2026年2月更新详情
⚠️ 维护后续调整 ⚠️
我们预期，更新后服务器需要一些时间才能稳定下来。接下来几天的安排如下：
2月25日星期三 - 各个英雄1000杯内的巅峰奖励将全部发放完毕（除去你已拥有的内容）。历史赛季巅峰数据将逐步更新完毕。上述内容将在更新上线后几天内逐步推进，因此可能需要几天时间才会显示出来。
2月26日星期四 - 西里乌斯宝箱活动，以及用99位英雄获胜的任务。#Brawlentines 乱斗情人节社区活动将延期一天。西里乌斯的约会结束日期及最终奖励发放将改为2月26日。
2月27日星期五 - 发放最后一个赛季荣誉宝箱，以及一个免费的究极荣誉宝箱！
巅峰
英雄奖杯数达到1000杯后，玩家即可达成其巅峰。继续使用此英雄获胜，将赢取巅峰奖杯，而非普通奖杯。达成巅峰可解锁各种新奖励及个性装扮，你可借此展示自己对特定英雄的高超技巧。所有巅峰进度都是永久性的，不再以赛季制进行重置。
巅峰之路
此菜单可通过英雄详情界面进入。
在冲击1000杯的过程中，玩家可赢取各种奖励。
250杯：头像和喷漆
500杯：表情
750杯：29宝石价位的皮肤（如果没有合适的皮肤，则为1000闪闪币）
1000杯：（旧版）金色英雄头衔（记录奖励转移）
巅峰2：霓虹头像
巅峰3：霓虹英雄头衔
巅峰达成后不会掉回先前等级。
巅峰奖杯也会计入荣誉之路（和现在1000杯以上的赛季奖杯机制类似）。
巅峰奖杯也会计入赢取奖杯类任务。
如果玩家已经拥有了相应奖励，则达成这些里程碑时不会再获得额外奖励，只会记录为达成目标。
乱斗名片巅峰装扮
乱斗名片的巅峰装扮对玩家账号上的所有英雄通用。
上面显示的数字是你所有英雄的巅峰等级之和。
每位英雄可达成多级巅峰，让巅峰等级总数变得更耀眼！
你达成的巅峰越多，乱斗名片的视觉效果就越酷炫！本次更新中，将推出达成1级、25级和50级英雄巅峰的乱斗名片装扮。
玩家信息图鉴
你的玩家信息界面将显示各英雄的巅峰达成情况。
此外，玩家信息的首页还会显示所有英雄的巅峰等级总和。
排行榜
排行榜也将配合巅峰系统更新，展示账号和单个英雄的排行榜。
账号排行榜将统计总奖杯数+总巅峰奖杯数之和。
单个英雄排行榜将统计总巅峰等级。
新版巅峰系统上线后，先前的“赛季巅峰”机制将下线，作为一项历史数据展示在玩家信息界面。
匹配机制调整
对战现在将根据MMR（匹配隐藏分）进行匹配，不再与奖杯数挂钩。
巅峰0-1：0-999杯
机器人对战：有
迎难而上奖杯加成：有
连胜奖杯x10：有
巅峰1-2：1000-1999杯
机器人对战：有
迎难而上奖杯加成：有
连胜奖杯x10：有
巅峰2-3：2000-2999杯
机器人对战：无
迎难而上奖杯加成：无
连胜奖杯x10：无
巅峰3+：3000+杯
机器人对战：无
迎难而上奖杯加成：无
连胜奖杯x10：无
乱斗竞技场奖杯数计算方式也有所调整。
其他调整
巅峰2以上的对战会有更严格的措施来防止故意送分/假赛行为。
在巅峰2以上的对战中，玩家名会显示为“？”。
冲刺活动
我们带来了一系列与“甜蜜冲刺”类似的活动，涵盖奖杯、金币、战力能量、星妙惊喜和混沌惊喜！
活动详情
在游戏模式界面开启冲刺后，玩家可在限定时间内赢取额外奖励。每次对战获胜都可赢得额外奖励，奖励的具体内容与冲刺活动类型相对应。
新英雄
西里乌斯 - 超凡 - 控场
