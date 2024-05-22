问题修复
修复了进行车轮擂台赛友谊战时，邀请好友会与选择第2位英雄画面重叠的问题
修复了哥斯拉巴兹和各款机械哥斯拉皮肤的音效问题
修复了宝石大王麦克和暗潮卡尔的超级技能动画效果问题
换色后的排位赛皮肤、哥斯拉系列喷漆、表情和玩家头像现已纳入乱斗图鉴
问题修复
修复了在未达到某一声望等级时，相应的声望头像提前解锁的问题
芽芽的超级技能无法再阻挡怪兽（哥斯拉/机械哥斯拉）的移动
戈雷的随身妙具“神奇手杖”无法再拖动怪兽
新活动开始后，变异随机事件会不定时下线
奥蒂斯将无法在怪兽形态下使用其随身妙具
修复了怪兽被建筑卡住的问题
友谊战对战会持续进行，直到达到设定的获胜次数
提高了怪兽的移动速度和生命值
提高了“哥斯拉城市大暴走”活动中建筑的生命值
变异效果调整
变异生效时，斯图的星徽之力“燃料补给”治疗量降低50%
瑞科和拉夫发射的子弹弹射次数减少
排位赛相关问题修复和调整
修复了第二次（或更多次）达到某段位后，排位赛段位没有星星标志的问题
随机事件“就地抢救”在排位赛中的出现概率调整为1%
非强制性更新现已上线，修复了安卓设备上的一些闪退问题
修复了莉莉造成的游戏闪退问题
修复了城市大暴走中一张无法完成的地图
修复了凯特的随身妙具描述
个人资料无法保存信息
修复了伯爵P先生攻击的子弹纹理问题
修复了友谊战车轮擂台赛中可使用英雄变异效果的问题
修复了排位助力在离重回前一赛季最高段位还差一个段位时就提前失效的问题
排位助力调整：青铜（无助力）、白银（10%）、黄金（20%）、钻石（30%）、神话（50%）、传奇（75%）、大师（100%）
安卓端闪退问题的修复和其他问题修复，预计将在下周初推出！
类型：突袭者
天赋：靠近敌方时超级技能自动充能；移动时没有脚印。
普通攻击：棘刺突袭
莉莉向前刺击。普通攻击弹药量为单发。
超级技能：移花接木
直线射出一发种子，命中敌人可造成少量伤害，并将莉莉传送到目标身后。
随身妙具：藏木于林
莉莉进入暗影世界3秒。
随身妙具：落地生根
莉莉下次超级技能丢出的种子会沿抛物线飞行，无论是否命中目标，都会将莉莉传送到种子的落点。
星徽之力：芒刺在背
如果成功传送到敌人身后，莉莉的下次普通攻击可造成50%的额外伤害
星徽之力：草木皆兵
如果莉莉的超级技能自动充能范围内有敌人，她的移动速度会提升15%。
类型：坦克
天赋：受到伤害时会为超级技能充能
普通攻击：长枪突刺
德拉科举起长枪向前猛刺，枪尖可对目标造成额外伤害。
超级技能：驭龙独秀
德拉科为他的充气火龙打满气，提升移动速度并获得伤害减免效果。使用超级技能时，他的普通攻击变为向前方扇形范围喷吐火焰。
随身妙具：挑枪绝技
下一次长枪突刺会短暂击飞敌人。
随身妙具：绝地反击
德拉科的生命值不会掉到1点以下，效果持续2秒（在乱斗足球模式激活此随身妙具时，德拉科无法带球）
星徽之力：暴露无遗
每过5秒，德拉科的下一次长枪突刺都会暴露命中的敌人。被暴露的敌人受到的伤害会提升35%，持续5秒。
