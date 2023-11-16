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2023年11月16日
Blog – Brawl Stars

#怪诞马戏团更新详情

新英雄： 查莉 （流彩）

类型：控场

  • 普通攻击：弹力悠悠球

    • 查莉向前扔出悠悠球，对砸中的第一个敌人造成伤害，然后球会回到自己手中。

  • 超级技能：作茧缚敌

    • 查莉扔出一团发丝将命中的敌人包裹成茧，使对方动弹不得，直到身上的茧被去除。

  • 随身妙具：骇人蜘蛛

    • 查莉放出3只蜘蛛，这些蜘蛛会爬向最近的敌人并攻击。

  • 随身妙具：自我修复

    • 查莉将自己裹进茧里，恢复总生命值的50%。

  • 星徽之力：消化殆尽

    • 被包裹成茧的敌人失去50%的生命值。

  • 星徽之力：超强发胶

    • 使用“作茧缚敌”时，发丝经过的地方会留下一团黏性物质，踩到的敌人会减速。5秒后，黏性物质消失。

  • 极限充能：蛛满为患

    • “作茧缚敌”会放出3只蜘蛛，这些蜘蛛会爬向最近的敌人并攻击。

新极限充能

  • 罗莎：根深蒂固

    • 罗莎超级技能激活时，会减缓附近所有敌人的速度。

  • 麦茜：震爆余波

    • 麦茜的超级技能也会向周围各个方向发射普通攻击的火箭弹。

  • 小罗：冰沙风暴

    • 小罗的超级技能立即冰冻范围内的敌人。

  • 杰西：炮台2.0

    • 杰西的炮台生命值提升50%，伤害提升20%。

  • 科莱特：青春灵魂

    • 科莱特冲锋时，她的灵魂会紧随其后，对沿途敌人造成伤害。

  • 查莉：蛛满为患

    • “作茧缚敌”会放出3只蜘蛛，这些蜘蛛会爬向最近的敌人并攻击。

新皮肤

活动：乱斗万圣节

  • 狼人里昂（199宝石）

  • 猫头鹰雪莉（199宝石）

  • 南瓜头阿方（149宝石/5000闪闪币）- 玩家创意皮肤（GlowingShark设计）

今年的乱斗万圣节系列皮肤将于10月下旬在商店上线

主题季：怪诞马戏团

  • 暗黑小丑山姆（79宝石/2750闪闪币）

  • 眼镜蛇萝拉（149宝石/5000闪闪币）- 星光联赛皮肤

  • 长牙象妮塔（299宝石）

  • 马戏指挥拜伦（199宝石）

怪诞马戏团系列皮肤将在11月初全新主题季开始时上线。

迷你主题：勇士征程

  • 十头怪格罗姆（199宝石）

  • 神猴弗兰肯（199宝石）

  • 箭神兄弟阿渤（199宝石）& 至高神阿渤（49宝石，获得“箭神兄弟阿渤”后才能购买）- 不同配色

勇士征程系列皮肤将于11月中旬在商店上线

车站惊魂系列皮肤惊喜回归！

  • 检票员科莱特（149宝石/5000闪闪币）

  • 捣蛋浣熊潘妮（149宝石/5000闪闪币）

  • 链锯巴斯特（149宝石/5000闪闪币）

这些皮肤将于10月下旬上线！

重做

  • 柯尔特基础模型

其他皮肤

  • 机甲艾德加零号机（49宝石）& 机甲艾德加初号机（49宝石）- 将在更新上线时推出（获得“机甲艾德加”后才能购买，配色不同）

  • 童子军格斯（29宝石）- 将于10月下旬在商店上线

  • 玫瑰查莉 - 乱斗金券第70级奖励

  • 超凡蜘蛛查莉（29宝石）- 将于11月上旬在商店上线

  • 冰球莫提斯（149宝石）- 将于11月上旬在商店上线

  • 奢华萝拉（149宝石/5000闪闪币）- 将于11月下旬在商店上线

新装扮内容

表情

  • 查莉系列、罗莎系列

  • 超级猪猪系列

  • 猫头鹰雪莉、白狼里昂、南瓜头阿方

  • 怪诞马戏团小丑、棉花糖、马戏指挥拜伦、眼镜蛇萝拉、长牙象妮塔系列

  • 极限充能版：查莉、麦茜、科莱特、小罗、罗莎、杰西

  • 电竞赛事系列

  • 冰球莫提斯

  • 勇士征程系列、十头怪格罗姆、至高神阿渤、箭神兄弟阿渤、神猴弗兰肯

  • 飞车布洛克、路霸卡尔、烘焙师巴利、不羁萝拉、乡村摇滚莫提斯、V8比特

  • 邪恶皇后帕姆系列、机器麦克系列

  • 机甲艾德加零号机、机甲艾德加初号机、光明机甲莫提斯、暗黑机甲莫提斯

  • 杰西系列（模型重做）

  • 折叠屏设备

喷漆

  • 查莉

  • 猫头鹰雪莉、白狼里昂、南瓜头阿方

  • 怪诞马戏团小丑、电锯魔术系列、马戏指挥拜伦、眼镜蛇萝拉、长牙象妮塔

