西里乌斯 - 超凡 - 控场

**天赋：**场上有魔影时，使用超级技能可以放置一个路径点，命令魔影向该位置前进，并随时准备发动攻击。

**普通攻击：**双重魔弹

西里乌斯变出两发魔弹，一发是可造成范围伤害的魔星炸弹，另一发则是造成单体伤害的黯影冲击。攻击每命中4次会提供1个英雄魔影。西里乌斯最多可同时存有3个英雄魔影。

**超级技能：**化虚为实

西里乌斯释放出储存的全部英雄魔影。魔影将继承原英雄的各项属性，如攻击和生命值。魔影可以按西里乌斯的指令行动！点击可命令魔影返回西里乌斯身边并跟随他，瞄准可命令魔影守卫指定区域。

**星徽之力：**黯影无踪

魔影的移动速度更快。

**星徽之力：**至暗魔星

魔弹每命中4次可生成的英雄魔影从1个提升至2个。

**随身妙具：**新星创生

西里乌斯变出一发魔弹，命中目标时可直接召唤出一个魔影，此外还会使目标减速一段时间。

**随身妙具：**如影随形

西里乌斯命令魔影返回他所在位置，并为魔影恢复一定百分比的生命值。

**极限充能：**魔焰滔天

极限充能期间召唤出的魔影具有更高伤害和生命值。

**头衔：**离群之星

娜吉亚 - 神话 - 火力手

**普通攻击：**毒蛇飞罐

娜吉亚扔出一个装着骇人“毒蛇”的罐子！罐子飞行过程中，可将毒蛇向任意方向释放。罐子可对目标造成伤害，毒蛇还可使目标中毒。蛇毒效果可以叠加，造成的伤害会随时间递增！

**超级技能：**群蛇出洞

娜吉亚放出3条毒蛇，它们会滑行一段距离，并使一定范围内的所有敌人都中毒。也可以将毒蛇装在罐子里，扔向目标区域！

**随身妙具：**毒性补给

重置当前所有生效的蛇毒效果持续时间。

**随身妙具：**藏身瓶罐

娜吉亚躲到一个大瓶子里，瓶子破碎时，她会现身击退附近所有敌人，并使他们中毒！

**星徽之力：**以毒生毒

受娜吉亚蛇毒影响的英雄被击倒时，倒下的位置会出现一条毒蛇。

**星徽之力：**巨人克星

蛇毒的伤害与目标英雄当前生命值成正比，目标生命值全满时会受到200额外伤害。