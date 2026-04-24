2026年4月更新详情
商店重做
商店迎来翻天覆地的变化！在新版商店中，你可以更轻松地查看特惠、浏览不同版块，以及精准定位想看的内容！
商店现在有多个分页，每个分页都有各自的精选特惠。如果某个分页没有可显示的特惠，它就会被自动隐藏，保持界面干净整洁！滑动浏览分页内容时，分页菜单会自动最小化，腾出更多空间让你查看具体信息。
最多可以同时显示7个分页。
点击一项特惠，就会打开它的详情界面，你可以在此查看特惠包含哪些物品，以及其他相关信息。
每项物品在详情界面都会有对应的描述。
奇物商店
花费闪闪币获取皮肤的全新方式来啦！每天查看个性化特惠，获取酷炫装扮！
这里每24小时就会刷新各种皮肤组合包，可使用闪闪币购买。每48小时，就会刷新一个可使用宝石购买的闪闪币礼包。玩家会看到个性化的特惠内容。
每天来商店点击揭晓特惠内容，每次揭晓可获得10闪闪币。
大家将有更高概率刷新出常用英雄的皮肤、最近解锁英雄的皮肤，或是已拥有的、战力等级达到11级的英雄皮肤。
组合包：
特惠类型分为普通（一款皮肤、两项小奖励）和大型（两款皮肤、四项小奖励）。
皮肤奖励类型包括：单款皮肤，或是在某个稀有度下选择一款。
小奖励类型包括：星妙惊喜（随机）、星妙惊喜（传奇）、极限充能惊喜、混沌惊喜、荣誉宝箱（小型至终极）、超级宝箱、天使惊喜、恶魔惊喜、寿司卷、机甲宝箱、表情、喷漆以及头像。
折扣幅度从无折扣到完全免费都有可能。
珠珠会负责看店，并通过语音、对话气泡和动作做出各种反应！
新英雄
达米安 - 神话 - 坦克
达米安超爱巨大的声浪！他和弟弟德拉科一起担任乐队主唱，但音乐会让他陷入无法控制的狂怒，摧毁眼前的一切！他的演出，通常以摧毁舞台附近的一切来结束……包括其他英雄。
天赋：受到伤害时会为超级技能充能。
普通攻击 - 摇滚三重奏：达米安打出一记凶猛重拳！连续打出两拳后，他的下一次攻击会变为爆裂飞踹，可击退并点燃敌人。短暂延迟后火焰会爆开，向附近的敌人蔓延。
超级技能 - 冲撞竞技场：达米安纵身一跃，砸出一片冲撞竞技场。在冲撞竞技场内，敌人碰到音箱就会被击退，并受到1400伤害。
随身妙具 - 抢麦疗伤：达米安将他的麦克风扔向目标位置。首个捡起麦克风的队友可以恢复生命值。
随身妙具 - 震撼音墙：达米安召唤出一整面音箱高墙！这些音箱无法被摧毁，但持续时间有限。
星徽之力 - 硬核互动：达米安将目标撞到墙上时，会将其击晕。
星徽之力 - 拳拳到肉：超级技能期间，达米安的拳头上会燃起火焰，可以灼烧敌人！
极限充能 - 怒焰高歌：达米安使用超级技能落地时还会点燃地面！处在冲撞竞技场中的敌人会每秒受到伤害。
丝塔诺娃 - 神话 - 突袭者
虽然只是个角色扮演爱好者，但她坚信自己就是动漫里的角色，丝塔诺娃！说来尴尬，她还觉得只要挥舞手里的大剑，就能解决现实生活中的所有问题……
普通攻击 - 舞动秀发：丝塔诺娃用她动漫般闪亮的秀发作为武器，发射两枚金色子弹！
超级技能 - 水晶变身：丝塔诺娃发动冲刺并变身为终极形态，召唤出她的诺娃大剑！她可获得移动速度加成，将造成的伤害转换为治疗，而且普通攻击还会变换形态。变身状态可持续7秒。
随身妙具 - 失重领域：丝塔诺娃部署一个反重力装置，让队友可以在效果范围内浮空！
