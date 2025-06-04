前面我们提到，专精系统原本的目的是让玩家完成日常任务后，有动力继续乱斗。可惜对大多数玩家来说，它都没发挥出预期的作用……可能是因为奖励太少、参与方式太肝，或者只是因为这个系统藏得太深。无论是什么原因，我们都认为，旧专精系统的趣味性和包含的资源奖励是完全不对等的。

所以，我们决定将这些资源移至更容易玩到的系统中：

这些资源大部分将直接移至新版荣誉之路。

大多数将保留纯资源的形式。

其余将转化为传奇/随机星妙惊喜。

部分英雄券将转化为英雄的形式，移至新版荣誉之路（其中的英雄数量会变多）。

新版荣誉之路上还会添加闪闪币奖励。

专精奖励中的个性装扮（表情、头像、头衔）将转移至新推出的“纪录”系统。

部分资源奖励也会移至纪录系统中。

一起算算吧（什么东西比《荒野乱斗》还好玩？数学！）

金币 战力能量 英雄券 专精奖励总计 230500 34500 24225 移至新版荣誉之路（纯资源） 100400 10800 0 移至新版荣誉之路 （以星妙惊喜和英雄的形式） 58514 697 13115 移至纪录系统 （以星妙惊喜的形式） 80364 2587 16606 剩余资源 -8778（金币总量提升） 20416（战力能量大幅下调） -6642（英雄券小幅提升）

总计92个英雄的专精奖励包含：

230500金币

34500战力能量

24225英雄券

上面列出的奖励奖励中，直接以纯资源形式转移的有：

100400金币

10800战力能量

0英雄券（先别急，继续看！）

剩下的资源我们会变为这些形式：更多的传奇星妙惊喜、新版荣誉之路上的稀有/超稀有英雄，以及英雄任务*

58514金币

697战力能量

13115英雄券（7535来自星妙惊喜，5580来自新版荣誉之路上的稀有/超稀有英雄）

*英雄任务仅针对更新后在全新荣誉之路上新解锁的稀有和超稀有英雄。此外，英雄任务只提供少量奖励。大部分奖励都来自新增的18个传奇星妙惊喜。

我们会将这些资源移至纪录系统，形式为随机星妙惊喜和传奇星妙惊喜（具体数值可能会有所变化）：

80364金币

2587战力能量

16606英雄券

所以，这一调整对这些资源的影响是：

-8778金币：

也就是说，这次系统调整实际上为免费玩家增加了更多获取金币的途径。

20416战力能量

我们砍掉了游戏经济系统中一大块战力能量，因为对于老玩家，这种资源已经过度溢出了。不过在玩家真正有需要时，新版荣誉之路会提供更多的战力能量，之后才会逐步减缓供应。在专精系统被移除前，你仍可通过专精系统获取战力能量。

-6642英雄券

这意味着我们实际上提升了经济系统中的英雄券总量。

4800闪闪币（如果算上星妙惊喜，总价值相当于32051闪闪币）

这些闪闪币将被加入游戏经济系统，而非进行任何形式的转移。

需要特别说明的是，这些数值是基于星妙惊喜的经济价值计算得出的。以下是其平均价值：

随机星妙惊喜 - 平均价值

金币 - 66.11

战力能量 - 13.76

英雄券 - 12.16

闪闪币 - 87.51

传奇星妙惊喜 - 平均价值

金币 - 1358.7

战力能量 - 0

英雄券 - 286.4

闪闪币 - 1095.1

荣誉之路重做

奖杯是《荒野乱斗》的核心要素之一，而荣誉之路本是引导玩家深入游戏的重要系统。但目前的版本设计尚未完全激发玩家的热情。为了让所有玩家的这段旅程更加有趣、更加有成就感，我们给它设置了更多养成进度，界面外观也全新改版，更具乱斗风味！

新版荣誉之路将带来更丰厚的奖励，无论你处于哪一阶段，提升奖杯数即可领取这些奖励。

我们还将在新版荣誉之路上加入更多闪闪币奖励，10万杯后也会增设更多里程碑！

旧荣誉之路和新荣誉之路的对比：