2026年6月更新详情
拉面反抗军
健次和风姬的寿司店对面开了一家全自动的新面馆，这立刻吸引了两人的孩子——阿宪的注意。谁曾想，这引发了一场大风波！
这将是我们迄今为止最宏大的主题季系列！两个主题季前后关联、足足九周的精彩内容，还有一个可能会_永远_改变一位英雄的故事！
第1季和第2季由同一条故事线串联，将动画、特殊强化、游戏模式、活动、主题皮肤等内容编织在一起！第1季“纳米面条”主打包含纳米能量的纳米惊喜，第2季“集风城”则是包含聚变核心的冰沙惊喜。
纳米惊喜
纳米惊喜可通过每日胜场奖励、超级任务、首领之战、支线任务、对决和创作者二维码获得。
每次开启纳米惊喜，玩家可从5个杯面中选择3个。每个杯面里包含0-3根纳米面条，每根纳米面条都代表一项奖励。每个纳米惊喜至少可开出1根纳米面条，最多可开出9根。
获得的每个纳米惊喜都会计入纳米量具，可通过它赢取额外奖励。
纳米能量
纳米能量可通过纳米惊喜解锁，为各个英雄提供专属强化效果！
玩家总共可解锁106种纳米能量，分为4个稀有度：基准、特调、赛博、量子。解锁纳米能量后，相应的英雄会在特选活动模式中自动激活这些强化。
每个纳米能量都会为对应英雄提供三种独特的强化效果。在具有纳米能量随机事件的对战开始时，拥有纳米能量的英雄可从系统提供的两个强化效果中选择一个。
拥有纳米能量的英雄，在英雄界面和乱斗名片上会显示特效，也可在活动中心的能量界面查看该特效。
在集风城主题季中，纳米能量会继续生效。如果某位拥有纳米能量的英雄获得了聚变核心，则纳米能量会被替换掉（聚变核心是另一种更强力的纳米能量）。
冰沙惊喜
冰沙惊喜可通过每日胜场奖励、超级任务、倾覆高塔、支线任务和创作者二维码获得。
每次开启冰沙惊喜，玩家可从5杯中选择3杯。每杯冰沙可以喝0-3口，每一口都代表一项奖励。每个冰沙惊喜至少提供1口冰沙，最多可提供9口。
获得的每个冰沙惊喜都会计入冰沙量具，可通过它赢取额外奖励。
聚变核心
聚变核心可通过冰沙惊喜解锁，为各个英雄提供专属强化效果。
玩家总共可解锁106种聚变核心，分为4个稀有度：基准、特调、赛博、量子。聚变核心解锁后，相应的英雄会在特选活动模式中自动激活这些强化。
每个聚变核心都会为对应英雄提供三种独特的强化效果。在具有聚变核心随机事件的对战开始时，拥有聚变核心的英雄会从自己的3种强化效果中随机融合2种，并在该场对战中同时获得这两种效果。
拥有聚变核心的英雄，在英雄界面和乱斗名片上会显示特效，也可在活动中心的能量界面查看该特效。
每日对决
我们对“千刃对决”中广受好评的对决活动进行了优化升级，将在本次更新推出每日对决！每天都会上线一组新的对决，大家可从三个游戏模式中选择一个参加，并且尝试次数是有限制的。参加至少一场对战可赢取纳米惊喜作为奖励，第二天再来参加新的对决！
倾覆高塔
攀登一座5层高塔，每层都有不同的预设地图和游戏模式！
活动开始时，系统会提供一个由5至12位英雄组成的英雄池，玩家在整个活动期间需要从这个池子里挑选英雄使用。玩家的账号中至少需要拥有8位英雄才能参与该活动。总奖杯数达到325杯即可满足这一条件，获得参与资格。
在倾覆高塔活动中，全部英雄都为满级，包括增益挂饰。若条件允许，英雄池会优先包含拥有聚变核心和纳米能量的英雄，并从你已解锁的英雄中进行挑选。
高塔共有5种预选游戏模式，对应高塔的5个楼层。在每层开始前，玩家需从剩余可用的英雄池中选择一位英雄。
通关当前楼层后，你使用的英雄会被锁定，你将继续前往下一个楼层。在下一层，你需要选择一位新英雄。
如果当前楼层挑战失败，你会留在这一楼层，而这次使用的英雄会从英雄池中移除。你需要用另一位英雄再次尝试。
活动期间，每天只有**一座**高塔可供挑战。
玩家可以持续挑战直到通关全部5个楼层，或用完所有可用英雄。完成一座高塔后（无论胜负），玩家都需等待下一座高塔开启后才能再次尝试。
奖励
每个楼层都有各自的奖励，通关楼层后会立刻获得。在全胜的情况下通关全部楼层（完美通关），还可额外获得一项特殊奖励：专属玩家头衔“不败传奇”！
组队参加
该活动支持组队参加！只有处于同一楼层的玩家才能组队，而且可以选择相同的英雄。
画面表现