随身妙具 - 友谊与正义之星：丝塔诺娃发射一个能量球，可对敌人造成伤害，或为队友提供等量治疗。在命中目标前，还可以传送到能量球所在位置！
星徽之力 - 神力暴涨：丝塔诺娃在变身状态下命中敌方英雄时，伤害提升5%，最高提升30%。
星徽之力 - 奇妙星能：丝塔诺娃的普通攻击还能为队友恢复生命值。
博尔特 - 史诗 - 坦克
博尔特是“激斗球”系列的一款玩具，他的核心设计理念是通过滚来滚去造成伤害！尽管是为战斗而生，但博尔特一直想成为一台赛车——极速狂飙才是他的梦想。千万别挡他的路！
天赋：移动时，移动速度会不断提升。
普通攻击 - 激斗冲撞：博尔特可以滚到其他英雄身上，造成伤害！他的速度越快，造成的伤害就越高。他的普通攻击会释放过剩热量，提升速度，使滚动撞击变为范围伤害并造成双倍伤害！
超级技能 - 过载巨球：博尔特进入过载状态，提升速度并获得减伤效果，并留下一条可造成伤害的尾迹！
随身妙具 - 高端机油：博尔特可根据他目前的速度获得一个生命值护盾。
随身妙具 - 弹球起跳：博尔特跳向目标位置，并造成范围伤害。落地时可摧毁场景物体，但也会使速度归零。
星徽之力 - 断线风筝：全速撞击敌人时，博尔特可击飞目标！
星徽之力 - 势不可挡：超级技能期间，博尔特免疫群体控制效果，最高速度还会提升15%。
星妙超新星活动
在星妙超新星活动中，大家可以免费解锁皮肤“虚空尊者芬克斯”！此外，还可升级各个星妙战士的变身强度，并在特定游戏模式中使用。变身随机事件将在特选游戏模式以及随机的天梯模式中生效。
具有超新星水晶随机事件时，地图上会随机生成水晶。捡起水晶，可暂时变身为五个星妙战士之一！
星妙战士有独特的技能组，是丝塔诺娃、斯派克、贝亚、珠珠、琥珀的变身形态，但要强于其原型英雄。
英雄在变身过程中会有特效。
随机事件分为两种，一种包含丝塔诺娃、一种不包含（她将在活动期间推出）。
星妙战士的起始战力等级为11级，可通过开启超新星惊喜升级，最高可升至30级。
例外情况：丝塔诺娃一开始就是满级。丝塔诺娃的变身水晶将在活动第2周上线。
通过超新星惊喜获得星妙战士升级时，会在活动界面显示相应星妙战士的攻击动画。点击即可发动攻击，对大反派芬克斯造成伤害！对芬克斯造成足够伤害后，你就能赢取他的皮肤了！如果你已经解锁了“虚空尊者芬克斯”皮肤，则会获得替代奖励。
新增益挂饰
科莱特
随身妙具1 - 随身账本（重做）
科莱特发射一枚可以魅惑敌人1秒的子弹。需要消耗弹药。
增益挂饰效果：魅惑子弹可穿透英雄和场景物体。
随身妙具2 - 有去有回（重做）
科莱特发射一枚子弹，造成伤害的80%会转换为对自身的治疗。需要消耗弹药，冷却前可使用三次。
增益挂饰效果：治疗可以溢出，生成一个最高1000生命值的护盾。
星徽之力1 - 横冲直撞
科莱特的超级技能会把沿途的敌方英雄撞到冲锋的最远距离！在最远端，敌人会被击晕0.2秒。
增益挂饰效果：科莱特超级技能的冲刺速度变得非常快。
星徽之力2 - 照收不误
科莱特使用超级技能时会获得75%的减伤效果。如果命中英雄，还可获得30%的减伤护盾。
增益挂饰效果：科莱特命中英雄时还会偷走对方33%的弹药。
极限充能“青春灵魂”的增益挂饰效果
科莱特每次普通攻击后都会再补上一枚更小的子弹，造成的伤害会降低。
格里夫
随身妙具1 - 存钱罐
格里夫扔出一个装满鞭炮的存钱罐，短暂延迟后会爆炸。爆炸可摧毁障碍物并对范围内的敌人造成伤害，还可击退英雄。
