新英雄： 安吉洛 （史诗）

类型：射手

天赋： 可在水上移动

普通攻击： 蓄力一击 安吉洛拉弓蓄力，松开时会射出一支飞刺箭矢。按住蓄力的时间越长，造成的伤害就越高。

超级技能： 请君入沼 安吉洛制造一片充斥危险瘴气的沼泽，可对踏入其中的敌人造成伤害。安吉洛处在瘴气范围内时，射出的飞刺附带毒性，可造成持续伤害。

随身妙具： 叮人飞虫 安吉洛腾空而起，起飞时会从附近的敌人身上吸取660生命值。

随身妙具： 锐利飞刺 安吉洛的下一次普通攻击可以穿透墙壁和敌人。

星徽之力： 化险为夷 安吉洛位于瘴气沼泽当中时，超级技能还会为其提供治疗。

星徽之力： 顺风顺水 进入水域后，安吉洛的移动速度提升25%。



新英雄： 麦乐迪 （神话）

类型：突袭者

普通攻击：魔音贯耳 麦乐迪用她的麦克风向敌人发射音符。如果音符命中敌人，麦乐迪会召唤新的音符环绕自己，持续一段时间。麦乐迪身边最多可同时环绕3个音符。

超级技能：劲爆副歌 麦乐迪进行直线冲刺。每次完成超级技能充能后，共可冲刺三次（且需要用完）。

随身妙具：铺垫间奏 每个环绕在麦乐迪身边的音符，都会为她提供相当于15%最大生命值的护盾。

随身妙具： 完美音高 音符的移动速度提升25%，环绕范围扩大60%，持续5秒。

星徽之力： 明快节拍 每有一个音符环绕麦乐迪，她的移动速度就会提升8%。

星徽之力： 加长混音 音符消失前的持续时间延长25%。



新极限充能

科迪琉斯 - 深邃暗影 处于科迪琉斯暗影世界的敌人，其移动速度会变慢。

巴兹 - 高效救援 极限充能激活期间，巴兹的超级技能可在使用后重置。

艾尔·普里莫 - 坍缩之跃 超级技能的作用范围大幅扩大，且可将敌人拉向落点，而不是震开他们。

贝尔 - 电磁引力 贝尔超级技能发射的闪电会自动飞向目标。

芽芽 - 锋利荆棘 芽芽培育的荆棘丛会对附近的敌人造成伤害。

比比 - 双响炮 比比打出的弹力球命中敌人时会分裂成两个。



新皮肤

三月乱斗主题季：时之沙

舞娘雪莉 | 史诗（乱斗金券）

皮肤配色：鸢尾舞娘雪莉 & 大丽花舞娘雪莉 | 史诗（高级乱斗金券）

宝石大王麦克 | 史诗（排位赛）

沙漠蝎王查克 | 传奇

沙海奇兵艾德加 | 神话

灯神瑟奇 | 史诗

四月乱斗主题季：诸神黄昏

芬里尔巴兹 | 史诗（乱斗金券）

皮肤配色：暗黑芬里尔巴兹 & 烈焰芬里尔巴兹 | 史诗（高级乱斗金券）

索尔比比 | 传奇

奥丁科迪琉斯 | 史诗

洛基切斯特 | 史诗（排位赛）

斯卡蒂杰西 | 神话

西芙麦乐迪 | 稀有

迷你主题：LINE FRIENDS

追星女孩可妮兔 | 超稀有

气球莎莉 | 超稀有

火箭布朗熊 | 史诗

Line Friends系列皮肤将在3月初上线。

迷你主题：机甲小队

机甲柯尔特 | 传奇

皮肤配色：维序者机甲柯尔特 & 变节者机甲柯尔特 | 传奇

机甲里昂 | 传奇

皮肤配色：幽影机甲里昂 & 璀璨机甲里昂 | 传奇

机甲小队系列皮肤将在4月中旬上线。

其他

臭臭斯派克 | 神话

鲨鱼宝宝普里莫 | 史诗

嘎吱史魁克 | 稀有

红队投手阿方 & 蓝队投手阿方 | 史诗

精灵安吉洛 | 稀有

铂银和辉金皮肤

麦茜

阿尔缇

科迪琉斯

道格

珀尔

头衔

“一针见血” - 安吉洛专精头衔

