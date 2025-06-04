告别专精
专精系统即将移除！
懒得看全文？那下面这段你一定要认真看：
- 参加“专精暴涨”#1000Masteries 活动，这是你获取专精奖励的最后机会。之后它们将移至全新的荣誉之路，在那里你还可以再次领取部分专精奖励！
如果你想了解我们为什么要移除专精系统、重做荣誉之路和新增纪录系统，那就继续往下看吧。
关于《荒野乱斗》即将上线的改动的说明：
我们将从游戏中移除专精系统
“专精暴涨”#1000Masteries 活动现已开启，大家还有机会解锁心仪的英雄专精奖励！
专精奖励中的资源将被重新分配到新版荣誉之路及新的“纪录”系统中。
纪录系统：一个类似成就的新系统，这里包含所有原可通过专精系统获取的个性装扮奖励（表情、头像和专精头衔）。
由于新版荣誉之路承接了旧专精系统的大量资源奖励，如果你参加“专精暴涨”活动，就有机会领取两次专精奖励（一次来自活动，一次来自你尚未解锁的荣誉之路里程碑）！
我们将荣誉之路延长至10万杯，新增的里程碑奖励（7万至10万杯）对所有玩家开放，即使你当前的奖杯数超过7万也不受影响。
未领取的专精和荣誉之路奖励，将在更新上线时自动领取。
为什么？
目前来看，专精系统的表现远不如预期。我们原本的目标是，鼓励大多数玩家多玩自己喜欢的英雄，但实际上只有少数活跃玩家以“刷专精”的方式参与其中。
自2023年2月专精系统上线以来，只有11.8%的玩家成功解锁了某个专精头衔。
我们决定将这些资源转移到大家更容易接触到、更常见的系统中，比如改版后的荣誉之路。这样，大多数玩家都能获得更丰厚的奖励，而这应该也有助于优化游戏的玩家留存与发展。
此外，纪录系统可以看作是对专精这个概念的一次新尝试。这一次，我们将加入各种游戏内挑战，包括连胜、收集装扮，以及使用你最喜爱的英雄打出精彩操作等等！
在详细介绍改动前，先来看看社区活动“专精暴涨”的信息吧！
专精暴涨 #1000Masteries - 专精狂潮加成最高可达1000%！
这是大家通过专精奖励获取资源的最后机会！
目标：通过赢得对战或成为乱斗明星来收集专精点数
如果整个玩家社区合力收集了7000亿专精点数（这个数字是蛮大的），就能解锁1000%的专精狂潮加成！
对了，如果你还不知道这个设定……专精点数是有每日获取上限的。这个上限也将随着专精狂潮加成倍率的提升而同步提高。
只有天梯对战、排位赛和超级猪猪模式才能赢取专精点数。
本次活动的主要奖励是超高的专精狂潮加成——所以，要享受活动带来的好处，就积极参加对战吧！
“专精暴涨”#1000Masteries 活动现已开始，将持续至6月24日游戏更新（结束时间可能会略有变动）。
以下是这次活动的里程碑和对应奖励：
需获得的专精点数 - 奖励
100亿 - 100%专精狂潮加成
200亿 - 10个随机星妙惊喜
400亿 - 200%专精狂潮加成
700亿 - 专精墓碑表情（游戏下次更新后发放）
1000亿 - 300%专精狂潮加成
1500亿 - 超大荣誉宝箱
2000亿 - 400%专精狂潮加成
2500亿 - 专精墓碑头像（游戏下次更新后发放）
3000亿 - 500%专精狂潮加成
3500亿 - 传奇星妙惊喜
4500亿 - 枯玫瑰喷漆（游戏下次更新后发放）
5000亿 - 1000%专精狂潮加成
6000亿 - 新头衔（游戏下次更新后发放）
7000亿 - 极限充能星妙惊喜（游戏下次更新后发放）
10000亿 - 2000%专精狂潮加成（“隐藏”里程碑）
温馨提示：所有可通过专精系统赢取的个性装扮奖励，今后将全部转移至“纪录”系统中。因此，建议大家尽量将英雄专精等级提升至白银III，以获取对应英雄的资源奖励。
同时，神话和传奇英雄的专精奖励会包含更多资源。因此在时间有限的情况下，可以优先提升高稀有度英雄的专精等级！
专精系统移除及资源去向
前面我们提到，专精系统原本的目的是让玩家完成日常任务后，有动力继续乱斗。可惜对大多数玩家来说，它都没发挥出预期的作用……可能是因为奖励太少、参与方式太肝，或者只是因为这个系统藏得太深。无论是什么原因，我们都认为，旧专精系统的趣味性和包含的资源奖励是完全不对等的。
