Skip to content
Supercell logo
Back to Brawl Stars News
2026年2月27日
Blog – Brawl Stars

2026年2月更新详情

⚠️ 维护后续调整 ⚠️

我们预期，更新后服务器需要一些时间才能稳定下来。接下来几天的安排如下：

2月25日星期三 - 各个英雄1000杯内的巅峰奖励将全部发放完毕（除去你已拥有的内容）。历史赛季巅峰数据将逐步更新完毕。上述内容将在更新上线后几天内逐步推进，因此可能需要几天时间才会显示出来。

2月26日星期四 - 西里乌斯宝箱活动，以及用99位英雄获胜的任务。#Brawlentines 乱斗情人节社区活动将延期一天。西里乌斯的约会结束日期及最终奖励发放将改为2月26日。

2月27日星期五 - 发放最后一个赛季荣誉宝箱，以及一个免费的究极荣誉宝箱！

巅峰

英雄奖杯数达到1000杯后，玩家即可达成其巅峰。继续使用此英雄获胜，将赢取巅峰奖杯，而非普通奖杯。达成巅峰可解锁各种新奖励及个性装扮，你可借此展示自己对特定英雄的高超技巧。所有巅峰进度都是永久性的，不再以赛季制进行重置。

巅峰之路

  • 此菜单可通过英雄详情界面进入。

  • 在冲击1000杯的过程中，玩家可赢取各种奖励。

  • 250杯：头像和喷漆

  • 500杯：表情

  • 750杯：29宝石价位的皮肤（如果没有合适的皮肤，则为1000闪闪币）

  • 1000杯：（旧版）金色英雄头衔（记录奖励转移）

  • 巅峰2：霓虹头像

  • 巅峰3：霓虹英雄头衔

  • 巅峰达成后不会掉回先前等级。

  • 巅峰奖杯也会计入荣誉之路（和现在1000杯以上的赛季奖杯机制类似）。

  • 巅峰奖杯也会计入赢取奖杯类任务。

如果玩家已经拥有了相应奖励，则达成这些里程碑时不会再获得额外奖励，只会记录为达成目标。

乱斗名片巅峰装扮

  • 乱斗名片的巅峰装扮对玩家账号上的所有英雄通用。

  • 上面显示的数字是你所有英雄的巅峰等级之和。

    • 每位英雄可达成多级巅峰，让巅峰等级总数变得更耀眼！

  • 你达成的巅峰越多，乱斗名片的视觉效果就越酷炫！本次更新中，将推出达成1级、25级和50级英雄巅峰的乱斗名片装扮。

玩家信息图鉴

  • 你的玩家信息界面将显示各英雄的巅峰达成情况。

  • 此外，玩家信息的首页还会显示所有英雄的巅峰等级总和。

排行榜

  • 排行榜也将配合巅峰系统更新，展示账号和单个英雄的排行榜。

    • 账号排行榜将统计总奖杯数+总巅峰奖杯数之和。

    • 单个英雄排行榜将统计总巅峰等级。

新版巅峰系统上线后，先前的“赛季巅峰”机制将下线，作为一项历史数据展示在玩家信息界面。

匹配机制调整