随着你不断推进进度，高塔的外观也会发生变化！通关后，楼层会亮起并播放动画，最终还会有庆祝特效。活动菜单中会播放专属背景音乐。楼层会标注编号，可通过可选地图和游戏模式看出难度。
支线任务
在全新推出的支线任务活动中，大家可以完成特别任务、推进里程碑进度，赢取额外奖励！这些特别任务与当周的特选英雄相关。
玩家也能看到自己未拥有的英雄的支线任务（任务会显示为锁定状态）。
部分任务会要求玩家使用达到特定战力等级的英雄。
首领
本次更新中，将有阿宪、塔拉和布洛克三位新首领等你来挑战！对抗他们的纳米强化形态，想办法在激战中应对鱼群、分身和铺天盖地的火箭弹！
阿宪：迎战阿宪和他那群可靠的小鱼吧！他会在地图上飞速穿梭，用鱼竿发动凌厉的冲刺与斩击。
塔拉：对抗塔拉时，地图上会到处都是暗影分身、巨型黑洞和四处乱飞的子弹！
布洛克：更多火箭弹，更多混乱。真是太布洛克了！在纳米强化布洛克的首领战中，迎战星妙乐园最凶猛的火力手，躲避铺天盖地的火箭弹幕！
新英雄
阿宪 - 传奇 - 突袭者
作为健次和风姬的孩子，阿宪生来就要干出一番大事业。他是首个出生在星妙乐园的英雄，这也让他拥有了超出常人的力量！对了，他做饭也有一手。
普通攻击：愿者上钩
阿宪向前方挥竿攻击。蓄力攻击则会向远处抛竿。蓄力时间越长，抛竿就越远。他可以将自己拉向墙壁或英雄，目标为英雄时，他会冲刺穿过目标并造成伤害。最大蓄力时，他还能跳过墙壁！阿宪普通攻击命中英雄的同时还会钓到鱼，作为其他技能的资源使用！
超级技能：水花四溅
阿宪潜入水中，再猛地钻出，短暂延迟后造成范围伤害。他使用超级技能时会消耗钓到的所有鱼，每条鱼可使超级技能范围扩大5%、伤害提升4%。
随身妙具1：鲜鱼寿司
阿宪吃下最多3条鱼来治疗自己，每条鱼可恢复1000生命值。冷却时间：12秒。
随身妙具2：天罗地网
阿宪撒出一张渔网，将命中的首个英雄禁锢1.25秒，并造成800伤害。冷却时间：20秒。
星徽之力1：浑水摸鱼
阿宪使用超级技能命中敌方英雄时，还会钓到3条鱼。
星徽之力2：忍者风范
阿宪用普通攻击命中敌人时，移动速度提升20%，持续1秒。
温蒂 - 神话 - 辅助
温蒂是位怀旧的天才科学家，在为见不得光的公司实验室工作多年后，她决定退出去建设集风城。她想做的是保护这颗星球，而不是伤害它！
天赋：该英雄可在水上行走，且护盾承受伤害时会为超级技能充能。
普通攻击：吹风机
温蒂发射一道冲击波，造成2400伤害，并为自己提供1386生命值的护盾。命中队友时，温蒂会为其提供2000生命值的护盾。
超级技能：星球守护
温蒂部署一个护盾发生器，为自己和范围内的队友提供75%的减伤护盾。
随身妙具1：风力驱动
温蒂的踏板为她提供助力，使她能够短距离跳跃。冷却时间：15秒。
随身妙具2：环保手雷
温蒂投掷一枚狂风手雷，使所有被命中的敌人减速，且在短时间内无法获得治疗。冷却时间：15秒。
星徽之力1：迟滞护盾
处于温蒂护盾发生器内的敌人会被减速。
星徽之力2：太阳能盾
温蒂的护盾发生器生命值提升2000。
新极限充能
丝塔诺娃，极限充能！
丝塔诺娃冲刺时会进入无敌状态，而且拥有几乎无限的弹药！
清障巨球：
极限充能状态下，博尔特的超级技能可以摧毁所有墙壁！
新增益挂饰
本次更新将推出多位英雄的增益挂饰！这些英雄将各获得3个增益挂饰，让他们的随身妙具、星徽之力和极限充能变得更加强大！
瑞科
随着瑞科增益挂饰的推出，他的两个随身妙具将迎来重做。新随身妙具将更贴合他到处弹射、制造混乱的核心理念。
随身妙具1：连续发球机（重做）
瑞科部署一台拥有4000生命值的自动售货机。售货机被摧毁时，会向四面八方发射子弹。
增益挂饰效果：瑞科攻击自动售货机时，它会装填更多子弹。
随身妙具2：充气城堡（重做）
瑞科发射一颗巨型泡泡糖，命中墙壁或敌方英雄后会分裂成较小的子弹。
增益挂饰效果：泡泡糖和分裂子弹都会使敌方英雄减速。
星徽之力1：超级弹射
瑞科普通攻击和超级技能发射的子弹，首次弹射后伤害提升240。
增益挂饰效果：弹射后的子弹命中目标时会提供10%的超级技能充能。
星徽之力2：战术撤退
当瑞科生命值低于40%时，移动速度提升35%。
增益挂饰效果：生命值降至10%时，移动速度最高提升60%。
极限充能：弹射之王
瑞科的超级技能子弹会弹射得更远！