所以，我们决定将这些资源移至更容易玩到的系统中：
这些资源大部分将直接移至新版荣誉之路。
大多数将保留纯资源的形式。
其余将转化为传奇/随机星妙惊喜。
部分英雄券将转化为英雄的形式，移至新版荣誉之路（其中的英雄数量会变多）。
新版荣誉之路上还会添加闪闪币奖励。
专精奖励中的个性装扮（表情、头像、头衔）将转移至新推出的“纪录”系统。
部分资源奖励也会移至纪录系统中。
一起算算吧（什么东西比《荒野乱斗》还好玩？数学！）
|金币
|战力能量
|英雄券
|专精奖励总计
|230500
|34500
|24225
|移至新版荣誉之路（纯资源）
|100400
|10800
|0
|移至新版荣誉之路 （以星妙惊喜和英雄的形式）
|58514
|697
|13115
|移至纪录系统 （以星妙惊喜的形式）
|80364
|2587
|16606
|剩余资源
|-8778（金币总量提升）
|20416（战力能量大幅下调）
|-6642（英雄券小幅提升）
总计92个英雄的专精奖励包含：
230500金币
34500战力能量
24225英雄券
上面列出的奖励奖励中，直接以纯资源形式转移的有：
100400金币
10800战力能量
0英雄券（先别急，继续看！）
剩下的资源我们会变为这些形式：更多的传奇星妙惊喜、新版荣誉之路上的稀有/超稀有英雄，以及英雄任务*
58514金币
697战力能量
13115英雄券（7535来自星妙惊喜，5580来自新版荣誉之路上的稀有/超稀有英雄）
*英雄任务仅针对更新后在全新荣誉之路上新解锁的稀有和超稀有英雄。此外，英雄任务只提供少量奖励。大部分奖励都来自新增的18个传奇星妙惊喜。
我们会将这些资源移至纪录系统，形式为随机星妙惊喜和传奇星妙惊喜（具体数值可能会有所变化）：
80364金币
2587战力能量
16606英雄券
所以，这一调整对这些资源的影响是：
-8778金币：
也就是说，这次系统调整实际上为免费玩家增加了更多获取金币的途径。
20416战力能量
我们砍掉了游戏经济系统中一大块战力能量，因为对于老玩家，这种资源已经过度溢出了。不过在玩家真正有需要时，新版荣誉之路会提供更多的战力能量，之后才会逐步减缓供应。在专精系统被移除前，你仍可通过专精系统获取战力能量。
-6642英雄券
这意味着我们实际上提升了经济系统中的英雄券总量。
4800闪闪币（如果算上星妙惊喜，总价值相当于32051闪闪币）
这些闪闪币将被加入游戏经济系统，而非进行任何形式的转移。
需要特别说明的是，这些数值是基于星妙惊喜的经济价值计算得出的。以下是其平均价值：
随机星妙惊喜 - 平均价值
金币 - 66.11
战力能量 - 13.76
英雄券 - 12.16
闪闪币 - 87.51
传奇星妙惊喜 - 平均价值
金币 - 1358.7
战力能量 - 0
英雄券 - 286.4
闪闪币 - 1095.1
荣誉之路重做
奖杯是《荒野乱斗》的核心要素之一，而荣誉之路本是引导玩家深入游戏的重要系统。但目前的版本设计尚未完全激发玩家的热情。为了让所有玩家的这段旅程更加有趣、更加有成就感，我们给它设置了更多养成进度，界面外观也全新改版，更具乱斗风味！
新版荣誉之路将带来更丰厚的奖励，无论你处于哪一阶段，提升奖杯数即可领取这些奖励。
我们还将在新版荣誉之路上加入更多闪闪币奖励，10万杯后也会增设更多里程碑！
旧荣誉之路和新荣誉之路的对比：
新版荣誉之路的效果展示！
纪录
“纪录”是一个全新的成就类系统，大家可以积极乱斗（类似旧专精系统），或是用绝活英雄打出各种超酷操作，以此赢取奖励！在乱斗淘汰赛中完成1对3翻盘、用莫提斯一铲命中3名敌方英雄……这些都是这个系统中包含的挑战目标！
体验它的主要目标不是赢取资源，但你确实能通过纪录系统赢取许多随机和传奇星妙惊喜！
多多完成挑战可提升你的纪录点数，以解锁特殊的乱斗名片边框，秀出你的乱斗资历！
正如前面提到的，专精个性装扮（玩家头像、表情和头衔）都会移至纪录。
信息量太大？不妨去看看你最爱的内容创作者的介绍吧！
内容就是这些啦！抓紧时间推进你的专精历程吧！