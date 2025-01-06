问题修复详情：
1 - 现在所有玩家应该都能正常参加电玩对决活动了，包括卡在电玩对决奖励界面的玩家。
2 - 维护后，所有玩家的披萨片数量都会重置为0。
3 - 在维护前以0块披萨片开始参加活动的玩家，会获得补偿。
4 - 补偿为300块披萨片。由于需要发放补偿的玩家数量较多，可能需要几天时间才能送达大家的账号当中。补偿的披萨片会直接发放到你的账号（通过游戏界面右上角的收件箱领取，到账时你会收到提醒）。
5 - 花费宝石购买了披萨片的玩家，将可在商店中重新领取这些披萨片。
其他说明：
在本次活动一开始就有披萨片，并且在披萨星球商店中花费了超过300块披萨片的玩家，无法获得上述补偿（因为这些玩家在活动中的进度已经大大领先）。
出现本次问题的原因是：披萨片替代的是钱钱（之前活动的货币），但在披萨星球活动开始前，玩家在先前活动中未使用的活动货币未被正确重置为0。
本周晚些时候或下周，我们可能会再次进行维护，以修复关于本次活动的一些小问题。
我们对本次问题给大家造成的不便深表歉意。今天维护后，大家应该可以正常畅玩活动啦！
披萨星球活动现在开始，大家可以通过活动免费获得“瑟奇光年”皮肤，以及新英雄“谜宝”！
“那我该如何收集美味的披萨片呢？”
很简单！你可以通过以下途径收集披萨片：
商店每日登录奖励中的免费披萨片
披萨星球商店中的每日免费披萨片
主题季任务
对决积分排行榜
想轻松获得更多披萨片？你也可以在商店中用宝石购买披萨片！
“我能用披萨片做什么？”
通过游戏主界面左侧的按钮进入披萨星球商店，在这里使用你收集的披萨片购物吧！披萨星球商店中包含：
每天一个免费礼包！
全新英雄谜宝
星妙大战皮肤
礼物（在我们看来，乱斗圣诞节还没结束呢！）
装扮物品（皮肤、头像、喷漆、表情和闪闪币）
养成资源（金币、战力能量和极限充能星妙惊喜）
瑟奇光年皮肤（需要先解锁瑟奇！）
“我该如何获得瑟奇光年皮肤？”
如果你已经解锁了瑟奇，可以免费获得_瑟奇光年_这款皮肤！
如果你尚未解锁瑟奇，可以参考以下方式：
活动期间，瑟奇会常驻披萨星球商店。作为传奇英雄，解锁瑟奇需要不少披萨片——但只要努力乱斗，你就能_免费解锁_这位传奇英雄啦！
或者，你也可以使用英雄券解锁瑟奇。接下来4个月里，瑟奇光年皮肤会一直免费开放获取——从今天开始计时！
如果你想省些力气，也可以选择在商店中花费宝石购买包含瑟奇的特惠礼包。
“你是不是提到了……对决？！”
没错！对决活动回归，这次的主题是2对2游戏模式！更棒的是，即使战败，你也可以获得对决积分！
你每天会获得一定数量的门票，用于参加对决。没有使用的门票会在3天后重置。
对决的2对2模式每3天会更换一次。
大家在对战中的每个操作，无论是击倒英雄、造成伤害、治疗队友，还是达成获胜目标，都能获得相应的积分！
无论对战胜负，你都可以获得积分奖励！对战获胜的一方，可获得总积分加成。
活动期间，对决模式还会包含“乱斗冰球”和“特别派送”。此外，这两个模式也会出现在3对3栏位当中！
“我总共能免费获得多少披萨片？”
免费获得披萨片的途径有很多！以下是详细信息：
披萨片登录奖励：每天12块披萨片（共360块）
在披萨星球商店中揭晓盲盒内容：每次1块（共约120块）如果你购买了披萨星球盲盒，此数据可能会有所不同
主题季任务：每个任务30块披萨片（共330块）
对决积分排行榜：每轮对决最多可获得150块披萨片（如果对决保持全胜，共1650块；表现为平均水平时，约为990块）
随机免费好礼：100块披萨片，可获得两次（共200块）
如果对决全胜，可免费获得的披萨片最大数量：2660块
如果对决中的表现为平均水平，可免费获得的披萨片数量约为：2000块
“披萨上能不能放菠萝？”
这个问题还是要问_你自己_……🍍