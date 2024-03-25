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2024年3月25日
Blog – Brawl Stars

时之沙更新详情

新英雄： 安吉洛 （史诗）

类型：射手

  • 天赋：可在水上移动

  • 普通攻击：蓄力一击

    • 安吉洛拉弓蓄力，松开时会射出一支飞刺箭矢。按住蓄力的时间越长，造成的伤害就越高。

  • 超级技能：请君入沼

    • 安吉洛制造一片充斥危险瘴气的沼泽，可对踏入其中的敌人造成伤害。安吉洛处在瘴气范围内时，射出的飞刺附带毒性，可造成持续伤害。

  • 随身妙具：叮人飞虫

    • 安吉洛腾空而起，起飞时会从附近的敌人身上吸取660生命值。

  • 随身妙具：锐利飞刺

    • 安吉洛的下一次普通攻击可以穿透墙壁和敌人。

  • 星徽之力：化险为夷

    • 安吉洛位于瘴气沼泽当中时，超级技能还会为其提供治疗。

  • 星徽之力：顺风顺水

    • 进入水域后，安吉洛的移动速度提升25%。

新英雄： 麦乐迪 （神话）

类型：突袭者

  • 普通攻击：魔音贯耳

    • 麦乐迪用她的麦克风向敌人发射音符。如果音符命中敌人，麦乐迪会召唤新的音符环绕自己，持续一段时间。麦乐迪身边最多可同时环绕3个音符。

  • 超级技能：劲爆副歌

    • 麦乐迪进行直线冲刺。每次完成超级技能充能后，共可冲刺三次（且需要用完）。

  • 随身妙具：铺垫间奏

    • 每个环绕在麦乐迪身边的音符，都会为她提供相当于15%最大生命值的护盾。

  • 随身妙具： 完美音高

    • 音符的移动速度提升25%，环绕范围扩大60%，持续5秒。

  • 星徽之力： 明快节拍

    • 每有一个音符环绕麦乐迪，她的移动速度就会提升8%。

  • 星徽之力： 加长混音

    • 音符消失前的持续时间延长25%。

新极限充能

  • 科迪琉斯 - 深邃暗影

    • 处于科迪琉斯暗影世界的敌人，其移动速度会变慢。

  • 巴兹 - 高效救援

    • 极限充能激活期间，巴兹的超级技能可在使用后重置。

  • 艾尔·普里莫 - 坍缩之跃

    • 超级技能的作用范围大幅扩大，且可将敌人拉向落点，而不是震开他们。

  • 贝尔 - 电磁引力

    • 贝尔超级技能发射的闪电会自动飞向目标。

  • 芽芽 - 锋利荆棘

    • 芽芽培育的荆棘丛会对附近的敌人造成伤害。

  • 比比 - 双响炮

    • 比比打出的弹力球命中敌人时会分裂成两个。

新皮肤

三月乱斗主题季：时之沙

  • 舞娘雪莉 | 史诗（乱斗金券）

  • 皮肤配色：鸢尾舞娘雪莉 & 大丽花舞娘雪莉 | 史诗（高级乱斗金券）

  • 宝石大王麦克 | 史诗（排位赛）

  • 沙漠蝎王查克 | 传奇

  • 沙海奇兵艾德加 | 神话

  • 灯神瑟奇 | 史诗

四月乱斗主题季：诸神黄昏

  • 芬里尔巴兹 | 史诗（乱斗金券）

  • 皮肤配色：暗黑芬里尔巴兹 & 烈焰芬里尔巴兹 | 史诗（高级乱斗金券）

  • 索尔比比 | 传奇

  • 奥丁科迪琉斯 | 史诗

  • 洛基切斯特 | 史诗（排位赛）

  • 斯卡蒂杰西 | 神话

  • 西芙麦乐迪 | 稀有

迷你主题：LINE FRIENDS

  • 追星女孩可妮兔 | 超稀有

  • 气球莎莉 | 超稀有

  • 火箭布朗熊 | 史诗

Line Friends系列皮肤将在3月初上线。

迷你主题：机甲小队

