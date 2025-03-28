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2025年3月28日
Blog – Brawl Stars

新平衡性调整！

增强

艾德加

  • 随身妙具的冷却时间缩短：

    • 风行勋章：23秒 -> 21秒

    • 硬核保护：19秒 -> 17秒

查莉

  • 超级技能的充能速率提升：完成充能所需的普通攻击命中次数从7次变为6次

阿渤

  • 极限充能的充能倍率从35%提升至45%

艾魅

  • 极限充能的充能倍率从30%提升至40%

钻地阿萌

  • 普通攻击的装弹速度从2秒加快为1.5秒

麦克斯

  • 随身妙具的冷却时间缩短：

    • 隐秘跑鞋：12秒 -> 10秒

谢德

  • 随身妙具的冷却时间缩短：

    • 吓你一跳：11秒 -> 9秒

时之巫芬克斯

  • 移动速度提升

  • 普通攻击的装弹速度从1.6秒加快为1.3秒

塔拉

  • 超级技能的充能速率提升：完成充能所需的普通攻击命中次数从11次变为10次

萝拉

  • 极限充能的充能倍率从25%提升至35%

削弱

汉克

  • 极限充能状态下的鱼雷制导效果减弱50%

斯图

  • 随身妙具的持续时间缩短：

    • 加速区：30秒 -> 10秒

P先生

  • 极限充能召唤出的超级助手

    • 现在持续时间为10秒

    • 移动速度从1400降低至1300

山姆

  • 极限充能的充能倍率从40%降低至20%

贝亚

  • 随身妙具的冷却时间延长：

    • 嗡鸣蜂房：17秒 -> 20秒

波克

  • 随身妙具的冷却时间延长：

    • 音叉：16秒 -> 20秒

    • 守护音符：11秒 -> 18秒

拜瑞

  • 普通攻击提供的治疗从攻击伤害的50%降低至40%

奥利

  • 超级技能的充能速率降低：完成充能所需的普通攻击命中次数从5次变为6次

  • 随身妙具的冷却时间延长：

    • 我的地盘：17秒 -> 20秒

麦乐迪

  • 极限充能的充能倍率从35%降低至25%

珠珠

  • 随身妙具调整：

    • 自然加持：地面提供的减伤效果从50%降低至30%

珍妮特

  • 极限充能的充能倍率从50%降低至40%

戈雷

  • 随身妙具的冷却时间延长：

    • 神奇手杖：18秒 -> 20秒

小罗

  • 超级技能的充能速率降低：完成充能所需的普通攻击命中次数从8次变为9次

卡尔

  • 随身妙具的冷却时间延长：

    • 高温排气口：15秒 -> 17秒

里昂

  • 随身妙具的持续时间缩短：

    • 隐身棒棒糖：15秒 -> 10秒

史魁克

  • 随身妙具的冷却时间延长：

    • 强力发条：11秒 -> 14秒

谜宝

  • 随身妙具的冷却时间延长：

    • 谜宝庄园：20秒 -> 22秒

    • 愤怒掀桌：16秒 -> 18秒

莫提斯

  • 极限充能的充能倍率从40%降低至30%

罗莎

  • 随身妙具的冷却时间延长：

    • 种植灯：10秒 -> 13秒

吉恩

  • 随身妙具的冷却时间延长：

    • 缠身幽影：16秒 -> 20秒

贝尔

  • 随身妙具的冷却时间延长：

    • 备用陷阱：17秒 -> 20秒

弗兰肯

  • 极限充能的充能倍率从40%降低至30%

切斯特

  • 极限充能的充能倍率从40%降低至30%

梅格

  • 极限充能的充能倍率从40%降低至35%

问题修复

  • 现在，阿拾、萝拉、巴斯特和薇洛无法在极限充能状态下积攒极限充能了。

  • 修复问题：玩家进行神话及以上段位的排位赛对战时，无法修改部分已解锁极限充能的英雄的配置。涉及的英雄包括山姆、梅格、曼迪、卡尔、格罗姆、切斯特、P先生、贝亚、汉克、阿渤、萝拉。