对战现在将根据MMR（匹配隐藏分）进行匹配，不再与奖杯数挂钩。

  • 巅峰0-1：0-999杯

    • 机器人对战：有

    • 迎难而上奖杯加成：有

    • 连胜奖杯x10：有

  • 巅峰1-2：1000-1999杯

    • 机器人对战：有

    • 迎难而上奖杯加成：有

    • 连胜奖杯x10：有

  • 巅峰2-3：2000-2999杯

    • 机器人对战：无

    • 迎难而上奖杯加成：无

    • 连胜奖杯x10：无

  • 巅峰3+：3000+杯

    • 机器人对战：无

    • 迎难而上奖杯加成：无

    • 连胜奖杯x10：无

  • 乱斗竞技场奖杯数计算方式也有所调整。

其他调整

  • 巅峰2以上的对战会有更严格的措施来防止故意送分/假赛行为。

  • 在巅峰2以上的对战中，玩家名会显示为“？”。

冲刺活动

我们带来了一系列与“甜蜜冲刺”类似的活动，涵盖奖杯、金币、战力能量、星妙惊喜和混沌惊喜！

活动详情

  • 在游戏模式界面开启冲刺后，玩家可在限定时间内赢取额外奖励。每次对战获胜都可赢得额外奖励，奖励的具体内容与冲刺活动类型相对应。

新英雄

西里乌斯 - 超凡 - 控场

  • **天赋：**场上有魔影时，使用超级技能可以放置一个路径点，命令魔影向该位置前进，并随时准备发动攻击。

  • **普通攻击：**双重魔弹

西里乌斯变出两发魔弹，一发是可造成范围伤害的魔星炸弹，另一发则是造成单体伤害的黯影冲击。攻击每命中4次会提供1个英雄魔影。西里乌斯最多可同时存有3个英雄魔影。

  • **超级技能：**化虚为实

西里乌斯释放出储存的全部英雄魔影。魔影将继承原英雄的各项属性，如攻击和生命值。魔影可以按西里乌斯的指令行动！点击可命令魔影返回西里乌斯身边并跟随他，瞄准可命令魔影守卫指定区域。

  • **星徽之力：**黯影无踪

魔影的移动速度更快。

  • **星徽之力：**至暗魔星

魔弹每命中4次可生成的英雄魔影从1个提升至2个。

  • **随身妙具：**新星创生

西里乌斯变出一发魔弹，命中目标时可直接召唤出一个魔影，此外还会使目标减速一段时间。

  • **随身妙具：**如影随形

西里乌斯命令魔影返回他所在位置，并为魔影恢复一定百分比的生命值。

  • **极限充能：**魔焰滔天

极限充能期间召唤出的魔影具有更高伤害和生命值。

  • **头衔：**离群之星

娜吉亚 - 神话 - 火力手

  • **普通攻击：**毒蛇飞罐

娜吉亚扔出一个装着骇人“毒蛇”的罐子！罐子飞行过程中，可将毒蛇向任意方向释放。罐子可对目标造成伤害，毒蛇还可使目标中毒。蛇毒效果可以叠加，造成的伤害会随时间递增！