增益挂饰效果：格里夫的普通攻击命中存钱罐可为它充能，提升其爆炸范围和伤害！存钱罐充满之后会立刻爆炸。
随身妙具2 - 金币风暴（重做）
格里夫向目标区域发射一阵金币雨，对范围内的敌人持续造成伤害。
增益挂饰效果：金币雨的范围会随时间逐渐扩大。
星徽之力1 - 不用找了（重做）
格里夫的攻击范围略微变宽，且会额外扔出一排金币。
增益挂饰效果：弹药全满时，普通攻击还会发射一枚巨型金币，造成额外伤害！
星徽之力2 - 触底反弹
格里夫每隔2秒恢复15%失去的生命值。
增益挂饰效果：超级技能撒出的钞票返回时，还会为格里夫恢复5%失去的生命值。
极限充能“退税登记”的增益挂饰效果
极限充能期间，格里夫的普通攻击还可以穿透敌人。
艾德加
随身妙具1 - 风行勋章（重做）
艾德加甩出围巾，抓住距离最近的英雄或墙壁。围巾命中时，艾德加会跳到相应英雄或墙壁的后面。
增益挂饰效果：艾德加成功抓住墙壁或英雄后，还会暂时获得移动速度加成效果。
随身妙具2 - 硬核保护
艾德加获得一个承伤护盾，最开始可抵挡3700伤害。护盾效果会随时间逐渐减弱。
增益挂饰效果：他还会免疫群体控制效果，持续1秒。
星徽之力1 - 硬着陆
艾德加使用超级技能和随身妙具“风行勋章”着陆时，会对附近的敌人造成伤害。如果直接命中目标，则可造成更高伤害。
增益挂饰效果：直接命中目标还会为艾德加的超级技能提供充能。
星徽之力2 - 吸收拳
普通攻击提供的治疗量效果提升30%。
增益挂饰效果：击倒英雄时，艾德加会立即恢复一定比例的最大生命值。
极限充能“全速出击”的增益挂饰效果
艾德加的普通攻击还会额外挥舞两次围巾，射程较远但伤害降低。本体围巾和极限充能围巾都可攻击到距离较近的敌人。
全新极限充能
娜吉亚极限充能 - 蛇罐成双：娜吉亚的超级技能会扔出6个罐子，其中放出的毒蛇还会留下一条可造成中毒效果的路径！
乱斗主题季与皮肤
主题季 - 星妙战士
星妙战士斯派克 | 史诗 | 乱斗金券
星妙哨兵斯派克 | 史诗 | 乱斗金券 | 皮肤配色1
星妙守护者斯派克 | 史诗 | 乱斗金券 | 皮肤配色2
虚空科莱特 | 史诗 | 乱斗金券
白矮星科莱特 | 史诗 | 乱斗金券 | 皮肤配色1
黑洞科莱特 | 史诗 | 乱斗金券 | 皮肤配色2
星妙战士珠珠 | 神话 | 149宝石
星妙战士贝亚 | 史诗 | 149宝石
星妙战士琥珀 | 传奇 | 299宝石
虚空琥珀 | 传奇 | 299宝石
虚空尊者芬克斯 | 神话 | 199宝石
主题季 - 乱斗球星
超级球星吉恩 | 史诗 | 乱斗金券
热血门将吉恩 | 史诗 | 乱斗金券 | 皮肤配色1
可靠门将吉恩 | 史诗 | 乱斗金券 | 皮肤配色2
超级球星卡尔 | 史诗 | 乱斗金券
锋线卡尔 | 史诗 | 乱斗金券 | 皮肤配色1
开球卡尔 | 史诗 | 乱斗金券 | 皮肤配色2
超级前锋小罗 | 传奇 | 299宝石
记分员瑟奇 | 神话 | 199宝石
四分卫奥蒂斯 | 神话 | 199宝石
裁判谜宝 | 神话 | 199宝石
其他皮肤
My Hero Academia
欧尔麦特：普里莫 | 传奇 | 299宝石
死柄木弔：格斯 | 神话 | 199宝石
无重丽：珍妮特 | 史诗 | 149宝石
笨久：阿方 | 史诗 | 149宝石
爆豪：艾德加 | 神话 | 199宝石
电竞赛事
电竞雅琪 | 史诗 | 149宝石
铂银和辉金皮肤
