没错，从2024年1月开始，乱斗金券将无法再使用宝石获取（！！！）
别担心，免费主题季奖励不会因此受到影响（咻！）
我们做出这些调整是为了：
让主题季奖励完成起来更有趣
让推进主题季奖励进度的方式更灵活
购买之后大家可获得更多奖励
提升乱斗金券的盈利以帮助发展游戏
这篇文章会介绍许多信息，请花点时间阅读吧！我们也鼓励大家在我们的社交媒体渠道上分享和讨论你们的问题和担忧——大家的反馈我们都会看，如有必要，我们之后可发布另一篇文章来回答最受关注的问题，但希望这篇文章能讲清楚⭐所有内容⭐
我们提前通知是为了避免大家一直留着宝石来购买以后的乱斗金券，大家仍然可以用宝石购买#RangerRanch 重返荒野主题季乱斗金券或#BizarreCircus 怪诞马戏团主题季乱斗金券。
大家可在本文末查看所有主题季调整的摘要，但我们强烈建议你阅读所有内容，因为知识就是力量。现在就来介绍吧：
主题季时长
**旧版：**2个月，从每月第一个周一开始
**新版：**1个月左右，从每月第一个周二开始
我们知道大多数玩家都没有解锁完所有主题季奖励等级，而解锁完的玩家也觉得自己没有获得足够的奖励。
我们也发现许多玩家在拿到乱斗金券奖励的英雄后就不再玩游戏了，直到赛季结束后才回到游戏中（有时候甚至再也不回来了🪦）。
一个月的时长可以让每个主题季都保持新鲜感。考虑到玩家在主题季第一个月参与度非常高，应该会有更多玩家能够解锁新版主题季的所有奖励等级，这样大家获得的奖励会比两个月时长的主题季更多。
此外，调整主题季的开始日期是为了让主题季在游戏更新后马上开始，也更接近周末（更新之后的第一个周末变得更酷啦！）
**旧版：**大部分时候推进主题季奖励进度主要依靠每日任务
**新版：**大部分时候推进主题季奖励进度主要依靠主题季任务，主题季期间随时都可完成。
如果你每天都玩游戏并完成每日任务，你就可以解锁全部主题季奖励等级，还能获得更多奖励。但这不应该是解锁全部主题季奖励等级的主要方式。
我们知道，许多玩家只能在特定的日子和时间玩游戏，或者只能在周末玩游戏，所以我们将增加主题季任务的数量。这会让你更自由地决定如何（以及何时）解锁完所有主题季奖励，同时这也不会影响那些每天都玩游戏的玩家。
有关任务的另外两项调整：我们移除了困难任务，用更多中等任务代替它们（现在完成这些任务可获得500奖章，而不是250奖章），因此推进主题季奖励进度会变得更顺畅，也不会那么枯燥。**我们还会每天都增加主题季任务，而不是只在周二和周四。**如果你更喜欢每次只玩一小会，就更容易理解这一调整。它会给你带来更高的自由度。
为了适应这些调整，我们还提高了解锁每个奖励等级和达成最后一级后的额外奖励所需的奖章数量。这不会影响你推进主题季奖励进度的速度——速度应该和现在一样，但调整后，在如何完成主题季奖励进度这件事上，你将有更多选择。
（请注意，在下方数据中，我们考虑的是保存所有宝石以每隔一个主题季免费获得乱斗金券的玩家——也就是说，每年可获得3次乱斗金券）
**每年可获得的奖励（旧版）：**90,525金币、28,500战力能量、540宝石、8,880英雄券、4,500流彩英雄券
**每年可获得的奖励（新版）：**96,000金币、30,000战力能量、600宝石、12,000英雄券、0流彩英雄券
**新的主题季奖励中还添加了：**共348份星妙惊喜以及12份必定获得的传奇星妙惊喜。具体详情如下！
你可能想问：“呃……我的流彩英雄券都去哪了？！这是削弱了流彩吗？！”
不，这是因为流彩英雄券将被移除（具体详情见下文！），我们会将其转换为英雄券。虽然你还是会失去一些英雄券，但我们在每个月的免费主题季奖励最后增加了一份传奇星妙惊喜。这应该可以弥补大家损失的英雄券！
“但我达成最后一级后的额外奖励呢？”
除了免费的主题季奖励变得更丰厚，通过解锁所有主题季奖励等级，一年累计还能额外获得348份星妙惊喜（每月可获得29份）。达成最后一级后的额外奖励也会替换成星妙惊喜（并且需要更多奖章来解锁）。
“但肯定有地方被削弱了，对吧？”
是的，如果你是每隔一个主题季就免费获取乱斗金券的玩家，那你获得的闪闪币会变少，但当然了，从价值上来看，你将通过星妙惊喜获得更多装扮。重做后的星光联赛应该仍是获得闪闪币的主要方式，但这要到明年初才会重做。
总而言之，免费获取乱斗金券的玩家会发现在推进游戏进度变得容易一点了，并且能够用宝石购买其他物品，如装扮、奖励进度、特惠等。这些调整应该会让奖励的分配变得更平衡，也就是说休闲玩家可获得比之前更多的奖励。
做出这些调整是为了让主题季奖励在各个方面都变得更好。目前，如果你是免费获取乱斗金券的玩家，推进游戏进度最理想的方法是每隔一个主题季使用宝石获取乱斗金券。我们不想让这些玩家失去这一推进游戏进度的方式，因此调整后的免费奖励中仍然会包含这些奖励。
