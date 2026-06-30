说明：对于普通攻击伤害有调整的英雄，除非另有标注，他们完成超级技能充能所需的攻击命中次数与调整前相同。

加强

佩佩

生命值从2500提升至2800

普通攻击最远距离伤害从1700提升至1800

最近佩佩的表现被其他射手比了下去。本次加强提升了她的生命值，以加强她的换血能力；普通攻击伤害的提升则拓宽了她能快速击倒的英雄范围。

曼迪

普通攻击伤害从1300提升至1400

星徽之力“坚固糖衣” - 提供的减伤效果从40%提升至50%

曼迪与佩佩的处境类似，自从她的超级技能/极限充能伤害调整后，她与其他射手相比显得有些弱势。我们不希望看到她一直压复活点，秒杀每个刚复活的脆皮英雄，而是想通过增强她的伤害，提升她作为射手的竞争力。

格尔

超级技能伤害从600提升至800

在这个非常激进的版本环境下，格尔本应该能大放异彩，但他的整体强度有些太低了，大家往往不会选用他。我们提升了他的超级技能伤害，让他能对打法激进的英雄带来更大压力、更好地完成控场职责。



塔拉

普通攻击的装弹速度从2000调整为1800

塔拉的核心机制依然非常强大，但缺乏稳定发挥的能力。因此，我们希望提升她的持续输出表现，使她能够更有效地控制战场并保持压制力。



雪莉

星徽之力 - 震荡射击：减速效果从350调整为55%

随身妙具 - 冲刺跑鞋：冷却时间从20秒缩短至16秒

和格尔类似，雪莉在对抗激进阵容时表现出色，但面对当前强势的进攻型打法时，她的表现仍略显不足。为了提升她的压制力与机动性，我们提高了她冲刺能力的使用频率，并增强了震荡射击的控制效果。



爆破麦克

装弹速度从1600调整为1400

和射手英雄一样，投弹手在当前以高强度进攻为主的环境中也面临不小压力。通过这次调整，我们希望爆破麦克能够在战场上施加更大的压力，并拥有更强的控场能力。

拉里和劳里

超级技能的伤害从150提升至200

超级技能 - 劳里的生命值从3000提升至3300

和爆破麦克类似，我们也希望增强投弹手的战斗力。对于拉里和劳里这对双胞胎，我们提升了劳里的伤害和生存能力，让拉里在积攒出超级技能后能施加更大的压力。



芽芽

普通攻击的装弹速度从1700调整为1500

普通攻击伤害从1040提升至1100

芽芽需要提升稳定性和基础伤害，才能在与其他英雄的竞争中脱颖而出，获得上场机会。装弹速度加快后，它能更频繁地投掷种子炸弹，而且伤害也更高。



巴利

超级技能投掷的玻璃瓶飞行速度从1504提升至1700

极限充能状态下，超级技能投掷的玻璃瓶飞行速度从2104提升至2300

巴利目前在热区争夺等模式中有着不错的出场率，既能走输出路线也能走治疗路线。我们觉得目前限制他的主要因素，是他输出伤害和施加控制的节奏偏慢，所以我们提升了他两种形态下超级技能玻璃瓶的飞行速度。



珠珠

超级技能 - 格里格里的生命值从3600提升至4000

珠珠的普通攻击表现亮眼，但她的宠物格里格里在激烈对局中略显乏力。格里格里获得额外生命值后，生存能力将得到提升，且珠珠的控图能力也会显著增强。

戈雷

随身妙具 - 天降钢琴：钢琴砸下的速度从2500调整为1500

普通攻击伤害从1160提升至1280

戈雷的核心技能在特定的阵容搭配中依然表现出色，但除非配合另一位能充分利用他传送门的英雄，否则他的火力输出略显不足。适当提升基础伤害并平衡随身妙具的强度，应该能让他的发挥更稳定、功能更全面。



瑟奇

第0阶段的移动速度从650提升至680

第1阶段的速度加成从170降低至140

瑟奇往往很难完成第一次强化，因此我们决定把部分原本在第1阶段获得的加成，提前分配到第0阶段，让他开局就拥有更强的作战能力。

丝塔诺娃

超级技能 - 普通攻击伤害从1000提升至1100

生命值从3700提升至4000

星徽之力 - 奇妙星能：治疗量从162提升至216

和其他爆发能力更强的突袭者英雄相比，丝塔诺娃的竞争力明显不足，同时由于攻击距离偏短且生命值平平，她很难在换血中占到便宜。此外，她“奇妙星能”的表现未达预期，因此我们提升了其治疗量，让两个星徽之力之间的选择率更加均衡。

巴兹

超级技能的充能速度从96提升至100

极限充能的充能速度从25提升至30

当前版本以突袭者和激进打法为主导，巴兹的出场机会并不多。他目前的强度已接近理想状态，因此我们小幅提升了他超级技能和极限充能的充能速度，让他能更稳定地进场切入。

小罗

普通攻击子弹体积从50提升至60

小罗的普通攻击往往难以打满伤害。我们不希望过多提升他的整体强度，因为一旦过强，他就会变得极具压制力。因此，我们选择提高其普通攻击的命中率，让他能够更稳定地发挥作用，同时避免拥有过强的控场能力。