**天赋：**场上有魔影时，使用超级技能可以放置一个路径点，命令魔影向该位置前进，并随时准备发动攻击。
**普通攻击：**双重魔弹
西里乌斯变出两发魔弹，一发是可造成范围伤害的魔星炸弹，另一发则是造成单体伤害的黯影冲击。攻击每命中4次会提供1个英雄魔影。西里乌斯最多可同时存有3个英雄魔影。
**超级技能：**化虚为实
西里乌斯释放出储存的全部英雄魔影。魔影将继承原英雄的各项属性，如攻击和生命值。魔影可以按西里乌斯的指令行动！点击可命令魔影返回西里乌斯身边并跟随他，瞄准可命令魔影守卫指定区域。
**星徽之力：**黯影无踪
魔影的移动速度更快。
**星徽之力：**至暗魔星
魔弹每命中4次可生成的英雄魔影从1个提升至2个。
**随身妙具：**新星创生
西里乌斯变出一发魔弹，命中目标时可直接召唤出一个魔影，此外还会使目标减速一段时间。
**随身妙具：**如影随形
西里乌斯命令魔影返回他所在位置，并为魔影恢复一定百分比的生命值。
**极限充能：**魔焰滔天
极限充能期间召唤出的魔影具有更高伤害和生命值。
**头衔：**离群之星
娜吉亚 - 神话 - 火力手
**普通攻击：**毒蛇飞罐
娜吉亚扔出一个装着骇人“毒蛇”的罐子！罐子飞行过程中，可将毒蛇向任意方向释放。罐子可对目标造成伤害，毒蛇还可使目标中毒。蛇毒效果可以叠加，造成的伤害会随时间递增！
**超级技能：**群蛇出洞
娜吉亚放出3条毒蛇，它们会滑行一段距离，并使一定范围内的所有敌人都中毒。也可以将毒蛇装在罐子里，扔向目标区域！
**随身妙具：**毒性补给
重置当前所有生效的蛇毒效果持续时间。
**随身妙具：**藏身瓶罐
娜吉亚躲到一个大瓶子里，瓶子破碎时，她会现身击退附近所有敌人，并使他们中毒！
**星徽之力：**以毒生毒
受娜吉亚蛇毒影响的英雄被击倒时，倒下的位置会出现一条毒蛇。
**星徽之力：**巨人克星
蛇毒的伤害与目标英雄当前生命值成正比，目标生命值全满时会受到200额外伤害。
极限充能：暂无
头衔：见血封喉
西里乌斯登场活动
西里乌斯登场活动期间，大家可通过多种途径解锁他！
1.全英雄获胜挑战
使用每位英雄都赢得一场对战，即可免费解锁西里乌斯！
你必须拥有全部99位英雄，才能参加此挑战。
活动期间，你还可以通过使用50位不同英雄赢得对战来赢取一个西里乌斯宝箱。
2.西里乌斯宝箱挑战
获取20个西里乌斯宝箱，即可完成活动并解锁西里乌斯。每个西里乌斯宝箱需要赢得2场对战。
每位玩家总共可获得40张门票，刚好相当于20个西里乌斯宝箱。
如果你通过使用50位不同英雄获胜，免费赢取了一个西里乌斯宝箱，则在本次挑战中最多可以输掉两场——这可能是我们推出的最艰巨挑战！
3.西里乌斯宝箱
活动期间，西里乌斯宝箱中也可能会开出西里乌斯。
这也是内容最丰厚的一次英雄宝箱！该宝箱中可能开出英雄（包含西里乌斯）、金币、战力能量、双倍经验加成、英雄券、随身妙具、星徽之力和极限充能。
每个宝箱中包含8项奖励！
极限充能
格鲁伯特：极限充能状态下，超级技能变为环绕格鲁伯特四周释放，所有被命中的敌人都会被恐惧！被恐惧的目标受到的任何伤害都会提升20%。
皮尔斯：超级技能会发射两波子弹，第二波造成的伤害降低。子弹可穿透英雄。
新增益挂饰
增益挂饰界面迎来新娃娃机，其中包含6位英雄新推出的增益挂饰！
黑鸦
[重做]随身妙具：疾速毒镖
使所有敌人身上黑鸦的毒药立即结算剩余伤害，并使黑鸦自身获得一个护盾，数值相当于造成伤害的150%。
