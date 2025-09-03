调整了戈雷星徽之力“焕发新生”的描述，以符合其实际效果。

修复了乱斗足球的瞄准指示器以及其他投掷类指示器，使其显示正确方向。

修复了安吉洛被击倒后，超级技能无法造成伤害的问题。

修复了部分英雄在夺杯奇兵中携带奖杯时，无法正常攻击的问题。

唤灵之战中的防御塔现在可以攻击隐形目标了。

修复了黑鸦皮肤的超级技能飞刃显示默认皮肤特效的问题。

公牛的超级技能冲锋现在会根据玩家使用的皮肤而有不同特效。