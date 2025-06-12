（新内容-6月12日）更新详情：千刃对决！
维护时间：6月12日
平衡性调整
削弱
健次
极限充能“宴请四方” - 充能倍率从35%降低至25%
极限充能将敌人拉向中心位置的效果减弱75%
移除了极限充能的击退效果
露米
星徽之力“半速律动” - 减速时长从2秒缩短至1秒
乱斗竞技场模式调整
以下调整仅适用于乱斗竞技场模式，会影响到英雄在对战中提升等级后所获得的战力。
削弱
珍妮特
升级时提升的伤害从9%降低至4%
阿拾
升级时提升的生命值从750降低至550
升级时提升的伤害从4%降低至3%
载勇
升级时提升的生命值从600降低至550
升级时提升的装弹速度从2.5%降低至2%
露米
升级时提升的生命值从450降低至300
升级时提升的伤害从6%降低至2%
升级时提升的移动速度从8降低至5
雅琪
升级时提升的生命值从750降低至500
升级时提升的伤害从4%降低至2%
克兰西
升级时提升的伤害从3%降低至1%
提供经验值的各种机器人不再计入克兰西的升阶进度
增强
迪克
升级时提升的伤害从3%提升至5%
升级时提升的装弹速度从2%提升至3%
谜宝
升级时提升的生命值从450提升至550
升级时提升的伤害从2%提升至4%
斯图
升级时提升的生命值从450提升至550
升级时提升的伤害从4%提升至5%
莫提斯
升级时提升的生命值从450提升至650
吉恩
升级时提升的生命值从450提升至650
阿方
升级时提升的生命值从450提升至550
升级时提升的伤害从4%提升至5%
格斯
升级时提升的生命值从600提升至650
升级时提升的伤害从3%提升至4%
其他MOBA模式相关平衡性调整
野区机器人提供的经验值从120降低至110
兵线小机器人提供的经验值从35提升至40
额外赏金的触发阈值提升了20%，成为具有额外赏金的目标需要更大经验值差距
对防御塔造成的伤害在乱斗明星评选中所占比重下调
升级时的音效音量降低
基地的攻击现在可以穿透场景物体
修复了雅琪的随身妙具“场景重建”可以作为护盾使用的问题
现在乱斗竞技场中可获得双倍的专精点数（正好赶上专精暴涨活动，冲啊！）
修复了乱斗竞技场的观战相关问题
修复了一项风姬的特效错误问题（实际上这条不是MOBA相关调整，但……“反正生活一样无趣”）
怪兽
生命值从4万提升至5万
防御塔
装弹速度提升10%
对兵线机器人造成的伤害降低20%
当有敌方英雄被防御塔击倒时，全队都能获得经验值
基地
伤害提升15%
基地现在会对英雄造成双倍伤害
当有敌方英雄被基地击倒时，全队都能获得经验值
维护时间：5月20日
芥末神力（平衡性调整）
削弱：
琥珀
‣ 火焰的分散间隔扩大
汉克
‣ 伤害降低70%
阿拾
‣ 额外的超级技能充能速率降低20%
拜伦
‣ 子弹的分散间隔扩大
安吉洛
‣ 子弹的分散间隔扩大
加强：
斯图
使用超级技能时发射的子弹数量翻倍
罗莎
‣ 每次生成的草丛数量从1块提升至4块
科莱特
‣ 子弹伤害从100提升至200
‣ 子弹数量从4发提升至6发
雪莉
‣ 霰弹弹丸总数从30发提升至35发
