亂鬥英雄們，大家好！

極限威能可透過寶物之星獲取，為了慶祝這個好消息，我們推出了全新活動：寶物流星！

觀看影片或閱讀下文了解活動接下來會如何進行：

雙倍寶物之星！

大家每天都可獲得雙倍寶物之星！

從10月3日到10月17日，大家只需照常贏得每日勝利，然後每次獲得的寶物之星獎勵會從1個變成2個！

新的玩家社群目標！

14天內完成40億次擊殺！玩家社群的所有人將共同完成此目標，完成每個目標時，所有人都可獲得免費寶物之星，包括傳奇寶物之星唷！

在以下模式中完成的每次擊殺都會被計算在內：獎盃模式、星光聯賽、戰隊聯賽、挑戰、友誼賽，以及地圖編輯器中的模式。

一開始大家可在商店中獲得免費稀有寶物之星，而在這之後，完成以下擊殺目標還能解鎖對應獎勵：

5億次擊殺 =超稀有寶物之星

10億次擊殺 =史詩寶物之星

20 億次擊殺 =史詩寶物之星

30 億次擊殺 =神話寶物之星

40 億次擊殺=傳奇寶物之星

40億並不是最終目標唷！完成40億次擊殺後，玩家社群每額外完成10億次擊殺，大家都會再獲得1個傳奇寶物之星！

也就是說，完成50億次擊殺可獲得1個傳奇寶物之星，60億次再獲得1個，70億次又可以獲得1個，以此類推。

沒有數量上限！在10月17日活動結束前都可以不斷刷新記錄！

創作者抽獎活動！

《荒野亂鬥》的內容創作者也會贈送寶石！

每位創作者有8個兌換碼，玩家可使用兌換碼兌換170寶石。只需在任意社群平台搜尋#ShootingStarrDrops，就可以找到這個活動！

還有一個超級驚喜 - 看到流星的時候，大家都知道該做什麼，對吧？許願！

沒錯，這次活動還隱藏了5個可以在遊戲中許願的黃金兌換碼！

如果你幸運地從活動中獲得黃金兌換碼，我們將會聯絡你，到時候你可以許願獲得遊戲中的任何東西（在我們的能力範圍內）！我們會盡力實現你的願望。

也許你想要遊戲中的所有造型？也許你想把所有表情送給你最好的朋友？100萬顆寶石？都可以告訴我們唷！

遊戲調整即將推出！

10月3日維護後，將實裝以下內容：

重新啟用遊戲模式第5和第6欄位，並進行以下調整： 第1欄位：荒野生死鬥（不變） 第2欄位：亂鬥足球（不變） 第3欄位：寶石爭奪戰（新增4張地圖，總共8張地圖） 第4欄位：機甲攻堅戰＆積分爭奪戰（不變） 第5欄位：極限淘汰賽（新增4張地圖，總共8張地圖） 第6欄位：金庫攻防戰＆據點搶奪戰（2種模式各4張地圖）

更新任務生成配對新地圖和遊戲模式循環

將能量點數上限增加至99999，預計將於下次遊戲更新中取消此上限

現在於傳奇寶物之星中有機會獲得極限威能

重新平衡寶物之星獲得金幣、能量點數與雙倍代幣的獲取機率和數量 玩家將從寶物之星中獲得較少的能量點數與雙倍代幣，但取而代之的是獲得更多金幣



就是這樣！快去擊殺敵方英雄吧！

簡單來說，觀看下方的影片！