增益挂饰效果：子弹飞行速度提升，普通攻击额外发射2发子弹。
布洛克
布洛克的随身妙具和星徽之力目前效果不错，但他的超级技能将迎来更新调整。现在，布洛克的火箭弹幕会随着他一起移动。
超级技能：摇滚轰炸（重做）
布洛克发射的火箭弹幕可摧毁敌人和掩体。敌人沐浴在火箭雨中的画面，是布洛克眼里最美的风景。
随身妙具1：火箭助推器（现在可手动瞄准）
布洛克使出火箭跳，起跳和落地时都可击退敌人，并造成1000伤害。
增益挂饰效果：火箭助推器命中敌方英雄后，布洛克会提升移动速度，持续2秒。
随身妙具2：火箭燃料
布洛克发射一枚巨型火箭弹，对敌人造成1000伤害并摧毁场景物体。
增益挂饰效果：巨型火箭弹会分裂成4发伤害较低的小型火箭弹。
星徽之力1：火箭狂潮
布洛克的超级技能额外发射一波火箭弹幕。
增益挂饰效果：布洛克使用超级技能期间会提升移动速度。
星徽之力2：四号火箭
布洛克的弹药量上限增加1发。
增益挂饰效果：每隔4秒，布洛克下一次攻击的射程会更远。
极限充能：弹如雨下
超级技能会发射集束炸弹火箭。
增益挂饰效果：布洛克会额外发射两发伤害降低60%的小型火箭弹。
8比特
8比特的增益挂饰主要强化他的超级技能，以提供更强力的团队增益，另外也使他的随身妙具“备用代币”变得更稳定、更主动。
随身妙具1：金手指
8比特传送到自己的伤害放大器所在的位置。
增益挂饰效果：回满伤害放大器的生命值，并为8比特恢复3600生命值。
随身妙具2：备用代币（重做）
8比特发射18发子弹。可以在普通攻击期间使用，并且可手动瞄准。
增益挂饰效果：这些子弹还会弹向附近的敌人。
星徽之力1：更大更强
伤害放大器的作用范围扩大50%，伤害提升比例增加15%。
增益挂饰效果：伤害放大器每隔3秒生成一个持续8秒的弹匣，并装填1发弹药。
星徽之力2：充电桩
待在伤害放大器附近时，8比特的移动速度提升25%。
增益挂饰效果：队友也可通过伤害放大器提升15%的移动速度。
极限充能：自瞄装置
8比特给伤害放大器加装激光发射装置，攻击附近的敌人。每次攻击造成230伤害。
增益挂饰效果：8比特在极限充能期间获得无限弹药，并且可以通过发射新的普通攻击来打断当前普通攻击。
梅格
对于梅格，我们希望进一步强调她驾驶超酷机甲的设计理念！梅格的随身妙具迎来彻底重做，让她能更激进地驾驶强袭机甲冲锋陷阵，或是守住目标区域。她的超级技能也迎来更新，召唤强袭机甲可造成范围伤害。
超级技能：重装出击（重做）
梅格跳进自己的强袭机甲，威震全场！进入机甲时，会对附近的敌人造成3000伤害。
随身妙具1：震荡电压（重做）仅可在机甲形态下使用。强袭机甲和附近队友每秒恢复最大生命值的11%，持续7秒。
增益挂饰效果：工具箱治疗持续时间+2秒。
随身妙具2：工具箱（重做）
梅格从强袭机甲里弹射出去，将它向前发射，造成1600伤害。弹射后，梅格的超级技能会在4秒内完成充能。
增益挂饰效果：强袭机甲发射时，会留下一道可灼烧敌人的烈焰，伤害相当于机甲发射伤害的30%，持续3秒。
星徽之力1：防御力场
弹出机甲后，梅格获得40%的减伤护盾。
增益挂饰效果：梅格拥有减伤护盾时移动速度提升。
星徽之力2：重型机甲（重做）
机甲形态下，使用超级技能“铁臂无情”每命中一名敌人都会恢复1200生命值。
增益挂饰效果：铁臂无情命中敌方英雄时还会偷走对方的1发弹药。
极限充能：钨钢铁臂（配合超级技能相应更新）
铁臂无情的挥臂范围扩大。梅格召唤强袭机甲时，被机甲砸到的敌人会被减速。
增益挂饰效果：强袭机甲的攻击命中敌人时会爆炸，在较小区域内造成范围伤害。在机甲外时，梅格的攻击会额外发射一发子弹，并且能自动追踪敌人。
麦克斯
麦克斯的增益挂饰主要强化了她的辅助能力，为她提供了强化友军的新方式，让全队一起全速出击！
随身妙具1：相位偏移器（现可手动瞄准）
麦克斯快速向前冲刺，冲刺过程中免疫所有伤害。
增益挂饰效果：麦克斯可在首次冲刺的3秒后再次冲刺。
随身妙具2：隐秘跑鞋（重做，游戏性优化）
麦克斯丢出一道闪电标记，在她再次使用随身妙具或3秒后，她将闪现回闪电标记所在的位置，并恢复这段时间内损失的生命值。
增益挂饰效果：闪现回来后，麦克斯会补满弹药，并为闪电标记附近的队友恢复与她等量的生命值。
