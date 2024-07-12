全新活动“经典乱斗”闪亮登场、“超级宝箱”重回《荒野乱斗》！通过它，大家有机会免费获得全新极限充能皮肤“君主瑞科”！

7月12日-7月31日，游戏内将推出全新游戏模式，一同上线的还有调整颜色后的经典皮肤、瑞科的极限充能皮肤及其皮肤配色！

如何免费获得瑞科的极限充能皮肤？

**活动期间获取10个超级宝箱，即可免费领取君主瑞科皮肤！**这个条件可能听起来很简单，但大家需要积极参与活动，才能免费拿到皮肤哦！

如何获取超级宝箱？

获取超级宝箱倒确实很简单：赢取12个胜利奖章，就可以获得一个超级宝箱啦！

每天，大家在可获取胜利奖章的各个模式中赢得首胜，即可获得一个胜利奖章。此外，胜利奖章也可通过完成周末特殊任务获得。活动晚些时候还会上线一项挑战，大家也可通过它赢取胜利奖章！

超级宝箱有什么特别之处？

超级宝箱之所以特别，是因为你可以通过它一次开出多样物品！其中包括：

英雄

皮肤（包括瑞科的极限充能皮肤及其皮肤配色、新推出的经典皮肤）

装扮

包括宝石在内的各种资源！

获得超级宝箱后，你可以选择立刻打开它，也可以先把它攒起来，最后一次全部开启，享受开箱的快乐！

全新游戏模式！

经典乱斗活动期间，游戏将上线两个未在《荒野乱斗》中出现过，但又非常经典的游戏模式：“镜像乱斗”和“全能挑战赛”！

**镜像乱斗：**在这个模式中，每位玩家都将使用相同的英雄！

每过几小时，玩家使用的英雄就会轮换，但只包含游戏最初上线的21位英雄！

**全能挑战赛：**这是个非常特别的模式，你在对战中每击倒一个对手，你就会切换使用另一个英雄。你需要使用一系列不同的英雄击倒对手，用最后一个英雄击倒其他玩家，即可获得对战胜利！

镜像乱斗和全能挑战赛会每天轮换，两者都具有经典乱斗的随机事件限制。也就是说，英雄的战力等级会被限制在9级、只具有第一个星徽之力，并且无法使用极限充能和随身妙具。

新皮肤！

隆重推出瑞科的极限充能皮肤及其皮肤配色！

君主瑞科

宝石君主瑞科

闪闪君主瑞科

除了瑞科的极限充能皮肤外，我们还带来了多款经典皮肤的酷炫重制版：

老古板麦克

副警长布洛克

治安官雪莉

西部瑞科谢

星耀雪莉

猜猜这些经典皮肤可以从哪获得？没错，能从超级宝箱里开出！

其他常见问题解答

如果我在收集到10个超级宝箱之前就获得了君主瑞科，那还有奖励吗？ 你会获得这个极限充能皮肤的一款皮肤配色，作为替代奖励！ 经典乱斗活动结束后，超级宝箱还会留在游戏中吗？ 活动结束后，超级宝箱也会下线。不过，未来我们有可能再次通过活动让它回归！ 活动结束后，我还能获得这款极限充能皮肤和其他经典皮肤吗？ 可以！它们不是专属皮肤，会在未来的活动中返场，或是可通过以后的宝箱、星妙惊喜、商店特惠等方式获得。此外，经典皮肤会在活动结束后出现在乱斗图鉴中，供大家获取。

以上就是本文全部内容！经典乱斗活动现已开始，并将持续到7月31日，快来参加吧！