新英雄： 查莉 （流彩）

类型：控场

普通攻击： 弹力悠悠球 查莉向前扔出悠悠球，对砸中的第一个敌人造成伤害，然后球会回到自己手中。

超级技能： 作茧缚敌 查莉扔出一团发丝将命中的敌人包裹成茧，使对方动弹不得，直到身上的茧被去除。

随身妙具： 骇人蜘蛛 查莉放出3只蜘蛛，这些蜘蛛会爬向最近的敌人并攻击。

随身妙具： 自我修复 查莉将自己裹进茧里，恢复总生命值的50%。

星徽之力： 消化殆尽 被包裹成茧的敌人失去50%的生命值。

星徽之力： 超强发胶 使用“作茧缚敌”时，发丝经过的地方会留下一团黏性物质，踩到的敌人会减速。5秒后，黏性物质消失。

极限充能： 蛛满为患 “作茧缚敌”会放出3只蜘蛛，这些蜘蛛会爬向最近的敌人并攻击。



新极限充能

罗莎： 根深蒂固 罗莎超级技能激活时，会减缓附近所有敌人的速度。

麦茜： 震爆余波 麦茜的超级技能也会向周围各个方向发射普通攻击的火箭弹。

小罗： 冰沙风暴 小罗的超级技能立即冰冻范围内的敌人。

杰西： 炮台2.0 杰西的炮台生命值提升50%，伤害提升20%。

科莱特： 青春灵魂 科莱特冲锋时，她的灵魂会紧随其后，对沿途敌人造成伤害。

查莉： 蛛满为患 “作茧缚敌”会放出3只蜘蛛，这些蜘蛛会爬向最近的敌人并攻击。



新皮肤

活动：乱斗万圣节

狼人里昂（199宝石）

猫头鹰雪莉（199宝石）

南瓜头阿方（149宝石/5000闪闪币）- 玩家创意皮肤（GlowingShark设计）

今年的乱斗万圣节系列皮肤将于10月下旬在商店上线

主题季：怪诞马戏团

暗黑小丑山姆（79宝石/2750闪闪币）

眼镜蛇萝拉（149宝石/5000闪闪币）- 星光联赛皮肤

长牙象妮塔（299宝石）

马戏指挥拜伦（199宝石）

怪诞马戏团系列皮肤将在11月初全新主题季开始时上线。

迷你主题：勇士征程

十头怪格罗姆（199宝石）

神猴弗兰肯（199宝石）

箭神兄弟阿渤（199宝石）& 至高神阿渤（49宝石，获得“箭神兄弟阿渤”后才能购买）- 不同配色

勇士征程系列皮肤将于11月中旬在商店上线

车站惊魂系列皮肤惊喜回归！

检票员科莱特（149宝石/5000闪闪币）

捣蛋浣熊潘妮（149宝石/5000闪闪币）

链锯巴斯特（149宝石/5000闪闪币）

这些皮肤将于10月下旬上线！

重做

柯尔特基础模型

其他皮肤

机甲艾德加零号机（49宝石）& 机甲艾德加初号机（49宝石）- 将在更新上线时推出（获得“机甲艾德加”后才能购买，配色不同）

童子军格斯（29宝石）- 将于10月下旬在商店上线

玫瑰查莉 - 乱斗金券第70级奖励

超凡蜘蛛查莉（29宝石）- 将于11月上旬在商店上线

冰球莫提斯（149宝石）- 将于11月上旬在商店上线

奢华萝拉（149宝石/5000闪闪币）- 将于11月下旬在商店上线

新装扮内容

表情

查莉系列、罗莎系列

超级猪猪系列

猫头鹰雪莉、白狼里昂、南瓜头阿方

怪诞马戏团小丑、棉花糖、马戏指挥拜伦、眼镜蛇萝拉、长牙象妮塔系列

极限充能版：查莉、麦茜、科莱特、小罗、罗莎、杰西

电竞赛事系列

冰球莫提斯

勇士征程系列、十头怪格罗姆、至高神阿渤、箭神兄弟阿渤、神猴弗兰肯

飞车布洛克、路霸卡尔、烘焙师巴利、不羁萝拉、乡村摇滚莫提斯、V8比特

邪恶皇后帕姆系列、机器麦克系列

机甲艾德加零号机、机甲艾德加初号机、光明机甲莫提斯、暗黑机甲莫提斯

杰西系列（模型重做）

折叠屏设备

喷漆

查莉

猫头鹰雪莉、白狼里昂、南瓜头阿方

怪诞马戏团小丑、电锯魔术系列、马戏指挥拜伦、眼镜蛇萝拉、长牙象妮塔

极限充能版：查莉、麦茜、科莱特、小罗、罗莎、杰西

十头怪格罗姆、至高神阿渤、箭神兄弟阿渤、神猴弗兰肯

邪恶皇后帕姆、机器麦克

玩家头像

查莉

猫头鹰雪莉、白狼里昂、南瓜头阿方

摄像头

怪诞马戏团Logo、马戏指挥拜伦、眼镜蛇萝拉、长牙象妮塔

极限充能版：查莉、麦茜、科莱特、小罗、罗莎、杰西

冰球莫提斯

勇士征程、十头怪格罗姆、至高神阿渤、箭神兄弟阿渤、神猴弗兰肯

飞车布洛克、烘焙师巴利、不羁萝拉、乡村摇滚莫提斯

邪恶皇后帕姆、机器麦克

头衔

织网能手（查莉）

平衡性调整

加强

强化装备 “训宠”的召唤物战力提升效果从20%增加至25% 沙迪“狂沙”降低敌人伤害的效果从10%提升至20% “护盾”的生命值从600提升至900 里昂“浓雾”的延长时间从1秒增加至2秒

