免费解锁虚空尊者芬克斯皮肤，通过特殊变身强化星妙女战士（和斯派克），直面强力首领！

星妙超新星变身

星妙超新星随机事件将在特选游戏模式以及随机的天梯模式中生效。随机事件生效时，对战中会随机刷新出水晶。捡起水晶，可暂时变身为以下五位星妙战士之一：

星妙战士斯派克

星妙战士贝亚

星妙战士珠珠

星妙战士琥珀

星妙战士丝塔诺娃（会在之后推出）

每位星妙战士都拥有独特的技能组，实力比普通的英雄强大许多，所以一定要抢在对手之前捡起水晶！

你可能会遇到两种随机事件：一种是星妙战士事件，另一种则包含丝塔诺娃本人——她将在活动后期正式登场！

升级星妙战士

星妙战士的起始战力等级为11级，可通过开启超新星惊喜升级，最高可升至30级！ 特殊情况：丝塔诺娃起始即为最高战力等级，但她的水晶在活动第二周才会解锁，敬请期待！

每次通过超新星惊喜提升星妙战士等级，都可以在活动界面为星妙战士的攻击充能。点击即可对虚空尊者芬克斯发动强力攻击！

对虚空尊者芬克斯造成足够伤害，就能免费获得这款皮肤！芬克斯被击败后，你仍能继续参加活动，挑战邪恶传送门，击破他们，收集特别奖励！

每次开启超新星惊喜都有机会获得：

星妙战士战力等级提升（40%概率）

金币、战力能量、闪闪币、随身妙具、星徽之力、极限充能

超新星主题个性装扮（表情、喷漆、玩家头像）

多种稀有度的皮肤（79/149/199/299宝石）

史诗至传奇英雄

大奖（如100宝石或1000金币）

首领之战：邪恶科莱特与邪恶首领芬克斯

在5对1首领之战中挑战两位令人望而生畏的首领！

虚空科莱特

黑暗侵蚀了科莱特！赶在她的黑暗之书巢穴失控前将其摧毁，否则你将被成群的迷你虚空科莱特淹没。别让它们增殖！

邪恶首领芬克斯

芬克斯的首领之战分为两个阶段，难度随阶段提升。

击败芬克斯一次后，他将以更强大的邪恶首领形态回归！注意： 中央防御塔会交替为玩家队伍提供协助或造成伤害，合理利用它！ 芬克斯会召唤凯特的克隆体，尝试包围你的队伍。



在最高难度击败首领后，将展示竞速分数和最佳通关时间，借此秀出你的过人实力吧！

每次通过超新星惊喜提升星妙战士等级时，都会对活动首领虚空尊者芬克斯造成伤害。

每位玩家的芬克斯击败进度条将独立计算！每次开启超新星惊喜都会推进你的进度。升级星妙战士，攻击芬克斯，最终将他击败。成功击败芬克斯，即可免费解锁他的虚空尊者皮肤！

即刻出发，收集水晶，强化星妙女战士（和斯派克），在活动结束前击败虚空尊者芬克斯！

活动现已开启，将持续至星妙战士主题季结束，即6月4日！