卡尔

普通攻击伤害从740提升至820

卡尔的表现一向十分稳定，很少会出现强度过低或毫无存在感的情况。但与当前版本中的火力手和克制坦克的英雄相比，他还缺少足够的影响力。我们提升了他的基础伤害，帮助他在更多对局中展现价值。



珀尔

普通攻击消耗的热能从450降低至380

近期对珀尔热能机制的调整，使她更难发挥星徽之力的效果。因此，我们降低了普通攻击的基础热能消耗，让她更容易将热能维持在80%以上，从而有更多机会触发星徽之力的收益。

阿尔缇

普通攻击 - 吞噬脉冲：伤害从740提升至1240

在修复了阿尔缇标记机制近期出现的问题后，我们终于可以放心地将他的超级技能伤害恢复到之前的水平了！

削弱

莫提斯

随身妙具 - 连击转轮：冷却时间从15秒延长至18秒

随身妙具 - 连击转轮：对低血量敌人造成的额外伤害从50%降低至30%

随身妙具 - 暗夜造物：伤害和治疗量从760降低至700

莫提斯长期以来都是玩家首选的突袭者英雄之一。他可以通过随身妙具打出极高的爆发伤害，因此这次调整不仅会降低他的瞬间爆发能力，也会减少他使用这些随身妙具的频率。随着“连击转轮”的伤害下调，他很难再像以前一样，仅凭两次普通攻击加一次随身妙具就直接击倒一名英雄。



科莱特

随身妙具 - 随身账本：冷却时间从17秒延长至22秒

星徽之力 - 照收不误：超级技能期间的减伤效果从75%降低至60%

超级技能的充能速度从100降低至90

在增益挂饰的加持下，科莱特已经成为多数模式和地图中的强势选择。由于她过于全能，我们决定降低她超级技能的充能速度，削弱“照收不误”为她提供的额外生存能力，并减少她魅惑敌人的频率。我们希望这些调整能让她保持强度，但不至于难以应对。



黑鸦

普通攻击的中毒效果持续时间从4秒缩短至3秒

普通攻击的装弹速度从1400调整为1600

普通攻击伤害从320提升至420

生命值从3000降低至2800

极限充能 - 普通攻击的返回伤害从-30%调整为-40%

和科莱特类似，黑鸦在大多数模式和地图中都拥有极高的稳定性和容错率。为了降低他的整体强度，我们缩短了普攻攻击的中毒持续时间，以削弱他持续消耗敌人和获取视野的能力；同时降低其生命值，使他更容易被消灭；并通过降低装弹速度来削弱他的持续输出能力。此外，我们认为在增益挂饰的加持下，他启用极限充能后的爆发伤害略微过高，因此也适当下调了其额外伤害。

里昂

随身妙具 - 隐身棒棒糖：生命值从1500降低至1000

自从里昂的增益挂饰上线以来，他一直稳居版本强势英雄之列，而“隐身棒棒糖”更是其中最关键的原因之一。很多时候，即使里昂的其他能力并不适合当前对局，玩家仍会因为这个随身妙具过于强大而选择他。因此，我们降低了“隐身棒棒糖”的生命值，使其更容易被摧毁，并减少它在对局中的影响力。

切斯特

超级技能的爆炸伤害从1880降低至1600

极限充能状态下的超级技能爆炸伤害从1880降低至1600

随身妙具 - 糖果豆：伤害加成从25%降低至20%

随身妙具 - 糖果豆：装弹速度从200调整为150

切斯特现在过于全能，且容错率极高。他是当前版本很多主流打法的克星，因此，我们不希望对他下手过重——因为随着版本环境的变化，他本身也可能失去部分优势。不过，我们打算适当削弱他在使用随身妙具“糖果豆”时获得的强力收益，以及他破墙类超级技能带来的爆发伤害。



艾德加

随身妙具 - 风行勋章：冷却时间从14秒延长至18秒

星徽之力 - 吸收拳：造成伤害恢复的生命值提升比例从30%降低至20%

极限充能的充能速度从40降低至33

凭借调整后的随身妙具“风行勋章”以及增益挂饰的加持，艾德加能够轻松碾压脆皮阵容，而且往往还能全身而退。我们希望降低他使用“风行勋章”发起突袭的频率，同时削弱他跳进战场、击倒脆皮英雄后维持高血量状态的能力。这样一来，每一次切入时机的选择都会变得更加重要，发动频率虽然降低，但成功切入后依然可造成极大威胁。此外，他的极限充能非常强力，但充能太快，与其强度不匹配。

蜜娜

普通攻击第三招的伤害从2000降低至1800

随身妙具 - 风车回旋：持续时间从1.5秒缩短至1秒

蜜娜上手难度极高，是一名吃操作但回报很高的英雄，这点我们很喜欢。不过，我们认为她普通攻击的最后一招伤害过高，尤其是在配合时机恰到好处的超级技能时，经常会让对手来不及做出反应。此外，“风车回旋”使她在热区争夺等本不适合她发挥的模式中，也拥有过于稳定的表现，因此我们适当下调了它的强度。