增益挂饰效果：刷新毒药效果的持续时间。
[重做]随身妙具：减速催化剂
扔出一把忍镖，对命中的首个敌人造成伤害，并使其减速和中毒，持续一段时间。
增益挂饰效果：忍镖能弹向最近的敌人，造成相同效果。
星徽之力：虚弱缠身
黑鸦的毒药可以削弱敌人。在毒药效果持续期间，敌人造成的伤害将减少15%。
增益挂饰效果：每个受毒药影响的敌人都会使黑鸦的伤害提升5%。
星徽之力：暗影黑鸦
黑鸦的普通攻击和超级技能对生命值不高于50%的目标伤害+40%。
增益挂饰效果：黑鸦毒药效果的持续时间延长1秒。
极限充能
增益挂饰效果：极限充能状态下的普通攻击可穿透目标，并在抵达最远射程后返回，返回时的伤害降低20%。
比比
随身妙具：强效维生素
比比每秒为自己恢复1000生命值，持续4秒。
增益挂饰效果：立即充满比比的本垒打能量条，并且使她下一次普通攻击造成伤害的60%转换为治疗效果。
[重做]随身妙具：超粘泡泡糖
比比扔出一个泡泡糖，使其中的所有敌人减速20%。
增益挂饰效果：泡泡糖在地上的时间越久，减速效果就越强。
星徽之力：本垒打
本垒打能量条充满时，比比的移动速度提升12%。
增益挂饰效果：本垒打攻击造成的伤害提升20%。
星徽之力：战斗姿态
比比的本垒打能量条充满时，她受到的所有伤害降低20%。
增益挂饰效果：比比的超级技能命中敌方英雄时，可获得一个持续5秒的护盾。
极限充能
增益挂饰效果：比比处于极限充能状态时，普通攻击的挥棒准备时间会变得更短。
公牛
[重做]随身妙具：丁骨牛排 > 丁骨导弹
公牛朝目标发射子弹，可造成1600伤害，如果命中还可为自己恢复800生命值。
增益挂饰效果：子弹还会标记目标5秒，期间公牛对其造成伤害的50%将转换为治疗。
[重做]随身妙具：践踏重靴
公牛猛踏地面，使周围的敌人减速。如果有目标已经被减速，则会被击晕！
增益挂饰效果：成功击晕敌人后，公牛的移动速度提升30%，持续3秒。
星徽之力：狂牛暴怒
公牛生命值低于60%时，装弹速度加倍！
增益挂饰效果：此效果生效期间，击倒敌方英雄可以立刻完成超级技能充能。
星徽之力：钢筋铁骨
当生命值低于40%时，公牛会获得护盾，使自己受到的所有伤害降低30%。
增益挂饰效果：此效果生效期间，击倒敌方英雄可以使公牛免疫伤害，持续0.5秒。
极限充能
增益挂饰效果：公牛的普通攻击对远处敌人造成的伤害降低，但可以穿透所有敌人。
妮塔
随身妙具：熊之利爪
妮塔命令熊灵猛击地面，震晕范围内的敌人。
增益挂饰：熊灵下一次攻击的伤害提升50%。
随身妙具：人造皮毛
妮塔的熊灵在接下来3秒内受到的伤害降低35%。
增益挂饰效果：妮塔和熊灵进入持续0.5秒的无敌状态。
星徽之力：灵魂协同
熊灵每次击中敌人可为妮塔恢复1094生命值，妮塔每次击中敌人可为熊灵恢复1094生命值。
增益挂饰效果：此效果可为妮塔或熊灵提供过量治疗，最高2000生命值。
星徽之力：狂暴巨熊
熊灵的攻击速度变快，攻击间隔缩短60%。
增益挂饰效果：召唤熊灵后，妮塔的装弹速度提升25%，持续3秒。
极限充能
增益挂饰效果：极限充能期间，妮塔的攻击速度、宽度和射程提升。
里昂
[加强]随身妙具：镜像投射器 - 里昂制造一个自己的幻影来迷惑敌人。幻影攻击敌人时可造成少量伤害。
增益挂饰效果：幻影在场上时，里昂可通过再次使用此随身妙具来和幻影互换位置。
随身妙具：隐身棒棒糖 - 里昂制造一片隐身区域，可以隐藏友军的行踪。棒棒糖的生命值会随时间慢慢流失。
