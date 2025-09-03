2025年9月更新详情
新活动！荒野乱斗x地铁跑酷
我们即将推出全新联名活动，带领大家一起前往……地下！嗯，也算是地下吧。
活动期间大家将前往4个不同城市，体验全新限时能力“地铁超能”，在新模式“地铁竞速”中一路狂奔，还可以解锁《地铁跑酷》主题奖励（其中包括杰克奥利皮肤），此外还有众多精彩内容！
但要想拿到奖励，你需要收集铁轨，从而在奖励轨道上不断前进。那么，如何获得铁轨呢？
每天赢取对战胜利（代替每日星妙惊喜）
每周一组新任务！
“超级火车”战队活动
对决
内容创作者活动（记得关注你喜爱的创作者，了解最新动态）
|途径
|铁轨（能获得的最大数量）
|对决
|100（如果你非常努力）
|每日胜场
|189
|特别任务
|150
|“超级火车”战队活动
|160
|Supercell商城
|5
|内容创作者免费礼物
|20
|总计
|624
手提音响
在奖励轨道上前进，还会获得手提音响作为奖励！
每个手提音响都装满了各种超赞奖励，其中包括特别的活动奖励——《地铁跑酷》联名皮肤、街头和涂鸦主题皮肤，还有其他酷炫装扮。此外，每个手提音响都必定能开出一个地铁超能！
不过需要提醒大家的是，并非所有活动相关皮肤都可通过手提音响开出，如：
杰克奥利（通过活动的奖励轨道获取）
嘻哈街头艾魅、潮流先锋艾魅和都市机能艾魅（乱斗金券及高级乱斗金券皮肤）
涂鸦里昂（通过战队活动获取）
涂鸦蜜娜（通过蜜娜登场活动中的英雄宝箱获取）
地铁超能
共有8项不同的地铁超能，每项分为三个等级。
在对战中，你可以通过一个额外的摇杆按钮来使用地铁超能，和超级技能的用法一样！
地铁超能可在具有相应随机事件的游戏模式中使用。
以下是活动期间可使用的地铁超能列表：
**超级弹力鞋：**跳过任意障碍，落地时会获得临时速度加成和护盾。
**英雄磁铁：**将一个英雄拉向你的位置。
**悬浮滑板：**滑行穿过障碍，对敌人造成伤害，还可在终点位置击晕敌人。
**障碍陷阱：**用火车路障困住敌人。
**喷气背包：**在空中飞行一段时间，从天上发动攻击，还会留下带减速效果的喷漆。
**高速铁轨：**发射一枚能造成伤害、留下铁轨的子弹。你在铁轨上的移动速度会更快。
**立体音响：**制造一道音乐冲击波，可击退敌人、治疗队友。
**拉拽弹簧：**将自己拉向敌人或障碍物。
地铁竞速
环绕不同地图展开的10人竞速！通过全部10个检查点率先冲线的玩家获胜！
被击倒会使你回到你通过的上一个检查点。
击倒其他玩家可暂时获得速度加成。
每张地图上都有警卫追赶你！
地图上还会有火车穿行，被撞到会受到伤害。
活动日程
第1周 - 纽约
地铁竞速模式
第2周 - 柏林
战队活动：超级火车 - 战队齐心协力收集铁轨，推进共享奖励轨道的进度。全体战队成员都能获得奖励，最终奖励是“涂鸦里昂”皮肤！
第3周 - 里约热内卢
新英雄蜜娜登场活动 - 详情参见后文介绍
第4周 - 东京
每日对决 - 在3个游戏模式中挑选要参加的模式，每场对战都争取赢得高分。对决排名越高，能获得的铁轨就越多。
活动期间的每个周末，特定游戏模式还会具有全新的金币如雨随机事件：
