问题修复

换色后的排位赛皮肤、哥斯拉系列喷漆、表情和玩家头像现已纳入乱斗图鉴

修复了宝石大王麦克和暗潮卡尔的超级技能动画效果问题

修复了哥斯拉巴兹和各款机械哥斯拉皮肤的音效问题

修复了进行车轮擂台赛友谊战时，邀请好友会与选择第2位英雄画面重叠的问题

问题修复

提高了“哥斯拉城市大暴走”活动中建筑的生命值

提高了怪兽的移动速度和生命值

修复了怪兽被建筑卡住的问题

奥蒂斯将无法在怪兽形态下使用其随身妙具

戈雷的随身妙具“神奇手杖”无法再拖动怪兽

芽芽的超级技能无法再阻挡怪兽（哥斯拉/机械哥斯拉）的移动

修复了在未达到某一声望等级时，相应的声望头像提前解锁的问题

变异效果调整

瑞科和拉夫发射的子弹弹射次数减少

变异生效时，斯图的星徽之力“燃料补给”治疗量降低50%

排位赛相关问题修复和调整

随机事件“就地抢救”在排位赛中的出现概率调整为1%

修复了第二次（或更多次）达到某段位后，排位赛段位没有星星标志的问题

非强制性更新现已上线，修复了安卓设备上的一些闪退问题

修复了排位助力在离重回前一赛季最高段位还差一个段位时就提前失效的问题

修复了友谊战车轮擂台赛中可使用英雄变异效果的问题

修复了伯爵P先生攻击的子弹纹理问题

修复了凯特的随身妙具描述

修复了城市大暴走中一张无法完成的地图

修复了莉莉造成的游戏闪退问题

安卓端闪退问题的修复和其他问题修复，预计将在下周初推出！

类型：突袭者

如果莉莉的超级技能自动充能范围内有敌人，她的移动速度会提升15%。

如果成功传送到敌人身后，莉莉的下次普通攻击可造成50%的额外伤害

莉莉下次超级技能丢出的种子会沿抛物线飞行，无论是否命中目标，都会将莉莉传送到种子的落点。

直线射出一发种子，命中敌人可造成少量伤害，并将莉莉传送到目标身后。

类型：坦克

每过5秒，德拉科的下一次长枪突刺都会暴露命中的敌人。被暴露的敌人受到的伤害会提升35%，持续5秒。

德拉科的生命值不会掉到1点以下，效果持续2秒（在乱斗足球模式激活此随身妙具时，德拉科无法带球）

德拉科为他的充气火龙打满气，提升移动速度并获得伤害减免效果。使用超级技能时，他的普通攻击变为向前方扇形范围喷吐火焰。

迪克迅速扔出自己的头，使其更快冲向敌人，爆炸后还会留下6颗微型地雷。

吉恩的超级技能会分裂出三只魔手。每只魔手都能抓住一个敌人。

麦克斯向每位队友扔出能量饮料，提升队友的移动速度，并为他们提供25%的超级技能充能。

妮塔使熊灵布鲁斯也进入极限充能状态，使他体型变大、移动速度提升15%、生命值提升20%。

沙迪和友军处在障眼沙暴范围内时，移动速度提升20%。障眼沙暴出现时，还会使敌人沉默0.5秒。

布洛克对目标区域同时发射4波火箭弹幕，使敌人沐浴在火箭雨当中。

我们带来了全新的极限充能皮肤，使用这种皮肤的英雄激活极限充能时，其外观会有显著变化！

首款极限充能皮肤叫“哥斯拉巴兹”，大家可在即将上线的荒野乱斗X 哥斯拉联名活动中免费解锁！

荒野乱斗X 哥斯拉联名活动

5月乱斗主题季：哥斯拉

皮肤配色：暗之机械基多拉迪克 & 光之机械基多拉迪克 | 高级乱斗金券

6月乱斗主题季：赛博乱斗

重新制作

重新上色

优化返场

以上经过优化更新的皮肤，将在更新上线时推出。

其他

铂银和辉金皮肤

以上铂银和辉金皮肤将在更新上线时推出。

更新升级

头衔

“我是人机” - 赛博乱斗主题季高级乱斗金券头衔

星徽之力“盲目狂恋” - 减慢装弹速度的效果从25%增加至30%

星徽之力“失心痴迷” - 移动速度提升效果从25%增加至33%

机器助手基地的基础生命值从2200提升至2500（提升13%）

调整后，护盾可对敌人造成击退效果

星徽之力“明快节拍” - 每个音符提供的移速加成从8%降低至6%

随身妙具“铺垫间奏” - 每个音符提供的减伤效果从15%降低至10%

极限充能“电磁引力” - 充能倍率从50%降低至40%

随身妙具“尖刺针垫” - 伤害从1120降低至1080

普通攻击“尖刺手雷” - 伤害从560降低至540

普攻命中提供的超级技能充能从105降低至90（降低14%）

普通攻击“连发蘑菇” - 伤害从730降低至700

普通攻击“三角夹击” - 伤害从800降低至740

普通攻击“狙击伞枪” - 最短距离对应的伤害从23%降低至20%

