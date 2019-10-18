荒野亂鬥社群盃來啦！
該賽事將依照盃數與隊伍人數分為個人賽休閒組、個人賽競技組、團體賽休閒組、團體賽競技組！
喜歡比拼技術展現身手，競技組比賽正在等你！
想要輕鬆享受歡樂賽事，休閒組比賽正適合你！
想知道怎麼參加？快看以下簡單介紹吧！
活動時間
報名時間：2019/10/18(五)12:00至10/24(四)23:59
比賽時間：
個人賽休閒組：10/26 (六) 12:00開始
團體賽休閒組：10/26 (六) 18:00開始
個人賽競技組：10/27 (日) 12:00開始
團體賽競技組：10/27 (六) 18:00開始
報名說明
盃數：1,000至5,999盃為休閒組；6000盃以上為競技組
人數：個人賽為1人參賽：團體賽為3人參賽（報名後無法更換隊友）
報名時的盃數，是以「個人最高盃數」為準，非報名當時的盃數
參賽選手限為台港澳居民，須持有當地身分證明以供查驗。
需於2019年10月26日或之前年滿16歲
每位玩家只可使用一組個人帳號，不可跨組參賽，但可參加同組的個人賽與團體賽
隊伍上限：各組個人賽分別開放100隊報名；團體賽則開放128隊報名，依報名順序優先決定，當報名名額已滿，剩餘隊伍將依照報名時間排進候補名單，當有隊伍放棄資格將依照名次順位做替補。
本賽事由CYBER GAMES ARENA主辦，需註冊CGA網站帳號再進行報名。
特別主題加碼活動
在10月份團體賽中，使用波可、法蘭克、莫提斯 三人組贏得任一場比賽，截圖回傳主辦單位的賽事平台，將會贈送一份遊戲好禮：托特包x1與貼紙組x3。
賽事獎勵
個人賽休閒組：
第一名:
獎金：6,000元（台幣）
獎品：史派克娃娃x1
團體賽休閒組：
第一名：
獎金：18,000元（台幣）
獎品：史派克娃娃x3
第二名：
獎金：9,000元（台幣）
獎品：T恤+貼紙組x3
個人賽競技組：
第一名：
獎金：10,000元（台幣）
獎品：史派克娃娃x1
團體賽競技組：
第一名：
獎金：30,000元（台幣）
獎品：史派克娃娃x3
第二名：
獎金：15,000元（台幣）
獎品：T恤+貼紙組x3