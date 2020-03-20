大家是否看過荒野亂鬥最新系列宣傳影片呢？
如果還沒有？快到中文官方頻道觀看！
如果已經看過了，就再發揮你的創意，並參加以下活動吧！
【有畫好好說！填空好禮多！】
活動時間：2020/3/20至2020/3/26 23:59止
活動辦法：
《Step 1》於
任選一則活動漫畫，並將活動漫畫存檔
《Step 2》依照漫畫畫面表達自己的想法，並在對白上進行填空
《Step 3》依活動格式留言上傳填完對白的漫畫圖片
《Step 4》參加活動人數達777，再加碼荒野亂鬥大頭抱枕1名
留言格式
玩家名稱：
玩家標籤：
上傳圖片
活動獎勵：
梗子王獎：荒野亂鬥大頭抱枕(不挑款)x1 (共1名)
創意獎：荒野亂鬥手機氣墊支架(不挑款)x1 (共5名)
好有才獎：荒野亂鬥限定T恤x1(共5名)
搞怪獎：荒野亂鬥限量提袋x1 (共5名)
笑點獎：寶石x20(共10名)
小確幸獎：荒野亂鬥貼紙組x1 (共20名)
投稿人數超過777人，再加抽荒野亂鬥大頭抱枕(不挑款)(共1名)
注意事項：
得獎名單於活動結束後7天內公布於粉絲團。
實體獎勵僅寄送台灣、香港、澳門，玩家需於得獎名單公布後3天內將姓名、電話和地址、遊戲名稱、玩家標籤、FB名稱，以信件標題：【有畫好好說 填空好禮多】寄送至bs_fb2018@hotmail.com
漫畫填空請勿抄襲他人對白。
漫畫填空請勿使用不雅文字或涉及違反服務條款之言論。
兩則漫畫每人均可參加，但每人最多僅可獲獎一次。
得獎者若未於指定時間內將寄送資料寄送至bs_fb2018@hotmail.com，則視同放棄得獎資格。
本活動因不可抗力之特殊原因無法執行時，主辦單位有權決定取消、終止、修改或暫停。