增益挂饰效果：里昂和队友处在隐身区域内时，可获得15%的移动速度加成！
星徽之力：隐遁疾行
超级技能生效期间，里昂的移动速度提升30%。
增益挂饰效果：从隐身中显形后的首次攻击伤害提升15%。
星徽之力：隐秘治愈
超级技能生效期间，里昂每秒恢复1440生命值。
增益挂饰效果：超级技能持续时间延长1秒。
极限充能
增益挂饰效果：无论距离远近，里昂的普通攻击都会至少造成75%伤害。
阿渤
随身妙具：超级图腾 - 阿渤放置一个图腾，使友军的超级技能充能速度提升50%。图腾的生命值会随时间慢慢流失。
增益挂饰效果：图腾的效果范围大幅增加。
[重做]随身妙具：地雷起爆器 - 阿渤向自己的地雷发射起爆器，落地时就会引爆地雷，起爆器会造成与地雷相同的伤害和效果。
增益挂饰效果：地雷引爆时爆炸范围会更大。
星徽之力：锐利鹰眼
阿渤的侦测距离提升150%，能更早发现躲藏在草丛中的敌人。
增益挂饰效果：阿渤在草丛中发动攻击时不会自动显形！
星徽之力：捕熊陷阱
阿渤扔出的爆炸陷阱不再击退敌人，而是会将敌人击晕2秒！
增益挂饰效果：陷阱的放置速度大幅提升。
极限充能
增益挂饰效果：阿渤的普通攻击增加第4发箭矢。所有箭矢的爆炸伤害范围扩大。
强化装备移除及补偿
下列强化装备将被移除，你可以通过收件箱领取全额金币花费作为补偿。
黑鸦 - 移除神话强化装备（剧毒）
公牛 - 移除强化装备（速充）
阿渤 - 移除强化装备（巧手）
妮塔 - 移除强化装备（训宠）
里昂 - 移除神话强化装备（浓雾）
乱斗主题季与皮肤
主题季：时之沙
黄沙陌客莉莉 | 乱斗金券 | 史诗
沙漠行者莉莉 | 乱斗金券（皮肤配色1） | 史诗
暗夜沙暴莉莉 | 乱斗金券（皮肤配色2） | 史诗
苏丹科迪琉斯 | 乱斗金券 | 史诗
烈焰苏丹科迪琉斯 | 乱斗金券（皮肤配色1） | 史诗
冰霜苏丹科迪琉斯 | 乱斗金券（皮肤配色2） | 史诗
法老亲卫比比 | 史诗 | 149宝石
幽魂瓮8比特 | 神话 | 199宝石
王朝法老道格 | 神话 | 199宝石
神灯拉里和劳里 | 传奇 | 299宝石
主题季：巨龙与仙子
花仙子邦妮 | 乱斗金券 | 史诗
暗黑花仙子邦妮 | 乱斗金券（皮肤配色1） | 史诗
光明花仙子邦妮 | 乱斗金券（皮肤配色2） | 史诗
绿龙格里夫 | 乱斗金券 | 史诗
贪婪绿龙格里夫 | 乱斗金券（皮肤配色1） | 史诗
守财绿龙格里夫 | 乱斗金券（皮肤配色2） | 史诗
花仙子蜜娜 | 史诗 | 149宝石
花仙子弗兰肯 | 神话 | 199宝石
熔火钢龙麦茜 | 神话 | 199宝石
幽影紫龙格罗姆 | 传奇 | 299宝石
其他皮肤
皇室战争桩 | 史诗 | 149宝石
伯特格鲁 | 神话 | 199宝石
气球玩偶麦乐迪 | 史诗 | 149宝石
布鲁斯妮塔 | 神话 | 199宝石
巅峰通行证皮肤
魔龙黑鸦 | 第一阶段
血裔魔龙黑鸦 | 极限充能1
千锻魔龙黑鸦 | 极限充能皮肤配色1
幽魂魔龙黑鸦 | 极限充能皮肤配色2
辉金/铂银
辉金皮尔斯
铂银皮尔斯
辉金格鲁伯特
铂银格鲁伯特
平衡性调整
载勇- 小幅加强
生命值从7000提升至7400。
小罗-小幅加强
生命值从6800提升至7000。
加强了超级技能的基础效果，冰冻区域冻住敌人所需的时间从8.3秒缩短为7.1秒。