  • **超级技能：**群蛇出洞

娜吉亚放出3条毒蛇，它们会滑行一段距离，并使一定范围内的所有敌人都中毒。也可以将毒蛇装在罐子里，扔向目标区域！

  • **随身妙具：**毒性补给

重置当前所有生效的蛇毒效果持续时间。

  • **随身妙具：**藏身瓶罐

娜吉亚躲到一个大瓶子里，瓶子破碎时，她会现身击退附近所有敌人，并使他们中毒！

  • **星徽之力：**以毒生毒

受娜吉亚蛇毒影响的英雄被击倒时，倒下的位置会出现一条毒蛇。

  • **星徽之力：**巨人克星

蛇毒的伤害与目标英雄当前生命值成正比，目标生命值全满时会受到200额外伤害。

  • 极限充能：暂无

  • 头衔：见血封喉

西里乌斯登场活动

西里乌斯登场活动期间，大家可通过多种途径解锁他！

1.全英雄获胜挑战

  • 使用每位英雄都赢得一场对战，即可免费解锁西里乌斯！

  • 你必须拥有全部99位英雄，才能参加此挑战。

  • 活动期间，你还可以通过使用50位不同英雄赢得对战来赢取一个西里乌斯宝箱

2.西里乌斯宝箱挑战

  • 获取20个西里乌斯宝箱，即可完成活动并解锁西里乌斯。每个西里乌斯宝箱需要赢得2场对战。

  • 每位玩家总共可获得40张门票，刚好相当于20个西里乌斯宝箱。

  • 如果你通过使用50位不同英雄获胜，免费赢取了一个西里乌斯宝箱，则在本次挑战中最多可以输掉两场——这可能是我们推出的最艰巨挑战！

3.西里乌斯宝箱

  • 活动期间，西里乌斯宝箱中也可能会开出西里乌斯。

  • 这也是内容最丰厚的一次英雄宝箱！该宝箱中可能开出英雄（包含西里乌斯）、金币、战力能量、双倍经验加成、英雄券、随身妙具、星徽之力和极限充能。

  • 每个宝箱中包含8项奖励！

极限充能

  • 格鲁伯特：极限充能状态下，超级技能变为环绕格鲁伯特四周释放，所有被命中的敌人都会被恐惧！被恐惧的目标受到的任何伤害都会提升20%。

  • 皮尔斯：超级技能会发射两波子弹，第二波造成的伤害降低。子弹可穿透英雄。

新增益挂饰

增益挂饰界面迎来新娃娃机，其中包含6位英雄新推出的增益挂饰！

黑鸦

  • [重做]随身妙具：疾速毒镖

使所有敌人身上黑鸦的毒药立即结算剩余伤害，并使黑鸦自身获得一个护盾，数值相当于造成伤害的150%。

  • 增益挂饰效果：刷新毒药效果的持续时间。

  • [重做]随身妙具：减速催化剂

扔出一把忍镖，对命中的首个敌人造成伤害，并使其减速和中毒，持续一段时间。

  • 增益挂饰效果：忍镖能弹向最近的敌人，造成相同效果。

  • 星徽之力：虚弱缠身

黑鸦的毒药可以削弱敌人。在毒药效果持续期间，敌人造成的伤害将减少15%。

  • 增益挂饰效果：每个受毒药影响的敌人都会使黑鸦的伤害提升5%。

  • 星徽之力：暗影黑鸦

黑鸦的普通攻击和超级技能对生命值不高于50%的目标伤害+40%。

  • 增益挂饰效果：黑鸦毒药效果的持续时间延长1秒。

  • 极限充能

    • 增益挂饰效果：极限充能状态下的普通攻击可穿透目标，并在抵达最远射程后返回，返回时的伤害降低20%。

比比

  • 随身妙具：强效维生素

比比每秒为自己恢复1000生命值，持续4秒。

  • 增益挂饰效果：立即充满比比的本垒打能量条，并且使她下一次普通攻击造成伤害的60%转换为治疗效果。

  • [重做]随身妙具：超粘泡泡糖

比比扔出一个泡泡糖，使其中的所有敌人减速20%。

  • 增益挂饰效果：泡泡糖在地上的时间越久，减速效果就越强。

  • 星徽之力：本垒打

本垒打能量条充满时，比比的移动速度提升12%。

  • 增益挂饰效果：本垒打攻击造成的伤害提升20%。

  • 星徽之力：战斗姿态

比比的本垒打能量条充满时，她受到的所有伤害降低20%。

  • 增益挂饰效果：比比的超级技能命中敌方英雄时，可获得一个持续5秒的护盾。

  • 极限充能