吉恩
‣ 额外的超级技能充能速率提升15%
柯尔特
‣ 装弹速度小幅提升
布洛克
‣ 普通攻击伤害和范围攻击效果有所提升
莉莉
‣ 莉莉的超级技能现在会随时间自动充能
贝尔
‣ 装弹速度小幅提升
以下问题已修复：
‣ 忍者阿拾的普通攻击和超级技能动画效果问题现已修复。
维护时间：5月9日
我们修复了超级自助餐活动贡献排行榜显示数据有误的问题，也修复了战队界面剩余门票和胜场数显示错误的问题。好消息是，大家的实际贡献、能拿到的奖励都没有受到影响，一切正常！
此外，我们也注意到了在超级自助餐对战的英雄选择阶段，调整配置会导致芥末神力无法生效的问题。这一问题也将得到修复。
作为补偿，维护结束后，我们将在商店中为每位玩家都送上一份免费的寿司！
维护时间：5月5日
问题修复：
修复了寿司量具的奖励未正常发放的问题。
修复了帕姆使用某些皮肤时，其芥末神力无法正常生效的问题。
修复了寿司中开出随身妙具时，显示的是芥末神力动画的问题。
如何领取奖励：
加载游戏后，玩家会收到25宝石、咒缚健次和鬼怪健次皮肤。
英雄券或史诗英雄奖励可在活动界面的寿司量具处领取。如果在活动结束时仍未领取英雄券奖励，它们会被发送到您的收件箱。
首位超凡稀有度英雄“风姬”、MOBA（多人在线战术竞技）模式、卡拉OK天王“载勇”，还有更多精彩内容！
新英雄：风姬！
超凡突袭者
风姬从小被家里当成人形兵器培养，但这不是她想要的人生。和健次一起逃到星妙乐园之后，她过上了理想的新生活，但依然被自己分裂的两面所困扰：低调的艺伎，危险的忍者。
一位英雄，两套技能！
风姬有一个独特的随身妙具，可使她在艺伎和忍者两个形态间切换！
两种形态拥有完全不同的技能组，你可以在对战中进行切换！
对了，你只需要照常解锁2个星徽之力、2个随身妙具和1个极限充能，即可同时对两种形态生效。太好了。
艺伎形态
以下是风姬在艺伎形态下的技能组！
普通攻击 - 舞风速递
风姬向前冲刺一小段距离，并攻击最近的目标。她会按一组固定的方位发动攻击。命中敌人时，如果攻击方位契合，则会造成额外伤害，并切换至下一个方位。
超级技能 - 扇卷烈风
风姬扔出她的折扇，在目标范围内掀起风暴。如果敌人位于折扇风暴内，则无法看到外面的情况。如果敌人碰到风暴，还会受到伤害。
星徽之力 - 风华绝代
攻击方位契合时，被命中的敌人还会被暂时减速。
星徽之力 - 风卷残云
如果敌人在一开始就位于折扇风暴范围内，则会损失部分弹药。
随身妙具 - 待客有方
切换至忍者形态，并暂时提升移动速度。
随身妙具 - 百面千相
切换至忍者形态，并暂时隐身。
极限充能 - 先辈妙法
折扇风暴的中心位置还会对敌人造成持续伤害。
忍者形态
以下是风姬在忍者形态下的技能组！
普通攻击 - 疾风手里剑
风姬连续扔出2支手里剑，目标距离越近，受到的伤害越高。
超级技能 - 星妙神拳
风姬发动远距离冲刺，并标记她沿途掠过的目标。标记会在短暂延迟后爆炸。
星徽之力 - 风华绝代
随身妙具的效果持续时间延长。
星徽之力 - 风卷残云
身上有标记的敌人被击倒时，会对周围敌人造成范围伤害。
随身妙具 - 待客有方
切换至艺伎形态，并恢复一定百分比的最大生命值。
随身妙具 - 百面千相
切换至艺伎形态，并向前冲刺。
极限充能 - 先辈妙法
提升风姬的冲刺速度。如果敌人的生命值低到能直接被击倒，风姬的标记就会立即对其造成伤害。