冰冻槽改为在2.5秒后开始衰减（之前为2秒后开始衰减）。
兹奇-大幅加强
生命值从6000提升至6400。
装弹速度加快5%。
攻击动画加快，出手速度加快5%。
科莱特 - 小幅加强
普通攻击伤害从1000提升至1100。
普通攻击百分比伤害从37%提升至39%。
超级技能伤害从2000提升至2200。
超级技能百分比伤害从20%提升至22%。
珍妮特 - 小幅加强
子弹飞行速度提升4.2%。
随身妙具“超重低音”的冷却时间从20秒缩短为18秒。
萝拉 - 小幅加强
极限充能魅影分身的碰撞体积缩小。
普通魅影分身的生命值从4000提升至4400。
露米 - 小幅加强
生命值从5800提升至6200。
琪琪 -小幅加强
普通攻击现在更流畅、更跟手。
攻击时的速度加成效果更明显。
满级时超级技能的爆发伤害从每次3000降低至2600（也包含极限充能状态下的出现/返回伤害）。
可通过连招打出的伤害上限有所降低。
攻击频率提升效果从加快20%提升至加快30%。
巴兹 - 小幅加强
攻击散布范围缩小10%，在中近距离可更稳定地造成伤害。
普通和极限充能状态下的超级技能飞行速度提升3%。
最短击晕时间从0.5秒延长至0.6秒。
凯特 - 调整
在英雄身上时，投掷攻击散布范围小幅提升，更容易命中。
击晕时间从2秒缩短为1.5秒。
在英雄身上时，治疗效果持续时间从10秒缩短为8秒。
每秒治疗量从最大生命值的10%提升至15%。
极限充能期间，每秒治疗量从最大生命值的20%提升至25%。
切斯特 - 小幅加强
每发子弹伤害从1280提升至1340。
生命值从7400提升至7600。
邦妮 - 小幅加强
完成超级技能充能所需的命中次数从6发减少至5发（带有史诗装备时，则为从5发减少至4发）。
极限充能的充能速率提升，所需命中次数从12发减少至11发（带有强化装备时只需10发）。
莫提斯 - 小幅削弱
随身妙具“连击转轮”不再能穿过墙壁。
随身妙具“暗夜造物”不再为超级技能充能。
珀尔 - 小幅加强
攻击伤害从6x540提升至6x560（提升7%）。
超级技能和极限充能的充能速率保持不变。
拉里和劳里 - 小幅加强
极限充能的充能速率提升8%。
现在只需2.6次超级技能即可完成充能（之前需要2.8次）。
拉夫 - 大幅加强
星徽之力“战地晋升”的治疗量从每秒30生命值提升至40生命值。
随身妙具“可靠掩体”的沙袋生命值从拉夫最大生命值的35%提升至40%。
蜜娜 - 小幅削弱
风车回旋持续时间从2秒缩短为1.5秒。
梅格 - 小幅加强
随身妙具“工具箱”的效果范围从800提升至880。
星徽之力“防御力场”在机甲被毁、本体上场时的承伤护盾从25%提升至30%。
斯派克 - 小幅削弱
极限充能现在需使用超过3次超级技能才能完成充能。
随身妙具“尖刺针垫”的伤害现在与目标距离有关。近距离时，造成60%的伤害（11级时，每根尖刺会造成600伤害）。在最远距离时，每根尖刺仍为1000伤害。
随身妙具“生命之树”的冷却时间从18秒延长至20秒。
斯图 - 小幅加强
生命值从6800提升至7000。
星徽之力“燃料补给”的治疗量从每次使用超级技能恢复544生命值提升至560生命值。
弗兰肯 - 小幅削弱
生命值从14000降低至13600。
随身妙具“主动降噪耳机”不再为超级技能和极限充能提供充能，包括带有增益挂饰的版本。
星徽之力“坚韧皮肤”的减伤效果从15%降低至10%。
