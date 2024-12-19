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2024年12月19日
Blog – Brawl Stars

更新详情：玩具总动员！

维护和平衡性调整 - 12月18日

平衡性调整：

巴斯光年🚀

  • 光剑模式：

生命值从4500降低至4200普通攻击命中提供的超级技能充能降低（完成充能所需的命中次数从4次增加至5次）

  • 激光模式：

    • 普通攻击伤害从1160降低至1080（因此，超级技能充能速率也略微下降）

问题修复

  • 修复了地图“水上运动”的热区位置问题。

  • 修复了场景“滑板天地”音乐有误的问题。

  • 杰西的炮台现在还会显示在乱斗名片和胜利结算动画当中。

  • 修复了武士健次战败结算动画的视觉效果问题。

  • 修复了在5对5乱斗足球中，武士健次可以将球带出地图外的问题。

  • 修复了巴斯光年极限充能信息中，属性图标有误的问题（速度属性曾误用生命值图标）。

  • 使用巴斯光年获得对战胜利后，主界面不会再显示奖杯得失。玩家的总奖杯数保持不变。

  • 修复了巴斯光年飞到地图外会导致游戏崩溃的问题。

  • 修复了珍妮特在极限充能状态下，飞行落地前的瞬间再次使用超级技能，会导致她回到首次超级技能起飞时位置的问题。

  • 戈雷的随身妙具“神奇手杖”现在可为超级技能充能。

  • 拜瑞使用超级技能时丢下的第一个甜筒，不会再造成3040的第一跳伤害。

  • 修复了麦乐迪极限充能期间和结束后的动画问题。

  • 修复了妮塔和爆破麦克的乱斗圣诞节换色皮肤标识有误的问题。

  • 沙漠蝎王查克的路标现在可以正确放置在地图上了。

安卓/苹果端非强制性更新

修复了游戏语言为阿拉伯语和希伯来语时，在英雄选择界面选择巴斯光年会导致游戏崩溃的问题。

全新联动——玩具总动员！

这一次，《荒野乱斗》将和迪士尼与皮克斯动画工作室的《玩具总动员》开启梦幻联动！我们将为大家带来各种以《玩具总动员》电影角色为主题的皮肤，比如胡迪柯尔特、牧羊女宝贝比比、翠丝杰西，还有瑟奇光年！还有一项更令人心动的好消息——我们将推出《荒野乱斗》首位限时英雄：巴斯光年！

巴斯光年 - 限时英雄

巴斯光年降临星妙乐园！他具有三种不同的乱斗模式，每位玩家都可以在2024年12月12日-2025年2月4日这段时间内，免费畅玩巴斯光年！

普通攻击

  • 激光模式：击昏激光

    • 巴斯光年发射一道激光束，命中时可造成伤害，还带有灼烧效果，对目标造成额外的持续伤害。

  • 光剑模式：光剑横扫

    • 巴斯光年熟练地挥剑横扫前方敌人，造成可观伤害！

  • 飞行模式：爆裂能量

    • 巴斯光年发射两道激光，可对距离较近的目标造成更高伤害。

超级技能

  • 激光模式：量子爆裂

    • 巴斯光年快速射出多道激光束，命中时可造成伤害，还带有灼烧效果，对目标造成持续伤害。

  • 光剑模式：星际救援

    • 巴斯光年跃向空中，手持光剑向前飞冲，落地时还会击退被撞到的所有敌人。

  • 飞行模式：飞得有型

    • 巴斯光年跃向空中，俯冲突袭敌人，过程中还会投下光弹。

随身妙具

  • 所有模式：涡轮助推器

    • 巴斯光年启动涡轮助推器，朝他当前的方向冲刺！

极限充能

  • 所有模式：豪情万丈

    • 巴斯光年的全部基础属性获得提升，加强他的速度和力量，但超级技能不受影响。

专精头衔：飞向太空，宇宙无限!