星徽之力1：动感充能（重做）
麦克斯的普通攻击命中敌人时，会使超级技能的持续时间延长0.25秒。
增益挂饰效果：受麦克斯超级技能影响的队友会获得护盾，持续4秒。
星徽之力2：游击装弹
麦克斯移动时装弹速度更快。
增益挂饰效果：用速射能量炮命中敌人时获得移动速度加成。
极限充能：能量无限
增益挂饰效果：用速射能量炮命中敌人时，可为麦克斯和附近友军的超级技能提供充能。
瑟奇
解锁增益挂饰后，瑟奇可以有更多主动出击、给超级技能充能的机会。此外，增益挂饰也强化了他升级后的整体强度！我们也为他设计了全新的极限充能。
随身妙具1：能量泵（重做）
瑟奇能量暴涨！他的超级技能充能速度提升30%，持续5秒。
增益挂饰效果：能量泵还能使装弹速度提升30%。
随身妙具2：能量盾
在接下来的2秒内，瑟奇可吸收下一次伤害的50%，转化为能量以装填2发弹药。
增益挂饰效果：如果瑟奇在使用能量盾期间受到攻击，随身妙具冷却时间将缩短50%。
星徽之力1：正义爆裂（重做）
瑟奇普通攻击的子弹碰到墙壁会反弹。
增益挂饰效果：子弹碰到墙壁反弹时，会分裂成2发小型子弹。
星徽之力2：冰镇美味（重做）
瑟奇出场或重生时都可直接使用超级技能。
增益挂饰效果：在第3阶段时，瑟奇使用超级技能“派对绝技”会获得移动速度加成。
极限充能：超能升阶（重做）
瑟奇的超级技能范围提升，落地时还会触发360度的劲凉正义攻击！
增益挂饰效果：劲凉正义还会发射第二发子弹，但造成的伤害较低。
乱斗主题季与皮肤
本次更新的两个主题季将带来多款酷炫主题皮肤，以及一系列其他皮肤！
主题季：纳米面条
宗师米科 | 史诗 | 乱斗金券
烈火宗师米科 | 史诗 | 乱斗金券皮肤配色1
大地宗师米科 | 史诗 | 乱斗金券皮肤配色2
章鱼烧拉面迪克 | 神话 | 199宝石
斗士拜瑞 | 神话 | 199宝石
赛博朋克载勇 | 史诗 | 乱斗金券
纳米科技载勇 | 史诗 | 乱斗金券皮肤配色1
未来舞者载勇 | 史诗 | 乱斗金券皮肤配色2
赛博雪莉 | 传奇 | 299宝石
科幻塔拉 | 神话 | 199宝石
纳米科技阿宪 | 稀有 | 29宝石
头衔：赛博浪客
主题季：集风城
生物科技拜伦 | 史诗 | 乱斗金券
无土栽培拜伦 | 史诗 | 乱斗金券皮肤配色1
叶隐宗师拜伦 | 史诗 | 乱斗金券皮肤配色2
老剑客健次 | 神话 | 199宝石
能量场芽芽 | 神话 | 199宝石
复古未来罗莎 | 史诗 | 乱斗金券
再生能源罗莎 | 史诗 | 乱斗金券皮肤配色1
太空科幻罗莎 | 史诗 | 乱斗金券皮肤配色2
集风城戈雷 | 传奇 | 299宝石
涡轮阿萌 | 神话 | 199宝石
头衔：控风者
其他皮肤
阿迪达斯
阿迪达斯阿拾 | 史诗 | 149宝石
活动
超级机甲梅格 | 极限充能 | 499宝石
巨企机甲梅格 | 极限充能 | 499宝石 | 皮肤配色1
地球机甲梅格 | 极限充能 | 499宝石 | 皮肤配色2
排位赛
赛博布洛克 | 初始等级
赛博朋克布洛克 | 极限充能1
义体病毒布洛克 | 极限充能皮肤配色1
混沌智械布洛克 | 极限充能皮肤配色2
铂银和辉金皮肤
辉金达米安
铂银达米安
辉金丝塔诺娃
铂银丝塔诺娃
辉金博尔特
铂银博尔特
平衡性调整
说明：对于普通攻击伤害有调整的英雄，除非另有标注，他们完成超级技能充能所需的攻击命中次数与调整前相同。
加强
佩佩
生命值从2500提升至2800
普通攻击最远距离伤害从1700提升至1800
最近佩佩的表现被其他射手比了下去。本次加强提升了她的生命值，以加强她的换血能力；普通攻击伤害的提升则拓宽了她能快速击倒的英雄范围。
曼迪
普通攻击伤害从1300提升至1400
星徽之力“坚固糖衣” - 提供的减伤效果从40%提升至50%
曼迪与佩佩的处境类似，自从她的超级技能/极限充能伤害调整后，她与其他射手相比显得有些弱势。我们不希望看到她一直压复活点，秒杀每个刚复活的脆皮英雄，而是想通过增强她的伤害，提升她作为射手的竞争力。
格尔
超级技能伤害从600提升至800
在这个非常激进的版本环境下，格尔本应该能大放异彩，但他的整体强度有些太低了，大家往往不会选用他。我们提升了他的超级技能伤害，让他能对打法激进的英雄带来更大压力、更好地完成控场职责。
