平衡性调整：
巴斯光年🚀
光剑模式：
生命值从4500降低至4200普通攻击命中提供的超级技能充能降低（完成充能所需的命中次数从4次增加至5次）
激光模式：
普通攻击伤害从1160降低至1080（因此，超级技能充能速率也略微下降）
问题修复：
修复了地图“水上运动”的热区位置问题。
修复了场景“滑板天地”音乐有误的问题。
杰西的炮台现在还会显示在乱斗名片和胜利结算动画当中。
修复了武士健次战败结算动画的视觉效果问题。
修复了在5对5乱斗足球中，武士健次可以将球带出地图外的问题。
修复了巴斯光年极限充能信息中，属性图标有误的问题（速度属性曾误用生命值图标）。
使用巴斯光年获得对战胜利后，主界面不会再显示奖杯得失。玩家的总奖杯数保持不变。
修复了巴斯光年飞到地图外会导致游戏崩溃的问题。
修复了珍妮特在极限充能状态下，飞行落地前的瞬间再次使用超级技能，会导致她回到首次超级技能起飞时位置的问题。
戈雷的随身妙具“神奇手杖”现在可为超级技能充能。
拜瑞使用超级技能时丢下的第一个甜筒，不会再造成3040的第一跳伤害。
修复了麦乐迪极限充能期间和结束后的动画问题。
修复了妮塔和爆破麦克的乱斗圣诞节换色皮肤标识有误的问题。
沙漠蝎王查克的路标现在可以正确放置在地图上了。
修复了游戏语言为阿拉伯语和希伯来语时，在英雄选择界面选择巴斯光年会导致游戏崩溃的问题。
这一次，《荒野乱斗》将和迪士尼与皮克斯动画工作室的《玩具总动员》开启梦幻联动！我们将为大家带来各种以《玩具总动员》电影角色为主题的皮肤，比如胡迪柯尔特、牧羊女宝贝比比、翠丝杰西，还有瑟奇光年！还有一项更令人心动的好消息——我们将推出《荒野乱斗》首位限时英雄：巴斯光年！
巴斯光年降临星妙乐园！他具有三种不同的乱斗模式，每位玩家都可以在2024年12月12日-2025年2月4日这段时间内，免费畅玩巴斯光年！
普通攻击
激光模式：击昏激光
巴斯光年发射一道激光束，命中时可造成伤害，还带有灼烧效果，对目标造成额外的持续伤害。
光剑模式：光剑横扫
巴斯光年熟练地挥剑横扫前方敌人，造成可观伤害！
飞行模式：爆裂能量
巴斯光年发射两道激光，可对距离较近的目标造成更高伤害。
超级技能
激光模式：量子爆裂
巴斯光年快速射出多道激光束，命中时可造成伤害，还带有灼烧效果，对目标造成持续伤害。
光剑模式：星际救援
巴斯光年跃向空中，手持光剑向前飞冲，落地时还会击退被撞到的所有敌人。
飞行模式：飞得有型
巴斯光年跃向空中，俯冲突袭敌人，过程中还会投下光弹。
随身妙具
所有模式：涡轮助推器
巴斯光年启动涡轮助推器，朝他当前的方向冲刺！
极限充能
所有模式：豪情万丈
巴斯光年的全部基础属性获得提升，加强他的速度和力量，但超级技能不受影响。
专精头衔：飞向太空，宇宙无限!