星徽之力：华丽扫拨
驭龙独秀激活期间，德拉科会恢复生命值。
布洛克：弹如雨下
布洛克对目标区域同时发射4波火箭弹幕，使敌人沐浴在火箭雨当中。
沙迪：疾速风沙
沙迪和友军处在障眼沙暴范围内时，移动速度提升20%。障眼沙暴出现时，还会使敌人沉默0.5秒。
妮塔：暴走熊灵
妮塔使熊灵布鲁斯也进入极限充能状态，使他体型变大、移动速度提升15%、生命值提升20%。
麦克斯：能量无限
麦克斯向每位队友扔出能量饮料，提升队友的移动速度，并为他们提供25%的超级技能充能。
吉恩：通天魔手
吉恩的超级技能会分裂出三只魔手。每只魔手都能抓住一个敌人。
迪克：热血上头
迪克迅速扔出自己的头，使其更快冲向敌人，爆炸后还会留下6颗微型地雷。
我们带来了全新的极限充能皮肤，使用这种皮肤的英雄激活极限充能时，其外观会有显著变化！
首款极限充能皮肤叫“哥斯拉巴兹”，大家可在即将上线的荒野乱斗X 哥斯拉联名活动中免费解锁！
荒野乱斗X 哥斯拉联名活动
哥斯拉巴兹 | 活动奖励 & 变异蛋
皮肤配色：猩红哥斯拉巴兹 & 暗黑哥斯拉巴兹 | 变异蛋
红衣战士布洛克 | 149宝石（变异蛋）
蓝衣战士布洛克 | 149宝石（变异蛋）
黄衣战士布洛克 | 149宝石（变异蛋）
粉衣战士布洛克 | 149宝石（变异蛋）
黑衣战士布洛克 | 149宝石（变异蛋）
5月乱斗主题季：哥斯拉
机械基多拉迪克 | 乱斗金券
皮肤配色：暗之机械基多拉迪克 & 光之机械基多拉迪克 | 高级乱斗金券
魔斯拉伊芙 | 149宝石（排位赛）
机械哥斯拉妮塔 | 199宝石
6月乱斗主题季：赛博乱斗
黑客布洛克 | 乱斗金券
皮肤配色：天才黑客布洛克 & 炫彩黑客布洛克 | 高级乱斗金券
零日漏洞拉里和劳里 | 149宝石（排位赛）
数字生命贝亚 | 79宝石
网监阿方 | 199宝石
病毒查莉 | 299宝石
重新制作
未来忍者塔拉 | 149宝石
玩家比比 | 199宝石
重新上色
血色圣骑瑟奇 | 149宝石
白袍拜伦 | 149宝石（排位赛）
瑞兽妮塔 | 149宝石（排位赛）
水上特技雅琪 | 149宝石（排位赛）
制片人巴兹 | 149宝石（排位赛）
癫狂潘妮 | 149宝石（排位赛）
大键琴8比特 | 149宝石（排位赛）
优化返场
摇滚巨星柯尔特 | 29宝石
猫老大公牛 | 149宝石
以上经过优化更新的皮肤，将在更新上线时推出。
其他
海岛拜伦 | 29宝石
盛典莫提斯 | 29宝石
遮阳伞弗兰肯 | 29宝石
爆裂小队雪莉 | 199宝石
黑武士吉恩 | 149宝石（玩家创意皮肤）
噩梦沙迪 | 149宝石（玩家创意皮肤）
草莓莉莉 | 29宝石
黑骑士德拉科 | 29宝石
铂银和辉金皮肤
查克
查莉
薇洛
凯特
米科
以上铂银和辉金皮肤将在更新上线时推出。
更新升级
机甲阿渤：新配音 + 全套表情包
冰霜女皇琥珀：皮肤稀有度升级为传奇，具有所有传奇皮肤元素（包括独特配音）
头衔
“怪兽之王” - 哥斯拉主题季高级乱斗金券头衔
“我是人机” - 赛博乱斗主题季高级乱斗金券头衔
“带刺玫瑰” - 莉莉专精头衔
“地下城之主” - 德拉科专精头衔