大家可以在5月29日抢先体验风姬！
解锁超凡英雄需要5500张英雄券，超凡英雄均可通过星妙之路解锁！
新英雄：载勇
神话辅助
白天，载勇只是个平平无奇的上班族。但到了晚上，他就会变身卡拉OK之神……至少他自己是这么认为的。他的唱功到底怎么样？这事还有待商榷。
天赋：超级技能会自动充能。
普通攻击 - 劳逸结合
射出具有穿透能力的子弹，根据载勇状态附加不同效果。
工作：伤害较低，但可以制造低压区，提升队友和自身的移速。
派对：既可治疗队友，又可对敌人造成伤害。
超级技能 - 上下班！
载勇切换自身状态，变为工作或派对模式！切换状态会改变他的普通攻击，并触发相应的效果。
工作：暂时提升附近所有队友的移动速度。
派对：治疗附近所有队友。
星徽之力 - 人来疯
载勇身边范围内每有一个队友，就会获得一定的移动速度加成。
星徽之力 - 飙高音
普通攻击的子弹每穿透一个目标，就可造成一定的额外伤害。
随身妙具 - 狂欢周末
造成范围伤害，并暂时提升普通攻击伤害。
随身妙具 - 慢歌金曲
载勇使身边的敌人减速，普通攻击的路径上还会洒落大片带有减速效果的文书，持续一小段时间。
大家可以在4月24日抢先体验载勇！
千刃对决
这个主题季还会同步推出分为4部分的史诗级活动！
健次设计出了新的寿司配方，但好像有哪里不太对劲……获得了“芥末神力”的英雄们大闹了起来！
4个章节
“千刃对决”将于5月上线，每周解锁一个新章节。
每个章节都有对应的新玩法、新漫画，还有获取“寿司卷”的新途径！
“寿司卷”又是什么玩意？
切开寿司卷后，玩家可以获得全新的芥末神力，还有包括养成资源和个性装扮在内的其他奖励！
第1章：芥末之道
寿司卷和芥末神力闪亮登场！
对应的游戏模式：武士出击（活动期间一直开放）
双倍经验值周末
寿司卷
“千刃对决”活动期间，大家可通过寿司卷 获取活动奖励！
获取寿司卷的途径包括：每天赢得对战胜利、武士出击模式（第1章）、战队活动（第2章）、“鬼怪讨伐战”特别任务（第3章）、每日对决（第4章），以及商店特惠和免费好礼。
寿司卷被切开后，至少会提供1份奖励。
玩家每次切开寿司卷时，它都有概率分成多份寿司，提供多份奖励（1/2/4/8份）！
获得的每份寿司都会计入到玩家的“寿司量具”当中——这个位于活动界面的量具可以为你提供额外奖励！
芥末神力
芥末神力可以解锁英雄体内潜藏的远古神力，使他们获得强大的新能力！
活动一共有60个芥末神力，分别对应60位不同英雄。它们分为4个级别，强度递增！
20个微辣芥末神力
15个中辣芥末神力
15个特辣芥末神力
10个变态辣芥末神力
大家可以在活动界面查看各个英雄的芥末神力！
解锁后，在具有芥末神力随机事件的模式中，英雄的芥末神力效果会自动生效。
点击浏览全部芥末神力！
|谢德
|若拥抱的中心位置有敌人，可短暂触发超级技能，并让他的超级技能更快充能！
|莫提斯
|充能后的突击也会触发超级技能！
|阿萌
|钻机可以持续更久，冲刺速度更快！
|波克
|受到攻击时，会触发随身妙具音叉的治疗效果！
|P先生
|普通攻击在第二次弹跳后会分裂成更多行李箱！
|拉夫
|普通攻击会额外射出一束激光，且能反弹至更远距离！
|迪克
|使用超级技能时，一共会扔出3个爆炸头！是怎么做到的？不要在意这些细节。