道格 超级技能的射程从20提升至28 超级技能的宽度从50提升至200



削弱

强化装备 “迅捷”的移动速度提升效果从20%降低至15%

黑鸦 随身妙具“减速催化剂”的减速时间从3秒缩短至2秒

雪莉 超级技能命中提供的充能从112降低至60

格斯 随身妙具“灵体爆裂”不再有击退效果

珀尔 随身妙具“焦糊怪味”造成的额外伤害从60%降低至40%

史魁克 随身妙具“黏液残渣”效果的持续时间从8秒缩短至6秒

阿方 普通攻击的基础伤害由1400降低至1360

巴斯特 普通攻击的基础伤害由1440降低至1400



地图、游戏模式和活动循环调整

一般调整

根据玩家社区的投票结果，我们已将社区活动栏位中的“机甲攻坚战”移除并替换为“车轮擂台赛”，与“积分争夺赛”一起轮换。

赏金猎人 未调整

乱斗足球 移除* 点球大战* 梦幻弹珠 增加* 钢铁栅栏（新）* 危险歪斜（新）

宝石争霸 移除* 戈壁陷阱* 十面埋伏 增加* 层层叠加（新）* 大型仓库（新）

金库攻防 移除* 维修站台 增加* 饥饿河马（新）

热区争夺 移除* 开门营业 增加* 列车到站（新）

乱斗淘汰赛 移除* 潺潺溪流* 全新视角 增加* 坠入深渊（新）* 末日水系（新）

荒野决斗 移除* 洞穴迷宫* 孤岛争雄 增加* 邪恶漩涡（新）* 降维打击（新）

积分争夺赛 未调整

机甲攻坚战 移除* 全部

车轮擂台赛 增加* 稳扎稳打* 险恶通道* 焦点战区* 遗迹战场



排位赛（星光联赛）

赏金猎人 神秘流星 大运河 酷热地带

乱斗足球 绿茵交锋 精准射门 超级海滩

宝石争霸 硬石矿井 嗖嗖作响 终点站

金库攻防 轰隆峡谷 安全区域 烫手山芋

热区争夺 灼热火圈 甲虫决斗 一分为二

乱斗淘汰赛 金臂峡谷 摇滚贝尔 空旷荒野



地图场景调整

移除主题 机器人工厂 魔法森林 废品回收场

增加主题 怪诞马戏团（新） 莫提斯的太平间 公牛的餐厅 超级猪猪



战队联赛调整

战队联赛周和战队任务周均已从游戏中移除。

战队商店也被移除，没用完的战队币将转化为金币和战力能量： 一半战队币转化为战力能量，另一半转化为金币。



全新战队活动：超级猪猪

替代战队联赛的全新月度活动！

活动期间填满超级猪猪，活动结束时砸开它，获取丰厚奖励！

每月超级猪猪活动开始时，每位战队成员都会获得18张门票，可用来参加活动对战。

在活动对战中获胜，可为超级猪猪存入金币、战力能量、闪闪币和星妙惊喜等奖励。活动结束后，这些奖励会被分发给每一位战队成员。

达成超级猪猪的里程碑可以增加各位成员能获得的奖励数量。

超级猪猪填得越满，您能获得的奖励就越多！因此，加入人数多且活跃的战队，能极大提高超级猪猪填满的概率。

超级猪猪对战

与超级猪猪活动同步推出的还有新的对战形式——游戏模式、地图和随机事件（新增）全部随机！

新增的随机事件为：

野草丛生

对战一开始只有普通草丛，但这些草丛会向随机方向生长，每秒生长一轮。

即刻加时

对战一开始就会移除地图上所有物体（包括无法被摧毁的墙壁）

能量无穷

英雄被击倒时会生成所有人都能拾取的能量块。

经典对战 传统的对战模式，无任何随机事件。