对战中会随机生成金币，捡起金币即可在对战结束时获得额外奖励。
队友捡到金币，你也可以获得相应的奖励！
只有对战获胜，才能保住自己捡到的金币。
每天可通过该随机事件获得的金币数量具有上限。
地铁跑酷活动将于9月4日开始，9月30日结束。
乱斗万圣节活动
今年我们会更早开启乱斗万圣节活动！在这次专属活动中，你需要收集糖果、赢取奖励，并对抗来自未知黑暗维度的可怕首领！
糖果
收集糖果可兑换各种奖励，其中包括：
可立即打开的南瓜宝箱，赢取各种惊喜奖励。
可升级的给糖宝箱，可选择在活动晚些时候再打开以获取更丰厚的奖励。
通过每日获胜、特别任务和击败乱斗万圣节首领赢取糖果！
甜蜜冲刺
甜蜜冲刺只会在特定的周末开启！
可在游戏模式界面每天启用一次。
10分钟内，对战获胜可赢得额外糖果。
UTC时间每天上午8点重置。
如果甜蜜冲刺在对战中途过期，该场对战你依然可获得额外糖果。
乱斗万圣节首领连战模式
挑战不同阶段的首领，难度会逐渐提高。
每个阶段都会提供糖果奖励。
每个首领都有不同的能力和打法。以下是大家需要应对的首领：
瘟疫医生黑鸦 - 高机动性，淬毒攻击
南瓜头迪克 - 召唤能爆炸的小兵控场
狂舞巴士斯派克 - 具有连锁效果的远程攻击
伤痕健次 - 可召唤超级复制体健次的幽灵武士
石像鬼阿尔缇 - 防御力强，策略控场
幽灵潜者瑞科 - 到处都是子弹！
乱斗万圣节活动将持续整个10月。具体日期后续会另行公布！
新英雄
蜜娜
神话火力手
天赋：攻击后会显示代表连击时限的进度条，时间限制内再次使用普通攻击可打出下一招式。如果超出时限，则普通攻击的招式会重置回第一招。
**普通攻击：**连击战舞
蜜娜可在限定时间内循环使用三种攻击。如果攻击错过了时限，则会中断连击，然后从第一种攻击重新开始循环。此外，她每次攻击都会同步冲刺一小段距离。
第一招：较远射程、较窄范围。
第二招：中等射程、中等范围。
第三招：较近射程、较大范围。
**超级技能：**飓风狂舞
蜜娜搅动气流制造强力飓风，将她前方的敌人击飞，造成大量伤害。
**星徽之力1：**行云流水
蜜娜使出连击第三招时还会获得治疗，数值为所造成伤害的50%。
**星徽之力2：**技惊四座
蜜娜的超级技能还能将敌人禁锢在原地，持续0.5秒。
**随身妙具1：**风车回旋
制造一面持续3秒的风墙，可阻挡弹道攻击。
**随身妙具2：**舞无止境
蜜娜的下次超级技能如果命中目标，则可立即完成充能。
**头衔：**以舞会友
兹奇
神话控场
**普通攻击：**请看这里！
兹奇在目标位置召唤一道闪电。在短暂延迟后，闪电就会（真的会！）劈下并造成伤范围伤害。
**超级技能：**最伟大的风暴
兹奇上演他最伟大的魔术戏法，一场强力闪电风暴！它可以飞速穿过场景物体，并对卷入其中的敌人造成大量伤害。只要有敌方英雄位于闪电风暴中，风暴的移动速度就会减慢。
**星徽之力1：**浑身酥麻
被兹奇超级技能攻击到的敌人，会在1秒内减速20%。
**星徽之力2：**超低电阻
有闪电命中敌人时，兹奇下次普通攻击的伤害会提升30%。
**随身妙具1：**电光四射
兹奇每秒都会召唤闪电攻击最近的敌人，持续5秒，不消耗弹药。
随身妙具2：“闪”亮登场
下一道闪电会将兹奇传送到攻击的目标位置。
**头衔：**大魔术师
新英雄登场活动