有关巴斯光年的重要须知

  • 巴斯光年将作为乱斗圣诞节登录奖励的第一项免费奖励，供大家解锁！

  • 你可以在英雄选择界面点击巴斯光年，然后在详情界面切换他的三种乱斗模式。

  • 巴斯光年无法在排位赛中使用

  • 巴斯光年的奖杯系统与其他常规英雄基本相同，但是：通过巴斯光年获得的所有奖杯，都会计入荣誉宝箱的升级进度；赛季重置时，他在1000杯以下的奖杯也会自动累积到新赛季的赛季奖杯当中。

  • 在1月赛季结束、巴斯光年下线之前，通过他获得的赛季奖杯都会计入对应赛季的荣誉宝箱进度。

乱斗圣诞节

乱斗圣诞节回归！今年的乱斗圣诞节，大家将迎来全新的每日免费登录奖励活动、超级圣诞树战队活动，还有超赞的礼物！

这些礼物与星妙惊喜类似，但其中包含全新的玩具主题皮肤（注：并非《玩具总动员》皮肤）、多款精挑细选的往年乱斗圣诞节皮肤、游戏货币，还有宝石！

本次乱斗圣诞节庆典将在12月12日开始，12月25日结束！

乱斗圣诞节登录奖励

  • 通过乱斗圣诞节的登录奖励活动，大家每天都能领取免费好礼！而且送给大家的第一份好礼，就是《玩具总动员》联动的限时英雄——巴斯光年！

  • 其余免费好礼包括全新的玩具主题皮肤、乱斗圣诞节个性装扮、养成资源，还有上文提到的礼物！

  • 即使你某一天忘记登录，也不必担心！在2025年1月1日之前，你仍然可以登录游戏领取它们。

超级圣诞树战队活动

  • 超级猪猪华丽变身，超级圣诞树闪亮登场！

  • 本次活动时间相对更长，更棒的是，大家能获得的奖励数量没有上限！

  • 活动期间，你每天都会获得门票。即使没有使用当天门票参加活动对战，这些门票也不会浪费，而是会存起来，你在活动期间可以随时使用它们！

  • 使用门票参加活动并获得对战胜利，可为你的战队积累积分。总分越高，你的战队在超级圣诞树活动结束时能获得的奖励就越多！

  • 此外，超级圣诞树活动中的游戏模式和随机事件也比以往更多。

  • 超级圣诞树战队活动将于12月25日结束。活动结束当天，战队中的成员就可以打开属于自己的礼物啦！

披萨星球活动

披萨星球活动将在1月进行，大家可以通过活动免费获得“瑟奇光年”皮肤，以及新英雄“谜宝”！

  • 大家在本次活动中的主要目标是赢取披萨片，并在全新电玩商店中使用披萨片购物！

  • 在电玩商店中，你可以用披萨片购买各种特惠礼包，包括全新的星妙大战主题皮肤、特别装扮、游戏货币、礼物、英雄！如果你存下了足够多的披萨片，甚至还可以免费获取新英雄谜宝！

