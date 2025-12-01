新能力，乱斗金券调整，还有新的星妙惊喜！
现在所有英雄都拥有极限充能了，是时候为游戏增加新的常驻机制了！
在本文中，你可以了解《荒野乱斗》下个月将推出的改动和新内容。我们强烈建议大家阅读整篇文章，这样可以更好地理解各项改动间的逻辑关系。
我们理解，涉及到养成和游戏进度的更新是个敏感话题。但在接下来的改动中，我们的目标是引入一项既有趣，又能增加游戏深度的新能力——特别是对于乱斗经验更丰富的老玩家来说。此外，我们会加强资源的主要获取途径，增加这些途径提供的资源数量，让养成过程更令人满足、获得感更强。
还有一件事要说！目前这些内容仍在开发阶段。因此，部分细节在更新正式上线时可能会有所变化。
接下来我们将首先列出各项调整的简介，再逐项深入介绍。
游戏玩法相关调整
调整：
我们不会新增战力等级12级。
我们将新推出一种新的英雄能力：增益挂饰。
增益挂饰可以为你的星徽之力、随身妙具和极限充能提供额外增益效果！
每个英雄有三种增益挂饰，对应星徽之力（两个）、随身妙具（两个）和极限充能这三项英雄技能组。
随着这种新能力的推出，部分英雄将迎来重做，部分玩法设计或技能会有所调整。
增益挂饰可以通过“娃娃机”获取，需要花费1000金币和2000战力能量。
每次使用娃娃机都必定能获得一个增益挂饰。本次更新将总共推出18个增益挂饰，后续推出的新挂饰将从多个不同的娃娃机分别抽取。
增益挂饰上线一段时间后，将可通过宝石直接购买，价格会大致等于其软货币花费（1000金币+2000战力能量）。
未来也会推出带有折扣的游戏内购或其他宝石礼包，但新功能刚上线时暂时不会推出。
解锁娃娃机后的首次抓取是免费的。
对于将获得增益挂饰的英雄，其神话和史诗强化装备将被移除并返还对应资源。也就是说，全部拥有史诗和神话强化装备的英雄都推出了增益挂饰后，所有史诗和神话强化装备都会被移除。
部分随身妙具现在可以手动瞄准，和普通攻击/超级技能的摇杆类似。
设计目标：
为游戏玩法增加深度，同时不将游戏做得更复杂（不加新按钮）。为老玩家提供更有深度的玩法。避免对休闲玩家的游戏习惯形成冲击。
重新评估上线较早的英雄，如果其技能组显得落后，则进行重做；如果英雄技能组状况良好，则无需重做。
为英雄提供更有深度的养成目标，给玩家提供有意义、有乐趣的新内容作为努力方向。
英雄新强化项目 - 增益挂饰！
“增益挂饰”是游戏即将新增的一种英雄能力，它可以提升英雄随身妙具、星徽之力和极限充能的效果——挂在英雄身上时，看起来也很漂亮！每位英雄将拥有3个增益挂饰，分别对应随身妙具（两个）、星徽之力（两个）和极限充能。增益挂饰需要通过“娃娃机”随机抽取。
增益挂饰的名字分别是：妙具增益挂饰、星徽增益挂饰和极充增益挂饰！
娃娃机
通过娃娃机获取各种增益挂饰！每次抽取需要花费1000金币和2000战力能量，每台娃娃机中都包含部分特定英雄的增益挂饰。
增益挂饰后续也可通过花费宝石或游戏内购直接购买。之前推出极限充能时，我们采用的形式是先通过宝石礼包出售，然后开放通过软货币（金币）购买。这一次增益挂饰上线后，我们则希望采用先开放软货币购买（1000金币+2000战力能量），后续再开放宝石购买/游戏内购的形式。由于上述新形式，我们将密切关注其表现。如果无法达到预期（例如，玩家不喜欢、觉得不值得体验、认为不值得付费等），则会另行调整。
随着后续更多增益挂饰的推出，它们将会分散到不同的娃娃机当中，以保持奖池的稳定，不会随着增益挂饰数量的增加而波动。目前我们的设计目标是，每台娃娃机包含18个增益挂饰（共6个英雄）。