    • 增益挂饰效果：比比处于极限充能状态时，普通攻击的挥棒准备时间会变得更短。

公牛

  • [重做]随身妙具：丁骨牛排 > 丁骨导弹

公牛朝目标发射子弹，可造成1600伤害，如果命中还可为自己恢复800生命值。

  • 增益挂饰效果：子弹还会标记目标5秒，期间公牛对其造成伤害的50%将转换为治疗。

  • [重做]随身妙具：践踏重靴

公牛猛踏地面，使周围的敌人减速。如果有目标已经被减速，则会被击晕！

  • 增益挂饰效果：成功击晕敌人后，公牛的移动速度提升30%，持续3秒。

  • 星徽之力：狂牛暴怒

公牛生命值低于60%时，装弹速度加倍！

  • 增益挂饰效果：此效果生效期间，击倒敌方英雄可以立刻完成超级技能充能。

  • 星徽之力：钢筋铁骨

当生命值低于40%时，公牛会获得护盾，使自己受到的所有伤害降低30%。

  • 增益挂饰效果：此效果生效期间，击倒敌方英雄可以使公牛免疫伤害，持续0.5秒。

  • 极限充能

    • 增益挂饰效果：公牛的普通攻击对远处敌人造成的伤害降低，但可以穿透所有敌人。

妮塔

  • 随身妙具：熊之利爪

妮塔命令熊灵猛击地面，震晕范围内的敌人。

  • 增益挂饰：熊灵下一次攻击的伤害提升50%。

  • 随身妙具：人造皮毛

妮塔的熊灵在接下来3秒内受到的伤害降低35%。

  • 增益挂饰效果：妮塔和熊灵进入持续0.5秒的无敌状态。

  • 星徽之力：灵魂协同

熊灵每次击中敌人可为妮塔恢复1094生命值，妮塔每次击中敌人可为熊灵恢复1094生命值。

  • 增益挂饰效果：此效果可为妮塔或熊灵提供过量治疗，最高2000生命值。

  • 星徽之力：狂暴巨熊

熊灵的攻击速度变快，攻击间隔缩短60%。

  • 增益挂饰效果：召唤熊灵后，妮塔的装弹速度提升25%，持续3秒。

  • 极限充能

    • 增益挂饰效果：极限充能期间，妮塔的攻击速度、宽度和射程提升。

里昂

  • [加强]随身妙具：镜像投射器 - 里昂制造一个自己的幻影来迷惑敌人。幻影攻击敌人时可造成少量伤害。

    • 增益挂饰效果：幻影在场上时，里昂可通过再次使用此随身妙具来和幻影互换位置。

  • 随身妙具：隐身棒棒糖 - 里昂制造一片隐身区域，可以隐藏友军的行踪。棒棒糖的生命值会随时间慢慢流失。

    • 增益挂饰效果：里昂和队友处在隐身区域内时，可获得15%的移动速度加成！

  • 星徽之力：隐遁疾行

超级技能生效期间，里昂的移动速度提升30%。

  • 增益挂饰效果：从隐身中显形后的首次攻击伤害提升15%。

  • 星徽之力：隐秘治愈

超级技能生效期间，里昂每秒恢复1440生命值。

  • 增益挂饰效果：超级技能持续时间延长1秒。

  • 极限充能

    • 增益挂饰效果：无论距离远近，里昂的普通攻击都会至少造成75%伤害。

阿渤

  • 随身妙具：超级图腾 - 阿渤放置一个图腾，使友军的超级技能充能速度提升50%。图腾的生命值会随时间慢慢流失。

    • 增益挂饰效果：图腾的效果范围大幅增加。

  • [重做]随身妙具：地雷起爆器 - 阿渤向自己的地雷发射起爆器，落地时就会引爆地雷，起爆器会造成与地雷相同的伤害和效果。

    • 增益挂饰效果：地雷引爆时爆炸范围会更大。

  • 星徽之力：锐利鹰眼

阿渤的侦测距离提升150%，能更早发现躲藏在草丛中的敌人。

  • 增益挂饰效果：阿渤在草丛中发动攻击时不会自动显形！

  • 星徽之力：捕熊陷阱

阿渤扔出的爆炸陷阱不再击退敌人，而是会将敌人击晕2秒！

  • 增益挂饰效果：陷阱的放置速度大幅提升。

  • 极限充能

    • 增益挂饰效果：阿渤的普通攻击增加第4发箭矢。所有箭矢的爆炸伤害范围扩大。

强化装备移除及补偿

下列强化装备将被移除，你可以通过收件箱领取全额金币花费作为补偿。

  • 黑鸦 - 移除神话强化装备（剧毒）

  • 公牛 - 移除强化装备（速充）