  • 每天，电玩商店中的“机械爪”还能免费为你抓取一份特惠礼包！

  • 完成特别任务，或参加全新排行榜活动，都可获得披萨片！

  • 这次排行榜活动与天使战恶魔的对决活动类似，每次排行榜持续3天。

  • 你每天都会获得门票，可用来参加活动对战。赢得胜利可获得积分，用来提升你在排行榜上的名次。

  • 此外，如果你表现出色，还可以获得更多积分！以更快速度取胜、造成大量伤害/治疗、达成获胜目标、击倒英雄，都能让你获得更多积分！

  • 同队成员需要齐心协力积累一场对战的总积分，如果获胜，还可额外获得积分加成！

  • 本次活动的模式会使用各个标准游戏模式的2对2版本，还有全新的“乱斗冰球”和“特别派送”模式！

    • 活动期间，部分模式也会出现在天梯活动中。

游戏的常规商店中也会推出每日披萨派送，大家每天都可以领取披萨片。在登录奖励的最后，是可以免费获取的瑟奇光年！

披萨星球活动将于1月2日开始，2月5日结束，与星妙大战主题季同步！

新英雄

谜宝 - 控场（史诗）

谜宝了解古今中外所有桌游的规则。如果你胆敢不守规则……嗯，你们不会不守规则的。谜宝痛恨作弊者，还有不守规矩的家伙。但规则也有例外，那就是谜宝自己！

  • 普通攻击：谜城散射

    • 谜宝发射子弹攻击敌人，子弹可向最近的敌人小幅度偏转。

  • 超级技能：大成功

    • 谜宝对骰子做了手脚，用一个20面骰扔出了原生21点！因此，友方所有弹道类攻击，都可穿透谜宝超级技能范围内的场景物体。

  • 星徽之力：直达目标

    • 谜宝的攻击穿过场景后可造成额外伤害。

  • 星徽之力：最终解释权

    • 大成功还会使范围内友军的装弹速度提升20%。

  • 随身妙具：谜宝庄园

    • 谜宝的下次攻击会召唤骰子塔围住落点区域，还能造成伤害。

  • 随身妙具：愤怒掀桌

    • 谜宝怒揍附近的敌人，使其陷入眩晕。使用愤怒掀桌时的生命值越低，敌人被击晕的时间就越长。

  • 专精头衔：这人开了？！

奥利 - 坦克（神话）

奥利踩着他的定制悬浮滑板，在星妙乐园四处炫技、招惹麻烦！他是个老派嘻哈乐的忠实粉丝，不管到哪里都会大声播放喜欢的歌。他的歌很能感染别人——字面意义上的感染。英雄们只要听到他的歌，总会不由自主地跳起舞。

  • 普通攻击：躁动开场

    • 奥利用悬浮滑板发射音波攻击敌人，可穿透目标造成伤害。

  • 超级技能：物理催眠

    • 奥利使出一招独特的滑板花式，向前冲刺并蓄力释放音乐冲击波。冲击波可造成伤害，并催眠周围所有敌人。音乐冲击波蓄力时，奥利无法攻击。被催眠的敌人会朝着奥利移动，并且免疫控制。