塔拉
普通攻击的装弹速度从2000调整为1800
塔拉的核心机制依然非常强大，但缺乏稳定发挥的能力。因此，我们希望提升她的持续输出表现，使她能够更有效地控制战场并保持压制力。
雪莉
星徽之力 - 震荡射击：减速效果从350调整为55%
随身妙具 - 冲刺跑鞋：冷却时间从20秒缩短至16秒
和格尔类似，雪莉在对抗激进阵容时表现出色，但面对当前强势的进攻型打法时，她的表现仍略显不足。为了提升她的压制力与机动性，我们提高了她冲刺能力的使用频率，并增强了震荡射击的控制效果。
爆破麦克
装弹速度从1600调整为1400
和射手英雄一样，投弹手在当前以高强度进攻为主的环境中也面临不小压力。通过这次调整，我们希望爆破麦克能够在战场上施加更大的压力，并拥有更强的控场能力。
拉里和劳里
超级技能的伤害从150提升至200
超级技能 - 劳里的生命值从3000提升至3300
和爆破麦克类似，我们也希望增强投弹手的战斗力。对于拉里和劳里这对双胞胎，我们提升了劳里的伤害和生存能力，让拉里在积攒出超级技能后能施加更大的压力。
芽芽
普通攻击的装弹速度从1700调整为1500
普通攻击伤害从1040提升至1100
芽芽需要提升稳定性和基础伤害，才能在与其他英雄的竞争中脱颖而出，获得上场机会。装弹速度加快后，它能更频繁地投掷种子炸弹，而且伤害也更高。
巴利
超级技能投掷的玻璃瓶飞行速度从1504提升至1700
极限充能状态下，超级技能投掷的玻璃瓶飞行速度从2104提升至2300
巴利目前在热区争夺等模式中有着不错的出场率，既能走输出路线也能走治疗路线。我们觉得目前限制他的主要因素，是他输出伤害和施加控制的节奏偏慢，所以我们提升了他两种形态下超级技能玻璃瓶的飞行速度。
珠珠
超级技能 - 格里格里的生命值从3600提升至4000
珠珠的普通攻击表现亮眼，但她的宠物格里格里在激烈对局中略显乏力。格里格里获得额外生命值后，生存能力将得到提升，且珠珠的控图能力也会显著增强。
戈雷
随身妙具 - 天降钢琴：钢琴砸下的速度从2500调整为1500
普通攻击伤害从1160提升至1280
戈雷的核心技能在特定的阵容搭配中依然表现出色，但除非配合另一位能充分利用他传送门的英雄，否则他的火力输出略显不足。适当提升基础伤害并平衡随身妙具的强度，应该能让他的发挥更稳定、功能更全面。
瑟奇
第0阶段的移动速度从650提升至680
第1阶段的速度加成从170降低至140
瑟奇往往很难完成第一次强化，因此我们决定把部分原本在第1阶段获得的加成，提前分配到第0阶段，让他开局就拥有更强的作战能力。
丝塔诺娃
超级技能 - 普通攻击伤害从1000提升至1100
生命值从3700提升至4000
星徽之力 - 奇妙星能：治疗量从162提升至216
和其他爆发能力更强的突袭者英雄相比，丝塔诺娃的竞争力明显不足，同时由于攻击距离偏短且生命值平平，她很难在换血中占到便宜。此外，她“奇妙星能”的表现未达预期，因此我们提升了其治疗量，让两个星徽之力之间的选择率更加均衡。
巴兹
超级技能的充能速度从96提升至100
极限充能的充能速度从25提升至30
当前版本以突袭者和激进打法为主导，巴兹的出场机会并不多。他目前的强度已接近理想状态，因此我们小幅提升了他超级技能和极限充能的充能速度，让他能更稳定地进场切入。
小罗
普通攻击子弹体积从50提升至60
小罗的普通攻击往往难以打满伤害。我们不希望过多提升他的整体强度，因为一旦过强，他就会变得极具压制力。因此，我们选择提高其普通攻击的命中率，让他能够更稳定地发挥作用，同时避免拥有过强的控场能力。
卡尔
普通攻击伤害从740提升至820
卡尔的表现一向十分稳定，很少会出现强度过低或毫无存在感的情况。但与当前版本中的火力手和克制坦克的英雄相比，他还缺少足够的影响力。我们提升了他的基础伤害，帮助他在更多对局中展现价值。
珀尔
普通攻击消耗的热能从450降低至380
近期对珀尔热能机制的调整，使她更难发挥星徽之力的效果。因此，我们降低了普通攻击的基础热能消耗，让她更容易将热能维持在80%以上，从而有更多机会触发星徽之力的收益。
阿尔缇
普通攻击 - 吞噬脉冲：伤害从740提升至1240
