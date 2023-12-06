免费获取乱斗金券的玩家获得的免费主题季奖励

（请注意，在下方数据中，我们考虑的是保存所有宝石以每隔一个主题季免费获得乱斗金券的玩家——也就是说，每年可获得3次乱斗金券）

**每年可获得的奖励（旧版）：**90,525金币、28,500战力能量、540宝石、8,880英雄券、4,500流彩英雄券

**每年可获得的奖励（新版）：**96,000金币、30,000战力能量、600宝石、12,000英雄券、0流彩英雄券

**新的主题季奖励中还添加了：**共348份星妙惊喜以及12份必定获得的传奇星妙惊喜。具体详情如下！

你可能想问：“呃……我的流彩英雄券都去哪了？！这是削弱了流彩吗？！”

不，这是因为流彩英雄券将被移除（具体详情见下文！），我们会将其转换为英雄券。虽然你还是会失去一些英雄券，但我们在每个月的免费主题季奖励最后增加了一份传奇星妙惊喜。这应该可以弥补大家损失的英雄券！

“但我达成最后一级后的额外奖励呢？”

除了免费的主题季奖励变得更丰厚，通过解锁所有主题季奖励等级，一年累计还能额外获得348份星妙惊喜（每月可获得29份）。达成最后一级后的额外奖励也会替换成星妙惊喜（并且需要更多奖章来解锁）。

“但肯定有地方被削弱了，对吧？”

是的，如果你是每隔一个主题季就免费获取乱斗金券的玩家，那你获得的闪闪币会变少，但当然了，从价值上来看，你将通过星妙惊喜获得更多装扮。重做后的星光联赛应该仍是获得闪闪币的主要方式，但这要到明年初才会重做。

总而言之，免费获取乱斗金券的玩家会发现在推进游戏进度变得容易一点了，并且能够用宝石购买其他物品，如装扮、奖励进度、特惠等。这些调整应该会让奖励的分配变得更平衡，也就是说休闲玩家可获得比之前更多的奖励。

做出这些调整是为了让主题季奖励在各个方面都变得更好。目前，如果你是免费获取乱斗金券的玩家，推进游戏进度最理想的方法是每隔一个主题季使用宝石获取乱斗金券。我们不想让这些玩家失去这一推进游戏进度的方式，因此调整后的免费奖励中仍然会包含这些奖励。