  • 星徽之力：踩墙速滑

    • 在墙壁附近时，奥利可以滑得更快，移动速度提升20%。

  • 星徽之力：叛逆精神

    • 使用超级技能向前冲锋时，奥利会获得一个护盾。护盾会随时间不断衰减。

  • 随身妙具：我的地盘

    • 奥利高高跳起，秀出一个酷炫的翻板动作，并催眠落点处的所有敌人。

  • 随身妙具：万众焦点

    • 奥利的下一次攻击会催眠被命中的敌人。

  • 专精头衔：硬核狠人

新极限充能

  • 戈雷- 次元庇护

    • 戈雷创造一组新的次元之门，他和友军穿过这组门时，还会获得护盾。

  • 珍妮特 - 巅峰演出

    • 珍妮特在使用巡回演唱时，依然可以自由操控自己的移动，甚至能在空中停住！

  • 阿拾 - 倾巢出动

    • 阿拾超级技能召唤的机器老鼠数量翻倍！

  • 伊芙 - 无限迭代

    • 放出一颗能不断孵化出幼体的宝宝蛋，直到被摧毁或持续时间结束才会停止！

  • 拜瑞 - 双球美味

    • 地上的甜筒区域大幅度拓宽，并且能延伸超过拜瑞超级技能的停止位置。

  • 麦乐迪 - 快闪演出

    • 麦乐迪使用超级技能时，身边会环绕极限充能音符，最多3个。再加上3个普通音符，麦乐迪身边一共可环绕最多6个音符！

新皮肤

玩具总动员

  • 瑟奇光年

  • 胡迪柯尔特

  • 牧羊女宝贝比比

  • 翠丝杰西

玩具

  • 潮玩潘妮

  • 可爱凯特

  • 呆呆萝拉

  • 弹弹桶达里尔

乱斗圣诞节

  • 驯鹿邦妮

  • 欢乐珍妮特

  • 驯“鹿”妮塔

  • 糖果炸弹麦克

星妙大战

  • 青蛇健次

  • 蝮蛇健次 | 皮肤配色#1

  • 锦蛇健次 | 皮肤配色#2

  • 月球钻机阿萌

  • 史前巨蟒戈雷

  • 星际狂飙妮塔

  • 太空战马拜瑞

  • 天外来客伊芙

野排大神

  • 潮流麦乐迪

  • 红白麦乐迪 | 皮肤配色#1

  • 墨绿麦乐迪 | 皮肤配色#2

  • 不再游戏波克

  • 道别队友巴兹

  • 车队巨星斯图

乱斗情人节

  • 浪漫麦克

  • 丘比特阿渤

其他

  • 丛林吉恩

  • 太空格尔

  • 壮志凌霄黑鸦

  • 科幻潘妮

  • 街头老炮奥利

  • 保龄球谜宝

  • 全球总决赛里昂

平衡性调整

加强

  • 艾尔·普里莫

    • 生命值从6000提升至6300

我们提升了艾尔·普里莫的生命值，让他更能抗、更能给对手一个强力抱摔、更能……总之就是更猛。

  • 小罗

    • 装弹速度从1300调整为1100

小罗的攻击相对较难命中目标，因此，加快一些小罗的装弹速度，应该能让大家更有效率地进攻。或者，更频繁地打空……咳。

  • 薇洛

    • 超级技能发射的秘法虫体积从50增大至150

秘法虫的体积变大之后，技能会更好辨认，同时也能加强她的操控能力。如果还是总打歪的话，可能是使用时手滑了？

  • 格里夫

    • 超级技能伤害从660提升至720

纯粹的数字增加，这很符合格里夫的价值观。

  • 麦茜

    • 普通攻击伤害从1400提升至1500

我们希望，这次加强能让她命中攻击的回报足够高，同时也足够令人满意。前提是别打歪！

  • 查莉

    • 生命值从3300提升至3500

生命值提升后，查莉应该能更好地应对近距离作战。

  • 米科

    • 生命值从3000提升至3300

♪猴哥猴哥，生命值更多♪

  • 纳妮

    • 极限充能属性加成：* 伤害加成：从15%提升至25%* 移速加成：从15%提升至25%

加强了！现在她的极限充能，应该能让大家感觉更……极限充能了。

削弱

  • 钻地阿萌

    • 普通攻击装弹速度从1500调整为2000

    • 超级技能伤害从800降低为600

尽管之前的削弱效果还不错，但这个可恶的小东西在普攻和超级技能方面还是太强了。这次调整之后，大家应该需要多用点技巧才能打出效果。

  • 武士健次

    • 普通攻击装弹速度从800调整为1000

和钻地阿萌一样，武士健次在削弱之后也还是强度过高。因此，我们减慢了他的装弹速度，借此调低他的每秒伤害、超级技能充能速度，以及整体生存能力。

  • 弗兰肯

    • 星徽之力“力量夺取” - 伤害加成从50%降低至25%

这大锤子现在没那么疼了。

  • 瑟奇

    • 生命值从3300降低至3000

瑟奇现在有些太过横行霸道了，急需削弱一些生命值，借此鼓励大家采取更有策略的玩法，而不是闷头往前冲。

  • 麦乐迪

    • 超级技能充能速率降低 - 现在完成充能需要命中5发（之前为4发）

这项削弱是为了平衡她太过出色的胜率，并让她更好接近一些——不过还是很难。

  • 佩佩

    • 随身妙具“自动瞄准镜” - 减速效果移除

借助这项随身妙具的调整，我们希望能让她在保持防守方面强度的同时，不会让对手感到太过挫败。

  • 克兰西

    • 强化阶段3提供的移动速度加成从170降低至100

克兰西的小短腿就不应该跑那么快……

  • 瑞科

    • 随身妙具“连续发球机” - 伤害从140降低至120

伤害降低后，这一随身妙具的效果应当会更加平衡。要形容一下的话，我们觉得是：一脚踩到了积木上，但至少积木不是尖的。

地图、游戏模式和活动循环调整

限时游戏模式

  • 新：乱斗冰球（3对3，有奖杯得失） - 披萨星球活动的一部分

    • 与乱斗足球类似，但冰球更滑，射出后会在地上滑行！

    • 率先进3球的队伍获胜。

