艾德加
随身妙具的冷却时间缩短：
风行勋章：23秒 -> 21秒
硬核保护：19秒 -> 17秒
查莉
超级技能的充能速率提升：完成充能所需的普通攻击命中次数从7次变为6次
阿渤
极限充能的充能倍率从35%提升至45%
艾魅
极限充能的充能倍率从30%提升至40%
钻地阿萌
普通攻击的装弹速度从2秒加快为1.5秒
麦克斯
随身妙具的冷却时间缩短：
隐秘跑鞋：12秒 -> 10秒
谢德
随身妙具的冷却时间缩短：
吓你一跳：11秒 -> 9秒
时之巫芬克斯
移动速度提升
普通攻击的装弹速度从1.6秒加快为1.3秒
塔拉
超级技能的充能速率提升：完成充能所需的普通攻击命中次数从11次变为10次
萝拉
极限充能的充能倍率从25%提升至35%
汉克
极限充能状态下的鱼雷制导效果减弱50%
斯图
随身妙具的持续时间缩短：
加速区：30秒 -> 10秒
P先生
极限充能召唤出的超级助手
现在持续时间为10秒
移动速度从1400降低至1300
山姆
极限充能的充能倍率从40%降低至20%
贝亚
随身妙具的冷却时间延长：
嗡鸣蜂房：17秒 -> 20秒
波克
随身妙具的冷却时间延长：
音叉：16秒 -> 20秒
守护音符：11秒 -> 18秒
拜瑞
普通攻击提供的治疗从攻击伤害的50%降低至40%
奥利
超级技能的充能速率降低：完成充能所需的普通攻击命中次数从5次变为6次
随身妙具的冷却时间延长：
我的地盘：17秒 -> 20秒
麦乐迪
极限充能的充能倍率从35%降低至25%
珠珠
随身妙具调整：
自然加持：地面提供的减伤效果从50%降低至30%
珍妮特
极限充能的充能倍率从50%降低至40%
戈雷
随身妙具的冷却时间延长：
神奇手杖：18秒 -> 20秒
小罗
超级技能的充能速率降低：完成充能所需的普通攻击命中次数从8次变为9次
卡尔
随身妙具的冷却时间延长：
高温排气口：15秒 -> 17秒
里昂
随身妙具的持续时间缩短：
隐身棒棒糖：15秒 -> 10秒
史魁克
随身妙具的冷却时间延长：
强力发条：11秒 -> 14秒
谜宝
随身妙具的冷却时间延长：
谜宝庄园：20秒 -> 22秒
愤怒掀桌：16秒 -> 18秒
莫提斯
极限充能的充能倍率从40%降低至30%
罗莎
随身妙具的冷却时间延长：
种植灯：10秒 -> 13秒
吉恩
随身妙具的冷却时间延长：
缠身幽影：16秒 -> 20秒
贝尔
随身妙具的冷却时间延长：
备用陷阱：17秒 -> 20秒
弗兰肯
极限充能的充能倍率从40%降低至30%
切斯特
极限充能的充能倍率从40%降低至30%
梅格
极限充能的充能倍率从40%降低至35%
现在，阿拾、萝拉、巴斯特和薇洛无法在极限充能状态下积攒极限充能了。
修复问题：玩家进行神话及以上段位的排位赛对战时，无法修改部分已解锁极限充能的英雄的配置。涉及的英雄包括山姆、梅格、曼迪、卡尔、格罗姆、切斯特、P先生、贝亚、汉克、阿渤、萝拉。