  • 阿渤 - 移除强化装备（巧手）

  • 妮塔 - 移除强化装备（训宠）

  • 里昂 - 移除神话强化装备（浓雾）

乱斗主题季与皮肤

主题季：时之沙

  • 黄沙陌客莉莉 | 乱斗金券 | 史诗

    • 沙漠行者莉莉 | 乱斗金券（皮肤配色1） | 史诗

    • 暗夜沙暴莉莉 | 乱斗金券（皮肤配色2） | 史诗

  • 苏丹科迪琉斯 | 乱斗金券 | 史诗

    • 烈焰苏丹科迪琉斯 | 乱斗金券（皮肤配色1） | 史诗

    • 冰霜苏丹科迪琉斯 | 乱斗金券（皮肤配色2） | 史诗

  • 法老亲卫比比 | 史诗 | 149宝石

  • 幽魂瓮8比特 | 神话 | 199宝石

  • 王朝法老道格 | 神话 | 199宝石

  • 神灯拉里和劳里 | 传奇 | 299宝石

主题季：巨龙与仙子

  • 花仙子邦妮 | 乱斗金券 | 史诗

    • 暗黑花仙子邦妮 | 乱斗金券（皮肤配色1） | 史诗

    • 光明花仙子邦妮 | 乱斗金券（皮肤配色2） | 史诗

  • 绿龙格里夫 | 乱斗金券 | 史诗

    • 贪婪绿龙格里夫 | 乱斗金券（皮肤配色1） | 史诗

    • 守财绿龙格里夫 | 乱斗金券（皮肤配色2） | 史诗

  • 花仙子蜜娜 | 史诗 | 149宝石

  • 花仙子弗兰肯 | 神话 | 199宝石

  • 熔火钢龙麦茜 | 神话 | 199宝石

  • 幽影紫龙格罗姆 | 传奇 | 299宝石

其他皮肤

  • 皇室战争桩 | 史诗 | 149宝石

  • 伯特格鲁 | 神话 | 199宝石

  • 气球玩偶麦乐迪 | 史诗 | 149宝石

  • 布鲁斯妮塔 | 神话 | 199宝石

巅峰通行证皮肤

  • 魔龙黑鸦 | 第一阶段

  • 血裔魔龙黑鸦 | 极限充能1

  • 千锻魔龙黑鸦 | 极限充能皮肤配色1

  • 幽魂魔龙黑鸦 | 极限充能皮肤配色2

辉金/铂银

  • 辉金皮尔斯

  • 铂银皮尔斯

  • 辉金格鲁伯特

  • 铂银格鲁伯特

平衡性调整

载勇- 小幅加强

  • 生命值从7000提升至7400。

小罗-小幅加强

  • 生命值从6800提升至7000。

  • 加强了超级技能的基础效果，冰冻区域冻住敌人所需的时间从8.3秒缩短为7.1秒。

  • 冰冻槽改为在2.5秒后开始衰减（之前为2秒后开始衰减）。

兹奇-大幅加强

  • 生命值从6000提升至6400。

  • 装弹速度加快5%。

  • 攻击动画加快，出手速度加快5%。

科莱特 - 小幅加强

  • 普通攻击伤害从1000提升至1100。

  • 普通攻击百分比伤害从37%提升至39%。

  • 超级技能伤害从2000提升至2200。

  • 超级技能百分比伤害从20%提升至22%。

珍妮特 - 小幅加强

  • 子弹飞行速度提升4.2%。

  • 随身妙具“超重低音”的冷却时间从20秒缩短为18秒。

萝拉 - 小幅加强

  • 极限充能魅影分身的碰撞体积缩小。

  • 普通魅影分身的生命值从4000提升至4400。

露米 - 小幅加强

  • 生命值从5800提升至6200。

琪琪 -小幅加强

  • 普通攻击现在更流畅、更跟手。

  • 攻击时的速度加成效果更明显。

  • 满级时超级技能的爆发伤害从每次3000降低至2600（也包含极限充能状态下的出现/返回伤害）。

  • 可通过连招打出的伤害上限有所降低。

  • 攻击频率提升效果从加快20%提升至加快30%。

巴兹 - 小幅加强

  • 攻击散布范围缩小10%，在中近距离可更稳定地造成伤害。

  • 普通和极限充能状态下的超级技能飞行速度提升3%。

  • 最短击晕时间从0.5秒延长至0.6秒。

凯特 - 调整

  • 在英雄身上时，投掷攻击散布范围小幅提升，更容易命中。

