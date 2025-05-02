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2025年5月2日
Blog – Brawl Stars

四月平衡性调整！

平衡性调整和其他优化！

加强：

黑鸦
‣ 减疗效果从40%提升至60%

邦妮
‣ 使用超级技能落地后，可立刻再次使用超级技能，回到大炮克莱德里！

米科
‣ 普通攻击的装弹速度从2600调整为2400

杰西
‣ 生命值从3000提升至3100

薇洛
‣ 生命值从2800提升至3100

帕姆
‣ 普通攻击伤害从260提升至300

梅格
‣ 梅格亲自上阵时的移动速度从770提升至820

削弱：

露米
‣ 生命值从3000降低至2800
‣ 随身妙具“无情冰霜”的冷却时间从18秒延长至22秒

贝亚
‣ 随身妙具“嗡鸣蜂房”的冷却时间从20秒延长至24秒

奥利
‣ 生命值从5600降低至5300

卡尔
‣ 随身妙具“高温排气口”的伤害从370降低至300

巴斯特
‣ 基础生命值从5000降低至4800

切斯特
‣ 极限充能的充能倍率从30降低至25

谜宝
‣ 普通攻击伤害从1300降低至1200

安吉洛
‣ 随身妙具“锐利飞刺”的冷却时间从14秒延长至18秒

戈雷
‣ 随身妙具“神奇手杖”的冷却时间从20秒延长至23秒

曼迪
‣ 极限充能的充能倍率从40降低至35

斯图
‣ 极限充能的充能倍率从3降低至2

拜伦
‣ 随身妙具“附加剂量”的冷却时间从14秒延长至18秒

其他修复：

  • 麦乐迪的身高恢复啦！

  • 安吉洛的持续伤害效果现在可以正常叠加。

  • 修复了排位赛中，如果玩家选择的免费满级英雄是自己已有的，则无法为该英雄选择随身妙具的问题。

  • 修复了潘妮发射第二发子弹时，会瞄准与第一发子弹相同的位置，而不瞄准敌人的问题。

  • 露米的普通攻击不会再因“急速开火”随机事件而卡死了。

  • 修复了载勇的语音问题。

  • 修复了史魁克、妮塔和伊芙在部分低性能安卓设备上的视觉效果问题。

  • 其他细微的视效调整。