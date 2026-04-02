闪闪币、商店和个性装扮改动
闪闪币、乱斗图鉴和商店即将迎来调整！
如果你观看了最近发布的“这不是开发规划”视频，应该还有印象——我们希望解决目前个性装扮和闪闪币系统存在的一些问题。如果你还没看……嗯，你知道该怎么做！
目前，个性装扮的观感、获取方式和售卖都有些需要优化的地方。我们并不期望能一次性解决所有问题，但会逐一梳理所有我们认为有必要修改的地方，然后再讲讲我们打算如何解决。
我们会在下次更新中试行新版个性装扮系统，首先要调整的是闪闪币、乱斗图鉴和商店。
闪闪币最初的设计初衷，是让每位玩家都有机会获取个性装扮。我们当时的目标是，发布皮肤等个性装扮能让所有玩家都感到开心和期待，而不只是少数愿意付费购买的玩家。我们原本希望适当降低个性装扮的盈利性质，同时带动玩家更积极地参与游戏。但实际效果并没有达到预期，反而可能在一定程度上削弱了游戏内个性装扮的整体价值。
目前我们面临的问题之一是：闪闪币有时并不是玩家希望拿到的奖励，而且玩家拥有的皮肤越来越多，大家对新皮肤的期待感也不如从前了。
此外，乱斗图鉴中的皮肤长期开放购买，玩家基本上可以随时用闪闪币购买其中任意一款可用皮肤或是其他个性装扮。不过，闪闪币这种货币还是一直在“通货膨胀”（许多玩家只攒不花，越攒越多），因为目前还缺少足够强的消耗动力。这并不是因为可购买的内容不够，或许是因为如今皮肤数量实在太多了，想从中挑出自己真正想买的内容，反而需要花更多精力。
当然，这只是我们对于目前玩家行为模式的解读。在这一背景下，我们将做出的改动有：
我们将移除在乱斗图鉴中使用闪闪币的功能。改动后，玩家可以在商店的全新版块中花费闪闪币。目前乱斗图鉴中可购买的皮肤，以后仍会继续轮换上线——我们只是移除了“随时购买它们”的设计。
我们的设想是：如果每天只需要查看少数几个选项，选择起来会轻松很多；同时，查看商店特惠本身也会变成更有参与感的一件事。
在这个全新的商店版块中，还会推出可用闪闪币购买的组合包。这些组合包会包含个性装扮内容（如皮肤、表情、玩家头像和喷漆）以及宝箱/星妙惊喜。
这也意味着，闪闪币现在也能用来帮你推进养成进度了！
这些闪闪币组合包采用点击揭晓的形式，你每次点击都能获取一些闪闪币！
闪闪币组合包的折扣幅度会有很大差异，从全价到完全免费都有可能！
闪闪币组合包中也可能包含神话和传奇皮肤。
部分闪闪币组合包会让你在特定稀有度的皮肤中选择一款，而且可选项非常多。这样就保留了从乱斗图鉴中挑选皮肤的体验，只是不再全天候开放了。
此外，我们也对商店整体上进行了一些优化重做，详情会在最新一期《乱斗抢先看》中介绍！
更新会带来的其他优化调整
我们还对免费获取的资源做了一些调整：
每个主题季新增一个闪闪币超级任务（是额外增加，不会替代现有的超级任务）。
在主题季免费奖励之路中加入更多闪闪币奖励。
降低从星妙惊喜、混沌惊喜和英雄宝箱中开出皮肤的几率。
这些改动综合起来的结果是：免费玩家获得的平均皮肤数量仍会保持不变，但他们可以更自主地决定要获取哪些皮肤，也能通过闪闪币组合包主动获取更多喜欢的皮肤。我们希望这些改动能让你收藏中的皮肤更有意义，因为其中会有更多是你自己挑选的。
你现在可能会问：
我该现在就把闪闪币花掉吗？还是等更新之后再说？
总体来说，在新版本中，你花费闪闪币所获得的价值会更高。这是因为新系统推出后，你可以使用闪闪币购买价值更高的组合包——这些组合包自带优惠、可推进养成进度，偶尔还包含更高稀有度的皮肤。
不过，如果乱斗图鉴里现在就有你真的非常想要的皮肤，那或许该在更新前先把它拿到手。这样，就不用等它出现在新版的轮换商店中了。
现在怎么获得闪闪币？
参加排位赛（并获取巅峰通行证奖励）。
每天赢取6场对战胜利。
资源钥匙选择闪闪币……如果你还没用掉的话！
通过本周开启的一项小活动获取（3月30日起的这一周）。
和往常一样，这些都是我们针对下次更新的计划，后续大概率还会根据实际上线后的表现继续调整（也可能不调整）。
关于个性装扮，我们还有一长串想做的改动，但上面提到的这些，会是我们在下次更新中最先处理的部分。
以上就是目前的全部内容！本月后续我们还会在《乱斗抢先看》中分享更多信息！
不见不散！