在修复了阿尔缇标记机制近期出现的问题后，我们终于可以放心地将他的超级技能伤害恢复到之前的水平了！
削弱
莫提斯
随身妙具 - 连击转轮：冷却时间从15秒延长至18秒
随身妙具 - 连击转轮：对低血量敌人造成的额外伤害从50%降低至30%
随身妙具 - 暗夜造物：伤害和治疗量从760降低至700
莫提斯长期以来都是玩家首选的突袭者英雄之一。他可以通过随身妙具打出极高的爆发伤害，因此这次调整不仅会降低他的瞬间爆发能力，也会减少他使用这些随身妙具的频率。随着“连击转轮”的伤害下调，他很难再像以前一样，仅凭两次普通攻击加一次随身妙具就直接击倒一名英雄。
科莱特
随身妙具 - 随身账本：冷却时间从17秒延长至22秒
星徽之力 - 照收不误：超级技能期间的减伤效果从75%降低至60%
超级技能的充能速度从100降低至90
在增益挂饰的加持下，科莱特已经成为多数模式和地图中的强势选择。由于她过于全能，我们决定降低她超级技能的充能速度，削弱“照收不误”为她提供的额外生存能力，并减少她魅惑敌人的频率。我们希望这些调整能让她保持强度，但不至于难以应对。
黑鸦
普通攻击的中毒效果持续时间从4秒缩短至3秒
普通攻击的装弹速度从1400调整为1600
普通攻击伤害从320提升至420
生命值从3000降低至2800
极限充能 - 普通攻击的返回伤害从-30%调整为-40%
和科莱特类似，黑鸦在大多数模式和地图中都拥有极高的稳定性和容错率。为了降低他的整体强度，我们缩短了普攻攻击的中毒持续时间，以削弱他持续消耗敌人和获取视野的能力；同时降低其生命值，使他更容易被消灭；并通过降低装弹速度来削弱他的持续输出能力。此外，我们认为在增益挂饰的加持下，他启用极限充能后的爆发伤害略微过高，因此也适当下调了其额外伤害。
里昂
随身妙具 - 隐身棒棒糖：生命值从1500降低至1000
自从里昂的增益挂饰上线以来，他一直稳居版本强势英雄之列，而“隐身棒棒糖”更是其中最关键的原因之一。很多时候，即使里昂的其他能力并不适合当前对局，玩家仍会因为这个随身妙具过于强大而选择他。因此，我们降低了“隐身棒棒糖”的生命值，使其更容易被摧毁，并减少它在对局中的影响力。
切斯特
超级技能的爆炸伤害从1880降低至1600
极限充能状态下的超级技能爆炸伤害从1880降低至1600
随身妙具 - 糖果豆：伤害加成从25%降低至20%
随身妙具 - 糖果豆：装弹速度从200调整为150
切斯特现在过于全能，且容错率极高。他是当前版本很多主流打法的克星，因此，我们不希望对他下手过重——因为随着版本环境的变化，他本身也可能失去部分优势。不过，我们打算适当削弱他在使用随身妙具“糖果豆”时获得的强力收益，以及他破墙类超级技能带来的爆发伤害。
艾德加
随身妙具 - 风行勋章：冷却时间从14秒延长至18秒
星徽之力 - 吸收拳：造成伤害恢复的生命值提升比例从30%降低至20%
极限充能的充能速度从40降低至33
凭借调整后的随身妙具“风行勋章”以及增益挂饰的加持，艾德加能够轻松碾压脆皮阵容，而且往往还能全身而退。我们希望降低他使用“风行勋章”发起突袭的频率，同时削弱他跳进战场、击倒脆皮英雄后维持高血量状态的能力。这样一来，每一次切入时机的选择都会变得更加重要，发动频率虽然降低，但成功切入后依然可造成极大威胁。此外，他的极限充能非常强力，但充能太快，与其强度不匹配。
蜜娜
普通攻击第三招的伤害从2000降低至1800
随身妙具 - 风车回旋：持续时间从1.5秒缩短至1秒
蜜娜上手难度极高，是一名吃操作但回报很高的英雄，这点我们很喜欢。不过，我们认为她普通攻击的最后一招伤害过高，尤其是在配合时机恰到好处的超级技能时，经常会让对手来不及做出反应。此外，“风车回旋”使她在热区争夺等本不适合她发挥的模式中，也拥有过于稳定的表现，因此我们适当下调了它的强度。
拉夫
极限充能的充能速度从40降低至35
拉夫和切斯特类似，是一位吃到了当前版本红利的英雄。因此，我们不打算对他的技能组进行大幅削弱，主要目标是削弱他无限刷出极限充能的能力。
谜宝
随身妙具 - 愤怒掀桌：冷却时间从18秒延长至20秒
随身妙具 - 愤怒掀桌：范围从2000降低至1600