增益挂饰功能在总奖杯数达到1000杯时解锁，首次抽取挂饰免费。
当你获得了娃娃机中能抽到的所有增益挂饰后，则可花费闪闪币抽取增益挂饰的不同皮肤。这些皮肤是纯粹的装扮类内容，对挂饰的效果无任何影响。但它们看起来真的可爱又闪亮！
每次从娃娃机里抽取皮肤需花费10000闪闪币。
增益挂饰设计与英雄重做
在深入介绍增益挂饰的设计之前，我们需要先聊聊英雄重做的问题，以及为什么新增的技能组养成点是“增强现有内容的效果”，而不是推出全新的内容。这当中包含多方面的原因，但我们可以将其总结为三点：
1 - 我们希望给竞技向的对局增加深度，但不希望让游戏的核心机制变得越来越复杂。
比起全新的能力（尤其是再加一个新按钮这种形式），我们更倾向于给玩家熟悉的内容提供增益，因为这样的理解成本更低、更容易适应。我们希望竞技向玩家的每场对战都更有深度，而休闲玩家也能无痛体验新内容，不需要从头学起、改变玩游戏的方式。
2 - 《荒野乱斗》即将迎来第100位英雄，我们觉得是时候回顾过去发布的各个英雄了。如果在当前游戏环境下，早期英雄的技能组显得有些过时，就需要一定的优化和调整，同时避免改变游戏的世界观和英雄的核心设计理念。
3 - 我们希望新内容能更加注重其功能性、强调操作技巧，而不是纯粹的数值或机制碾压（极限充能曾出现这种情况）。专注于英雄已有的技能组，以这种形式推出的新能力应该会更顺滑地融入游戏。部分增益挂饰的效果是让英雄技能“更大、更强”，部分情况下这种效果是合理的，但不应全都这样设计。
对于将获得增益挂饰的英雄，我们还将移除其史诗和神话强化装备，并返还相应的资源。这类强化装备并没有带来足够的反响，我们决定停止继续投入精力，不再设计更多此类装备。对于强化装备的调整，我们已经计划了一段时间。而增益挂饰的推出，正是实装这些调整的好机会。
此外，我们也将为随身妙具增加手动瞄准的摇杆（如果相应的随身妙具适合手动瞄准）。这项改动听起来可能并不大，但绝对能让《荒野乱斗》的操作上限进一步提升。如果你需要一点时间才能掌握新玩法，也不必担心！随身妙具的手动瞄准摇杆实装后，依然可以通过点击直接使用，就和现在一样。
重头戏：增益挂饰的设计
接下来，让我们一起看看经过重做的柯尔特和斯派克技能组，以及他们的增益挂饰效果吧！
（以防有人刚看完就忘光了：增益挂饰是新推出的功能，可以强化目前已有的随身妙具、星徽之力或极限充能）
柯尔特：
**随身妙具1：**柯尔特发射两发子弹，命中时可使目标减速。
**随身妙具1+增益挂饰：**如果命中，还能从目标身上偷走1发弹药（目标损失1发，柯尔特则装填1发）。
**随身妙具2：**消耗1发弹药，射出可以摧毁掩体、草丛的子弹（无变化）。
**随身妙具2+增益挂饰：**子弹体积更大，命中目标时可造成的伤害更高。
**星徽之力1：**提升柯尔特的移动速度（无变化）。
**星徽之力1+增益挂饰：**柯尔特命中目标时，可暂时大幅提升移动速度。
**星徽之力2：**提升柯尔特的射程和子弹飞行速度。
**星徽之力2+增益挂饰：**目标距离较远时，可造成更高伤害。
**极限充能：**超级技能的弹道范围扩大（无变化）。
**极限充能+增益挂饰：**柯尔特每次普通攻击时，倾泻子弹的速度更快（也就是说，更容易命中多发子弹了）；极限充能持续时间延长2秒。
斯派克：