“卡拉永远OK” - 麦乐迪专精头衔

“永恒之主” - 时之沙主题季高级乱斗金券头衔

“出神入化” - 诸神黄昏主题季高级乱斗金券头衔

平衡性调整

加强

道格 移除了伤害/治疗量会随距离而变的机制

格里夫 普通攻击伤害从260提升至280 超级技能充能速率略微提升 随身妙具“存钱罐” - 伤害从1300提升至1400

妮塔 熊灵布鲁斯的生命值从4000提升至4300

奥蒂斯 普通攻击伤害从440提升至460 随身妙具“墨迹斑斑” - 伤害从1100提升至1150

阿拾 普攻命中获得的怒气值从130提升至150

拉夫 普通攻击伤害从560提升至600 随身妙具“空中支援” - 伤害从1120提升至1200

艾尔·普里莫 普通攻击伤害从360提升至380 随身妙具“流星腰带” - 伤害从2880提升至3040 星徽之力“燃烧之魂” - 伤害1692提高至1786

格尔 超级技能伤害从420提升至500 略微提升了由超级技能命中产生的充能效果

巴利 超级技能伤害从680提升至760 略微提升了由超级技能命中产生的充能效果

吉恩 普通攻击伤害从960提升至1000 随身妙具“缠身幽影” - 伤害从1536提升至1600

潘妮 普通攻击伤害从940提升至980 星徽之力“舰炮冲击” - 伤害从1316提升至1372



削弱

极限充能 极限充能激活期间为超级技能充能，将无法再延长极限充能的持续时间

阿方 星徽之力“狂澜再起” - 无法在击倒对手后为极限充能提供充能 极限充能“猛龙过江”留下的爆米花 - 无法再为超级技能提供充能 极限充能“猛龙过江”留下的爆米花 - 伤害下调为相当于超级技能伤害的50% 极限充能“猛龙过江” - 提供的伤害加成从20%降低至15%

珀尔 生命值从4200降低至3900 极限充能“高温分解” - 提供的伤害加成从20%提升至25% 极限充能“高温分解” - 提供的速度加成从30%降低至26% 极限充能“高温分解” - 提供的减伤效果从20%降低至5%

拉里和劳里 普通攻击伤害从840降低至700 售票机（投弹攻击）的射程从24降低至22

琥珀 普通攻击伤害从220降低至210 随身妙具“火焰狂舞” - 造成的伤害从2200降低至2100

巴斯特 普通攻击伤害从1400降低至1380

科迪琉斯 科迪琉斯在暗影世界无法使用随身妙具“迅捷移植”

科莱特 极限充能“青春灵魂” - 提供的速度加成从30%降低至26% 极限充能“青春灵魂” - 提供的减伤效果从15%降低至5%

麦茜 极限充能“震爆余波” - 提供的速度加成从30%降低至26% 极限充能“震爆余波” - 提供的减伤效果从15%降低至5%

小罗 极限充能“冰沙风暴” - 提供的速度加成从30%降低至26% 极限充能“冰沙风暴” - 提供的减伤效果从15%降低至5%

柯尔特 极限充能“双持手枪” - 充能倍率从40%降低至35% 极限充能“双持手枪” - 提供的伤害加成从30%降低至25% 极限充能“双持手枪” - 提供的速度加成从30%降低至26% 极限充能“双持手枪” - 提供的减伤效果从10%降低至5%

公牛 极限充能“钢铁之颚” - 充能倍率从40%降低至35% 极限充能“钢铁之颚” - 提供的伤害加成从10%降低至5% 极限充能“钢铁之颚” - 提供的减伤效果从30%降低至25%