格斯
调整后，护盾可对敌人造成击退效果
P先生
机器助手的移动速度提升25%
机器助手基地的基础生命值从2200提升至2500（提升13%）
莫提斯
普通攻击“铁铲突击” - 伤害从940提升至1000
随身妙具“连击转轮” - 伤害从940提升至1000
薇洛
星徽之力“失心痴迷” - 移动速度提升效果从25%增加至33%
星徽之力“盲目狂恋” - 减慢装弹速度的效果从25%增加至30%
巴利
普通攻击“灼热原浆” - 伤害从760提升至800
超级技能“盛情款待” - 伤害从760提升至800
罗莎
极限充能“根深蒂固” - 充能倍率从40%提升至50%
珍妮特
超级技能“巡回演唱” - 伤害从600提升至800
安吉洛
处在瘴气范围内射出的飞刺，其持续伤害降低50%
查莉
完成超级技能充能所需的普通攻击命中次数从6次增加至7次
普通攻击“弹力悠悠球” - 射程从27降低至25
佩佩
普通攻击“狙击伞枪” - 最短距离对应的伤害从23%降低至20%
纳妮
普通攻击“三角夹击” - 伤害从800降低至740
科迪琉斯
普通攻击“连发蘑菇” - 伤害从730降低至700
普攻命中提供的超级技能充能从105降低至90（降低14%）
斯派克
普通攻击“尖刺手雷” - 伤害从560降低至540
随身妙具“尖刺针垫” - 伤害从1120降低至1080
贝尔
极限充能“电磁引力” - 充能倍率从50%降低至40%
麦乐迪
随身妙具“铺垫间奏” - 每个音符提供的减伤效果从15%降低至10%
星徽之力“明快节拍” - 每个音符提供的移速加成从8%降低至6%
调整
黑鸦
黑鸦在极限充能状态下射出的飞刃，碰到墙壁时会正常飞回
凯特
随身妙具“纸箱潜行” - 潜行持续时间从5秒降低至3秒
普通攻击“利爪横扫” - 伤害从800提升至1000
超级技能“捎我一程” - 伤害从800提升至1000
阿尔缇
随身妙具“线性传输” - 调整为“应急信道”，使用后超级技能会立即完成充能
汉克
汉克使用超级技能时，还会恢复自身已损失生命值的50%
生命值从5800降低至5400
查克
调整后，查克在可以冲刺的状态下，也能放置新路标。点击按钮可冲刺，长按瞄准可扔出新路标
移除
电玩城
电玩城 - 荒野决斗
星妙卡通工作室
巴扎
岛屿巴扎 - 荒野决斗
新增
疯狂老宅（新）
哥斯拉（新）
魔法森林
水上乐园
赏金猎人
好奇心灵（新）
大运河
草丛迷踪
神秘流星
乱斗足球
后院球场
守门员之梦（修改版）
视网膜
阳光球场
超级海滩
沙滩足球
中心舞台
绿荫球场
宝石争霸
硬石矿井
锋利锐角
戈壁陷阱
乡趣游乐场
宝石要塞
开阔地带
十面埋伏
终点站
金库攻防
烫手山芋
轰隆峡谷
安全区域
荒漠废屋
热区争夺
灼热火圈
甲虫决斗
开门营业
平行游戏
乱斗淘汰赛
摇滚贝尔
深水区
烈焰凤凰
金臂峡谷
新地平线
空旷荒野
川流不息（新）
四重关卡（新）
积分争夺赛
在劫难逃
四重伤害
猎手天堂
开阔旷野
荒野决斗
洞穴迷宫
幽暗通道
坏事成双
饥荒盛宴
石墙林立
幽暗溪流
风暴平原
五十五号（新）
赏金猎人
大运河
草丛迷踪
神秘流星
乱斗足球