**随身妙具1：**发射两波尖刺，每波3根，可造成伤害和减速效果。
**随身妙具1+增益挂饰：**如果3根尖刺命中目标，还会将其短暂禁锢。
**随身妙具2：**种下一棵仙人掌，被摧毁会对周围提供治疗。
**随身妙具2+增益挂饰：**仙人掌被摧毁时还会爆炸，对周围的敌人造成伤害，同时具有击退效果。
**星徽之力1：**超级技能造成伤害会为斯派克提供治疗（不再需要斯派克处在超级技能范围内）。
**星徽之力1+增益挂饰：**斯派克的超级技能落地速度更快。
**星徽之力2：**尖刺手雷发射的尖刺会曲线飞行。
**星徽之力2+增益挂饰：**尖刺曲线飞行的距离更远。
**极限充能：**超级技能范围更大（无变化）。
**极限充能+增益挂饰：**斯派克普通攻击扔出的尖刺手雷会爆炸两次；极限充能持续时间延长2秒。
增益挂饰的外形是各种可爱的钥匙链，对战中会偶尔出现，而在主界面会始终显示。我们的计划是，在即将推出的更新中为6位英雄制作增益挂饰，并以此为基准数量。增益挂饰的工作量比极限充能更大一些，因此，未来部分更新实装时，获得增益挂饰的英雄可能少于6位。
乱斗主题季
调整：
主题季免费通券、乱斗金券和高级乱斗金券提供的奖励都会增加以及优化。
由于乱斗金券实际价值的提升，我们相应调整了其售价。
乱斗金券的新售价为8.99美元*，高级乱斗金券为12.99美元*
普通乱斗金券中现在包含乱斗金券皮肤及其皮肤配色，还有头衔！
乱斗主题季奖励现在有钥匙和宝库了！
你可以用钥匙打开特定类型的宝库，并选择你想要的奖励。目前一共有四种钥匙，分别可以打开一类宝库，其中包含特定类型的奖励。这些钥匙的类型分别是：资源、英雄、皮肤和增益挂饰。
主题季奖励满级后的额外奖励现在需要2800经验值，可获得不同的宝箱和星妙惊喜，其中的奖励一定比普通星妙惊喜更好！
*根据玩家所在地，售价可能会有所不同。
目标：
让主题季内容能提供更高的价值。
给玩家更多自主选择的空间，自己决定如何养成英雄和账号。
给玩家提供更多可选奖励，希望再次激发大家对乱斗金券的兴趣。
通过吸引更多玩家购买乱斗金券的方式来提升盈利能力，而不是只依靠较少玩家大量购买礼包。
乱斗主题季调整详情
乱斗主题季迎来优化，包括10个新等级、新物品，整体价值变得更高啦！由于价值提升，乱斗金券的售价有所变化：普通乱斗金券为8.99美元*，高级乱斗金券为12.99美元*。这依然是游戏中最超值的特惠！
头衔和皮肤配色将作为普通乱斗金券的奖励。购买高级乱斗金券的好处将变为可获得更多钥匙。
现在每个主题季将有两款乱斗金券皮肤（及其皮肤配色）。分别是：
*根据玩家所在地，售价可能会有所不同。
**重要提醒：**价格变化将在一月主题季实装。不过现在，你依然可以在Supercell商城以原价购买乱斗金券/高级乱斗金券，也可以多买一些存在账号里！
以下是新旧乱斗主题季所有奖励的对比
免费通券
我们在通券奖励中额外增加了1000金币和一把资源钥匙，该钥匙可兑换2000战力能量。也就是说，整体相当于增加了一个增益挂饰的免费资源。此外，还有新增的混沌惊喜，以及额外的闪闪币和英雄券。
乱斗金券
头衔、金券皮肤及其皮肤配色现在是普通乱斗金券的奖励。此外还有资源、皮肤和英雄钥匙，让你可以自由选择如何推进养成进度！
高级乱斗金券
更多钥匙！足以获取主题季的两款金券皮肤及其配色（从明年1月开始，每一季会推出两款金券皮肤）。此外还有宝石——因为宝石很酷。
总计（免费+高级乱斗金券）
全新主题季奖励物品：钥匙！
钥匙可以用来打开主题季宝库！宝库可开出资源、皮肤、英雄和增益挂饰。一共有4种不同类型的钥匙（分别对应不同类型的奖励），你可以按照自己的喜好使用。每次打开宝库都需要1把钥匙（只有复古系列皮肤需要2把），这样你就能把资源集中到你最想要的奖励上。
推出钥匙的目的，是为了让玩家在推进游戏进度时拥有更大的自由度。尤其是现在增益挂饰所需的战力能量比金币更多，如果你比较缺战力能量，就可以把资源钥匙用在战力能量上，其他类型的资源同理。皮肤也一样：如果你不喜欢这一季的皮肤，则可以把皮肤钥匙存起来，用来兑换之前的乱斗金券皮肤。