  • 新：特别派送（3对3，有奖杯得失） - 披萨星球活动的一部分

    • 简单来说，就是只有一条轨道的矿车竞速模式。率先将车推到目的地的一方获胜！

    • 站在车附近即可推动它。如果车边某一方的英雄更多，则人数更多的一方仍可推车前进。

    • 在之前曾推到过的位置上，推车会移动得更快。

    • 加时赛期间，推车的速度会大大提升。

  • 新：2对2游戏模式 - 披萨星球电玩竞赛活动

    • 乱斗足球

    • 乱斗淘汰赛

    • 宝石争霸

    • 热区争夺

    • 乱斗篮球

    • 乱斗冰球

    • 特别派送

  • 乱斗圣诞节期间的“超级圣诞树”战队活动中，以下模式将会回归：

    • 夺礼奇兵

    • 礼物之争

    • 天降机甲

    • 涂鸦乱斗

    • 礼不可失（抓水母模式改版）

    • 夺魂之战

    • 唤灵之战

    • 随机事件：野草丛生，能量无穷，冰河时代，定时爆破，急速开火，强壮伙伴，一招制敌，事半功倍，妙具狂欢

场景

  • 移除

    • 莫提斯的太平间

    • 波克的演奏台

    • 惊魂车站

    • 疯狂老宅

    • 奇物商店

  • 新增

    • 滑板天地（新）

    • 乱斗冰球（新）

    • 星妙卡通工作室

    • 格斗游戏

    • 星妙大战

    • P先生的雪漫大酒店

    • 电玩城

    • 格里夫的礼品店

模式循环

  • 栏位：5对5乱斗足球/5对5乱斗淘汰赛

  • 5对5乱斗淘汰赛将被移出循环，被5对5积分争夺赛替代。

  • 栏位：3对3乱斗淘汰赛和车轮擂台赛

    • 我们会将3对3积分争夺赛和3对3赏金猎人模式，与车轮擂台赛放在同一个栏位循环上线。

地图

  • 赏金猎人

    • 责任自负（旧地图“紫色天堂”改版）

    • 大运河

    • 神秘流星

    • 蝮蛇草场

    • 夹心蛋糕

    • 草丛迷踪

  • 乱斗足球

    • 二次进攻（新）

    • 十字球场（新）

    • 精准射门

    • 中心舞台

    • 绿荫球场

    • 梦幻弹珠

    • 三重威胁

    • 沙滩足球

    • 后院球场

    • 阳光球场

    • 超级海滩

    • 点球大战

  • 车轮擂台赛

    • 铿锵对决

    • 勇往直前

    • 潜影巨蛇

    • 勇士之道

    • 猿猴迷阵

    • 禅意花园

  • 宝石争霸

    • 清理森林（新）

    • 更酷硬石矿井（新）

    • 水晶街机厅

    • 戈壁陷阱

    • 终点站

    • 硬石矿井

    • 嗖嗖作响

    • 宝石要塞

    • 乡趣游乐场

    • 开阔地带

    • 十面埋伏

    • 矿车飞驰

  • 金库攻防

    • 更安全区域（新）

    • 超大湖泊（新）

    • 重制废屋（旧地图“荒漠废屋”的改版）

    • 轰隆峡谷

    • 安全区域

    • 烫手山芋

  • 热区争夺

    • 水上运动（新）

    • 吵闹邻居（新）

    • 开门营业

    • 甲虫决斗

    • 灼热火圈

    • 平行游戏

  • 乱斗淘汰赛

    • 中心字母（新）

    • 两河并行（新）

    • 森林深处（新）

    • 袖珍岛屿（新）

    • 咆哮神庙（新）

    • 青翠废墟（新）

    • 金臂峡谷

    • 空旷荒野

    • 摇滚贝尔

    • 新地平线

    • 烈焰凤凰

    • 四重关卡

  • 积分争夺赛

    • 分层烘烤

    • 四重伤害

    • 开阔旷野

    • 在劫难逃

    • 辛辣产物

    • 猎手天堂

  • 荒野决斗

    • 酸性毒沼

    • 孤岛争雄

    • 幽暗溪流

    • 幽暗通道

    • 飞翔幻梦

    • 石墙林立

    • 安全中心

    • 饥荒盛宴

    • 洞穴迷宫

    • 坏事成双

    • 干涸水道

    • 神射手主场

游戏性优化

  • 现在可在Supercell商城内购买普通乱斗金券

  • 玩家现可在设置内调整音效和音乐的音量

  • 商店新增了限定皮肤和专属皮肤的指示图标

  • 在不活跃战队中的玩家，会偶尔收到关于加入更活跃战队的推荐

  • 对战结束后的点赞/点踩功能替换为将回放分享至战队的选项

问题修复

  • 修复了绿荫球场（乱斗足球）和安全区域（金库攻防）中草丛的位置问题，现在地图两边相互对称。

  • 修复了梦幻弹珠地图中重生点错误的问题。

  • 修复了部分iOS设备的模型纹理显示粗糙的问题。

  • 进一步优化了商店性能，降低在低端设备上的闪退概率、提升商店开启速度。

  • 修复了奥蒂斯极限充能状态下，星徽之力未正常生效的问题（现在会正确发射4发子弹，而不是3发）。

  • 修复了游戏镜头的设置问题，之前曾出现双方能看到的地图视野范围有所区别的问题。

  • 修复了莉莉普通攻击的自动攻击动画未正常生效的问题。

  • 修复了乱斗足球模式中，隐身英雄靠近足球之后会显形的问题。

  • 修复了野猫里昂皮肤的材质问题。

  • 修复了奥蒂斯使用极限充能后，射出的子弹数量多于预期的问题。

  • 修复了新乱斗主题季开始后，部分玩家无法获得排位赛任务的问题。