新英雄推出的方式迎来重大改动！现在你可以参加为期10天的新活动，在活动中有机会免费解锁最新推出的英雄！
每天你将获得3张门票来参加活动。
这些门票无法累积，记得每天使用！门票会在第二天补满。
如果要和好友组队参加，队伍中的所有玩家都必须持有门票。
使用门票的对战与超级猪猪类似，其游戏模式会随机选择且有选用英雄的阶段。除了自己的英雄以外，你也可以免费选用战力等级满级的新英雄！
游戏模式：
蜜娜 - 乱斗足球、积分争夺赛、宝石争霸
兹奇 - 热区争夺、乱斗淘汰赛、赏金猎人
每获胜两场（神话英雄为两场，其他稀有度可能会有所变化），你就会获得一个新英雄主题的特别宝箱。宝箱中有几率开出新英雄、个性装扮、养成资源和游戏货币，其中包括宝石哦！
累计打开一定数量的英雄宝箱后（蜜娜和兹奇均为14个），就必定能获得相应的新英雄。
如果你足够幸运，提前开出了新英雄，那么打开14个英雄宝箱之后必定获得的奖励则会是特别的神话皮肤！
如果你在获得新英雄之前就拿到了该英雄的皮肤，则皮肤会先存入皮肤库中，获取英雄后即可正常使用！
宝箱也可在商店中购买，并且也会计入开启的英雄宝箱数量，让你能更快拿到新英雄。
我们还会推出镜像荒野决斗活动，所有玩家都将使用满级新英雄，方便大家尽快上手。
活动结束后，新英雄会在乱斗主题季结束前加入星妙之路。也就是说，如果你没有在活动中拿到新英雄，存下的英雄券会计入新英雄的解锁进度。
新极限充能
**奥利：**从不停手
奥利跳起来了！他的音乐冲击波范围更大，并且蓄力不会消耗弹药。
**拜伦：**混乱合剂
拜伦的超级技能还会从命中位置向四面八方发射普通攻击。
**芬克斯：**时间旅行
芬克斯在身边额外召唤出一片时间乱流，并且会跟随他移动！
**载勇：**万人迷
极限充能期间，载勇的超级技能冷却时间缩短，并且每次使用都有额外加成！
**珠珠：**咒印加持
召唤更大的格里格里，其移动速度和生命值都更高，并且可以射出更大、伤害更高的飞针。
**谜宝：**扭曲规则
超级技能覆盖范围扩大，并且可以使谜宝和队友穿过墙体、在水面行走。
**拉里和劳里：**三体问题
拉里额外召唤一个劳里的原型机器人作为增援，其生命值和伤害比劳里本体还要高！不过，相关的随身妙具只会对劳里本体生效。
**桩：**循迹进击
桩的超级技能还会在敌人身上留下蚂蚁，可对目标造成持续伤害！
新皮肤
地铁跑酷与街头艺术
嘻哈街头艾魅 | 乱斗金券
潮流先锋艾魅 | 乱斗金券 | 皮肤配色1
都市机能艾魅 | 乱斗金券 | 皮肤配色2
电音波克 | 极限充能皮肤
打碟高手波克 | 极限充能皮肤 | 皮肤配色1
丝滑切歌波克 | 极限充能皮肤 | 皮肤配色2
节奏大师汉克 | 神话
杰克奥利 | 史诗
琪琪珍妮特 | 史诗
弗兰克拜伦 | 史诗
涂鸦里昂 | 稀有
涂鸦斯图 | 稀有
涂鸦鳄梨 | 稀有
涂鸦蜜娜 | 稀有
乱斗万圣节
瘟疫医生黑鸦 | 乱斗金券
往生之门黑鸦 | 乱斗金券 | 皮肤配色1
老猎人黑鸦 | 乱斗金券 | 皮肤配色2
幽灵潜者瑞科 | 神话
石像鬼阿尔缇 | 神话
少狼拉夫 | 史诗
南瓜头迪克 | 传奇
伤痕健次 | 极限充能皮肤
其他皮肤
狂舞巴士
蟋蟀普里莫 | 史诗
疯狂小丑卡尔 | 史诗
狂舞巴士斯派克 | 史诗
乱斗学院
邪典教授巴利 | 史诗
捣蛋王切斯特 | 史诗
逃学潘妮 | 史诗
Supercell ID