拉夫

极限充能的充能速度从40降低至35

拉夫和切斯特类似，是一位吃到了当前版本红利的英雄。因此，我们不打算对他的技能组进行大幅削弱，主要目标是削弱他无限刷出极限充能的能力。

谜宝

随身妙具 - 愤怒掀桌：冷却时间从18秒延长至20秒

随身妙具 - 愤怒掀桌：范围从2000降低至1600

谜宝逐渐成为了克制当前激进打法环境的绝佳选择，这主要得益于他的空间压制力，以及“愤怒掀桌”在突袭者贴脸时给他提供的保命手段。本次调整不会削弱他的核心强度，但会适当削弱他对众多突袭者的反制效果。

谢德

极限充能的充能速度从40降低至34

谢德在上一轮平衡性调整后表现显著提升。目前他的整体强度处于比较健康的状态：在选英雄阶段后手选他往往效果极佳，且在特定地图和模式中也非常强势。但他极限充能的充能速度有些偏快，我们降低了他完成极限充能的频率。



露米

随身妙具 - 无情冰霜：持续时间从3.9秒缩短至3秒

随身妙具 - 无情冰霜：范围从700降低至600

露米在熟练玩家手中拥有极其出色的表现，甚至可以说是当前最强势的英雄之一。我们不希望看到她再次跌落谷底，同时又要适当削弱她凭借随身妙具“无情冰霜”在地图范围内施加的空间压制力。



娜吉亚

超级技能命中提供的充能从80降低至50

极限充能 - 毒蛇的生命值从2000降低至1500

娜吉亚近期整体表现已处于较为健康的水平，但她的超级技能和极限充能仍有下调空间。调整过后，她将更难连续释放超级技能，而极限充能召唤的毒蛇也会更加可控。

皮尔斯

随身妙具 - 无底弹匣：冷却时间从18秒延长至22秒

随身妙具 - 再斗一次：冷却时间从12秒延长至18秒

皮尔斯在约90%的对局中仍是射手位的首选，这得益于他对抗激进英雄时极强的生存能力，以及通过连续打出最后一发子弹施加的巨大压制力。我们希望他依然保持优秀射手的定位，让瞄得准的玩家依然能获得高收益，但会降低他的生存稳定性以及连续打出最后一发子弹的可靠性。



博尔特

普通攻击 - 最高伤害从900降低至760

超级技能 - 伤害从550提升至700

超级技能命中提供的充能从100降低至90

星徽之力 - 势不可挡：从“超级技能期间，博尔特免疫群体控制效果，最高速度还会提升15%”调整为“博尔特在释放超级技能后免疫群体控制效果1秒。”

博尔特如风驰电掣般在战场上穿梭，但他的伤害有些过高，而且在搭配星徽之力“势不可挡”时极难被减速。我们缩短了“势不可挡”的群控免疫效果持续时间，同时把部分普通攻击的伤害转移到超级技能的尾迹伤害中，从而降低他进入战场时的瞬间爆发能力，避免他在初期积累太多优势。

调整

斯派克

普通攻击伤害从490提升至560

超级技能的充能速度从106降低至90（所需的普通攻击命中次数从3次提升至4次）

星徽之力 - 滋养之地：治疗效果从50%提升至75%



格里夫

随身妙具 - 金币风暴：伤害从200提升至300

随身妙具 - 金币风暴：冷却时间从20秒缩短至15秒

随身妙具 - 金币风暴：持续时间从5秒延长至6秒

随身妙具 - 存钱罐：最大爆炸范围从1200降低至1000

星徽之力 - 不用找了：现在同样时间内能发射4排金币，之前为3排



达米安

超级技能：音响在弹射击中敌方英雄后会摧毁

超级技能：音响伤害从600提升至800

极限充能：伤害从400提升至600

仅限乱斗竞技场的相关调整

达米安

伤害成长从3降低至1

生命值成长从750降低至500



丝塔诺娃

装弹速度成长从200降低至120

移动速度成长从8降低至6

生命值成长从450降低至400



萝拉

伤害成长从5降低至4

谢德

装弹速度成长从150降低至125

切斯特

伤害成长从6降低至5

琪琪

装弹速度成长从200降低至150

潘妮

移动速度成长从8降低至6

装弹速度成长从200降低至150

杰西

装弹速度成长从200降低至150

史魁克

伤害成长从2提升至3

琥珀

伤害成长从3提升至4

艾尔·普里莫

装弹速度成长从150提升至200

山姆

伤害成长从4提升至5

生命值成长从450提升至500

查莉

伤害成长从5提升至6

阿尔缇

伤害成长从2提升至3



公牛

生命值成长从650提升至750

伤害成长从3提升至4

比比

生命值成长从650提升至750

伤害成长从3提升至4

西里乌斯

伤害成长从2提升至3

弗兰肯

生命值成长从750提升至850

沙迪

伤害成长从4提升至5

巴斯特

生命值成长从650提升至750

伤害成长从3提升至4

道格