|卡尔
|超级技能期间移动速度大幅度提升。
|佩佩
|每次普通攻击都会射出两发子弹！
|弗兰肯
|移动速度更快、生命值更高，而且攻击能摧毁掩体！
|贝亚
|造成伤害时，贝亚会放出一只愤怒的蜜蜂！
|阿拾
|超级技能充能速度提升，而且会召唤更多机器老鼠！
|斯图
|每次使用超级技能冲刺时，斯图都会向四周开火！
|麦克斯
|就四个字：无限弹药。
|拜伦
|普通攻击会发射更多毒镖！
|杰西
|炮台变得更大、生命值更高，且发射的炮弹更多！
|贝尔
|普通攻击命中目标时会分裂！
|巴兹
|巴兹超级技能的射程更远，并且他的生命值更高、超级技能充能速度更快！
|戈雷
|戈雷进入次元之门时，敌人都会被拉向门的方向！
|奥利
|生命值更高，催眠持续时间更长！
|里昂
|使用超级技能会制造幻影，而且幻影可以攻击！
|妮塔
|可以一次召唤出两个熊灵！
|艾尔·普里莫
|使用超级技能跳向敌人的速度更快，且充能速度提升。
|巴利
|普通攻击会在地上留存更久！
|潘妮
|使用超级技能时，会摆出两门舰炮！
|阿渤
|可以在场上放置不限数量的爆炸陷阱！
|萝拉
|使用超级技能时会额外生成一个魅影分身……或者说是分裂人格？
|汉克
|每次受到攻击都会触发全弹发射。
|黑鸦
|普通攻击会像回旋镖一样飞回来。
|拜瑞
|在身后留下一条冰淇淋轨迹！
|科莱特
|使用超级技能时，会向两侧发射子弹！
|瑟奇
|只需使用一次超级技能即可升至第3阶段，且装弹速度更快！
|瑞科
|所有子弹都可以弹射更多次。所有子弹都可以弹射更多次。
|阿方
|连环踢范围更远，并且他的生命值更高，超级技能充能速度更快！
|珠珠
|格里格里变得更大且生命值更高！太可怕了。
|琥珀
|普通攻击会射出两道火焰，并且移动时会留下焦油。
|梅格
|普通攻击的射程更远。
|德拉科
|激活超级技能后，德拉科会一直骑在巨龙上，直到他被击倒！
|健次
|装弹速度快得惊人！
|芬克斯
|超级技能激活后会环绕芬克斯生效，并跟着他一起移动。
|安吉洛
|普通攻击会发射三发飞刺。
|雪莉
|超级霰弹会变成360度开火，而且弹丸更多！
|罗莎
|普通攻击会生成草丛，且友军都能看穿草丛内的情况！
|艾德加
|超级技能范围更大，跳跃速度更快！
|谜宝
|普通攻击发射的子弹更多，偏转幅度更大！
|芽芽
|普通攻击每次弹跳都会造成范围伤害。
|载勇
|留下一条让队友加速的路径，而且他的超级技能充能速度也更快！
|8比特
|可放置多台生命值更高的伤害放大器！
|帕姆
|治疗台可以提供过量治疗！
|塔拉
|超级技能可以召唤更多暗影。
|吉恩
|超级技能现在会追踪目标！
|查莉
|移动时持续释放蜘蛛。
|莉莉
|超级技能可弹跳多次。
|斯派克
|尖刺手雷分裂出的尖刺射程更远、弧度更大。
|柯尔特
|普通攻击射程更远，并且能摧毁掩体！
|公牛
|超级技能充能更快，且会随时间充能！
|布洛克
|火箭弹会使地面燃起大火！
|格斯
|普通攻击每次命中目标后都会生成灵体！
|伊芙
|每次受到攻击都会孵化一个幼体。
|珀尔
|珀尔的热能始终处于最大值！
武士出击
2支队伍以5对5或3对3的形式展开比拼，对抗机器人武士、看哪方能收集更多达摩不倒翁！
每个机器人武士都有不同的攻击方式，并且会攻击双方队伍。要避免被机器人和敌方队伍包夹，会被打得落花流水的！
