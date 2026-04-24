加强

露米

普通攻击的子弹飞行速度从3200提升至3500。

基础生命值从3100提升至3500。

露米在最近几个月的表现一直不太理想，甚至可以说是“很弱”。因此，我们希望让她有更多机会展示其技能组的优点，能更快发挥出随身妙具的战术价值与控场效果。此外，也希望她在对线换血时能有更高的容错率。

萝拉

超级技能制造出的魅影分身离萝拉较近时，伤害降低的幅度从50%调整为35%。

萝拉的整体表现处于中下游水平，我们需要给她一些关爱，提升她的竞争力。我们希望通过这次调整，让她使用魅影分身控场压制时更具威慑力，同时也让这个技能的容错率更高一些。

阿方

基础生命值从4500提升至4800。

阿方目前的表现有点过于两极分化——要么超强，要么超弱。这次调整是为了让阿方在激进前压时更安全一些，并且有能力压制更多英雄，即使换血也能占据优势。

瑟奇

超级技能命中后提供的充能从70提升至75。

瑟奇目前的情况比较健康，只需要稍微加强一些来加快他的节奏、增强存在感。这次改动能让瑟奇玩家使用超级技能进攻时，技能循环变得更简单。

麦茜

星徽之力“精确打击”的伤害加成从20%提升至25%。

目前射手定位的英雄竞争相当激烈，而在他们当中，麦茜就显得有点弱势了。提升了最大射程伤害后，她应该能赶上其他热门英雄，获得更多登场的机会。

德拉科

超级技能的减伤效果从15%提升至20%。

超级技能的移动速度加成从15%提升至20%。

在到处都是坦克的版本中，德拉科确实不太能扛，进攻威胁也不够，这导致他的竞争力略显不足。通过这次调整，他将重新拥有开启超级技能后的强大控场和前压能力。

载勇

随身妙具“慢歌金曲”的冷却时间从15秒缩短为12秒。

载勇的整体表现还算不错，但他的两个随身妙具在多数情景下都强弱分明。我们希望平衡这两者的竞争力，让它们都有一定使用价值。

达里尔

超级技能的伤害从400提升至660。

达里尔在特定条件下的表现相当亮眼，但他的功能性和进攻性也需要一些加强，这样才能和当前版本中的强势坦克英雄竞争。

琪琪

普通攻击提供的移动速度加成从30%提升至35%。

普通攻击的最大弹药量从8提升至10。

琪琪要完成躲避攻击、追击敌方英雄的任务，还需要变得更灵活一些。本次调整的目标是，让琪琪能更频繁地利用普通攻击来机动，以及更有效地应对生命值较高的英雄。

格鲁伊

普通攻击射程从20提升至22。

上一轮调整对格鲁伊的削弱有些过度，使他只有在小部分情况下，才能很好地履行治疗的职责。将之前的削弱回调一半后，他应该能具备一定的影响力，但不会制霸所有地图。

削弱

娜吉亚

只点击一次普通攻击时，娜吉亚第二段攻击自动释放的毒蛇不再自动瞄准敌方英雄。但在恰当时机手动点击来触发第二段攻击时，仍然可自动瞄准距离最近的英雄。

超级技能和星徽之力释放的毒蛇基础生命值均从1600降低至1200。

超级技能和星徽之力释放的毒蛇被消灭后不再爆炸，只会在命中敌方英雄时爆炸。

娜吉亚的普通攻击容错率极高，而且在获取信息和探测草丛方面的作用过于强大。此外，她的毒蛇让许多英雄都感到很棘手——远程英雄需要消耗多发弹药才能将其消灭，而近战英雄由于无法安全地清理它们，几乎没有任何反制手段。通过这些调整，近战英雄面对娜吉亚时应该更有把握，也有更多机会偷袭她。

里昂

问题修复：星徽之力“隐遁疾行”和随身妙具“隐身棒棒糖”的移动速度加成不再叠加。

基础生命值从3600降低至3300。

里昂一直都是表现最出色的英雄之一，他不仅是可靠稳定的输出，还能通过随身妙具为队伍提供强大的增益效果。随着最近的问题修复以及基础生命值的降低，他的定位将更贴近于脆皮突袭者，需要依靠出色的走位才能完全发挥其技能组的威力。

兹奇

普通攻击的子弹延迟从700提升至750。

超级技能的充能速率从85降低至80。

随身妙具“电光四射”的冷却时间从13秒延长至17秒。

兹奇能在最近版本中迅速跻身强力英雄行列，主要归功于他普通攻击极高的稳定性，这使他成为一名压制力极强的控场英雄。我们不想将他的普通攻击延迟完全回调至加强前的状态，但还是希望略微延长该时间，让对手更容易躲避他的攻击。此外，他的随身妙具“电光四射”能带来极大的压制力，需要略微延长其冷却时间来平衡技能的强度。

格罗姆

普通攻击的伤害从1140降低至1040。

星徽之力“X因素”提供的伤害加成从30%提升至35%。

长期以来，格罗姆一直让技术普通的玩家头疼不已，但近期他在高端局的使用率和胜率却不断提升——在传奇III及以上段位的排位赛中，他的胜率甚至已经跻身前15名。这些调整旨在保留格罗姆的绝大部分强度，同时提高造成伤害的操作门槛，希望借此缓解他对普通玩家的压制力，同时也为高端局玩家提供展示技巧的空间。

莫提斯

星徽之力“蝮蛇出洞”的突击减伤效果从40%降低至35%。

莫提斯不仅是当前版本的大热门，而且一直保持着极高的胜率。调整后，他在远距离突击时的风险会变高，使玩家在寻找切入时机时变得更加谨慎。

皮尔斯

超级技能的伤害从1600降低至1400。

星徽之力“水流阻力”的减速效果从30%降低至25%。

我们终于找到了皮尔斯的调整方向！皮尔斯的极限充能上线后，他的超级技能过于强势，同时“水流阻力”这一星徽之力也给他带来了压倒性优势。这些调整将适当削弱他的强度，同时为其核心技能组保留足够的实力。

克兰西

普通攻击的射程从25降低至23。

在上一轮调整中，他被加强到可以横行霸道的程度。总的来说，他在第3阶段表现出色，让他的军旅生涯非常美好，但由于上一轮调整提升了他的射程和生命值，导致他升到这个阶段变得过于轻松和稳定。降低射程会减少他成为玩家首选英雄的情况，减少其优势对局的数量，让这只甲壳类英雄的表现回归健康水平。

比比

星徽之力“本垒打”的伤害加成从20%降低至15%。

随身妙具“强效维生素”的下一次攻击治疗效果从60%降低至50%。

比比依然是不折不扣的强势英雄，即便在上一轮调整后，她在高端局中的胜率仍然高居榜首。削弱爆发力和生存能力之后，比比应该更常打出三垒，而不是每次都本垒打，同时她被“三振出局”的概率也变得更高。

调整