  • 击晕时间从2秒缩短为1.5秒。

  • 在英雄身上时，治疗效果持续时间从10秒缩短为8秒。

  • 每秒治疗量从最大生命值的10%提升至15%。

  • 极限充能期间，每秒治疗量从最大生命值的20%提升至25%。

切斯特 - 小幅加强

  • 每发子弹伤害从1280提升至1340。

  • 生命值从7400提升至7600。

邦妮 - 小幅加强

  • 完成超级技能充能所需的命中次数从6发减少至5发（带有史诗装备时，则为从5发减少至4发）。

  • 极限充能的充能速率提升，所需命中次数从12发减少至11发（带有强化装备时只需10发）。

莫提斯 - 小幅削弱

  • 随身妙具“连击转轮”不再能穿过墙壁。

  • 随身妙具“暗夜造物”不再为超级技能充能。

珀尔 - 小幅加强

  • 攻击伤害从6x540提升至6x560（提升7%）。

  • 超级技能和极限充能的充能速率保持不变。

拉里和劳里 - 小幅加强

  • 极限充能的充能速率提升8%。

  • 现在只需2.6次超级技能即可完成充能（之前需要2.8次）。

拉夫 - 大幅加强

  • 星徽之力“战地晋升”的治疗量从每秒30生命值提升至40生命值。

  • 随身妙具“可靠掩体”的沙袋生命值从拉夫最大生命值的35%提升至40%。

蜜娜 - 小幅削弱

  • 风车回旋持续时间从2秒缩短为1.5秒。

梅格 - 小幅加强

  • 随身妙具“工具箱”的效果范围从800提升至880。

  • 星徽之力“防御力场”在机甲被毁、本体上场时的承伤护盾从25%提升至30%。

斯派克 - 小幅削弱

  • 极限充能现在需使用超过3次超级技能才能完成充能。

  • 随身妙具“尖刺针垫”的伤害现在与目标距离有关。近距离时，造成60%的伤害（11级时，每根尖刺会造成600伤害）。在最远距离时，每根尖刺仍为1000伤害。

  • 随身妙具“生命之树”的冷却时间从18秒延长至20秒。

斯图 - 小幅加强

  • 生命值从6800提升至7000。

  • 星徽之力“燃料补给”的治疗量从每次使用超级技能恢复544生命值提升至560生命值。

弗兰肯 - 小幅削弱

  • 生命值从14000降低至13600。

  • 随身妙具“主动降噪耳机”不再为超级技能和极限充能提供充能，包括带有增益挂饰的版本。

  • 星徽之力“坚韧皮肤”的减伤效果从15%降低至10%。

  • 星徽之力“力量夺取”的伤害提升效果从25%降低至15%。

  • 随身妙具“迷人魅力”的范围缩小8%。

艾魅 - 小幅削弱

  • 普通攻击命中提供的超级技能充能减少。完成超级技能充能所需的命中次数从8次增加至10次。

  • 随身妙具“好友卡”不再为超级技能和极限充能提供充能，包括带有增益挂饰的版本。

柯尔特 - 小幅削弱

  • 随身妙具“快速装弹器”不再为超级技能和极限充能提供充能，包括带有增益挂饰的版本。

贝尔 - 小幅加强

  • 超级技能的伤害从1000提升至1100。

  • 生命值从5600提升至5800。

  • 充满极限充能所需的攻击次数减少，相当于减少了一次普通攻击和一次超级技能攻击。

皮尔斯 - 小幅削弱

  • 随身妙具“无底弹匣”的冷却时间从16秒延长至18秒。

  • 超级技能的充能速率减慢10%，以配合最后一发子弹充能效果提升的改动。

克兰西 - 调整

  • 第1阶段普通攻击的伤害从1200提升至1400。

  • 第2阶段普通攻击的伤害从1400提升至1500。

  • 第3阶段普通攻击的伤害仍是1600。

  • 强化至第2阶段现在只需命中6发，不再是7发（如果装备了提供2个兵牌的星徽之力，则只需命中4发）。

  • 超级技能的子弹总数从16减少至12，同时增加了近距离伤害降低机制：在最远距离时造成100%伤害，近距离时只造成50%伤害（例如：现在对金库的最大伤害为7000）。

