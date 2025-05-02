2025年5月2日
Blog – Brawl Stars
四月平衡性调整！
平衡性调整和其他优化！
加强：
黑鸦
‣ 减疗效果从40%提升至60%
邦妮
‣ 使用超级技能落地后，可立刻再次使用超级技能，回到大炮克莱德里！
米科
‣ 普通攻击的装弹速度从2600调整为2400
杰西
‣ 生命值从3000提升至3100
薇洛
‣ 生命值从2800提升至3100
帕姆
‣ 普通攻击伤害从260提升至300
梅格
‣ 梅格亲自上阵时的移动速度从770提升至820
削弱：
露米
‣ 生命值从3000降低至2800
‣ 随身妙具“无情冰霜”的冷却时间从18秒延长至22秒
贝亚
‣ 随身妙具“嗡鸣蜂房”的冷却时间从20秒延长至24秒
奥利
‣ 生命值从5600降低至5300
卡尔
‣ 随身妙具“高温排气口”的伤害从370降低至300
巴斯特
‣ 基础生命值从5000降低至4800
切斯特
‣ 极限充能的充能倍率从30降低至25
谜宝
‣ 普通攻击伤害从1300降低至1200
安吉洛
‣ 随身妙具“锐利飞刺”的冷却时间从14秒延长至18秒
戈雷
‣ 随身妙具“神奇手杖”的冷却时间从20秒延长至23秒
曼迪
‣ 极限充能的充能倍率从40降低至35
斯图
‣ 极限充能的充能倍率从3降低至2
拜伦
‣ 随身妙具“附加剂量”的冷却时间从14秒延长至18秒
其他修复：
麦乐迪的身高恢复啦！
安吉洛的持续伤害效果现在可以正常叠加。
修复了排位赛中，如果玩家选择的免费满级英雄是自己已有的，则无法为该英雄选择随身妙具的问题。
修复了潘妮发射第二发子弹时，会瞄准与第一发子弹相同的位置，而不瞄准敌人的问题。
露米的普通攻击不会再因“急速开火”随机事件而卡死了。
修复了载勇的语音问题。
修复了史魁克、妮塔和伊芙在部分低性能安卓设备上的视觉效果问题。
其他细微的视效调整。