第2章：太卷五人众
特选游戏模式：超级自助餐！
专精狂潮周末
超级自助餐
活动期间，和战队成员一起努力赢取寿司卷，畅玩带有“芥末神力”和其它随机事件的3对3模式！
每位玩家每天可以获得4张门票，即使某天忘记登录，门票也会累积起来。
在活动模式中获胜，可以为超级自助餐贡献餐品；每达成一个里程碑，所有战队成员都能赢得一个寿司卷！
战队中贡献较多的成员不会获得额外奖励，但贡献排行榜仍然保留。大家依然可以向战队其他成员展示自己的汗马功劳！
战队每达成一个里程碑，相应的奖励就会立刻开放领取，无需等待！
温馨提示：贡献3个胜场才能领取奖励！
第3章：快意恩仇
特选游戏模式：鬼怪讨伐战
双倍经验值周末
鬼怪讨伐战
在这个模式中，三位无畏的勇士要对抗极限充能状态下的鬼怪健次。我不知道他的寿司加了什么料，但肯定不是好东西！
鬼怪健次会发动多次进攻，大家得选出最适合的三人组与其交战。
鬼怪讨伐战的活动章节解锁后，将迎来连续7天的奖励盛宴！每天通关该模式的5个不同难度，即可赢取包括寿司卷在内的各种奖励。
第4章：终章
特选游戏模式：每日对决
双倍星妙惊喜
每日对决
参加每日对决、积累积分，赢取奖励！
每天大家可以在3个模式/地图中选择要参加的对决，然后被分入选择了相同模式/地图、总共10人的排行榜。
如果组队参加的玩家选择了不同模式，则只有模式对应的玩家才能赢取积分。
每天你可以获得4张门票用来参加对决。奖励会在对决结束时发放，具体取决于你在排行榜的的名次！
记得每天用掉自己的门票，因为它们无法累积！
排行榜上的前8名玩家可以获得奖励，而垫底的两位会……一无所获！
新主题季，新皮肤
“千刃对决”同时也是5月乱斗主题季的名称，届时会推出以下皮肤！
乱斗金券皮肤
伞姬佩佩
鸢尾伞姬佩佩 | 配色1 | 高级乱斗金券
忍冬伞姬佩佩 | 配色2 | 高级乱斗金券
活动皮肤
咒缚健次
鬼怪健次（极限充能）
流浪者戈雷
邪影塔拉
狸猫芽芽
天狗安吉洛
忍法阿拾（旧皮肤重新配色）
头衔
芥末勇者
新主题季 - 怪兽：围攻
乱斗特摄闪亮开场！强者激战，身后一片废墟！
皮肤
乱斗金券皮肤
百眼艾德加 | 乱斗金券
神经协同艾德加 | 配色1 | 高级乱斗金券
共生假面艾德加 | 配色2 | 高级乱斗金券
主题季皮肤
机甲芬克斯
飓风机甲芬克斯 | 配色1
陆战机甲芬克斯 | 配色2
吐司超人格里夫
怪兽克兰西
特摄科莱特
蕉星人米科
欢迎来到……乱斗竞技场
我们给《荒野乱斗》做了个MOBA模式！千真万确。乱斗竞技场将在6月上线！
真的吗？
千真万确。
乱斗竞技场是3对3模式，率先摧毁敌方基地的队伍获胜！
竞技场由两条连接双方基地的战线组成，每条战线都有防御塔守护。
防御塔会在敌方进入其射程时自动攻击。
每个基地会不断生成小型机器人，它们会沿着战线前进，并自动攻击敌方的小型机器人、英雄、防御塔和基地。
获胜条件：摧毁敌方防御塔，然后摧毁敌方基地！
野区会刷出中立单位，击倒它们可以获得经验值。首先生成1个机器人，然后是2个机器人，最后是4个。
击倒这4个机器人后，地图中间会生成1只怪兽，击倒怪兽的队伍将获得大量经验值，并获得临时移速加成和减伤效果。
你或附近的队友击倒机器人、英雄、怪兽或摧毁防御塔时，你会获得竞技场经验值，从而提升等级。
每位英雄的初始竞技场等级为0，最高可升到15级。