巴斯光年将作为乱斗圣诞节登录奖励的第一项免费奖励，供大家解锁！
你可以在英雄选择界面点击巴斯光年，然后在详情界面切换他的三种乱斗模式。
巴斯光年无法在排位赛中使用
巴斯光年的奖杯系统与其他常规英雄基本相同，但是：通过巴斯光年获得的所有奖杯，都会计入荣誉宝箱的升级进度；赛季重置时，他在1000杯以下的奖杯也会自动累积到新赛季的赛季奖杯当中。
在1月赛季结束、巴斯光年下线之前，通过他获得的赛季奖杯都会计入对应赛季的荣誉宝箱进度。
乱斗圣诞节回归！今年的乱斗圣诞节，大家将迎来全新的每日免费登录奖励活动、超级圣诞树战队活动，还有超赞的礼物！
这些礼物与星妙惊喜类似，但其中包含全新的玩具主题皮肤（注：并非《玩具总动员》皮肤）、多款精挑细选的往年乱斗圣诞节皮肤、游戏货币，还有宝石！
本次乱斗圣诞节庆典将在12月12日开始，12月25日结束！
通过乱斗圣诞节的登录奖励活动，大家每天都能领取免费好礼！而且送给大家的第一份好礼，就是《玩具总动员》联动的限时英雄——巴斯光年！
其余免费好礼包括全新的玩具主题皮肤、乱斗圣诞节个性装扮、养成资源，还有上文提到的礼物！
即使你某一天忘记登录，也不必担心！在2025年1月1日之前，你仍然可以登录游戏领取它们。
超级猪猪华丽变身，超级圣诞树闪亮登场！
本次活动时间相对更长，更棒的是，大家能获得的奖励数量没有上限！
活动期间，你每天都会获得门票。即使没有使用当天门票参加活动对战，这些门票也不会浪费，而是会存起来，你在活动期间可以随时使用它们！
使用门票参加活动并获得对战胜利，可为你的战队积累积分。总分越高，你的战队在超级圣诞树活动结束时能获得的奖励就越多！
此外，超级圣诞树活动中的游戏模式和随机事件也比以往更多。
超级圣诞树战队活动将于12月25日结束。活动结束当天，战队中的成员就可以打开属于自己的礼物啦！
披萨星球活动将在1月进行，大家可以通过活动免费获得“瑟奇光年”皮肤，以及新英雄“谜宝”！
大家在本次活动中的主要目标是赢取披萨片，并在全新电玩商店中使用披萨片购物！
在电玩商店中，你可以用披萨片购买各种特惠礼包，包括全新的星妙大战主题皮肤、特别装扮、游戏货币、礼物、英雄！如果你存下了足够多的披萨片，甚至还可以免费获取新英雄谜宝！
每天，电玩商店中的“机械爪”还能免费为你抓取一份特惠礼包！
完成特别任务，或参加全新排行榜活动，都可获得披萨片！
这次排行榜活动与天使战恶魔的对决活动类似，每次排行榜持续3天。
你每天都会获得门票，可用来参加活动对战。赢得胜利可获得积分，用来提升你在排行榜上的名次。
此外，如果你表现出色，还可以获得更多积分！以更快速度取胜、造成大量伤害/治疗、达成获胜目标、击倒英雄，都能让你获得更多积分！
同队成员需要齐心协力积累一场对战的总积分，如果获胜，还可额外获得积分加成！
本次活动的模式会使用各个标准游戏模式的2对2版本，还有全新的“乱斗冰球”和“特别派送”模式！
活动期间，部分模式也会出现在天梯活动中。
游戏的常规商店中也会推出每日披萨派送，大家每天都可以领取披萨片。在登录奖励的最后，是可以免费获取的瑟奇光年！
披萨星球活动将于1月2日开始，2月5日结束，与星妙大战主题季同步！
谜宝了解古今中外所有桌游的规则。如果你胆敢不守规则……嗯，你们不会不守规则的。谜宝痛恨作弊者，还有不守规矩的家伙。但规则也有例外，那就是谜宝自己！
普通攻击：谜城散射
谜宝发射子弹攻击敌人，子弹可向最近的敌人小幅度偏转。
超级技能：大成功
谜宝对骰子做了手脚，用一个20面骰扔出了原生21点！因此，友方所有弹道类攻击，都可穿透谜宝超级技能范围内的场景物体。
星徽之力：直达目标
谜宝的攻击穿过场景后可造成额外伤害。
星徽之力：最终解释权
大成功还会使范围内友军的装弹速度提升20%。
随身妙具：谜宝庄园
谜宝的下次攻击会召唤骰子塔围住落点区域，还能造成伤害。
随身妙具：愤怒掀桌
谜宝怒揍附近的敌人，使其陷入眩晕。使用愤怒掀桌时的生命值越低，敌人被击晕的时间就越长。
专精头衔：这人开了？！
奥利踩着他的定制悬浮滑板，在星妙乐园四处炫技、招惹麻烦！他是个老派嘻哈乐的忠实粉丝，不管到哪里都会大声播放喜欢的歌。他的歌很能感染别人——字面意义上的感染。英雄们只要听到他的歌，总会不由自主地跳起舞。
