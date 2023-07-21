亂鬥英雄們，大家好！
由派克與餅乾舉辦的第三方賽事──AET2023將於7月22日9點開放報名！邀請居住在台灣、香港、澳門、馬來西亞、新加坡、日本與韓國地區的玩家參與賽事！
賽事重點如下：
參賽年齡：年滿13歲以上
報名隊伍上限：128隊
賽程：分為資格賽與決賽。
資格賽包含128強賽、64強賽、32強賽與16強賽。決賽則為8強賽、遺材賽、4 強賽、季殿賽與冠亞賽
資格賽於8月12日、13日舉辦，決賽則於8月19日18點30分展開
賽制：採單敗淘汰制。資格賽以Bo3盤Bo3局進行，決賽則以 Bo5 盤 Bo3 局進行
賽事獎勵：
決賽獎： 8強隊伍將根據其最終排名，獲得對應獎勵
應援獎：報名本賽事成功的參賽者，皆可填寫決賽應援表單，若預測結果符合本賽事結果，即可參與抽獎
參賽獎：從其餘有完整參與比賽的隊伍，以及賽務人員、 美編設計中，抽出數份參賽獎
對自己的技術有信心，並想與各地好手同場競技，那快準備好與隊友們攜手報名參賽吧！
前往>>>報名表單！
若對賽事有疑問，或想了解賽事規則等更多資訊，請加入AET Discord伺服器！
※本賽事由玩家籌辦，非官方賽事，其主辦單位言論不代表官方立場