爆破麦克 极限充能“连锁爆破” - 充能倍率从40%降低至30% 极限充能“连锁爆破” - 提供的伤害加成从30%降低至25% 极限充能“连锁爆破” - 提供的减伤效果从15%降低至5%



其他调整

查莉 超级技能“作茧缚敌” - 茧的飞行速度从4200降低至3300 极限充能“蛛满为患” - 充能倍率从40%提升至60% 极限充能“蛛满为患” - 提供的伤害加成从30%降低至25% 极限充能“蛛满为患” - 提供的速度加成从30%降低至26% 极限充能“蛛满为患” - 提供的减伤效果从10%降低至5%

艾德加 随身妙具“风行勋章”无法再为极限充能提供充能 极限充能“全速出击” - 回调了先前的充能速度削弱（从25%回调至40%） 极限充能“全速出击” - 提供的速度加成从20%提升至24% 极限充能“全速出击” - 提供的伤害加成从25%降低至15% 极限充能“全速出击” - 提供的减伤效果从25%降低至15%

雪莉 极限充能“双管霰弹” - 充能倍率从40%降低至30% 极限充能“双管霰弹” - 提供的伤害加成从25%降低至5% 极限充能“双管霰弹” - 提供的减伤效果从15%提升至25%

斯派克 极限充能“生机蔓延” - 充能倍率从40%降低至35% 极限充能“生机蔓延” - 提供的伤害加成从20%提升至25% 极限充能“生机蔓延” - 提供的速度加成从30%降低至26% 极限充能“生机蔓延” - 提供的减伤效果从20%降低至5%

杰西 极限充能“炮台2.0” - 充能倍率从40%提升至60% 极限充能“炮台2.0” - 提供的伤害加成从20%提升至25% 极限充能“炮台2.0” - 提供的速度加成从30%降低至26% 极限充能“炮台2.0” - 提供的减伤效果从20%降低至5%

米科 极限充能“高音炸麦” - 提供的速度加成从20%提升至24% 极限充能“高音炸麦” - 提供的减伤效果从25%降低至5%

黑鸦 极限充能“锋利旋刃” - 充能倍率从40%提升至60% 极限充能“锋利旋刃” - 提供的伤害加成从30%降低至25% 极限充能“锋利旋刃” - 提供的速度加成从20%提升至24% 极限充能“锋利旋刃” - 提供的减伤效果从25%降低至5%

