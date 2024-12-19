加强

艾尔·普里莫 生命值从6000提升至6300



我们提升了艾尔·普里莫的生命值，让他更能抗、更能给对手一个强力抱摔、更能……总之就是更猛。

小罗 装弹速度从1300调整为1100



小罗的攻击相对较难命中目标，因此，加快一些小罗的装弹速度，应该能让大家更有效率地进攻。或者，更频繁地打空……咳。

薇洛 超级技能发射的秘法虫体积从50增大至150



秘法虫的体积变大之后，技能会更好辨认，同时也能加强她的操控能力。如果还是总打歪的话，可能是使用时手滑了？

格里夫 超级技能伤害从660提升至720



纯粹的数字增加，这很符合格里夫的价值观。

麦茜 普通攻击伤害从1400提升至1500



我们希望，这次加强能让她命中攻击的回报足够高，同时也足够令人满意。前提是别打歪！

查莉 生命值从3300提升至3500



生命值提升后，查莉应该能更好地应对近距离作战。

米科 生命值从3000提升至3300



♪猴哥猴哥，生命值更多♪

纳妮 极限充能属性加成：* 伤害加成：从15%提升至25%* 移速加成：从15%提升至25%



加强了！现在她的极限充能，应该能让大家感觉更……极限充能了。

削弱

钻地阿萌 普通攻击装弹速度从1500调整为2000 超级技能伤害从800降低为600



尽管之前的削弱效果还不错，但这个可恶的小东西在普攻和超级技能方面还是太强了。这次调整之后，大家应该需要多用点技巧才能打出效果。

武士健次 普通攻击装弹速度从800调整为1000



和钻地阿萌一样，武士健次在削弱之后也还是强度过高。因此，我们减慢了他的装弹速度，借此调低他的每秒伤害、超级技能充能速度，以及整体生存能力。

弗兰肯 星徽之力“力量夺取” - 伤害加成从50%降低至25%



这大锤子现在没那么疼了。

瑟奇 生命值从3300降低至3000



瑟奇现在有些太过横行霸道了，急需削弱一些生命值，借此鼓励大家采取更有策略的玩法，而不是闷头往前冲。

麦乐迪 超级技能充能速率降低 - 现在完成充能需要命中5发（之前为4发）



这项削弱是为了平衡她太过出色的胜率，并让她更好接近一些——不过还是很难。

佩佩 随身妙具“自动瞄准镜” - 减速效果移除



借助这项随身妙具的调整，我们希望能让她在保持防守方面强度的同时，不会让对手感到太过挫败。

克兰西 强化阶段3提供的移动速度加成从170降低至100



克兰西的小短腿就不应该跑那么快……

瑞科 随身妙具“连续发球机” - 伤害从140降低至120



伤害降低后，这一随身妙具的效果应当会更加平衡。要形容一下的话，我们觉得是：一脚踩到了积木上，但至少积木不是尖的。