星徽之力“力量夺取”的伤害提升效果从25%降低至15%。
随身妙具“迷人魅力”的范围缩小8%。
艾魅 - 小幅削弱
普通攻击命中提供的超级技能充能减少。完成超级技能充能所需的命中次数从8次增加至10次。
随身妙具“好友卡”不再为超级技能和极限充能提供充能，包括带有增益挂饰的版本。
柯尔特 - 小幅削弱
随身妙具“快速装弹器”不再为超级技能和极限充能提供充能，包括带有增益挂饰的版本。
贝尔 - 小幅加强
超级技能的伤害从1000提升至1100。
生命值从5600提升至5800。
充满极限充能所需的攻击次数减少，相当于减少了一次普通攻击和一次超级技能攻击。
皮尔斯 - 小幅削弱
随身妙具“无底弹匣”的冷却时间从16秒延长至18秒。
超级技能的充能速率减慢10%，以配合最后一发子弹充能效果提升的改动。
克兰西 - 调整
第1阶段普通攻击的伤害从1200提升至1400。
第2阶段普通攻击的伤害从1400提升至1500。
第3阶段普通攻击的伤害仍是1600。
强化至第2阶段现在只需命中6发，不再是7发（如果装备了提供2个兵牌的星徽之力，则只需命中4发）。
超级技能的子弹总数从16减少至12，同时增加了近距离伤害降低机制：在最远距离时造成100%伤害，近距离时只造成50%伤害（例如：现在对金库的最大伤害为7000）。
罗莎 - 小幅加强
超级技能持续时间从3秒延长至4秒。
鳄梨 - 小幅削弱
随身妙具“冷血寻踪”的冷却时间从14秒延长至16秒。
瑞科- 小幅削弱
超级技能充能所需的普通攻击命中次数从12次提升至15次，以配合子弹飞行速度提升、更容易命中的改动。
仅限乱斗竞技场的相关调整
琪琪 - 大幅削弱
生命值加成从650降低至450。
伤害加成从4降低至3。
格鲁伯特 - 大幅削弱
生命值加成从450降低至400。
修复了双倍经验值的问题。
皮尔斯 - 大幅削弱
生命值加成从550降低至500。
伤害加成从5降低至4。
地图、游戏模式和活动循环调整
首领之战
**地下城首领之战：**推出独特的地下城首领，每个首领都是一场风格迥异的战斗与挑战。
首领格里夫 - 贪婪领主
通过高弹幕密度和范围控制来持续施压。
首领格罗姆 - 无情爆破者
投掷无限射程的炸弹，造成全图威胁。
需要持续走位和预判意识。
首领黑鸦 - 不断变强的魔龙
具有多个阶段的首领，每次击倒都会让他变得更强。
从敏捷的刺客变身为全面强大的魔龙形态。
首领麦茜 - 节奏掌控者
发射变速子弹来干扰玩家的各种操作时机。
走位有规律且反应迟钝？那就要吃点苦头了。
**愚人节特别首领：**愚人节专属首领，仅限一天。
首领妮塔加入竞技场……等等，怎么反过来了？！。
全新限时游戏模式
重装荒野决斗（带有强化道具的荒野决斗）
地图上的箱子变成了“神秘宝箱”。
每个宝箱都会掉落一个永久的强化道具（生命值、伤害、速度或护盾）。
有一定概率（默认40%）额外掉落一个消耗道具或可携带道具。
强化道具 - 永久加成，击倒时掉落（类似于能量块）。
伤害加成（+15%）
最大生命值加成（+15%）
速度加成（+10%）
护盾加成（承受伤害-10%）
消耗道具 - 临时加成
极限充能立即充满（回归加成）
速度和伤害饮料（回归加成）
可携带道具 - 可捡起并像攻击一样使用或投掷
保龄球
以直线投掷
摧毁墙壁
击退、击晕英雄并对其造成伤害
伤害宝箱
摧毁足够数量的墙壁后失效