辉金娜吉亚
铂银娜吉亚
皮肤重做
神话和传奇皮肤现在具有额外特效了！
多个稀有度的皮肤起始动画迎来优化。
除My Hero Academia皮肤外，所有新皮肤都不再包含表情、喷漆和头像。
平衡性调整
加强
露米
普通攻击的子弹飞行速度从3200提升至3500。
基础生命值从3100提升至3500。
露米在最近几个月的表现一直不太理想，甚至可以说是“很弱”。因此，我们希望让她有更多机会展示其技能组的优点，能更快发挥出随身妙具的战术价值与控场效果。此外，也希望她在对线换血时能有更高的容错率。
萝拉
超级技能制造出的魅影分身离萝拉较近时，伤害降低的幅度从50%调整为35%。
萝拉的整体表现处于中下游水平，我们需要给她一些关爱，提升她的竞争力。我们希望通过这次调整，让她使用魅影分身控场压制时更具威慑力，同时也让这个技能的容错率更高一些。
阿方
基础生命值从4500提升至4800。
阿方目前的表现有点过于两极分化——要么超强，要么超弱。这次调整是为了让阿方在激进前压时更安全一些，并且有能力压制更多英雄，即使换血也能占据优势。
瑟奇
超级技能命中后提供的充能从70提升至75。
瑟奇目前的情况比较健康，只需要稍微加强一些来加快他的节奏、增强存在感。这次改动能让瑟奇玩家使用超级技能进攻时，技能循环变得更简单。
麦茜
星徽之力“精确打击”的伤害加成从20%提升至25%。
目前射手定位的英雄竞争相当激烈，而在他们当中，麦茜就显得有点弱势了。提升了最大射程伤害后，她应该能赶上其他热门英雄，获得更多登场的机会。
德拉科
超级技能的减伤效果从15%提升至20%。
超级技能的移动速度加成从15%提升至20%。
在到处都是坦克的版本中，德拉科确实不太能扛，进攻威胁也不够，这导致他的竞争力略显不足。通过这次调整，他将重新拥有开启超级技能后的强大控场和前压能力。
载勇
随身妙具“慢歌金曲”的冷却时间从15秒缩短为12秒。
载勇的整体表现还算不错，但他的两个随身妙具在多数情景下都强弱分明。我们希望平衡这两者的竞争力，让它们都有一定使用价值。
达里尔
超级技能的伤害从400提升至660。
达里尔在特定条件下的表现相当亮眼，但他的功能性和进攻性也需要一些加强，这样才能和当前版本中的强势坦克英雄竞争。
琪琪
普通攻击提供的移动速度加成从30%提升至35%。
普通攻击的最大弹药量从8提升至10。
琪琪要完成躲避攻击、追击敌方英雄的任务，还需要变得更灵活一些。本次调整的目标是，让琪琪能更频繁地利用普通攻击来机动，以及更有效地应对生命值较高的英雄。
格鲁伊
普通攻击射程从20提升至22。
上一轮调整对格鲁伊的削弱有些过度，使他只有在小部分情况下，才能很好地履行治疗的职责。将之前的削弱回调一半后，他应该能具备一定的影响力，但不会制霸所有地图。
削弱
娜吉亚
只点击一次普通攻击时，娜吉亚第二段攻击自动释放的毒蛇不再自动瞄准敌方英雄。但在恰当时机手动点击来触发第二段攻击时，仍然可自动瞄准距离最近的英雄。
超级技能和星徽之力释放的毒蛇基础生命值均从1600降低至1200。
超级技能和星徽之力释放的毒蛇被消灭后不再爆炸，只会在命中敌方英雄时爆炸。
娜吉亚的普通攻击容错率极高，而且在获取信息和探测草丛方面的作用过于强大。此外，她的毒蛇让许多英雄都感到很棘手——远程英雄需要消耗多发弹药才能将其消灭，而近战英雄由于无法安全地清理它们，几乎没有任何反制手段。通过这些调整，近战英雄面对娜吉亚时应该更有把握，也有更多机会偷袭她。
