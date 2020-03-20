【有畫好好說！填空好禮多！】

活動時間：2020/3/20至2020/3/26 23:59止

活動辦法：

《Step 3》依活動格式留言上傳填完對白的漫畫圖片

《Step 2》依照漫畫畫面表達自己的想法，並在對白上進行填空

留言格式

活動獎勵：

好有才獎：荒野亂鬥限定T恤x1(共5名)

投稿人數超過777人，再加抽荒野亂鬥大頭抱枕(不挑款)(共1名)

注意事項：

得獎名單於活動結束後7天內公布於粉絲團。

實體獎勵僅寄送台灣、香港、澳門，玩家需於得獎名單公布後3天內將姓名、電話和地址、遊戲名稱、玩家標籤、FB名稱，以信件標題：【有畫好好說 填空好禮多】寄送至bs_fb2018@hotmail.com

漫畫填空請勿抄襲他人對白。

漫畫填空請勿使用不雅文字或涉及違反服務條款之言論。

兩則漫畫每人均可參加，但每人最多僅可獲獎一次。

得獎者若未於指定時間內將寄送資料寄送至bs_fb2018@hotmail.com，則視同放棄得獎資格。