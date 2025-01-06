问题修复详情：

1 - 现在所有玩家应该都能正常参加电玩对决活动了，包括卡在电玩对决奖励界面的玩家。

2 - 维护后，所有玩家的披萨片数量都会重置为0。

3 - 在维护前以0块披萨片开始参加活动的玩家，会获得补偿。

4 - 补偿为300块披萨片。由于需要发放补偿的玩家数量较多，可能需要几天时间才能送达大家的账号当中。补偿的披萨片会直接发放到你的账号（通过游戏界面右上角的收件箱领取，到账时你会收到提醒）。

5 - 花费宝石购买了披萨片的玩家，将可在商店中重新领取这些披萨片。

其他说明：

在本次活动一开始就有披萨片，并且在披萨星球商店中花费了超过300块披萨片的玩家，无法获得上述补偿（因为这些玩家在活动中的进度已经大大领先）。

出现本次问题的原因是：披萨片替代的是钱钱（之前活动的货币），但在披萨星球活动开始前，玩家在先前活动中未使用的活动货币未被正确重置为0。

本周晚些时候或下周，我们可能会再次进行维护，以修复关于本次活动的一些小问题。

我们对本次问题给大家造成的不便深表歉意。今天维护后，大家应该可以正常畅玩活动啦！