里昂
问题修复：星徽之力“隐遁疾行”和随身妙具“隐身棒棒糖”的移动速度加成不再叠加。
基础生命值从3600降低至3300。
里昂一直都是表现最出色的英雄之一，他不仅是可靠稳定的输出，还能通过随身妙具为队伍提供强大的增益效果。随着最近的问题修复以及基础生命值的降低，他的定位将更贴近于脆皮突袭者，需要依靠出色的走位才能完全发挥其技能组的威力。
兹奇
普通攻击的子弹延迟从700提升至750。
超级技能的充能速率从85降低至80。
随身妙具“电光四射”的冷却时间从13秒延长至17秒。
兹奇能在最近版本中迅速跻身强力英雄行列，主要归功于他普通攻击极高的稳定性，这使他成为一名压制力极强的控场英雄。我们不想将他的普通攻击延迟完全回调至加强前的状态，但还是希望略微延长该时间，让对手更容易躲避他的攻击。此外，他的随身妙具“电光四射”能带来极大的压制力，需要略微延长其冷却时间来平衡技能的强度。
格罗姆
普通攻击的伤害从1140降低至1040。
星徽之力“X因素”提供的伤害加成从30%提升至35%。
长期以来，格罗姆一直让技术普通的玩家头疼不已，但近期他在高端局的使用率和胜率却不断提升——在传奇III及以上段位的排位赛中，他的胜率甚至已经跻身前15名。这些调整旨在保留格罗姆的绝大部分强度，同时提高造成伤害的操作门槛，希望借此缓解他对普通玩家的压制力，同时也为高端局玩家提供展示技巧的空间。
莫提斯
星徽之力“蝮蛇出洞”的突击减伤效果从40%降低至35%。
莫提斯不仅是当前版本的大热门，而且一直保持着极高的胜率。调整后，他在远距离突击时的风险会变高，使玩家在寻找切入时机时变得更加谨慎。
皮尔斯
超级技能的伤害从1600降低至1400。
星徽之力“水流阻力”的减速效果从30%降低至25%。
我们终于找到了皮尔斯的调整方向！皮尔斯的极限充能上线后，他的超级技能过于强势，同时“水流阻力”这一星徽之力也给他带来了压倒性优势。这些调整将适当削弱他的强度，同时为其核心技能组保留足够的实力。
克兰西
普通攻击的射程从25降低至23。
在上一轮调整中，他被加强到可以横行霸道的程度。总的来说，他在第3阶段表现出色，让他的军旅生涯非常美好，但由于上一轮调整提升了他的射程和生命值，导致他升到这个阶段变得过于轻松和稳定。降低射程会减少他成为玩家首选英雄的情况，减少其优势对局的数量，让这只甲壳类英雄的表现回归健康水平。
比比
星徽之力“本垒打”的伤害加成从20%降低至15%。
随身妙具“强效维生素”的下一次攻击治疗效果从60%降低至50%。
比比依然是不折不扣的强势英雄，即便在上一轮调整后，她在高端局中的胜率仍然高居榜首。削弱爆发力和生存能力之后，比比应该更常打出三垒，而不是每次都本垒打，同时她被“三振出局”的概率也变得更高。
调整
危险云雾现在会对身处其中的英雄造成额外伤害。越靠近危险云雾深处，受到的伤害就越高！
地图、游戏模式、场景和活动循环调整
首领之战：虚空科莱特和虚空尊者芬克斯
两种全新的首领之战登场，带来全新挑战！所有首领之战现在都是5位玩家参战。
虚空科莱特：摧毁黑暗之书巢穴，否则你将被成群的迷你虚空科莱特淹没！
虚空尊者芬克斯：有两个阶段的首领之战。芬克斯首次被击倒后，会以更强大的虚空尊者形态回归！位于中央的防御塔会在协助英雄和攻击英雄这两种形态间切换。芬克斯还会召唤他的猫咪朋友（凯特）来帮忙击倒英雄。
首领竞速分数：击倒最大难度的首领后，你会看到你获得该分数的最快用时。
