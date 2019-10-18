報名說明

盃數：1,000至5,999盃為休閒組；6000盃以上為競技組

人數：個人賽為1人參賽：團體賽為3人參賽（報名後無法更換隊友）

報名時的盃數，是以「個人最高盃數」為準，非報名當時的盃數

參賽選手限為台港澳居民，須持有當地身分證明以供查驗。

需於2019年10月26日或之前年滿16歲

每位玩家只可使用一組個人帳號，不可跨組參賽，但可參加同組的個人賽與團體賽

隊伍上限：各組個人賽分別開放100隊報名；團體賽則開放128隊報名，依報名順序優先決定，當報名名額已滿，剩餘隊伍將依照報名時間排進候補名單，當有隊伍放棄資格將依照名次順位做替補。