罗莎 - 小幅加强

  • 超级技能持续时间从3秒延长至4秒。

鳄梨 - 小幅削弱

  • 随身妙具“冷血寻踪”的冷却时间从14秒延长至16秒。

瑞科- 小幅削弱

  • 超级技能充能所需的普通攻击命中次数从12次提升至15次，以配合子弹飞行速度提升、更容易命中的改动。

仅限乱斗竞技场的相关调整

琪琪 - 大幅削弱

  • 生命值加成从650降低至450。

  • 伤害加成从4降低至3。

格鲁伯特 - 大幅削弱

  • 生命值加成从450降低至400。

  • 修复了双倍经验值的问题。


皮尔斯 - 大幅削弱

  • 生命值加成从550降低至500。

  • 伤害加成从5降低至4。

地图、游戏模式和活动循环调整

首领之战

**地下城首领之战：**推出独特的地下城首领，每个首领都是一场风格迥异的战斗与挑战。

  • 首领格里夫 - 贪婪领主

  • 通过高弹幕密度和范围控制来持续施压。

  • 首领格罗姆 - 无情爆破者

  • 投掷无限射程的炸弹，造成全图威胁。

  • 需要持续走位和预判意识。

  • 首领黑鸦 - 不断变强的魔龙

    • 具有多个阶段的首领，每次击倒都会让他变得更强。

    • 从敏捷的刺客变身为全面强大的魔龙形态。

  • 首领麦茜 - 节奏掌控者

  • 发射变速子弹来干扰玩家的各种操作时机。

  • 走位有规律且反应迟钝？那就要吃点苦头了。

  • **愚人节特别首领：**愚人节专属首领，仅限一天。

  • 首领妮塔加入竞技场……等等，怎么反过来了？！。

全新限时游戏模式

重装荒野决斗（带有强化道具的荒野决斗）

  • 地图上的箱子变成了“神秘宝箱”。

  • 每个宝箱都会掉落一个永久的强化道具（生命值、伤害、速度或护盾）。

  • 有一定概率（默认40%）额外掉落一个消耗道具或可携带道具。

  • 强化道具 - 永久加成，击倒时掉落（类似于能量块）。

    • 伤害加成（+15%）

    • 最大生命值加成（+15%）

    • 速度加成（+10%）

    • 护盾加成（承受伤害-10%）

  • 消耗道具 - 临时加成

    • 极限充能立即充满（回归加成）

    • 速度和伤害饮料（回归加成）

  • 可携带道具 - 可捡起并像攻击一样使用或投掷

    • 保龄球

      • 以直线投掷

      • 摧毁墙壁

      • 击退、击晕英雄并对其造成伤害

      • 伤害宝箱

      • 摧毁足够数量的墙壁后失效

    • 手里剑

      • 以直线投掷

      • 命中时对英雄和宝箱造成伤害，携带时也能攻击。命中目标时失效。

      • 可破坏草丛

      • 英雄可以开车，跑得很快！

      • 摧毁墙壁（车会受到伤害）。受到伤害时会爆炸。

      • 开车撞到敌人和宝箱可造成伤害

    • 炸弹

      • 可丢过墙壁

      • 约1.5秒后爆炸，造成范围伤害

      • 爆炸会摧毁墙壁

驱逐魔影（3对3/5对5，武士出击改版）

  • 地图上会出现黯影蜘蛛和玩家所用英雄的魔影。

  • 击倒魔影和敌方英雄可掉落“月亮”，造型看起来像是西里乌斯的面具。率先捡起足够月亮（60个/100个）的队伍可获得对战胜利。

  • 地图上还会出现巨型西里乌斯作为首领。

  • 地图：

    • 3对3

      • 月幕庄园

      • 银影马戏团

      • 幻觉小巷