**旧版：**可花费169宝石或9.99美元购买乱斗金券+10级奖励（从Supercell Store购买）
**新版：**无法再使用宝石购买。每月的乱斗金券售价为6.99美元，也可花费9.99美元购买新版“高级乱斗金券”（乱斗金券+25%级数的奖励）
目前的乱斗金券的价值相当于定价的13倍。将乱斗金券改为仅可通过游戏内购获得后，我们可以大幅度提高金券的价值。新版乱斗金券价值将是花费的18倍左右。“高级乱斗金券”的价值更高，为花费的20倍，且有额外的专属装扮。
大家可能注意到，既然两个月一次的乱斗金券花费在9.99美元左右，那么每个月一次的金券花费就应该大约是4.99美元。但是，新版付费乱斗金券在推进游戏进度方面能提供的帮助会大很多。
以下是新旧两版乱斗金券奖励的对比：
**旧版 - 9.99美元 - 两个月可获得的奖励：**5695金币，2400战力能量，720英雄券，4350闪闪币，0宝石
新版 - 6.99美元 - 一个月可获得的奖励：8000金币，2000战力能量，1000英雄券，2200闪闪币，50宝石（2023年12月6日更新了此处数据）
**新版乱斗金券包含的其他奖励：**史诗皮肤、典藏表情、典藏喷漆、典藏头像、更多奖章，还可解锁任意稀有度不高于史诗的英雄（或1000英雄券作为替代奖励）
英雄将不再作为乱斗金券奖励。相反，您可以选择立刻解锁任意稀有度不高于史诗的英雄，或是额外获得1000英雄券作为替代奖励，用于在星妙之路上解锁下一位英雄。
下面是“高级乱斗金券”包含的内容：
普通付费乱斗金券包含的全部内容
外加3000金币、1500战力能量、1500闪闪币和50宝石
专属*乱斗金券皮肤配色、专属头衔，还有更多其它内容！
*注释：乱斗金券皮肤一年内都会是专属皮肤！
**旧版：**仅可通过乱斗金券/宝石/流彩英雄券来获得流彩英雄
**新版：**流彩稀有度和流彩英雄券将被移除。流彩英雄也将出现在星妙之路上，可通过宝石或英雄券获取。
全部流彩英雄都将重新分配稀有度。如果大家想用流彩英雄券获取某位流彩英雄，那就要在调整前抓紧行动起来！ 下面是全部流彩英雄重新分配的稀有度：
史诗 - 珀尔，曼迪，麦茜，山姆，萝拉，阿拾，贝尔，格尔和科莱特
神话 - 小罗，拉夫，巴兹，阿方，珍妮特，奥蒂斯，阿尔缇，查莉，伊芙和巴斯特
传奇 - 科迪琉斯和瑟奇
如果乱斗金券调整上线时，玩家还有没用完的流彩英雄券，则会按1:1.85的比例转换为英雄券。
流彩英雄稀有度调整，意味着这些英雄的专精历程也会有相应的调整。所以，如果大家想获得各个流彩英雄目前专精历程的奖励，那就要在调整实装前的这两个月尽快获取。
我们认为，新版本上线后，每个乱斗金券都可任选稀有度不高于史诗的英雄/1000英雄券，那么流彩稀有度/流彩英雄券会失去存在的意义。此外，将获取英雄的方式精简为单一途径，也会给所有人都带来便利。我们希望新版主题季奖励系统能对玩家有更大价值、用处更广泛。
以上数据将会是调整上线时的终版数据（或与终版数据非常接近），调整的核心概念也不会有变化。不过，乱斗金券的价格可能会视货币而有所不同。
我们仍计划每年推出10-12位英雄
尽管新版主题季时长改为一个月，我们还是会每两月发布一次更新。
由于流彩稀有度将被移除，新英雄上线时将会是不同稀有度（稀有、超稀有、史诗和神话）。如果新英雄没有在乱斗金券奖励中出现，大家可以在新英雄上线当天用英雄券获取。
根据查克上线时活动的效果，我们未来可能会在乱斗金券之外，推出抢先体验新英雄的渠道。
我们可能会推出类似#ShootingStarrDrops “流星惊喜”的各种大型活动，作为战队奖励移除的补偿。
我们的下一个目标是重做星光联赛。大家除了可以通过星光联赛获取闪闪币外，我们还计划为其添加更多酷炫装扮。
乱斗主题季的时长改为一个月
乱斗金券将无法使用宝石购买
新版乱斗金券售价6.99美元，高级乱斗金券售价9.99美元
免费获取乱斗金券的玩家（每年获取3次）其游戏发展速度会有提高！
主题季免费奖励中的闪闪币数量减少
主题季免费奖励中的宝石数量增加
乱斗金券从13倍超值提升为20倍超值（高级乱斗金券为25倍超值）
流彩稀有度和流彩英雄券将被移除
流彩稀有度的英雄将被重新分配到其他各个稀有度中
流彩英雄的专精历程会相应调整
可通过主题季奖励获取大量星妙惊喜（每月必有一个传奇星妙惊喜）
达到最后一级后的额外奖励也将调整为星妙惊喜
感谢大家的阅读！
以上就是全部内容，感谢阅读！大家也可查看内容创作者的视频，了解调整内容。欢迎您和我们分享关于本次调整的任何想法和反馈！