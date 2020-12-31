大家好，歡迎打開這封長長的感謝信！

太長不想看？別擔心，我們在最後附上了精簡版。話雖如此，還是希望大家能閱讀完整版，感受我們滿滿的愛和感恩哦！

聽起來可能有些「客套」，但我們真心覺得《荒野亂鬥》的玩家是最棒的！除了你們，還有誰會絞盡腦汁分析圖片裡的每一處細節，尋找任何可能和更新相關的蛛絲馬跡？還有誰會認真討論Mr.P是一隻真企鵝，還是披著玩偶服的吉恩？又還有誰會24小時守著收聽簡陋的WKBRL廣播電台，只為第一時間了解美好星樂園的最新動態？大家甚至發起一項活動，要求我們不要再在宣傳素材裡迫害小潔西了！每個人都有自己獨一無二的想法，大家聚集在一起就組成如此特別的玩家社群，每天都能帶給我們驚喜。

和大家一樣，我們也深愛著《荒野亂鬥》。我們每天都會在工作群裡分享大家創作的玩家作品，我們的遊戲設計師會觀看YouTuber KairosTime的更新評測系列影片（100% Honest Review），然後和其他團隊成員一起討論。我們會因為大家的梗圖而捧腹大笑。大家一直為我們製造驚喜，例如大家找到並破解我們藏在遊戲裡的摩斯密碼，還有非常快速就發現比特8號的黑化！

每次《亂鬥搶先看》播出的時候，我們都超級期待看到大家的反應。不瞞大家說，大家留下的許多好評都會讓我們的每一天更加精彩，那對我們來說代表著一切！真心感謝大家一路相挺！

當然，我們並不是從來沒出錯過！我們也有搞砸的時候（上線第一天的里昂和羅莎按了讚）。但我們相信，我們和大家已經建立穩固的關係，即使出現問題，大家也相信我們會竭盡全力去優化。我們知道，大家願意提出諸多訴求是因為大家熱愛這款遊戲，所以即使有時候很難實現，我們也會盡量達到期望（例如有一次Ryan說那次的更新很小……然後我們就推出了史上最長的一期《亂鬥搶先看》。😅說實話，那次禮品店更新規模確實小，但也確實很不錯！）

說到禮品店……那真是個精彩的故事！Reddit用戶u/alfajor把所有線索拼到一起發現《荒野亂鬥》的背景可能是一個……主題公園！沒錯，是個主題公園，而且是非常非常詭異的那種主題公園。

2020年是艱難的一年，我們的團隊、荒野亂鬥全球總決賽，以及每位玩家都受到很大的影響。我們盡了最大努力來確保大家在家也能獲得好的娛樂體驗。對此大家的回應非常好，那就是玩我們的遊戲……並全心投入地玩！（再次感謝大家！）

精簡版：長話短說！今年，我們推出了11個新英雄、45款新造型、7個新場景、特別挑戰和電競賽事、亂鬥主題季、每日任務、地圖編輯器（彈簧板滿天飛）、荒野亂鬥在中國大陸推出、武裝配件、表情等等內容！回望過去，我們為這一年取得的成就感到自豪。這一切都離不開大家的建議、意見和問題反饋，離不開大家對細節的關注，更離不開每一位玩家對《荒野亂鬥》的支持和喜愛！

我們還用一次圓滿更新為今年畫上了一個圓滿的句點。那一期《亂鬥搶先看》光是YouTube上的同時觀看人數就接近100萬（YouTube數據：996,150人）。有趣的是，我們以為那是今年打破的最後一個記錄……然後……我們推出免費英雄艾德加，於是我們的伺服器付出「慘痛」的代價。艾德加上線第一天，我們的線上玩家數創下新高，累壞了我們的伺服器。

再次感謝大家在過去一年裡所做的一切，帶給我們許多改變，還有歡樂與感動。對此，我們會永遠銘記於心。

最後……

今天，我們沒有準備滿是彩蛋和隱藏訊息的圖片。今天，我們只想藉此機會感謝大家對《荒野亂鬥》的包容與支持。

我們希望可以向每個人單獨致謝（一切盡在先前的禮物中）。我們覺得那是一個好機會，可以和大家說說內心話，一起回顧我們這一年一起經歷過的點點滴滴。

深深感謝！

《荒野亂鬥》遊戲團隊