      • 分身地带

    • 5对5

      • 魔影之网

      • 大帐篷

      • 伪装者之路

      • 山寨嘉年华

  • 寻宝竞赛（回归模式）

    • 调整：2支队伍争夺平台时，倒计时会停止

  • 随机事件

    • 扬尘天气：每隔一定时间，地图上会卷起沙尘暴，遮蔽局部区域的视野。身处沙尘暴之外看不到沙尘暴内部，反之亦然！

    • 缓慢子弹：每隔一定时间，整张地图都会进入减速状态，使弹道类攻击减速。

场景

  • 移除：

    • 糖果大战

    • 达里尔的船

    • 海怪水族馆

    • 星妙大战

    • 爱情沼泽

  • 新增：

    • 怪诞马戏团

    • 疯狂老宅

    • 金字塔冒险

    • 摩登都会

    • 乱斗丛林

    • 废品回收场

地图

  • 无改动

社区活动栏位

  • 无改动

超级猪猪

  • 无改动

排位赛

第1赛季

  • 特选游戏模式：宝石争霸

    • 地图1：乡趣游乐场

    • 地图2：水晶街机厅

  • 免费英雄轮换：

    • 史诗：谢德

    • 神话：史魁克

    • 传奇：凯特

第2赛季

  • 特选游戏模式：乱斗足球

    • 地图1：盘旋而出

    • 地图2：沙滩球场

  • 免费英雄轮换：

    • 史诗：拉里和劳里

    • 神话：道格

    • 传奇：科迪琉斯

BSC荒野乱斗全球锦标赛

  • BSC挑战将于2月27日至3月1日，以及3月27日至29日开启。

长期改动及游戏性优化

  • 自由对战模式轮换栏位（栏位中的游戏模式会轮换，随机匹配玩家，无奖杯得失）。

  • 可从排位赛星妙惊喜中开出电竞精英皮肤升级。柯尔特的电竞精英皮肤将在3月中旬加入奖励池！后续推出的电竞精英皮肤，将在相应巅峰通行证赛季结束8个月后加入奖励池。

  • 巅峰通行证升级加速！通过胜场获得的巅峰通行证经验值从25提升至50，提升至新段位获得的巅峰通行证经验值从200提升至400。

不同的护盾有了不同的视觉效果：

  • 白色护盾 - 免疫伤害（复活后）。

  • 黄色护盾 - 代表伤害减免。

  • 蓝紫色护盾 - 代表额外护盾值，且该护盾会随时间流失。

  • 全球锦标赛通知位置移回主界面（指向排位赛）。

  • 单人荒野决斗在断开连接后不会再获得奖杯；现在玩家在单人荒野决斗中挂机太久会断开连接。

  • 格鲁伯特的名字改为格鲁伊。和阿萌成为好朋友之后，这个可爱的小老鼠给他取了个新昵称——格鲁伊！

  • 本次更新期间，我们将对超级任务进行一项AB测试：

    • 80%的玩家将按正常的月度规划收到超级任务。

    • 20%的玩家将按周收到超级任务。

问题修复

  • 修复了排位赛乱斗名片的显示问题（当前选择的英雄与排位赛实际选择的英雄不一致）。

  • 即使在附近没有敌人的情况下，奥蒂斯随身妙具“伏地海星”留下的海星也会在5秒后消失。

  • 弹道类攻击现在可脱离蜜娜随身妙具“风车回旋”的范围。

  • 修复了少数在排位赛配置界面可能导致闪退的问题。

  • 修复了史魁克的随身妙具减速效果叠加导致玩家无法动弹的问题。

  • 修复了在极限充能状态下，山姆捡起碎骨指虎可能导致服务器报错的问题。

  • 修复了8比特配备“充电桩”星徽之力时，伤害放大器外围视觉效果缺失的问题。

  • 修复了部分玩家的商店特惠显示为灰色，无法购买的问题。