一般加强

• 宠物生命值加成从20/40/60%提升至40/60/80%

• 宠物移动速度加成从20/35%提升至30/50%

• 超级技能被动充能速度提升20%

卡组问题修复

• 梅格：将极限充能卡牌（提供充能）卡牌换成速度卡牌

• 阿萌：将极限充能卡牌（提供充能）换成护盾卡牌

• 风姬：将极限充能卡牌（提供充能）卡牌换成草丛视野卡牌

• P先生：子弹体积变大的卡牌也会让子弹的伤害范围变大

攻击范围卡牌调整为超级技能充能卡牌

• 科莱特：将重复的史诗射程卡牌替换为“对生命值高于50%的敌人造成的伤害+25%”

• 柯尔特：将传奇射程卡牌数值从+1调整为+2

修复了以下问题

🐛 处于霍金斯镇激战不同阶段的玩家组队时，获胜会被判定为战败

🐛 乱斗足球模式中有玩家同时摧毁墙体，足球会撞上隐形墙体

🐛 组队邀请屏蔽失效后引发加载异常（玩家的加载进度卡在87%）

🐛 修复了玩家使用未满级的英雄参加友谊战时，该英雄的强化装备失效

🐛 极限充能状态下的帕姆在被击倒前的瞬间部署治疗台时，会出现44号服务器错误

🐛 乱斗竞技场中的机器人被卡住

🐛 极限充能状态下的阿萌在超级技能期间无法使用普通攻击

🐛 乱斗足球模式中，敌方在视野外控球时红色指示标识消失

🐛 部分英雄的第二形态仍沿用旧版极限充能强化数值

**我们推出了针对安卓设备和iOS设备的非强制性更新，修复了以下问题：**完成对应英雄的超级任务后，英雄上方的超级任务图标仍然不消失

在地图编辑器中创建赏金猎人地图会导致游戏闪退

训练洞窟中仍会显示地铁跑酷按钮

在商店中领取物品时游戏会闪退

如果玩家有未领取的额外奖励，乱斗金券按钮不会显示未领取奖励的数量

另外，传奇星妙惊喜将不再开出超稀有皮肤，只会开出史诗皮肤！