沙滩足球
中心舞台
绿荫球场
宝石争霸
宝石要塞
硬石矿井
终点站
金库攻防
烫手山芋
轰隆峡谷
安全区域
热区争夺
甲虫决斗
开门营业
平行游戏
乱斗淘汰赛
烈焰凤凰
金臂峡谷
新地平线
社区游戏模式
最近一次社区游戏模式投票中，车轮擂台赛大获全胜，它将代替乱斗篮球，出现在社区游戏模式栏位当中！
地图池：
仙鹤草甸
猿猴迷阵
绝无借口
耀眼火焰（新）
排位赛新随机事件
5月 - 就地抢救（新）
6月 - 野草丛生（重做）
我们将联手哥斯拉，在游戏内举办一场超赞活动，活动时间为4月29日至5月20日！
本次活动的主要目标是：收集尽可能多的变异蛋，以获取超丰厚奖励，更有机会免费解锁全新极限充能皮肤：哥斯拉巴兹！
更棒的是，在本次活动中，你可以变身强大的哥斯拉和机械哥斯拉，摧毁眼前的一切！
变异蛋！
变异蛋可以开出英雄的变异效果、金币、战力能量、英雄劵、闪闪币、主题皮肤和全新极限充能皮肤！
变异蛋可通过每日对战胜利、城市大暴走对战获胜和商店特惠获取！
商店也会上架限量的变异蛋，供玩家购买
变异蛋仅限活动期间获取，活动结束后将失效
战队超级巨蛋！
和战队其他成员一起努力，打碎尽可能多的变异蛋，一起填满这个神秘的超级巨蛋吧！
巨蛋有多个里程碑，达成可获得宝石奖励。
如果战队总共收集了1250个变异蛋，即可填满超级巨蛋，战队中的每个成员都能免费获得终极大奖：极限充能皮肤“哥斯拉巴兹”！
加入活跃度高的满员战队，可大大提高赢取“哥斯拉巴兹”的概率。
为预防恶意行为，活动开始后，战队成员为填充超级巨蛋做出一定贡献后，就会被锁定在该战队中。
如果尚未做出贡献，该成员则可以自行离开战队，或被踢出战队。
如果你还没有巴兹，也不用担心！可从商店免费获取！
新模式 - 哥斯拉城市大暴走！
与对手一较高下，对城市造成的破坏程度更高则可获胜。
双方各有一名玩家可变身强大的哥斯拉或机械哥斯拉，具有更强破坏力！
参加城市大暴走对战，可用奖励填充变异蛋盒子。每盒里最多可容纳6样奖励，每4天会有新的盒子出现。
获胜可获得一个变异蛋，战败则可获得一个稀有星妙惊喜。
全新！变异英雄（临时效果）
在哥斯拉活动期间，大家可通过变异蛋解锁40个英雄的临时变异效果。
变异效果出人意料，能给英雄带来更强、更不可思议的能力，极大改变这些英雄的玩法！
哥斯拉城市大暴走对战中，将始终启用变异英雄事件。此外，活动期间，还会随机为其他涉及奖杯增减的模式启用变异英雄事件。
玩家可在活动界面查看具有变异英雄事件的游戏模式。
变异效果仅在活动期间可用。
变异效果一览
雪莉 - 霰弹枪会射击两次
妮塔 - 超级技能会召唤出两个熊灵
柯尔特 - 普通攻击射程更远，且可摧毁地形障碍
布洛克 - 普通攻击会发射两枚火箭
艾尔·普里莫 - 超级技能的飞行速度变得更快，且超级技能充能速度和生命值提升
波克 - 受到攻击后，为自己和身边的友军提供持续治疗效果
罗莎 - 使用超级技能时，会在身边生成草丛
迪克 - 超级技能会额外扔出两个爆炸头
瑞科 - 瑞科发射的所有子弹都可以弹射更多次
潘妮 - 使用超级技能时，会额外摆出一门舰炮
卡尔 - 普通攻击十字镐飞行速度提升，使用超级技能期间移动速度提升
