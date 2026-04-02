闪闪币、乱斗图鉴和商店即将迎来调整！

如果你观看了最近发布的“这不是开发规划”视频，应该还有印象——我们希望解决目前个性装扮和闪闪币系统存在的一些问题。如果你还没看……嗯，你知道该怎么做！

目前，个性装扮的观感、获取方式和售卖都有些需要优化的地方。我们并不期望能一次性解决所有问题，但会逐一梳理所有我们认为有必要修改的地方，然后再讲讲我们打算如何解决。

我们会在下次更新中试行新版个性装扮系统，首先要调整的是闪闪币、乱斗图鉴和商店。

闪闪币最初的设计初衷，是让每位玩家都有机会获取个性装扮。我们当时的目标是，发布皮肤等个性装扮能让所有玩家都感到开心和期待，而不只是少数愿意付费购买的玩家。我们原本希望适当降低个性装扮的盈利性质，同时带动玩家更积极地参与游戏。但实际效果并没有达到预期，反而可能在一定程度上削弱了游戏内个性装扮的整体价值。

目前我们面临的问题之一是：闪闪币有时并不是玩家希望拿到的奖励，而且玩家拥有的皮肤越来越多，大家对新皮肤的期待感也不如从前了。

此外，乱斗图鉴中的皮肤长期开放购买，玩家基本上可以随时用闪闪币购买其中任意一款可用皮肤或是其他个性装扮。不过，闪闪币这种货币还是一直在“通货膨胀”（许多玩家只攒不花，越攒越多），因为目前还缺少足够强的消耗动力。这并不是因为可购买的内容不够，或许是因为如今皮肤数量实在太多了，想从中挑出自己真正想买的内容，反而需要花更多精力。