超级猪猪活动的对战采用简化版的星光联赛赛制：

无禁用英雄阶段

无准备阶段

两队同步选择英雄（盲选）

对手队伍可以使用与我方相同的英雄

我们调整赛制是为了缩短进入对战所需的时间，同时让玩家仍可根据地图、模式和随机事件来挑选合适的阵容。

告别战队联赛 - 登录奖励活动！

更新实装后，我们将推出连续25天的登录奖励活动，以庆祝超级猪猪活动上线，并作为首次超级猪猪活动开始前，战队联赛/战队任务被移除而导致奖励相对变少的补偿。

本次登录奖励包括星妙惊喜、新表情，最终可获得的奖励根据您在战队联赛中的历史最高段位而定：

青铜和白银 - 史诗星妙惊喜

黄金 - 神话星妙惊喜

钻石 - 传奇星妙惊喜

神话 - 神话星妙惊喜（倒数第二天），传奇星妙惊喜（最后一天）

传奇和大师 - 传奇星妙惊喜（倒数第二天），传奇星妙惊喜（最后一天）

战队联赛皮肤

先前的战队联赛皮肤可通过商店和乱斗图鉴获取，价格如下：

披萨烤炉阿拾 - 149宝石/5000闪闪币

战斗鸡瑞科 - 149宝石/5000闪闪币

小土豆史魁克 - 79宝石/2750闪闪币

雄狮公牛 - 149宝石/5000闪闪币

臭芝士麦克 - 199宝石

其他战队相关优化

创建战队的花费调整为1000金币。

战队功能调整为在总奖杯数达到400时解锁。

优化了战队搜索结果，会优先显示至少有22名活跃成员的战队，按活跃成员数降序推荐。

现在可将回放分享到战队聊天中。

优化了邀请玩家加入战队的功能。

极限充能的推出方式改动

5款新的极限充能将在更新上线时推出。

查莉的极限充能会在新乱斗主题季开始一段时间后推出。

更新上线后，可在商店中以优惠价格（79宝石）购买极限充能。

可在商店中以优惠价格（144宝石）购买极限充能典藏礼包。

新极限充能上线两周后，可使用5000金币购买。

极限充能激战活动改动

完成活动任务时，您可随机获得一个极限充能！

活动任务的目标从赢得对战改为在对战中激活极限充能。

如果您完成任务时已拥有所有极限充能，则会获得1000金币作为替代奖励。

金币

宝石兑换金币的 默认 兑换比例调整：

调整前：1宝石 = 9.3金币

调整后：1宝石 = 10金币（增加7.5%）

重新上线了标准金币礼包，其内容按调整后的兑换比例确定：

30宝石 = 300金币（0%额外金币）

80宝石 = 880金币（10%额外金币）

170宝石 = 2040金币（20%额外金币）

360宝石 = 4680金币（30%额外金币）

问题修复

修复了牛仔汉克与目标重叠时造成的伤害比预期更高的问题。

修复了升级雅琪时提示错误的问题。

修复了科迪琉斯跳跃画面出错的问题。

修复了观战/观看回放时，击倒特效导致游戏崩溃的问题。

修复了一些动画抖动的问题。

修复了可以看到未推出的英雄的问题。

修复了珀尔极限充能生效范围错误的问题。

修复了部分英雄瞄准时落点标记不准确的问题。

修复了一些与瞄准标记相关的其他问题

修复了薇洛超级技能“夺心秘法”的相关问题。

修复了切斯特星徽之力“铃铛风暴”无法正常获得伤害加成的问题。

修复了切斯特重生后超级技能出错的问题。

修复了格斯获胜结算动画出错的问题。

其他