普通攻击“弹力悠悠球” - 射程从27降低至25

完成超级技能充能所需的普通攻击命中次数从6次增加至7次

处在瘴气范围内射出的飞刺，其持续伤害降低50%

调整

调整后，查克在可以冲刺的状态下，也能放置新路标。点击按钮可冲刺，长按瞄准可扔出新路标

生命值从5800降低至5400

汉克使用超级技能时，还会恢复自身已损失生命值的50%

随身妙具“线性传输” - 调整为“应急信道”，使用后超级技能会立即完成充能

超级技能“捎我一程” - 伤害从800提升至1000

随身妙具“纸箱潜行” - 潜行持续时间从5秒降低至3秒

黑鸦在极限充能状态下射出的飞刃，碰到墙壁时会正常飞回

社区游戏模式

排位赛新随机事件

我们将联手哥斯拉，在游戏内举办一场超赞活动，活动时间为4月29日至5月20日！

本次活动的主要目标是：收集尽可能多的变异蛋，以获取超丰厚奖励，更有机会免费解锁全新极限充能皮肤：哥斯拉巴兹！

更棒的是，在本次活动中，你可以变身强大的哥斯拉和机械哥斯拉，摧毁眼前的一切！

变异蛋！

商店也会上架限量的变异蛋，供玩家购买

变异蛋可通过每日对战胜利、城市大暴走对战获胜和商店特惠获取！

变异蛋可以开出英雄的变异效果、金币、战力能量、英雄劵、闪闪币、主题皮肤和全新极限充能皮肤！

战队超级巨蛋！

如果你还没有巴兹，也不用担心！可从商店免费获取！

如果尚未做出贡献，该成员则可以自行离开战队，或被踢出战队。

为预防恶意行为，活动开始后，战队成员为填充超级巨蛋做出一定贡献后，就会被锁定在该战队中。

加入活跃度高的满员战队，可大大提高赢取“哥斯拉巴兹”的概率。

如果战队总共收集了1250个变异蛋，即可填满超级巨蛋，战队中的每个成员都能免费获得终极大奖：极限充能皮肤“哥斯拉巴兹”！

和战队其他成员一起努力，打碎尽可能多的变异蛋，一起填满这个神秘的超级巨蛋吧！

新模式 - 哥斯拉城市大暴走！

参加城市大暴走对战，可用奖励填充变异蛋盒子。每盒里最多可容纳6样奖励，每4天会有新的盒子出现。

双方各有一名玩家可变身强大的哥斯拉或机械哥斯拉，具有更强破坏力！

与对手一较高下，对城市造成的破坏程度更高则可获胜。

全新！变异英雄（临时效果）

玩家可在活动界面查看具有变异英雄事件的游戏模式。

哥斯拉城市大暴走对战中，将始终启用变异英雄事件。此外，活动期间，还会随机为其他涉及奖杯增减的模式启用变异英雄事件。

变异效果出人意料，能给英雄带来更强、更不可思议的能力，极大改变这些英雄的玩法！

在哥斯拉活动期间，大家可通过变异蛋解锁40个英雄的临时变异效果。

变异效果一览

麦乐迪 - 身边可环绕的音符数量上限增加2个，且持续时间变长

史魁克 - 使用黏上加黏时还会生成黏球飞弹，且超级技能充能速度提升

邦妮 - 大炮克莱德形态下，普通攻击会额外发射两枚牙齿；使用超级技能落地时可击晕目标。

贝亚 - 普通攻击也会发射一只超级技能的愤怒蜜蜂

弗兰肯 - 移动速度更快、生命值更高，普攻还可摧毁墙壁

波克 - 受到攻击后，为自己和身边的友军提供持续治疗效果

艾尔·普里莫 - 超级技能的飞行速度变得更快，且超级技能充能速度和生命值提升

柯尔特 - 普通攻击射程更远，且可摧毁地形障碍

调整后，排位助力效果将根据之前排位赛赛季达到的段位，提供更高的加成。

单排玩家的排位赛段位分加减会考虑队伍的平均段位分，以及对手的段位分。

调整后，匹配系统将优先为组队玩家匹配其他组队玩家。因此，单排玩家匹配到组队玩家的概率应该会显著下降。

排位赛星妙惊喜的奖励中，新增6款配色调整后的皮肤，对应之前星光联赛中最先推出的6款皮肤：

总奖杯数首次达到1000杯的新玩家，将必定可免费获得雪莉的极限充能。

商店中，新极限充能仅可使用宝石获取的时间从14天缩短至7天，这样大家可以更快使用金币获取极限充能。

修复了大师段位排行榜的相关问题。现在，排行榜可以正确按段位分显示各玩家的排名了。

修复了排位赛中触控反馈出错的问题。

修复了启用从Supercell商城购买的高级乱斗金券后，对应的奖励之路未正常启用的问题。

修复了部分语言中极限充能的大小写问题。

修复了拉里和劳里的随身妙具“指令：交换”会导致造成伤害降低的问题。

修复了关闭组队界面时游戏崩溃的问题。

修复了公牛在极限充能状态下，超级技能没有击退效果的问题。