  • 机甲柯尔特 | 传奇

  • 皮肤配色：维序者机甲柯尔特 & 变节者机甲柯尔特 | 传奇

  • 机甲里昂 | 传奇

  • 皮肤配色：幽影机甲里昂 & 璀璨机甲里昂 | 传奇

机甲小队系列皮肤将在4月中旬上线。

其他

  • 臭臭斯派克 | 神话

  • 鲨鱼宝宝普里莫 | 史诗

  • 嘎吱史魁克 | 稀有

  • 红队投手阿方 & 蓝队投手阿方 | 史诗

  • 精灵安吉洛 | 稀有

铂银和辉金皮肤

  • 麦茜

  • 阿尔缇

  • 科迪琉斯

  • 道格

  • 珀尔

头衔

  • “一针见血” - 安吉洛专精头衔

  • “卡拉永远OK” - 麦乐迪专精头衔

  • “永恒之主” - 时之沙主题季高级乱斗金券头衔

  • “出神入化” - 诸神黄昏主题季高级乱斗金券头衔

平衡性调整

加强

  • 道格

    • 移除了伤害/治疗量会随距离而变的机制

  • 格里夫

    • 普通攻击伤害从260提升至280

    • 超级技能充能速率略微提升

    • 随身妙具“存钱罐” - 伤害从1300提升至1400

  • 妮塔

    • 熊灵布鲁斯的生命值从4000提升至4300

  • 奥蒂斯

    • 普通攻击伤害从440提升至460

    • 随身妙具“墨迹斑斑” - 伤害从1100提升至1150

  • 阿拾

    • 普攻命中获得的怒气值从130提升至150

  • 拉夫

    • 普通攻击伤害从560提升至600

    • 随身妙具“空中支援” - 伤害从1120提升至1200

  • 艾尔·普里莫

    • 普通攻击伤害从360提升至380

    • 随身妙具“流星腰带” - 伤害从2880提升至3040

    • 星徽之力“燃烧之魂” - 伤害1692提高至1786

  • 格尔

    • 超级技能伤害从420提升至500

    • 略微提升了由超级技能命中产生的充能效果

  • 巴利

    • 超级技能伤害从680提升至760

    • 略微提升了由超级技能命中产生的充能效果

  • 吉恩

    • 普通攻击伤害从960提升至1000

    • 随身妙具“缠身幽影” - 伤害从1536提升至1600

  • 潘妮

    • 普通攻击伤害从940提升至980

    • 星徽之力“舰炮冲击” - 伤害从1316提升至1372

削弱

  • 极限充能

    • 极限充能激活期间为超级技能充能，将无法再延长极限充能的持续时间

  • 阿方

    • 星徽之力“狂澜再起” - 无法在击倒对手后为极限充能提供充能

    • 极限充能“猛龙过江”留下的爆米花 - 无法再为超级技能提供充能

    • 极限充能“猛龙过江”留下的爆米花 - 伤害下调为相当于超级技能伤害的50%

    • 极限充能“猛龙过江” - 提供的伤害加成从20%降低至15%

  • 珀尔

    • 生命值从4200降低至3900

    • 极限充能“高温分解” - 提供的伤害加成从20%提升至25%

    • 极限充能“高温分解” - 提供的速度加成从30%降低至26%

    • 极限充能“高温分解” - 提供的减伤效果从20%降低至5%

  • 拉里和劳里

    • 普通攻击伤害从840降低至700

    • 售票机（投弹攻击）的射程从24降低至22

  • 琥珀

    • 普通攻击伤害从220降低至210

    • 随身妙具“火焰狂舞” - 造成的伤害从2200降低至2100

  • 巴斯特

    • 普通攻击伤害从1400降低至1380

  • 科迪琉斯

    • 科迪琉斯在暗影世界无法使用随身妙具“迅捷移植”