普通攻击：躁动开场
奥利用悬浮滑板发射音波攻击敌人，可穿透目标造成伤害。
超级技能：物理催眠
奥利使出一招独特的滑板花式，向前冲刺并蓄力释放音乐冲击波。冲击波可造成伤害，并催眠周围所有敌人。音乐冲击波蓄力时，奥利无法攻击。被催眠的敌人会朝着奥利移动，并且免疫控制。
星徽之力：踩墙速滑
在墙壁附近时，奥利可以滑得更快，移动速度提升20%。
星徽之力：叛逆精神
使用超级技能向前冲锋时，奥利会获得一个护盾。护盾会随时间不断衰减。
随身妙具：我的地盘
奥利高高跳起，秀出一个酷炫的翻板动作，并催眠落点处的所有敌人。
随身妙具：万众焦点
奥利的下一次攻击会催眠被命中的敌人。
专精头衔：硬核狠人
戈雷- 次元庇护
戈雷创造一组新的次元之门，他和友军穿过这组门时，还会获得护盾。
珍妮特 - 巅峰演出
珍妮特在使用巡回演唱时，依然可以自由操控自己的移动，甚至能在空中停住！
阿拾 - 倾巢出动
阿拾超级技能召唤的机器老鼠数量翻倍！
伊芙 - 无限迭代
放出一颗能不断孵化出幼体的宝宝蛋，直到被摧毁或持续时间结束才会停止！
拜瑞 - 双球美味
地上的甜筒区域大幅度拓宽，并且能延伸超过拜瑞超级技能的停止位置。
麦乐迪 - 快闪演出
麦乐迪使用超级技能时，身边会环绕极限充能音符，最多3个。再加上3个普通音符，麦乐迪身边一共可环绕最多6个音符！
玩具总动员
瑟奇光年
胡迪柯尔特
牧羊女宝贝比比
翠丝杰西
玩具
潮玩潘妮
可爱凯特
呆呆萝拉
弹弹桶达里尔
乱斗圣诞节
驯鹿邦妮
欢乐珍妮特
驯“鹿”妮塔
糖果炸弹麦克
星妙大战
青蛇健次
蝮蛇健次 | 皮肤配色#1
锦蛇健次 | 皮肤配色#2
月球钻机阿萌
史前巨蟒戈雷
星际狂飙妮塔
太空战马拜瑞
天外来客伊芙
野排大神
潮流麦乐迪
红白麦乐迪 | 皮肤配色#1
墨绿麦乐迪 | 皮肤配色#2
不再游戏波克
道别队友巴兹
车队巨星斯图
乱斗情人节
浪漫麦克
丘比特阿渤
其他
丛林吉恩
太空格尔
壮志凌霄黑鸦
科幻潘妮
街头老炮奥利
保龄球谜宝
全球总决赛里昂
艾尔·普里莫
生命值从6000提升至6300
我们提升了艾尔·普里莫的生命值，让他更能抗、更能给对手一个强力抱摔、更能……总之就是更猛。
小罗
装弹速度从1300调整为1100
小罗的攻击相对较难命中目标，因此，加快一些小罗的装弹速度，应该能让大家更有效率地进攻。或者，更频繁地打空……咳。
薇洛
超级技能发射的秘法虫体积从50增大至150
秘法虫的体积变大之后，技能会更好辨认，同时也能加强她的操控能力。如果还是总打歪的话，可能是使用时手滑了？
格里夫
超级技能伤害从660提升至720
纯粹的数字增加，这很符合格里夫的价值观。
麦茜
普通攻击伤害从1400提升至1500
我们希望，这次加强能让她命中攻击的回报足够高，同时也足够令人满意。前提是别打歪！
查莉
生命值从3300提升至3500
生命值提升后，查莉应该能更好地应对近距离作战。
米科
生命值从3000提升至3300
♪猴哥猴哥，生命值更多♪
纳妮
极限充能属性加成：* 伤害加成：从15%提升至25%* 移速加成：从15%提升至25%
加强了！现在她的极限充能，应该能让大家感觉更……极限充能了。
钻地阿萌
普通攻击装弹速度从1500调整为2000
超级技能伤害从800降低为600
尽管之前的削弱效果还不错，但这个可恶的小东西在普攻和超级技能方面还是太强了。这次调整之后，大家应该需要多用点技巧才能打出效果。
武士健次
普通攻击装弹速度从800调整为1000
和钻地阿萌一样，武士健次在削弱之后也还是强度过高。因此，我们减慢了他的装弹速度，借此调低他的每秒伤害、超级技能充能速度，以及整体生存能力。
弗兰肯
星徽之力“力量夺取” - 伤害加成从50%降低至25%
这大锤子现在没那么疼了。
瑟奇
生命值从3300降低至3000
瑟奇现在有些太过横行霸道了，急需削弱一些生命值，借此鼓励大家采取更有策略的玩法，而不是闷头往前冲。
麦乐迪
超级技能充能速率降低 - 现在完成充能需要命中5发（之前为4发）
这项削弱是为了平衡她太过出色的胜率，并让她更好接近一些——不过还是很难。
佩佩
随身妙具“自动瞄准镜” - 减速效果移除