手里剑
以直线投掷
命中时对英雄和宝箱造成伤害，携带时也能攻击。命中目标时失效。
可破坏草丛
车
英雄可以开车，跑得很快！
摧毁墙壁（车会受到伤害）。受到伤害时会爆炸。
开车撞到敌人和宝箱可造成伤害
炸弹
可丢过墙壁
约1.5秒后爆炸，造成范围伤害
爆炸会摧毁墙壁
驱逐魔影（3对3/5对5，武士出击改版）
地图上会出现黯影蜘蛛和玩家所用英雄的魔影。
击倒魔影和敌方英雄可掉落“月亮”，造型看起来像是西里乌斯的面具。率先捡起足够月亮（60个/100个）的队伍可获得对战胜利。
地图上还会出现巨型西里乌斯作为首领。
地图：
3对3
月幕庄园
银影马戏团
幻觉小巷
分身地带
5对5
魔影之网
大帐篷
伪装者之路
山寨嘉年华
寻宝竞赛（回归模式）
调整：2支队伍争夺平台时，倒计时会停止
随机事件
扬尘天气：每隔一定时间，地图上会卷起沙尘暴，遮蔽局部区域的视野。身处沙尘暴之外看不到沙尘暴内部，反之亦然！
缓慢子弹：每隔一定时间，整张地图都会进入减速状态，使弹道类攻击减速。
场景
移除：
糖果大战
达里尔的船
海怪水族馆
星妙大战
爱情沼泽
新增：
怪诞马戏团
疯狂老宅
金字塔冒险
摩登都会
乱斗丛林
废品回收场
地图
无改动
社区活动栏位
无改动
超级猪猪
无改动
排位赛
第1赛季
特选游戏模式：宝石争霸
地图1：乡趣游乐场
地图2：水晶街机厅
免费英雄轮换：
史诗：谢德
神话：史魁克
传奇：凯特
第2赛季
特选游戏模式：乱斗足球
地图1：盘旋而出
地图2：沙滩球场
免费英雄轮换：
史诗：拉里和劳里
神话：道格
传奇：科迪琉斯
BSC荒野乱斗全球锦标赛
BSC挑战将于2月27日至3月1日，以及3月27日至29日开启。
长期改动及游戏性优化
自由对战模式轮换栏位（栏位中的游戏模式会轮换，随机匹配玩家，无奖杯得失）。
可从排位赛星妙惊喜中开出电竞精英皮肤升级。柯尔特的电竞精英皮肤将在3月中旬加入奖励池！后续推出的电竞精英皮肤，将在相应巅峰通行证赛季结束8个月后加入奖励池。
巅峰通行证升级加速！通过胜场获得的巅峰通行证经验值从25提升至50，提升至新段位获得的巅峰通行证经验值从200提升至400。
不同的护盾有了不同的视觉效果：
白色护盾 - 免疫伤害（复活后）。
黄色护盾 - 代表伤害减免。
蓝紫色护盾 - 代表额外护盾值，且该护盾会随时间流失。
全球锦标赛通知位置移回主界面（指向排位赛）。
单人荒野决斗在断开连接后不会再获得奖杯；现在玩家在单人荒野决斗中挂机太久会断开连接。
格鲁伯特的名字改为格鲁伊。和阿萌成为好朋友之后，这个可爱的小老鼠给他取了个新昵称——格鲁伊！
本次更新期间，我们将对超级任务进行一项AB测试：
80%的玩家将按正常的月度规划收到超级任务。
20%的玩家将按周收到超级任务。
问题修复
修复了排位赛乱斗名片的显示问题（当前选择的英雄与排位赛实际选择的英雄不一致）。
即使在附近没有敌人的情况下，奥蒂斯随身妙具“伏地海星”留下的海星也会在5秒后消失。
弹道类攻击现在可脱离蜜娜随身妙具“风车回旋”的范围。
修复了少数在排位赛配置界面可能导致闪退的问题。
修复了史魁克的随身妙具减速效果叠加导致玩家无法动弹的问题。
修复了在极限充能状态下，山姆捡起碎骨指虎可能导致服务器报错的问题。
修复了8比特配备“充电桩”星徽之力时，伤害放大器外围视觉效果缺失的问题。
修复了部分玩家的商店特惠显示为灰色，无法购买的问题。