谜宝逐渐成为了克制当前激进打法环境的绝佳选择，这主要得益于他的空间压制力，以及“愤怒掀桌”在突袭者贴脸时给他提供的保命手段。本次调整不会削弱他的核心强度，但会适当削弱他对众多突袭者的反制效果。
谢德
极限充能的充能速度从40降低至34
谢德在上一轮平衡性调整后表现显著提升。目前他的整体强度处于比较健康的状态：在选英雄阶段后手选他往往效果极佳，且在特定地图和模式中也非常强势。但他极限充能的充能速度有些偏快，我们降低了他完成极限充能的频率。
露米
随身妙具 - 无情冰霜：持续时间从3.9秒缩短至3秒
随身妙具 - 无情冰霜：范围从700降低至600
露米在熟练玩家手中拥有极其出色的表现，甚至可以说是当前最强势的英雄之一。我们不希望看到她再次跌落谷底，同时又要适当削弱她凭借随身妙具“无情冰霜”在地图范围内施加的空间压制力。
娜吉亚
超级技能命中提供的充能从80降低至50
极限充能 - 毒蛇的生命值从2000降低至1500
娜吉亚近期整体表现已处于较为健康的水平，但她的超级技能和极限充能仍有下调空间。调整过后，她将更难连续释放超级技能，而极限充能召唤的毒蛇也会更加可控。
皮尔斯
随身妙具 - 无底弹匣：冷却时间从18秒延长至22秒
随身妙具 - 再斗一次：冷却时间从12秒延长至18秒
皮尔斯在约90%的对局中仍是射手位的首选，这得益于他对抗激进英雄时极强的生存能力，以及通过连续打出最后一发子弹施加的巨大压制力。我们希望他依然保持优秀射手的定位，让瞄得准的玩家依然能获得高收益，但会降低他的生存稳定性以及连续打出最后一发子弹的可靠性。
博尔特
普通攻击 - 最高伤害从900降低至760
超级技能 - 伤害从550提升至700
超级技能命中提供的充能从100降低至90
星徽之力 - 势不可挡：从“超级技能期间，博尔特免疫群体控制效果，最高速度还会提升15%”调整为“博尔特在释放超级技能后免疫群体控制效果1秒。”
博尔特如风驰电掣般在战场上穿梭，但他的伤害有些过高，而且在搭配星徽之力“势不可挡”时极难被减速。我们缩短了“势不可挡”的群控免疫效果持续时间，同时把部分普通攻击的伤害转移到超级技能的尾迹伤害中，从而降低他进入战场时的瞬间爆发能力，避免他在初期积累太多优势。
调整
斯派克
普通攻击伤害从490提升至560
超级技能的充能速度从106降低至90（所需的普通攻击命中次数从3次提升至4次）
星徽之力 - 滋养之地：治疗效果从50%提升至75%
格里夫
随身妙具 - 金币风暴：伤害从200提升至300
随身妙具 - 金币风暴：冷却时间从20秒缩短至15秒
随身妙具 - 金币风暴：持续时间从5秒延长至6秒
随身妙具 - 存钱罐：最大爆炸范围从1200降低至1000
星徽之力 - 不用找了：现在同样时间内能发射4排金币，之前为3排
达米安
超级技能：音响在弹射击中敌方英雄后会摧毁
超级技能：音响伤害从600提升至800
极限充能：伤害从400提升至600
仅限乱斗竞技场的相关调整
达米安
伤害成长从3降低至1
生命值成长从750降低至500
丝塔诺娃
装弹速度成长从200降低至120
移动速度成长从8降低至6
生命值成长从450降低至400
萝拉
伤害成长从5降低至4
谢德
装弹速度成长从150降低至125
切斯特
伤害成长从6降低至5
琪琪
装弹速度成长从200降低至150
潘妮
移动速度成长从8降低至6
装弹速度成长从200降低至150
杰西
装弹速度成长从200降低至150
史魁克
伤害成长从2提升至3
琥珀
伤害成长从3提升至4
艾尔·普里莫
装弹速度成长从150提升至200
山姆
伤害成长从4提升至5
生命值成长从450提升至500
查莉
伤害成长从5提升至6
阿尔缇
伤害成长从2提升至3
公牛
生命值成长从650提升至750
伤害成长从3提升至4
比比
生命值成长从650提升至750
伤害成长从3提升至4
西里乌斯
伤害成长从2提升至3
弗兰肯
生命值成长从750提升至850
沙迪
伤害成长从4提升至5
巴斯特
生命值成长从650提升至750
伤害成长从3提升至4
道格
生命值成长从450提升至550
地图、游戏模式、场景和活动循环调整
本次更新将推出全新限时游戏模式，包括两个烹饪主题模式和一个全新的PvE模式！