  • 科莱特

    • 极限充能“青春灵魂” - 提供的速度加成从30%降低至26%

    • 极限充能“青春灵魂” - 提供的减伤效果从15%降低至5%

  • 麦茜

    • 极限充能“震爆余波” - 提供的速度加成从30%降低至26%

    • 极限充能“震爆余波” - 提供的减伤效果从15%降低至5%

  • 小罗

    • 极限充能“冰沙风暴” - 提供的速度加成从30%降低至26%

    • 极限充能“冰沙风暴” - 提供的减伤效果从15%降低至5%

  • 柯尔特

    • 极限充能“双持手枪” - 充能倍率从40%降低至35%

    • 极限充能“双持手枪” - 提供的伤害加成从30%降低至25%

    • 极限充能“双持手枪” - 提供的速度加成从30%降低至26%

    • 极限充能“双持手枪” - 提供的减伤效果从10%降低至5%

  • 公牛

    • 极限充能“钢铁之颚” - 充能倍率从40%降低至35%

    • 极限充能“钢铁之颚” - 提供的伤害加成从10%降低至5%

    • 极限充能“钢铁之颚” - 提供的减伤效果从30%降低至25%

  • 爆破麦克

    • 极限充能“连锁爆破” - 充能倍率从40%降低至30%

    • 极限充能“连锁爆破” - 提供的伤害加成从30%降低至25%

    • 极限充能“连锁爆破” - 提供的减伤效果从15%降低至5%

其他调整

  • 查莉

    • 超级技能“作茧缚敌” - 茧的飞行速度从4200降低至3300

    • 极限充能“蛛满为患” - 充能倍率从40%提升至60%

    • 极限充能“蛛满为患” - 提供的伤害加成从30%降低至25%

    • 极限充能“蛛满为患” - 提供的速度加成从30%降低至26%

    • 极限充能“蛛满为患” - 提供的减伤效果从10%降低至5%

  • 艾德加

    • 随身妙具“风行勋章”无法再为极限充能提供充能

    • 极限充能“全速出击” - 回调了先前的充能速度削弱（从25%回调至40%）

    • 极限充能“全速出击” - 提供的速度加成从20%提升至24%

    • 极限充能“全速出击” - 提供的伤害加成从25%降低至15%

    • 极限充能“全速出击” - 提供的减伤效果从25%降低至15%

  • 雪莉

    • 极限充能“双管霰弹” - 充能倍率从40%降低至30%

    • 极限充能“双管霰弹” - 提供的伤害加成从25%降低至5%

    • 极限充能“双管霰弹” - 提供的减伤效果从15%提升至25%

  • 斯派克

    • 极限充能“生机蔓延” - 充能倍率从40%降低至35%

    • 极限充能“生机蔓延” - 提供的伤害加成从20%提升至25%

    • 极限充能“生机蔓延” - 提供的速度加成从30%降低至26%

    • 极限充能“生机蔓延” - 提供的减伤效果从20%降低至5%

  • 杰西

    • 极限充能“炮台2.0” - 充能倍率从40%提升至60%

    • 极限充能“炮台2.0” - 提供的伤害加成从20%提升至25%

    • 极限充能“炮台2.0” - 提供的速度加成从30%降低至26%

    • 极限充能“炮台2.0” - 提供的减伤效果从20%降低至5%

  • 米科

    • 极限充能“高音炸麦” - 提供的速度加成从20%提升至24%

    • 极限充能“高音炸麦” - 提供的减伤效果从25%降低至5%

  • 黑鸦

    • 极限充能“锋利旋刃” - 充能倍率从40%提升至60%

    • 极限充能“锋利旋刃” - 提供的伤害加成从30%降低至25%

    • 极限充能“锋利旋刃” - 提供的速度加成从20%提升至24%

    • 极限充能“锋利旋刃” - 提供的减伤效果从25%降低至5%

  • 雅琪

    • 极限充能“地动山摇” - 提供的伤害加成从25%降低至5%

    • 极限充能“地动山摇” - 提供的减伤效果从15%提升至25%

  • 罗莎

    • 极限充能“根深蒂固” - 提供的伤害加成从20%降低至5%

    • 极限充能“根深蒂固” - 提供的速度加成从20%提升至25%

地图、游戏模式和活动循环调整

全新限时游戏模式

  • 夺杯飞逃

极限充能激战

  • 本次活动将以单人荒野决斗的形式展开，活动中使用的英雄都可获得极限充能。

社区活动栏位

  • 根据人气投票的结果，英雄追猎战已从此栏位中移除，乱斗篮球模式回归！