借助这项随身妙具的调整，我们希望能让她在保持防守方面强度的同时，不会让对手感到太过挫败。
克兰西
强化阶段3提供的移动速度加成从170降低至100
克兰西的小短腿就不应该跑那么快……
瑞科
随身妙具“连续发球机” - 伤害从140降低至120
伤害降低后，这一随身妙具的效果应当会更加平衡。要形容一下的话，我们觉得是：一脚踩到了积木上，但至少积木不是尖的。
限时游戏模式
新：乱斗冰球（3对3，有奖杯得失） - 披萨星球活动的一部分
与乱斗足球类似，但冰球更滑，射出后会在地上滑行！
率先进3球的队伍获胜。
新：特别派送（3对3，有奖杯得失） - 披萨星球活动的一部分
简单来说，就是只有一条轨道的矿车竞速模式。率先将车推到目的地的一方获胜！
站在车附近即可推动它。如果车边某一方的英雄更多，则人数更多的一方仍可推车前进。
在之前曾推到过的位置上，推车会移动得更快。
加时赛期间，推车的速度会大大提升。
新：2对2游戏模式 - 披萨星球电玩竞赛活动
乱斗足球
乱斗淘汰赛
宝石争霸
热区争夺
乱斗篮球
乱斗冰球
特别派送
乱斗圣诞节期间的“超级圣诞树”战队活动中，以下模式将会回归：
夺礼奇兵
礼物之争
天降机甲
涂鸦乱斗
礼不可失（抓水母模式改版）
夺魂之战
唤灵之战
随机事件：野草丛生，能量无穷，冰河时代，定时爆破，急速开火，强壮伙伴，一招制敌，事半功倍，妙具狂欢
场景
移除
莫提斯的太平间
波克的演奏台
惊魂车站
疯狂老宅
奇物商店
新增
滑板天地（新）
乱斗冰球（新）
星妙卡通工作室
格斗游戏
星妙大战
P先生的雪漫大酒店
电玩城
格里夫的礼品店
模式循环
栏位：5对5乱斗足球/5对5乱斗淘汰赛
5对5乱斗淘汰赛将被移出循环，被5对5积分争夺赛替代。
栏位：3对3乱斗淘汰赛和车轮擂台赛
我们会将3对3积分争夺赛和3对3赏金猎人模式，与车轮擂台赛放在同一个栏位循环上线。
地图
赏金猎人
责任自负（旧地图“紫色天堂”改版）
大运河
神秘流星
蝮蛇草场
夹心蛋糕
草丛迷踪
乱斗足球
二次进攻（新）
十字球场（新）
精准射门
中心舞台
绿荫球场
梦幻弹珠
三重威胁
沙滩足球
后院球场
阳光球场
超级海滩
点球大战
车轮擂台赛
铿锵对决
勇往直前
潜影巨蛇
勇士之道
猿猴迷阵
禅意花园
宝石争霸
清理森林（新）
更酷硬石矿井（新）
水晶街机厅
戈壁陷阱
终点站
硬石矿井
嗖嗖作响
宝石要塞
乡趣游乐场
开阔地带
十面埋伏
矿车飞驰
金库攻防
更安全区域（新）
超大湖泊（新）
重制废屋（旧地图“荒漠废屋”的改版）
轰隆峡谷
安全区域
烫手山芋
热区争夺
水上运动（新）
吵闹邻居（新）
开门营业
甲虫决斗
灼热火圈
平行游戏
乱斗淘汰赛
中心字母（新）
两河并行（新）
森林深处（新）
袖珍岛屿（新）
咆哮神庙（新）
青翠废墟（新）
金臂峡谷
空旷荒野
摇滚贝尔
新地平线
烈焰凤凰
四重关卡
积分争夺赛
分层烘烤
四重伤害
开阔旷野
在劫难逃
辛辣产物
猎手天堂
荒野决斗
酸性毒沼
孤岛争雄
幽暗溪流
幽暗通道
飞翔幻梦
石墙林立
安全中心
饥荒盛宴
洞穴迷宫
坏事成双
干涸水道
神射手主场
现在可在Supercell商城内购买普通乱斗金券
玩家现可在设置内调整音效和音乐的音量
商店新增了限定皮肤和专属皮肤的指示图标
在不活跃战队中的玩家，会偶尔收到关于加入更活跃战队的推荐
对战结束后的点赞/点踩功能替换为将回放分享至战队的选项
修复了绿荫球场（乱斗足球）和安全区域（金库攻防）中草丛的位置问题，现在地图两边相互对称。
修复了梦幻弹珠地图中重生点错误的问题。
修复了部分iOS设备的模型纹理显示粗糙的问题。
进一步优化了商店性能，降低在低端设备上的闪退概率、提升商店开启速度。
修复了奥蒂斯极限充能状态下，星徽之力未正常生效的问题（现在会正确发射4发子弹，而不是3发）。
修复了游戏镜头的设置问题，之前曾出现双方能看到的地图视野范围有所区别的问题。
修复了莉莉普通攻击的自动攻击动画未正常生效的问题。
修复了乱斗足球模式中，隐身英雄靠近足球之后会显形的问题。
修复了野猫里昂皮肤的材质问题。
修复了奥蒂斯使用极限充能后，射出的子弹数量多于预期的问题。
修复了新乱斗主题季开始后，部分玩家无法获得排位赛任务的问题。