渔夫巴兹 | 史诗
铂银和辉金皮肤
铂银鳄梨
辉金鳄梨
铂银桩
辉金桩
平衡性调整
加强
比比
本垒打能量条现在使用后就会开始充能，不管弹药槽是否全满
奥蒂斯
生命值从3200提升至3400
普通攻击伤害从3x460提升至3x500
雪莉
使用随身妙具“冲刺跑鞋”时还会回满弹药
8比特
普通攻击伤害从6x640提升至6x680
查克
极限充能的充能速率从20提升至30
格尔
普通攻击伤害从6x560提升至6x600
克兰西
1阶段升级所需攻击次数从9次降低为7次
2阶段升级所需攻击次数从8次降低为7次
星徽之力“善战精锐”提供的初始兵牌数量从3降低为2，但升级所需命中次数也从6次降低至5次
拉夫
普通攻击的子弹飞行速度提升10%
里昂
近距离伤害提升幅度从30%增加至35%
桩
现在具有坦克天赋
削弱
阿尔缇
极限充能额外伤害从25%降低至15%
极限充能减伤从25%降低至15%
塔拉
随身妙具“异界帮手” - 冷却时间从15秒提升至17秒
凯特
极限充能的充能速率降低，所需命中次数从8次提升至10次
P先生
极限充能的充能速率从35降低至30
阿渤
极限充能的充能速率从45降低至40
莉莉
极限充能下的超级技能飞行速度从5600降低至5000
邦妮
极限充能的充能速率从40降低至35
乱斗竞技场调整
加强
吉恩
每级伤害加成：从6%提升至7%
每级移速加成：从8%提升至10%
每级装弹速度加成：从2%提升至2.5%
艾尔·普里莫
每级生命值增加：从880提升至900
每级伤害加成：从4%提升至5%
达里尔
每级生命值增加：从880提升至900
每级伤害加成：从4%提升至5%
里昂
每级伤害加成：从5%提升至6%
贝亚
每级伤害加成：从6%提升至8%
麦克斯
每级生命值增加：从600提升至700
风姬
每级生命值增加：从450提升至600
削弱
谢德
每级伤害加成：从5%降低至3%
每级装弹速度加成：从2%降低至1.5%
珠珠
每级生命值增加：从550降低至450
每级装弹速度加成：从2%降低至1.5%
巴利
每级伤害加成：从3%降低至2%
曼迪
每级伤害加成：从9%降低至7%
拉里和劳里
每级生命值增加：从550降低至450
公牛
每级伤害加成：从4%降低至3%
载勇
每级生命值增加：从550降低至450
鳄梨
每级伤害加成：从4%降低至3%
每级装弹速度加成：从2%降低至1.5%
邦妮
每级伤害加成：从9%降低至7%
阿尔缇
每级伤害加成：从4%降低至2%
道格
每级生命值增加：从500降低至450
每级装弹速度加成：从2.5%降低至2%
乱斗竞技场中的英雄复活时间现在会随着等级提升而变久
现在对战中会显示复活倒计时
对战落败时失去的奖杯数增加50%
游戏模式、地图和活动循环调整
常驻游戏模式循环调整：
乱斗足球、乱斗淘汰赛、乱斗冰球、5对5乱斗淘汰赛、宝石争霸和乱斗竞技场将不再与其他游戏模式轮换。
金库攻防、热区争夺和跑得快将在同一栏位中轮换。
乱斗躲避球、乱斗排球和乱斗篮球将在同一栏位中轮换。
积分争夺赛、赏金猎人和车轮擂台赛将在同一栏位中轮换。
地铁竞速模式新地图：
喇叭小镇
混乱地铁
回头反击
环绕线路
彩虹车道
鸣笛决斗
铁轨冲刺
场景
新增：
地铁跑酷
地铁跑酷（荒野决斗）
莫提斯的太平间（荒野决斗）
移除：
爱情沼泽
刀剑国度（荒野决斗）
排位赛