雅琪 极限充能“地动山摇” - 提供的伤害加成从25%降低至5% 极限充能“地动山摇” - 提供的减伤效果从15%提升至25%

罗莎 极限充能“根深蒂固” - 提供的伤害加成从20%降低至5% 极限充能“根深蒂固” - 提供的速度加成从20%提升至25%



地图、游戏模式和活动循环调整

全新限时游戏模式

夺杯飞逃

极限充能激战

本次活动将以单人荒野决斗的形式展开，活动中使用的英雄都可获得极限充能。

社区活动栏位

根据人气投票的结果，英雄追猎战已从此栏位中移除，乱斗篮球模式回归！

场景

移除 ： 机器人工厂（包括荒野决斗） P先生的雪漫大酒店 格斗游戏

增加 ： 星妙街机（包括乱斗篮球模式的天台球场） 星妙街机 - 荒野决斗（新） 塔拉的巴扎 塔拉的巴扎 - 荒野决斗（新） 爱情沼泽



地图

乱斗篮球 （4） 闪亮舞台 篮球堡垒 挡拆战术 绿色草甸

赏金猎人 （4） | 未在活动循环中，仅限友谊战和排位赛模式 格格不入 草丛迷踪 神秘流星 夹心蛋糕

乱斗足球 （8） 沙滩足球 中心舞台 梦幻弹珠 团团包围 银河球场 超出界外 视网膜 守门员之梦（新）

宝石争霸 （8） 积水矿场 十面埋伏 乡趣游乐场 锋利锐角 嗖嗖作响 硬石矿井 矿车飞驰 开阔地带

金库攻防 （4） 遥远的桥 安全区域 维修站台 荒漠废屋

热区争夺 （4） 灼热火圈 开放区域 一分为二 甲虫决斗

乱斗淘汰赛 （8） 深水区 潺潺溪流 摇滚贝尔 烈焰凤凰 金臂峡谷 疗伤中场 空旷荒野 新地平线（新）

荒野决斗 （8） 焦黑大地 饥荒盛宴 孤岛争雄 坏事成双 安全中心 幽暗溪流 风暴平原 神射手主场（新）

积分争夺赛 （4） 在劫难逃 猎手天堂 神秘流星 蝮蛇草场



排位赛 & 荒野乱斗全球锦标赛

赏金猎人 神秘流星 草丛迷踪 格格不入

乱斗足球 中心舞台 梦幻弹珠 守门员之梦

宝石争霸 矿车飞驰 嗖嗖作响 乡趣游乐场

金库攻防 安全区域 遥远的桥 维修站台

热区争夺 甲虫决斗 灼热火圈 一分为二

乱斗淘汰赛 摇滚贝尔 空旷荒野 新地平线



超级猪猪

乱斗足球 团团包围 守门员之梦 沙滩足球

宝石争霸 硬石矿井 开阔地带 积水矿场

乱斗淘汰赛 新地平线 空旷荒野 摇滚贝尔

热区争夺 灼热火圈 甲虫决斗 开放区域



声望奖励

升至新的声望等级可获得特别奖励，包括表情、玩家头像，以及独特的乱斗名片背景，每个声望等级的背景样式都有所不同！

该背景样式将始终是您达到的最高声望等级。如果不想使用该背景，可在乱斗名片界面将其关闭。

新模式：排位赛！

告别星光联赛，迎接排位赛！

排位赛仅可使用战力等级9级或以上的英雄！

段位在青铜 - 黄金III区间时，排位赛将采用一局定胜负的赛制，无禁用英雄阶段。

钻石I和更高段位的赛制仍为三局两胜制，有禁用英雄阶段。

要参加钻石I和更高段位的排位赛，您需要至少有12位战力等级达到9级的英雄。

达到钻石I或更高段位的玩家，无法与黄金III及以下段位的玩家组队参加排位赛，两者也不会匹配到一起。

赛季长度改为约1个月，与乱斗主题季同步。 每个排位赛赛季开始时，所有玩家的段位都会重置回青铜I。 所有人的段位提升速度都会加快，直到重新回到上一赛季达到的段位。

新增了排位赛的专属任务！

排位赛：段位分和分段

新版排位赛中，段位系统的设置与以前的星光联赛保持一致，但现在大家可以在赛后查看对战胜利/失败后，获得/损失的具体分数。获得分数会增加玩家的段位分，而玩家的段位分会决定其所在的段位。

每场比赛后分数的增减数值，与当场比赛对手的段位分相关。 也就是说，如果您的对手段位分较高，您赢下这场比赛可获得的分数就比较多（如果失败，失去的分数也会比较少）。如果对手段位分较低，您赢得的分数就较少。 平局不会再导致重赛。排位赛中出现平局，则所有玩家都会获得一定分数，各玩家具体能获得的分数视其段位分而有所不同。

玩家成功升到某一排位赛大段位后，其段位就不会再降到此分段以下。 例如，您达到神话I段位后，就不会再降级回钻石III。但是，您可能会从神话II降级到神话I。

您升到大师段位后，系统会根据您的段位分，为您分配一个具体的排位赛排名。您的名称会出现在该赛季的全服排行榜上，与其他大师段位玩家在排行榜上一争高下！

排位赛：匹配机制

如果两名玩家想要组队参加排位赛，则双方的段位差距不能超过3个小段位。 例如，神话I的玩家只能与钻石I-传奇I这一范围内的玩家组队。

此外，3人小队的最大段位差距为2个小段位。

我们移除了单人和小队模式的匹配队列，大家现在可以自由选择单排、双排或是三排啦！ 不过，如果您单排遇到的对手是组排玩家，匹配系统会做出相应的措施，以确保这场比赛更平衡。