场景

  • 移除

    • 机器人工厂（包括荒野决斗）

    • P先生的雪漫大酒店

    • 格斗游戏

  • 增加

    • 星妙街机（包括乱斗篮球模式的天台球场）

    • 星妙街机 - 荒野决斗（新）

    • 塔拉的巴扎

    • 塔拉的巴扎 - 荒野决斗（新）

    • 爱情沼泽

地图

  • 乱斗篮球（4）

    • 闪亮舞台

    • 篮球堡垒

    • 挡拆战术

    • 绿色草甸

  • 赏金猎人（4） | 未在活动循环中，仅限友谊战和排位赛模式

    • 格格不入

    • 草丛迷踪

    • 神秘流星

    • 夹心蛋糕

  • 乱斗足球（8）

    • 沙滩足球

    • 中心舞台

    • 梦幻弹珠

    • 团团包围

    • 银河球场

    • 超出界外

    • 视网膜

    • 守门员之梦（新）

  • 宝石争霸（8）

    • 积水矿场

    • 十面埋伏

    • 乡趣游乐场

    • 锋利锐角

    • 嗖嗖作响

    • 硬石矿井

    • 矿车飞驰

    • 开阔地带

  • 金库攻防（4）

    • 遥远的桥

    • 安全区域

    • 维修站台

    • 荒漠废屋

  • 热区争夺（4）

    • 灼热火圈

    • 开放区域

    • 一分为二

    • 甲虫决斗

  • 乱斗淘汰赛（8）

    • 深水区

    • 潺潺溪流

    • 摇滚贝尔

    • 烈焰凤凰

    • 金臂峡谷

    • 疗伤中场

    • 空旷荒野

    • 新地平线（新）

  • 荒野决斗（8）

    • 焦黑大地

    • 饥荒盛宴

    • 孤岛争雄

    • 坏事成双

    • 安全中心

    • 幽暗溪流

    • 风暴平原

    • 神射手主场（新）

  • 积分争夺赛（4）

    • 在劫难逃

    • 猎手天堂

    • 神秘流星

    • 蝮蛇草场

排位赛 & 荒野乱斗全球锦标赛

  • 赏金猎人

    • 神秘流星

    • 草丛迷踪

    • 格格不入

  • 乱斗足球

    • 中心舞台

    • 梦幻弹珠

    • 守门员之梦

  • 宝石争霸

    • 矿车飞驰

    • 嗖嗖作响

    • 乡趣游乐场

  • 金库攻防

    • 安全区域

    • 遥远的桥

    • 维修站台

  • 热区争夺

    • 甲虫决斗

    • 灼热火圈

    • 一分为二

  • 乱斗淘汰赛

    • 摇滚贝尔

    • 空旷荒野

    • 新地平线

超级猪猪

  • 乱斗足球

    • 团团包围

    • 守门员之梦

    • 沙滩足球

  • 宝石争霸

    • 硬石矿井

    • 开阔地带

    • 积水矿场

  • 乱斗淘汰赛

    • 新地平线

    • 空旷荒野

    • 摇滚贝尔

  • 热区争夺

    • 灼热火圈

    • 甲虫决斗

    • 开放区域

声望奖励

  • 升至新的声望等级可获得特别奖励，包括表情、玩家头像，以及独特的乱斗名片背景，每个声望等级的背景样式都有所不同！

  • 该背景样式将始终是您达到的最高声望等级。如果不想使用该背景，可在乱斗名片界面将其关闭。

新模式：排位赛！

告别星光联赛，迎接排位赛

  • 排位赛仅可使用战力等级9级或以上的英雄！

  • 段位在青铜 - 黄金III区间时，排位赛将采用一局定胜负的赛制，无禁用英雄阶段。

  • 钻石I和更高段位的赛制仍为三局两胜制，有禁用英雄阶段。

  • 要参加钻石I和更高段位的排位赛，您需要至少有12位战力等级达到9级的英雄。

  • 达到钻石I或更高段位的玩家，无法与黄金III及以下段位的玩家组队参加排位赛，两者也不会匹配到一起。

  • 赛季长度改为约1个月，与乱斗主题季同步。

    • 每个排位赛赛季开始时，所有玩家的段位都会重置回青铜I。

    • 所有人的段位提升速度都会加快，直到重新回到上一赛季达到的段位。

  • 新增了排位赛的专属任务！

排位赛：段位分和分段

新版排位赛中，段位系统的设置与以前的星光联赛保持一致，但现在大家可以在赛后查看对战胜利/失败后，获得/损失的具体分数。获得分数会增加玩家的段位分，而玩家的段位分会决定其所在的段位。