第1赛季
特选游戏模式：热区争夺（地图池额外增加两张地图）
免费英雄轮换：拉里和劳里、莉莉和琥珀
第2赛季
特选游戏模式：赏金猎人（地图池额外增加两张地图）
免费英雄轮换：阿渤、芽芽和健次
荣誉之路与英雄荣誉等级徽章
英雄新荣誉等级徽章：
徽章系统重做，区分体现不同英雄。
英雄的徽章会显示在乱斗名片上，以及英雄总奖杯数旁边。
1000杯以上新增了多个荣誉等级，分别为1200杯、1500杯和2000杯。
达到这些新荣誉等级，可使该英雄永久获得相应的徽章。
赛季奖杯重置仍为1000杯。
天梯模式1000杯以上的匹配机制有所调整，使玩家能更多地匹配到奖杯数相近的玩家。
荣誉之路新增3个区域：
荒野牧场
迈克的矿井
西部小镇
主题季奖励和记录调整
专精移除对应的部分资源转移到了主题季免费奖励之路：
0级：+500金币
1级：+500战力能量
**25级：**随机星妙惊喜改为300英雄券
**26级：**与28级奖励互换位置
48级：+2500金币
记录调整
公牛：在单场对战中击退英雄的次数从8次改为3次
巴兹：单次超级技能击晕的英雄数量从3个改为2个
切斯特：单次极限充能内释放超级技能的次数从3次改为2次
柯尔特：单次超级技能造成的伤害从15000改为10000
道格：单场对战复活友军的次数改为3次
艾德加：单人荒野决斗中击倒的英雄数量从3个改为2个
弗兰肯：单场对战超级技能一次性击晕多个英雄的次数从2次改为1次
雅琪：单场对战承受的伤害从50000改为25000
载勇：单场单人荒野决斗中的治疗量从10000改为7000
风姬：忍者形态下单次超级技能击倒的英雄数量从3个改为2个
凯特：单场对战中在友方英雄背上击倒的英雄数量从3个改为2个
里昂：单场对战中不被击倒情况下击倒的英雄数量从6个改为4个
谜宝：穿墙击倒的英雄数量改为3个
莫提斯：单场对战中单次突击命中多个英雄的次数从3次改为1次
妮塔：用熊灵造成的伤害从50000改为10000
奥利：单场对战中单次超级技能嘲讽多个英雄的次数从3次改为1次
佩佩：在最高伤害距离下击倒的英雄数量改为3个
瑟奇：在最高阶段下击倒的英雄数量改为3个
极限充能：单场对战使用极限充能的次数从3次改为2次
新增乱斗竞技场相关记录：
单场对战获取3次怪兽增益效果
击倒一名等级至少比你高5级的英雄
以上只是我们对记录系统的改动计划中的一部分。我们仍在不断探索这一系统的潜力，后续会分享更多改动计划的细节。
全球定价调整
我们今年早些时候进行的全球定价调整测试圆满完成！
这意味着各地的价格调整将在9月2日随更新同步推出。调整涉及世界各地的100多个国家和地区，包括拉丁美洲、非洲、东欧、东南亚和中亚等地。
Supercell商城的低价区将无法向高价区的玩家赠送通行证。
问题修复与游戏性优化
调整了戈雷星徽之力“焕发新生”的描述，以符合其实际效果。
修复了乱斗足球的瞄准指示器以及其他投掷类指示器，使其显示正确方向。
修复了安吉洛被击倒后，超级技能无法造成伤害的问题。
修复了部分英雄在夺杯奇兵中携带奖杯时，无法正常攻击的问题。
唤灵之战中的防御塔现在可以攻击隐形目标了。
修复了黑鸦皮肤的超级技能飞刃显示默认皮肤特效的问题。
公牛的超级技能冲锋现在会根据玩家使用的皮肤而有不同特效。
超级猪猪的门票数从15张减少至6张，同时填满超级猪猪所需的胜场数也有所下调。