排位赛星妙惊喜！

和排位赛一同上线的，还有全新的奖励种类：排位赛星妙惊喜！

排位赛星妙惊喜当中包含闪闪币、装扮、先前星光联赛的赛季皮肤，以及以后排位赛的赛季皮肤！

每个新赛季，排位赛星妙惊喜的奖池中都会添加新皮肤和装扮。

排位赛星妙惊喜最初的皮肤奖池包含去年的星光联赛皮肤（从蝶舞佩佩开始）。

排位赛星妙惊喜可通过新的排位赛奖励之路获得。排位赛奖励之路上的奖励还包括史诗星妙惊喜、神话星妙惊喜和传奇星妙惊喜。

全新排位赛边框装扮！

带上全新排位赛边框，秀出您的段位！

排位赛边框会显示在您的乱斗名片上，这个边框会根据您当前的段位而变化。

排位赛边框可以在新赛季继续使用，但仅可延续一个赛季。 因此，想要高段位的排位赛边框，您需要每个赛季都持续参加。

如果您在后续赛季再次达到了先前排位赛边框对应的段位，则该边框可获得升级，最多可升级7次！

如果您不希望显示自己的段位边框，也可以在乱斗名片界面将其关闭。

排位赛：随机事件

排位赛中也会出现随机事件！

设计排位赛随机事件时，我们希望它能让对战变得更激烈，同时不影响对战双方的平衡性。因此，排位赛随机事件其实并没有“随机”的成分，这些事件带来的玩法变动，会公平地对双方队伍都产生影响。

每个排位赛赛季会有4种随机事件，各赛季的具体事件会有所轮换，接下来首先推出的是：

三月赛季 急速开火 - 英雄命中目标时，会重新装填10%的弹药。 强壮伙伴 - 我方所有英雄的生命值，与队伍中生命值最高的英雄相同。 定时爆破 - 地图上的物体会逐步被摧毁。

四月主题季 特制弹药 - 造成的所有伤害都会附带持续伤害效果，数值为该次伤害的10%。 我行我素 - 所有英雄均免疫群体控制类效果。 另一随机事件 将沿用三月主题季的随机事件其中之一。

始终存在的随机事件 经典对战 - 传统的对战模式，无任何随机事件。



排位赛：举报系统和处罚措施

我们将为排位赛推出全新的举报系统！每场比赛结束后，您可以举报在对战中有不合适行为的玩家。

举报时可以选择三种不同类型：消极游戏、作弊、野排坑王。

为了避免举报系统被滥用，每位玩家每天最多可以举报10次。

如果被您举报的玩家受到了处罚，您将会在游戏内收到邮件通知。

举报系统有哪些实际作用？每位玩家都会有一项“信誉”数据：

被举报会使您的信誉下降。

您的信誉降低到一定程度后，会收到黄牌警告，提示您再受到处罚会被暂时禁止参加排位赛。

信誉过低，则会被红牌禁赛，使您在一段时间内无法参加排位赛。

恢复信誉的唯一方法是，参加排位赛且不被举报。

信誉可在玩家信息界面查看。每名玩家的信誉仅对自己可见，其他玩家无法看到。

其他调整

主界面显示的英雄新增了物理效果——来转一转他们，看看是什么样子的吧！

1000经验值的双倍经验加成价格下调，从40宝石降低至25宝石。

新增了对战结束后，为本场对战点赞/点踩的功能。

荣誉之路从50000杯延长至70000杯。

问题修复