加强：

黑鸦

‣ 减疗效果从40%提升至60%

邦妮

‣ 使用超级技能落地后，可立刻再次使用超级技能，回到大炮克莱德里！

米科

‣ 普通攻击的装弹速度从2600调整为2400

杰西

‣ 生命值从3000提升至3100

薇洛

‣ 生命值从2800提升至3100

帕姆

‣ 普通攻击伤害从260提升至300

梅格

‣ 梅格亲自上阵时的移动速度从770提升至820

削弱：

露米

‣ 生命值从3000降低至2800

‣ 随身妙具“无情冰霜”的冷却时间从18秒延长至22秒

贝亚

‣ 随身妙具“嗡鸣蜂房”的冷却时间从20秒延长至24秒

奥利

‣ 生命值从5600降低至5300

卡尔

‣ 随身妙具“高温排气口”的伤害从370降低至300

巴斯特

‣ 基础生命值从5000降低至4800

切斯特

‣ 极限充能的充能倍率从30降低至25

谜宝

‣ 普通攻击伤害从1300降低至1200

安吉洛

‣ 随身妙具“锐利飞刺”的冷却时间从14秒延长至18秒

戈雷

‣ 随身妙具“神奇手杖”的冷却时间从20秒延长至23秒

曼迪

‣ 极限充能的充能倍率从40降低至35

斯图

‣ 极限充能的充能倍率从3降低至2

拜伦

‣ 随身妙具“附加剂量”的冷却时间从14秒延长至18秒