乱斗方程式活动闪亮开场！
热爱竞速的新英雄博尔特即将登场！为了庆祝，我们将于6月7日至6月12日举行“乱斗方程式”活动！本次活动将在现实中搭建一个迷你星妙乐园赛道，10颗代表不同英雄的弹珠将通过3场比赛决出冠军！
在每场比赛开始前，竞猜你心目中的冠军，根据你所选英雄的最终名次赢取混沌惊喜。
活动规则
活动共进行3轮，每一轮都遵循相同的流程：
第1天
**竞猜日：**选择你认为会赢得下一场比赛的英雄。
第2天
**比赛日：**观看比赛，查看你所选英雄的最终名次，并领取奖励。
记得在每场比赛结束后查看冠军排行榜、领取奖励！
奖励
参与竞猜，每场比赛至少可获得1个混沌惊喜。如果你猜中了全部3场比赛的冠军，就能获得15个混沌惊喜！
|完赛名次
|混沌惊喜
|第1名
|5个
|第2名
|3个
|第3名
|2个
|第4名-第10名
|1
* 请在 UTC时间6月15日上午8:00前 领取你的奖励。
竞猜日
竞猜界面
你可以在这里投票。你会看到10位英雄的发车格，并可从中选择1位。确认即代表完成本次竞猜，但在倒计时结束前，你可以随时改变想法，更换竞猜选择。
冠军排行榜
该榜单会显示赛道的总排名，包括冠军积分以及每轮比赛后的当前名次。
3场比赛全部结束后，冠军积分最多的英雄将成为乱斗方程式的世界冠军！
比赛日
比赛将于UTC时间6月8日、10日和12日的下午3:00进行，你可以在活动界面、《荒野乱斗》YouTube频道以及我们的各个官方社媒频道观看比赛。温馨提示：别忘了在比赛开始前完成竞猜！
比赛结束后，返回活动界面，可选择观看完整比赛视频，也可以直接跳转至结果界面，查看最终名次并领取奖励。
祝你竞猜好运，愿最强的英雄夺冠！立即投票吧！