  • 极限充能版：查莉、麦茜、科莱特、小罗、罗莎、杰西

  • 十头怪格罗姆、至高神阿渤、箭神兄弟阿渤、神猴弗兰肯

  • 邪恶皇后帕姆、机器麦克

玩家头像

  • 查莉

  • 猫头鹰雪莉、白狼里昂、南瓜头阿方

  • 摄像头

  • 怪诞马戏团Logo、马戏指挥拜伦、眼镜蛇萝拉、长牙象妮塔

  • 极限充能版：查莉、麦茜、科莱特、小罗、罗莎、杰西

  • 冰球莫提斯

  • 勇士征程、十头怪格罗姆、至高神阿渤、箭神兄弟阿渤、神猴弗兰肯

  • 飞车布洛克、烘焙师巴利、不羁萝拉、乡村摇滚莫提斯

  • 邪恶皇后帕姆、机器麦克

头衔

  • 织网能手（查莉）

平衡性调整

加强

  • 强化装备

    • “训宠”的召唤物战力提升效果从20%增加至25%

    • 沙迪“狂沙”降低敌人伤害的效果从10%提升至20%

    • “护盾”的生命值从600提升至900

    • 里昂“浓雾”的延长时间从1秒增加至2秒

  • 道格

    • 超级技能的射程从20提升至28

    • 超级技能的宽度从50提升至200

削弱

  • 强化装备

    • “迅捷”的移动速度提升效果从20%降低至15%

  • 黑鸦

    • 随身妙具“减速催化剂”的减速时间从3秒缩短至2秒

  • 雪莉

    • 超级技能命中提供的充能从112降低至60

  • 格斯

    • 随身妙具“灵体爆裂”不再有击退效果

  • 珀尔

    • 随身妙具“焦糊怪味”造成的额外伤害从60%降低至40%

  • 史魁克

    • 随身妙具“黏液残渣”效果的持续时间从8秒缩短至6秒

  • 阿方

    • 普通攻击的基础伤害由1400降低至1360

  • 巴斯特

    • 普通攻击的基础伤害由1440降低至1400

地图、游戏模式和活动循环调整

一般调整

根据玩家社区的投票结果，我们已将社区活动栏位中的“机甲攻坚战”移除并替换为“车轮擂台赛”，与“积分争夺赛”一起轮换。

  • 赏金猎人

    • 未调整

  • 乱斗足球

    • 移除* 点球大战* 梦幻弹珠

    • 增加* 钢铁栅栏（新）* 危险歪斜（新）

  • 宝石争霸

    • 移除* 戈壁陷阱* 十面埋伏

    • 增加* 层层叠加（新）* 大型仓库（新）

  • 金库攻防

    • 移除* 维修站台

    • 增加* 饥饿河马（新）

  • 热区争夺

    • 移除* 开门营业

    • 增加* 列车到站（新）

  • 乱斗淘汰赛

    • 移除* 潺潺溪流* 全新视角

    • 增加* 坠入深渊（新）* 末日水系（新）

  • 荒野决斗

    • 移除* 洞穴迷宫* 孤岛争雄

    • 增加* 邪恶漩涡（新）* 降维打击（新）

  • 积分争夺赛

    • 未调整

  • 机甲攻坚战

    • 移除* 全部

  • 车轮擂台赛

    • 增加* 稳扎稳打* 险恶通道* 焦点战区* 遗迹战场

排位赛（星光联赛）

  • 赏金猎人

    • 神秘流星

    • 大运河

    • 酷热地带

  • 乱斗足球

    • 绿茵交锋

    • 精准射门

    • 超级海滩

  • 宝石争霸

    • 硬石矿井

    • 嗖嗖作响

    • 终点站

  • 金库攻防

    • 轰隆峡谷

    • 安全区域

    • 烫手山芋

  • 热区争夺

    • 灼热火圈

    • 甲虫决斗

    • 一分为二

  • 乱斗淘汰赛

    • 金臂峡谷

    • 摇滚贝尔

    • 空旷荒野

地图场景调整

  • 移除主题

    • 机器人工厂

    • 魔法森林

    • 废品回收场

  • 增加主题

    • 怪诞马戏团（新）

    • 莫提斯的太平间

    • 公牛的餐厅

    • 超级猪猪

战队联赛调整

  • 战队联赛周和战队任务周均已从游戏中移除。

  • 战队商店也被移除，没用完的战队币将转化为金币和战力能量：

    • 一半战队币转化为战力能量，另一半转化为金币。

全新战队活动：超级猪猪

替代战队联赛的全新月度活动！

  • 活动期间填满超级猪猪，活动结束时砸开它，获取丰厚奖励！

  • 每月超级猪猪活动开始时，每位战队成员都会获得18张门票，可用来参加活动对战。

  • 在活动对战中获胜，可为超级猪猪存入金币、战力能量、闪闪币和星妙惊喜等奖励。活动结束后，这些奖励会被分发给每一位战队成员。