烹饪模式（PvE + PvP）
两个将烹饪与乱斗相结合的全新模式！队伍需要完成一组订单才能赢得对战。
每个订单包含一份食谱，需要3至5种食材，玩家需要去收集食材并放进烹饪锅里。食材由地图上游走的配送机器人携带。
一共有10种不同的食材：
面条
辣椒
蘑菇
胡萝卜
白菜
大蒜
鱼
虾
鸡蛋
酱油
锅里无法放入“错误的食材”，只能放入当前订单食谱所需的食材。
乱斗厨房（PvE）
由一支3人队伍参加！玩家需在时间结束前完成3个订单。
配送机器人由强大的守卫机器人保护，共有3种不同类型的守卫机器人。
美食大战（PvP）
两支3人队伍同场竞技！双方队伍拥有相同的3个订单，需要互相竞争、争夺食材。
率先完成全部订单的队伍获胜。倒计时结束时，完成订单更多的队伍获胜。如果双方完成的订单数量相同，则进入加时赛，率先完成任意食谱的队伍获胜。
机甲守卫
这是本次更新后即将上线的全新PvE模式！玩家需要通力合作，将电池运送到梅格的强袭机甲那里，途中要击退一波又一波的敌人，还能随着推进不断获得强化道具。抵达终点后，一台充满电的机甲将加入队伍，与敌方随机巨型首领（某类敌人的超级放大版）展开史诗对决。
场景
移除：
激战生态馆
礼品店
星妙卡通工作室
新增：
刀剑国度
监控中心（荒野决斗）
集风城
地图
乱斗厨房
量子后厨
摇滚大锅
火候不够
搅拌站
美食大战
锅托邦
云中厨房
悠闲磨坊
涡轮平台
排位赛
第1赛季
特选游戏模式：宝石争霸
乡趣游乐场
水晶街机厅
免费英雄轮换：
拜瑞
塔拉
梅格
第2赛季
特选游戏模式：乱斗足球
盘旋而出
沙滩足球
免费英雄轮换：
桩
薇洛
风姬
长期改动及游戏性优化
神话皮肤现在将始终拥有与击倒特效绑定的击倒音效。神话及更低稀有度的皮肤，如果基础英雄的原版音效与新特效匹配度不佳，将会额外补充音效。
新增68款皮肤的专属音效。
弗兰肯的随身妙具“主动降噪耳机”音效已根据社区反馈进行了更改（从“降噪”语音改为音乐+弗兰克哼唱旋律）。
商店优化
仅限巴西地区玩家：明确展示娃娃机将提供的下一个增益挂饰。
仅限巴西地区玩家：在英雄登场活动期间，可购买门票而非英雄宝箱。
仅限巴西地区玩家：乱斗金券奖励之路末尾不再有可用钻石购买的宝箱。
其他
不造成伤害的冲刺技能，其落点指示器现在更加准确（此前指示距离会略微偏长）。
速度加成不再叠加。如果同时存在多个速度加成，则只有其中效果最强的生效。
乱斗主题季奖励之路末尾不再提供可用宝石购买的宝箱。
在英雄登场活动中提前退出对战，现在会收到警告消息；如果反复出现这类行为，则会进入冷却期，暂时禁止参加。
添加了新的创作者表情、喷漆、头像和头衔，让创作者们在游戏里能有更高的辨识度。
冲刺活动按钮现在会显示距离活动结束还有多久。
乱斗图鉴现在会显示皮肤在奇物商店中的状态，包含：
有概率在奇物商店中出现。
后续会在奇物商店中出现。
不会在奇物商店中出现。
芽芽美术重做
芽芽进行了小幅视觉效果更新！
芽芽的基础模型略有调整，包括新增一个装有种子的背包。
已同步更新的皮肤：腐化芽芽、辉金芽芽、铂银芽芽
芽芽的英雄画像模型更新。
芽芽的表情将在70.0更新中同步微调。
问题修复
一般问题修复
修复了奖杯冲刺有时会遮挡游戏模式横幅的问题。
修复了在对局中禁用表情时，还会屏蔽其他玩家队伍聊天消息的问题。
修复了车轮擂台赛中，玩家可通过操纵人机对局来更轻松达到巅峰5的漏洞。
英雄问题修复
修复了纳妮的瞄准指示器无法穿过墙壁的问题。
修复了丝塔诺娃的第二个随身妙具在被击退打断后，不会进入冷却的问题。
修复了科莱特在极限充能“青春灵魂”状态下，极充增益挂饰攻击在她被击倒后仍可触发，从而导致游戏崩溃的问题。
修复了拉夫“绝对制空”的额外伤害计算错误的问题。
修复了重生保护状态下的英雄也会被奥蒂斯的超级技能“海星西尔”附着的问题。
修复了戈雷的星徽之力“虚假伤害”在其生命值上限提升至基础值以上时未能正确生效的问题。
修复了莫提斯的“精华吸收”恢复生命值时，没有基于莫提斯自身等级计算，而是错误地基于被击倒英雄的等级计算的问题。
修复了萝拉的基础伤害变为正常值150%的问题。
修复了科莱特的超级技能瞄准指示器和她的实际冲锋轨迹不同的问题。