**关于皮肤钥匙的说明：**最新主题季推出的皮肤只需要使用1把钥匙。所以你可以马上兑换当季新皮肤，或是再收集一把钥匙，去兑换之前主题季的皮肤。所有从2024年1月“星妙大战”主题季起推出的乱斗金券皮肤（不包括联名活动皮肤）都会包含在皮肤宝库中。
**重要信息！**用钥匙购买乱斗金券皮肤，将可获得该季皮肤的本体，以及相应的两款皮肤配色！
以下是你可以用钥匙获取的内容
|新英雄钥匙
|钥匙花费
|稀有度
|1
|史诗
|2
|神话
|4
|传奇
|6
|超凡
|资源钥匙
|钥匙花费
|奖励
|1
|2000金币
|1
|2000战力能量
|1
|5000闪闪币
|系列皮肤钥匙
|钥匙花费
|奖励
|1
|全新乱斗金券皮肤+两款皮肤配色
|2
|之前推出的乱斗金券皮肤+两款皮肤配色
|增益挂饰钥匙
|钥匙花费
|类型
|1
|特定增益挂饰
主题季奖励之路满级后的奖励（额外奖励）
奖励之路满级后的额外奖励现在需要2800经验值来解锁，每次都会提供不同的奖励，比如恶魔惊喜、寿司卷或者更稀有的混沌惊喜等。通过额外奖励获得的内容，都会比单个随机星妙惊喜中开出的奖励更好。
如果你愿意的话，还可以使用宝石来“升级”你的额外奖励。如果你没有在主题季结束前及时领取额外奖励，系统会自动将未升级的标准奖励发放到你的账号里。
其他：
调整：
游戏经济系统迎来整体提升！
全新星妙惊喜类型——混沌惊喜。可以提升稀有度，也可以像寿司卷一样分裂。所有分裂出的奖励稀有度相同。混沌惊喜的最低稀有度为超稀有，最高稀有度为超凡（专属于混沌惊喜的全新稀有度等级）。
每日胜场：如果触发幸运日，则有机会在12月获得混沌惊喜；从1月起，每天都有机会获得混沌惊喜！
超级任务：每个主题季新增2个超级任务，其中一个是终极任务。
荣誉之路：增加了前期荣誉之路（0-25000杯）的奖励，这样新手玩家可以更快追赶进度。
活动和社区活动
战力能量的购买价格现在是之前的一半。从这次更新上线开始，直接用宝石购买战力能量的价格将从1宝石对应5战力能量，调整为1宝石对应10战力能量（与金币换宝石的比例相同）。商店中的礼包也会做出相应的调整。
目标：
从现在起，推出极限充能的数量会减少，但我们仍希望为玩家提供值得追求的目标。
提供更多自由度和预设资源，让玩家可以更自由地升级账号。
经济系统优化是为了提高游戏给玩家带来的回报，同时助力休闲/新手玩家跟上进度。
在最近一次更新中，我们已经通过超级任务和全新每日胜场提升了部分养成奖励。但有提升的内容不止于此！
我们将提升多个途径的资源获取量，，包括新玩家的早期荣誉之路，以及高阶玩家获得资源的不同途径（比如主题季额外奖励和超级任务）。这样所有玩家都能获得更多奖励，同时新手玩家也有机会追赶进度。
此外，我们将推出一种全新的星妙惊喜——混沌惊喜，平均价值高达普通星妙惊喜的4倍！混沌惊喜中可以开出常规星妙惊喜能提供的所有内容，还能像寿司卷一样分裂（最多分裂成8份）。无论是什么稀有度，它都能分裂。这意味着你有机会一次获得8个传奇惊喜或8个超凡惊喜——超凡是混沌惊喜的专属稀有度。虽然几率极低，但还是有可能！
混沌惊喜将出现在新版主题季奖励中，并有机会通过每日胜场和参加活动获取。
以下是你可以通过超凡混沌惊喜开出的内容！
（如果你已拥有某个类别的所有物品，则将获得替代奖励，如金币、闪闪币或英雄券）
|随机极限充能
|24.7%
|神话英雄
|24.7%
|传奇英雄
|9.9%
|超凡英雄
|0.4%
|史诗皮肤
|9.90%
|神话皮肤
|3.9%
|传奇皮肤
|1.4%
|增益挂饰
|24.7%
因此，如果你的超凡混沌惊喜分裂成了8份，则有可能获得8倍以上的奖励！
最后
以上就是全部内容啦！感谢你阅读上述内容，如果有任何想法或反馈，欢迎在我们的社媒账号下留言！
敬请锁定12月13日上线的《乱斗抢先看》，我们不见不散！