  • 达成超级猪猪的里程碑可以增加各位成员能获得的奖励数量。

  • 超级猪猪填得越满，您能获得的奖励就越多！因此，加入人数多且活跃的战队，能极大提高超级猪猪填满的概率。

超级猪猪对战

与超级猪猪活动同步推出的还有新的对战形式——游戏模式、地图和随机事件（新增）全部随机！

新增的随机事件为：

  • 野草丛生

  • 对战一开始只有普通草丛，但这些草丛会向随机方向生长，每秒生长一轮。

  • 即刻加时

  • 对战一开始就会移除地图上所有物体（包括无法被摧毁的墙壁）

  • 能量无穷

  • 英雄被击倒时会生成所有人都能拾取的能量块。

  • 经典对战

    • 传统的对战模式，无任何随机事件。

超级猪猪活动的对战采用简化版的星光联赛赛制：

  • 无禁用英雄阶段

  • 无准备阶段

  • 两队同步选择英雄（盲选）

  • 对手队伍可以使用与我方相同的英雄

我们调整赛制是为了缩短进入对战所需的时间，同时让玩家仍可根据地图、模式和随机事件来挑选合适的阵容。

告别战队联赛 - 登录奖励活动！

更新实装后，我们将推出连续25天的登录奖励活动，以庆祝超级猪猪活动上线，并作为首次超级猪猪活动开始前，战队联赛/战队任务被移除而导致奖励相对变少的补偿。

本次登录奖励包括星妙惊喜、新表情，最终可获得的奖励根据您在战队联赛中的历史最高段位而定：

  • 青铜和白银 - 史诗星妙惊喜

  • 黄金 - 神话星妙惊喜

  • 钻石 - 传奇星妙惊喜

  • 神话 - 神话星妙惊喜（倒数第二天），传奇星妙惊喜（最后一天）

  • 传奇和大师 - 传奇星妙惊喜（倒数第二天），传奇星妙惊喜（最后一天）

战队联赛皮肤

先前的战队联赛皮肤可通过商店和乱斗图鉴获取，价格如下：

  • 披萨烤炉阿拾 - 149宝石/5000闪闪币

  • 战斗鸡瑞科 - 149宝石/5000闪闪币

  • 小土豆史魁克 - 79宝石/2750闪闪币

  • 雄狮公牛 - 149宝石/5000闪闪币

  • 臭芝士麦克 - 199宝石

其他战队相关优化

  • 创建战队的花费调整为1000金币。

  • 战队功能调整为在总奖杯数达到400时解锁。

  • 优化了战队搜索结果，会优先显示至少有22名活跃成员的战队，按活跃成员数降序推荐。

  • 现在可将回放分享到战队聊天中。

  • 优化了邀请玩家加入战队的功能。

极限充能的推出方式改动

  • 5款新的极限充能将在更新上线时推出。

  • 查莉的极限充能会在新乱斗主题季开始一段时间后推出。

  • 更新上线后，可在商店中以优惠价格（79宝石）购买极限充能。

  • 可在商店中以优惠价格（144宝石）购买极限充能典藏礼包。

  • 新极限充能上线两周后，可使用5000金币购买。

极限充能激战活动改动

  • 完成活动任务时，您可随机获得一个极限充能！

  • 活动任务的目标从赢得对战改为在对战中激活极限充能。

  • 如果您完成任务时已拥有所有极限充能，则会获得1000金币作为替代奖励。

金币

  • 宝石兑换金币的默认兑换比例调整：

  • 调整前：1宝石 = 9.3金币

  • 调整后：1宝石 = 10金币（增加7.5%）

重新上线了标准金币礼包，其内容按调整后的兑换比例确定：

  • 30宝石 = 300金币（0%额外金币）

  • 80宝石 = 880金币（10%额外金币）

  • 170宝石 = 2040金币（20%额外金币）

  • 360宝石 = 4680金币（30%额外金币）

问题修复

  • 修复了牛仔汉克与目标重叠时造成的伤害比预期更高的问题。

  • 修复了升级雅琪时提示错误的问题。

  • 修复了科迪琉斯跳跃画面出错的问题。

  • 修复了观战/观看回放时，击倒特效导致游戏崩溃的问题。

  • 修复了一些动画抖动的问题。

  • 修复了可以看到未推出的英雄的问题。

  • 修复了珀尔极限充能生效范围错误的问题。

  • 修复了部分英雄瞄准时落点标记不准确的问题。

  • 修复了一些与瞄准标记相关的其他问题

  • 修复了薇洛超级技能“夺心秘法”的相关问题。

  • 修复了切斯特星徽之力“铃铛风暴”无法正常获得伤害加成的问题。

  • 修复了切斯特重生后超级技能出错的问题。

  • 修复了格斯获胜结算动画出错的问题。

其他

  • 战力能量上限现已彻底移除。

  • 部分语言修改了珀尔的专精头衔。

  • 优化了开启星妙惊喜奖励的加载时间。

  • 针对价值199宝石和299宝石的皮肤，系统会自动将皮肤相关的个性装扮发放给玩家。