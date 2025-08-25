没错，就和标题里说的一样！《荒野乱斗》的游戏标志将在下次更新后改为新版标志！

为什么会做这一修改，简单来说是因为：

在与设计更现代化的其他品牌标志竞争时，它显得过时、太复杂；

品牌的核心是“Brawl”，但标志没能很好地体现出这一点；

我们希望让游戏的标志和应用图标联系更紧密。

经过研究和用户测试，我们最终确定了更富有现代感的《荒野乱斗》标志。在大多数情况下，新版标志应该会更清晰、更新鲜，同时通过熟悉的颜色和形状保留原本的感觉。

详细介绍！

在这里，我们也想更详细地聊一聊本次标志更改的过程和原因，让大家能更清楚地了解情况。

旧版标志带来的挑战

缺少凸显“Brawl”的元素： “Brawl”是品牌的核心，也是游戏名称中最具辨识度的部分。几乎所有玩家都用“Brawl”作为游戏的简称，但在原版标志上，由于主色调和字体大小，大家往往先注意到“Stars”。

过于复杂 ：旧标志有大量元素组合在一起，在不同的情景和大小下，会出现难以看清的问题。

适配性较弱 ：由于上述因素，在我们的游戏或自有频道外使用这个标志时——如广告、周边商品、联名活动等，结果大都不太理想。

设计逐渐过时 ：想在众多标志中脱颖而出并不简单。旧版标志的设计已经略显落后，不如其他经过更新的品牌。

此外，游戏标志与应用图标的区别太大。在旧版标志的设计中，骨头元素只是很小的一部分，而游戏图标则完全相反。

更改标志的主要原因就是应对和解决这些挑战。我们的预期是，通过焕然一新的外观来解决这些问题，并进一步提升品牌认知和认可度。

尽管有上述种种原因，我们并不想彻底抛弃旧标志和它代表的过去。我们并不是要彻底重塑品牌，而是一种进化和更新。

在这一理念下，我们测试了几种标志方案，有对旧设计的小更新，也有在现代理念基础上大刀阔斧的改版。最终结果出来后，我们更加相信改版后能达到预期的效果。这个新版标志是表现最佳、测试用户反馈最好的版本。甚至有些人认为新标志的这一草案就是官方版本，因为它和应用图标非常契合。