  • 每场比赛后分数的增减数值，与当场比赛对手的段位分相关。

    • 也就是说，如果您的对手段位分较高，您赢下这场比赛可获得的分数就比较多（如果失败，失去的分数也会比较少）。如果对手段位分较低，您赢得的分数就较少。

    • 平局不会再导致重赛。排位赛中出现平局，则所有玩家都会获得一定分数，各玩家具体能获得的分数视其段位分而有所不同。

  • 玩家成功升到某一排位赛大段位后，其段位就不会再降到此分段以下。

    • 例如，您达到神话I段位后，就不会再降级回钻石III。但是，您可能会从神话II降级到神话I。

  • 您升到大师段位后，系统会根据您的段位分，为您分配一个具体的排位赛排名。您的名称会出现在该赛季的全服排行榜上，与其他大师段位玩家在排行榜上一争高下！

排位赛：匹配机制

  • 如果两名玩家想要组队参加排位赛，则双方的段位差距不能超过3个小段位。

    • 例如，神话I的玩家只能与钻石I-传奇I这一范围内的玩家组队。

  • 此外，3人小队的最大段位差距为2个小段位。

  • 我们移除了单人和小队模式的匹配队列，大家现在可以自由选择单排、双排或是三排啦！

    • 不过，如果您单排遇到的对手是组排玩家，匹配系统会做出相应的措施，以确保这场比赛更平衡。

排位赛星妙惊喜

和排位赛一同上线的，还有全新的奖励种类：排位赛星妙惊喜！

排位赛星妙惊喜当中包含闪闪币、装扮、先前星光联赛的赛季皮肤，以及以后排位赛的赛季皮肤！

  • 每个新赛季，排位赛星妙惊喜的奖池中都会添加新皮肤和装扮。

  • 排位赛星妙惊喜最初的皮肤奖池包含去年的星光联赛皮肤（从蝶舞佩佩开始）。

  • 排位赛星妙惊喜可通过新的排位赛奖励之路获得。排位赛奖励之路上的奖励还包括史诗星妙惊喜、神话星妙惊喜和传奇星妙惊喜。

全新排位赛边框装扮！

带上全新排位赛边框，秀出您的段位！

  • 排位赛边框会显示在您的乱斗名片上，这个边框会根据您当前的段位而变化。

  • 排位赛边框可以在新赛季继续使用，但仅可延续一个赛季。

    • 因此，想要高段位的排位赛边框，您需要每个赛季都持续参加。

  • 如果您在后续赛季再次达到了先前排位赛边框对应的段位，则该边框可获得升级，最多可升级7次！

  • 如果您不希望显示自己的段位边框，也可以在乱斗名片界面将其关闭。

排位赛：随机事件

排位赛中也会出现随机事件！

设计排位赛随机事件时，我们希望它能让对战变得更激烈，同时不影响对战双方的平衡性。因此，排位赛随机事件其实并没有“随机”的成分，这些事件带来的玩法变动，会公平地对双方队伍都产生影响。

每个排位赛赛季会有4种随机事件，各赛季的具体事件会有所轮换，接下来首先推出的是：

  • 三月赛季

    • 急速开火 - 英雄命中目标时，会重新装填10%的弹药。

    • 强壮伙伴 - 我方所有英雄的生命值，与队伍中生命值最高的英雄相同。

    • 定时爆破 - 地图上的物体会逐步被摧毁。

  • 四月主题季

    • 特制弹药 - 造成的所有伤害都会附带持续伤害效果，数值为该次伤害的10%。

    • 我行我素 - 所有英雄均免疫群体控制类效果。

    • 另一随机事件将沿用三月主题季的随机事件其中之一。

  • 始终存在的随机事件

    • 经典对战 - 传统的对战模式，无任何随机事件。

排位赛：举报系统和处罚措施

我们将为排位赛推出全新的举报系统！每场比赛结束后，您可以举报在对战中有不合适行为的玩家。

  • 举报时可以选择三种不同类型：消极游戏、作弊、野排坑王。

  • 为了避免举报系统被滥用，每位玩家每天最多可以举报10次。

  • 如果被您举报的玩家受到了处罚，您将会在游戏内收到邮件通知。

举报系统有哪些实际作用？每位玩家都会有一项“信誉”数据：

  • 被举报会使您的信誉下降。

  • 您的信誉降低到一定程度后，会收到黄牌警告，提示您再受到处罚会被暂时禁止参加排位赛。

  • 信誉过低，则会被红牌禁赛，使您在一段时间内无法参加排位赛。

  • 恢复信誉的唯一方法是，参加排位赛且不被举报。

  • 信誉可在玩家信息界面查看。每名玩家的信誉仅对自己可见，其他玩家无法看到。

其他调整

  • 主界面显示的英雄新增了物理效果——来转一转他们，看看是什么样子的吧！

  • 1000经验值的双倍经验加成价格下调，从40宝石降低至25宝石。

  • 新增了对战结束后，为本场对战点赞/点踩的功能。

  • 荣誉之路从50000杯延长至70000杯。

问题修复

  • 修复了玩家无法在星妙之路上更换所选英雄的问题。

  • 里昂的分身不再显示极限充能图标。

  • 修复了地图编辑器不显示重生点位置的问题。

  • 修复了米科在空中时也可能会受到伤害的问题。

  • 修复了拉里和劳里的皮肤在乱斗图鉴中的画面重叠问题。

  • 更新后，大家将可跳过获得战力能量的动画——终于调整了！

  • 修复了部分语言中，凯特的普通攻击描述有误的问题。

  • 修复了金库攻防描述有误的问题。