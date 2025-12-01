当你获得了娃娃机中能抽到的所有增益挂饰后，则可花费闪闪币抽取增益挂饰的不同皮肤。这些皮肤是纯粹的装扮类内容，对挂饰的效果无任何影响。但它们看起来真的可爱又闪亮！

每次从娃娃机里抽取皮肤需花费10000闪闪币。

增益挂饰设计与英雄重做

在深入介绍增益挂饰的设计之前，我们需要先聊聊英雄重做的问题，以及为什么新增的技能组养成点是“增强现有内容的效果”，而不是推出全新的内容。这当中包含多方面的原因，但我们可以将其总结为三点：

1 - 我们希望给竞技向的对局增加深度，但不希望让游戏的核心机制变得越来越复杂。

比起全新的能力（尤其是再加一个新按钮这种形式），我们更倾向于给玩家熟悉的内容提供增益，因为这样的理解成本更低、更容易适应。我们希望竞技向玩家的每场对战都更有深度，而休闲玩家也能无痛体验新内容，不需要从头学起、改变玩游戏的方式。

2 - 《荒野乱斗》即将迎来第100位英雄，我们觉得是时候回顾过去发布的各个英雄了。如果在当前游戏环境下，早期英雄的技能组显得有些过时，就需要一定的优化和调整，同时避免改变游戏的世界观和英雄的核心设计理念。

3 - 我们希望新内容能更加注重其功能性、强调操作技巧，而不是纯粹的数值或机制碾压（极限充能曾出现这种情况）。专注于英雄已有的技能组，以这种形式推出的新能力应该会更顺滑地融入游戏。部分增益挂饰的效果是让英雄技能“更大、更强”，部分情况下这种效果是合理的，但不应全都这样设计。

对于将获得增益挂饰的英雄，我们还将移除其史诗和神话强化装备，并返还相应的资源。这类强化装备并没有带来足够的反响，我们决定停止继续投入精力，不再设计更多此类装备。对于强化装备的调整，我们已经计划了一段时间。而增益挂饰的推出，正是实装这些调整的好机会。

此外，我们也将为随身妙具增加手动瞄准的摇杆（如果相应的随身妙具适合手动瞄准）。这项改动听起来可能并不大，但绝对能让《荒野乱斗》的操作上限进一步提升。如果你需要一点时间才能掌握新玩法，也不必担心！随身妙具的手动瞄准摇杆实装后，依然可以通过点击直接使用，就和现在一样。