队友被击倒后，现在会掉落其拥有的全部能量块，而不是只掉落一半。
全新限时游戏模式
阿迪达斯活动
荒野乱斗联动阿迪达斯，限时足球主题社区活动火热开启！在全新超级球星模式中驰骋球场，参加阿迪达斯星妙球星杯活动，并在全新场景“阿迪达斯竞技场”中尽情享受游戏！
超级乱斗足球：
超能版乱斗足球，带来考验团队协作与操作精度的全新机制，让卓越球技赢得更多回报！
带球时，英雄可以充能射门。
按住攻击键即可为足球充能。
充能完毕的足球会对英雄造成伤害。
队友接住刚传出的充能足球时，充能状态会短暂保留，便于快速传球。
守门员：
双方队伍现在都有一名机器人守门员。
守门员可在各自球门附近的特定区域内活动。
守门员始终都会在球门与足球之间移动。
守门员会自动扑救任何靠近球门的射门，足球在撞到他们时会像撞到墙壁一样被弹开。
守门员不会被击倒，而是在短时间内陷入晕眩状态。
场景
移除：
怪诞马戏团
冰雪岛屿
摩登都会
乱斗丛林
乱斗特技秀
塔拉的巴扎
新增：
阿迪达斯竞技场（新）
（超级球星）绿茵球场
激战生态馆
礼品店
奇物商店
波克的演奏台
金字塔冒险荒野决斗（新）
废品回收场荒野决斗（新）
星妙卡通
星妙卡通荒野决斗（新）
热带岛屿
地图
超级球星
阿迪达斯竞技场：
奇迹竞技场
门将天地
大体育场
门前混战
绿茵球场：
网后狂欢
禁区之狐
点球公园
疯狂中场
排位赛
第1赛季
特选游戏模式：热区争夺
特选地图：临界点、快速移动
免费英雄轮换：
史诗：格罗姆
神话：蜜娜
传奇：黑鸦
第2赛季
特选游戏模式：乱斗淘汰赛
特选地图：潺潺溪流、金臂峡谷
免费英雄轮换：
史诗：贝亚
神话：芬克斯
传奇：斯派克
乱斗竞技场
新一轮针对乱斗竞技场的平衡性调整现已上线，旨在确保竞技环境的公平与刺激！
皮尔斯
伤害加成从4%降低至2%。
装弹速度加成从100降低至50。
莫提斯
装弹速度加成从200降低至150。
生命值加成从650降低至500。
艾魅
伤害加成从2%降低至1%。
西里乌斯
移动速度加成从8降低至6。
柯尔特
伤害加成从6%降低至3%。
迪克
伤害加成从8%降低至7%。
装弹速度加成从250降低至225。
比比
生命值加成从750降低至650。
伤害加成从4%降低至3%。
谢德
生命值加成从450降低至350。
载勇
装弹速度加成从2提升至200（没错，之前真的是2😅）。
雅琪
伤害加成从2%提升至4%。
装弹速度加成从150提升至200。
阿拾
伤害加成从2%提升至3%。
芬克斯
装弹速度加成从200提升至300。
伊芙
伤害加成从4%提升至5%。
萝拉
伤害加成从4%提升至5%。
装弹速度加成从150提升至200。
米科
装弹速度加成从200提升至300。
麦克斯
伤害加成从5%提升至6%。
长期改动及游戏性优化
一系列精彩的社交新功能与优化即将上线，旨在为你带来更优质的《荒野乱斗》游戏体验！
特别关注好友（将在更新后期上线）：
将好友添加至特别关注列表，即可在对方上线时收到通知，一起游戏！
新增设置，可屏蔽好友上线通知；新增隐身模式选项，开启该选项后，其他玩家将不会收到你的上线通知。
好友界面调整（将在更新后期上线）：
你现在可以根据以下方式对好友进行排序：合力取胜、总奖杯数、总巅峰等级、段位以及在线状态。
修复了“合力取胜”数据。游戏现在会准确记录你与好友共同获胜的场数。
你可以为好友添加简短的备注，以便记住添加原因或对方身份（该备注仅你可见）。
