现在，阿拾、萝拉、巴斯特和薇洛无法在极限充能状态下积攒极限充能了。

修复问题：玩家进行神话及以上段位的排位赛对战时，无法修改部分已解锁极限充能的英雄的配置。涉及的英雄包括山姆、梅格、曼迪、卡尔、格罗姆、切斯特、P先生、贝亚、汉克、阿渤、萝拉。