阿渤 - 可以在场上放置不限数量的爆炸陷阱
斯图 - 超级技能始终处于可用状态
佩佩 - 佩佩的狙击伞枪会射击两次
帕姆 - 弹药量变为无限
弗兰肯 - 移动速度更快、生命值更高，普攻还可摧毁墙壁
贝亚 - 普通攻击也会发射一只超级技能的愤怒蜜蜂
格罗姆 - 使用超级技能时，会呈十字形额外再分裂4枚炸弹
邦妮 - 大炮克莱德形态下，普通攻击会额外发射两枚牙齿；使用超级技能落地时可击晕目标。
格尔 - 普通攻击范围变得更宽
贝尔 - 普通攻击命中时会分裂成5道闪电
阿拾 - 使用小小帮手后，会召唤更多机器老鼠
萝拉 - 使用超级技能时，会额外生成一个魅影分身
曼迪 - 超级技能的糖果射线额外增加两道
汉克 - 每次受到攻击都会触发全弹发射
安吉洛 - 普通攻击会额外发射两发飞刺
麦克斯 - 弹药量变为无限
芽芽 - 普通攻击会额外扔出一枚种子炸弹
史魁克 - 使用黏上加黏时还会生成黏球飞弹，且超级技能充能速度提升
拉夫 - 普通攻击可以弹射更多次
巴兹 - 超级技能的射程更远
伊芙 - 每次受到攻击都会孵化两个幼体
珍妮特 - 使用超级技能时会丢出更多炸弹
戈雷 - 戈雷在场上最多可同时放置3组次元之门
麦乐迪 - 身边可环绕的音符数量上限增加2个，且持续时间变长
斯派克 - 普通攻击会分裂出更多尖刺
黑鸦 - 超级技能的淬毒飞刃会飞回来
里昂 - 使用隐形烟雾后会制造2个幻影
梅格 - 普通攻击会额外发射两枚子弹
瑟奇 - 只需使用一次超级技能即可升至最高强化阶段
调整后，匹配系统将优先为组队玩家匹配其他组队玩家。因此，单排玩家匹配到组队玩家的概率应该会显著下降。
单排玩家的排位赛段位分加减会考虑队伍的平均段位分，以及对手的段位分。
传奇2 - 大师的段位分获取有所调整，达到大师段位会变得更具挑战性。
调整后，排位助力效果将根据之前排位赛赛季达到的段位，提供更高的加成。
青铜 - 黄金段位对战出现随机事件的概率提高。
同时，大师段位对战出现随机事件的概率会下降。
排位赛星妙惊喜的奖励中，新增6款配色调整后的皮肤，对应之前星光联赛中最先推出的6款皮肤：
白袍拜伦
瑞兽妮塔
水上特技雅琪
制片人巴兹
癫狂潘妮
大键琴8比特
游戏中将不再上线极限充能激战活动。
商店中，新极限充能仅可使用宝石获取的时间从14天缩短至7天，这样大家可以更快使用金币获取极限充能。
总奖杯数首次达到1000杯的新玩家，将必定可免费获得雪莉的极限充能。
修复了大师段位排行榜的相关问题。现在，排行榜可以正确按段位分显示各玩家的排名了。
修复了排位赛中触控反馈出错的问题。
修复了启用从Supercell商城购买的高级乱斗金券后，对应的奖励之路未正常启用的问题。
修复了部分语言中极限充能的大小写问题。
修复了拉里和劳里的随身妙具“指令：交换”会导致造成伤害降低的问题。
修复了关闭组队界面时游戏崩溃的问题。
修复了公牛在极限充能状态下，超级技能没有击退效果的问题。
修复了排位赛中英雄战力等级不符合要求，但仍可被选择的问题。
主界面“对战”按钮上方的每日胜场进度，会在对战结束，返回主界面后更快出现。
优化了随机事件“野草丛生”的草丛生成逻辑，现在玩家更容易预测草丛。