在好友菜单中，你可以选择“屏蔽好友请求”以及“接收特别关注好友的通知”设置。
更新了可加好友，现在还会显示Game Center的可加好友。
天梯模式举报系统：
现在天梯对战也添加了举报功能（之前仅在排位赛中可用）。
玩家现在拥有天梯对战信誉（与排位赛信誉相互独立）。
如果玩家因消极游戏或作弊被多次举报，将被暂时禁止参加天梯对战。表现不佳相关举报对信誉没有影响。
玩家会先收到一则警告，随着被举报次数的增加，玩家将进入冷却期或被暂时禁止参加天梯对战。如果玩家继续被举报，禁止时间将会延长。
玩家被禁止参加天梯对战期间，仍可参加单人荒野决斗以及地图编辑器模式的对战。
超级猪猪和游戏内推出的活动也支持举报功能与冷却期。
信誉可通过规范对战逐渐恢复——规范对战是指在天梯对战中不被举报。
皮肤特效优化：
柴犬妮塔的视觉效果已全面升级！此前，这款深受玩家喜爱的皮肤在普通攻击和超级技能上缺少专属特效，而这恰恰是游戏中最常出现的两类特效。新增柴犬主题普通攻击特效，超级技能特效经过彻底重制，采用更加可爱的全新柴犬设计，整体特效已全面提升至《荒野乱斗》当下的美术水准。
黄金假日庆典期间，记得去商店看看柴犬妮塔哦！
旧版皮肤特效更新：
我们正在探索各种方案，让那些特效已略显过时的旧版皮肤焕然一新！柴犬妮塔是首款获得这类优化的皮肤。未来，我们将在合适的时机继续推出更多旧版皮肤的特效升级。敬请期待！
其他：
增益挂饰娃娃机现在按三人组（3名英雄）分配，让你有更高概率抽中想要的增益挂饰！
更新上线后的14天内，商店将推出一款随机增益挂饰礼包。
更新了乱斗足球和乱斗冰球模式中的球体运动逻辑，现在将基于物理引擎计算。射门或击球时的手感会有微妙变化，但球体的飞行距离与时机节奏仍将保持一致。这修复了场景被摧毁时，球体偶尔会失控旋转的问题。
新增了巅峰100和巅峰200的巅峰乱斗名片。
阿方的普通攻击瞄准标记现在会显示鞋子提供的额外射程。
Dragonforce标志现在已调整为“Dragonforge”。
问题修复
一般问题修复
修复了双人或三人组队时的匹配时间问题。
修复了在安卓设备上使用返回键退出应用并重新进入游戏时的闪退问题。
英雄问题修复
修复了汉克可通过快速转动普通攻击进行隐形攻击的问题。
妮塔的随身妙具“人造皮毛”描述现在与游戏内实际效果保持一致。
修复了英雄在被薇洛的“夺心秘法”控制期间，投掷物品会导致其无法使用普通攻击和超级技能的问题。
修复了薇洛在使用随身妙具“狂暴魔咒”后，普通攻击无法为超级技能充能的问题。
现在会正确显示格鲁伊的攻击伤害数值及下一等级的每秒伤害值数值。
修复了敌方子弹从琪琪的超级技能范围内射出，而琪琪的超级技能没有自动充能的问题。
修复了里昂星徽之力“隐遁疾行”与随身妙具“隐身棒棒糖”的移动速度加成效果错误叠加的问题。
修复了多项音效问题，包括：熔火钢龙麦茜皮肤的普通攻击音效在起手和结束时重复播放、弗兰肯的攻击音效触发两次，以及气球玩偶麦乐迪皮肤音效缺失。
修复了吉恩的超级技能、戈雷的随身妙具可以无视控制免疫效果，照常对目标生效的问题。
修复了西里乌斯召唤的魔影是具有多种攻击方式的英雄（如健次）时，其攻击可能出现异常的问题。
修复了道格的极限充能也可以为飞行状态下的珍妮特提供镜像普通攻击，导致珍妮特可以在空中利用镜像攻击命中她下方敌人的问题。
修复了斯派克的随身妙具“尖刺针垫”无论有没有增益挂饰，其伤害均未正常按距离变化的问题。