英雄等级会影响技能等能力的效果。
每升一级，你的英雄都会根据自身特点获得不同的属性加成。
在这个模式中，你可以获得双倍奖杯！不过不用担心，战败不会损失双倍奖杯。
极限充能
本次更新总共有8个新极限充能，格里夫和克兰西终于也名列其中啦！
格斯 - 魂飞魄散
格斯的超级技能命中时，会向四面八方散落灵体，可对敌人造成伤害、为友军提供治疗！
莉莉 - 终极盛放
莉莉的超级技能种子可以在墙壁上反弹，命中时还会将莉莉和目标转移进暗影世界。
克兰西 - 使命再召唤
超级技能射出的彩弹会穿透敌人，然后快速返回，途中可再次造成伤害。
琥珀 - 焦油四溅
超级技能洒下的焦油范围变大。焦油被点燃后，还会持续燃烧3秒。
薇洛 - 心灵庇护
夺心秘法控制敌方英雄期间，薇洛不会受到任何伤害！
格里夫 - 退税登记
格里夫撒出的钞票会在最远位置分裂后再返回。分裂的钞票会延迟返回。钞票还能穿透场景物体！
健次 - 宴请四方
将敌人拉向超级技能的斩击中心位置。健次会在斩击后出现在中心位置，而不是回到初始位置。
其他皮肤
29宝石皮肤
魔术麦克
烘焙梅格
关西之龙公牛
黑衣人瑟奇
沙雕阿拾
大镖客小罗
向日葵罗莎
罗宾汉格罗姆
水果忍姬
即兴演出载勇
其他皮肤
其他
潮人谢德
女巫曼迪（Supercell ID奖励）
辉金/铂银
辉金芬克斯
辉金露米
铂银芬克斯
铂银露米
平衡性调整
阿萌
现在可以调整超级技能的施放距离
奥利
和阿萌的上述调整相同，不过更猛更狂，懂的都懂！
戈雷
随身妙具“神奇手杖”的瞄准标记现在可以穿过墙壁。
涉及多个英雄
突击/冲刺零距离施放。
这意味着现在莫提斯可以通过原地铲墙（他的强项）造成伤害，健次不向前冲刺也能造成伤害。
涉及多个英雄
群体控制免疫现在适用于更多类型的控制效果，如击晕、冰冻、禁锢等。
游戏模式调整
金库攻防回归！而且更好玩啦！
宝箱现在更结实了：宝箱每损失25%的生命值，就会获得一个临时护盾，使其在一段时间内免疫所有伤害。此调整是为了应对极限充能的爆发伤害，以及那些能持续输出、迅速摧毁宝箱的英雄。
地图调整
场景
移除：
摩登都会
疯狂老宅（包括荒野决斗版本）
滑板天地
增加：
刀剑国度（新）
乱斗特技秀（包括荒野决斗和乱斗足球版本）
排位赛
第3个月
特选游戏模式：寻宝竞赛
第4个月
特选游戏模式：涂鸦乱斗
游戏性优化
随身妙具冷却时间现在会显示在英雄下方。装备好后会显示随身妙具图标，冷却时图标会变灰，并附带倒计时。
在激活极限充能时使用超级技能，瞄准标记现在会显示为紫色。
更新了韩语字体，现与英文字体风格一致。
更新了瑞科、巴利、迪克英雄模型的光影和纹理。
更新了麦乐迪的模型，以和其他英雄保持相同比例。
优化了商店内额外数值和标签的显示效果。
进行了一些内部调整，以优化服务器和游戏的质量与稳定性。
问题修复
表情和喷漆类别又回来啦！
比比的随身妙具“超粘泡泡糖”，现在也会对极限充能状态下的超级技能生效。
拜伦的治疗量现在会随持有的能量块数量变化。
修复了谜宝在乱斗冰球中的冰球瞄准问题。
修复了薇洛的夺心秘法操控隐身英雄的问题。
修复了在矿车飞驰中奥利和矿车交互异常的问题。
修复了玩家头像重置为默认头像的问题。
修复了吉恩极限充能的瞄准标记问题。
修复了重生过程中伤害判定错误的问题
修复了凯特在某些情况下“调皮捣蛋”的问题。