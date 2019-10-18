Supercell logo
Back to Brawl Stars News
2019年10月18日
Blog – Brawl Stars

荒野亂鬥社群盃開放報名！

荒野亂鬥社群盃來啦！

該賽事將依照盃數與隊伍人數分為個人賽休閒組、個人賽競技組、團體賽休閒組、團體賽競技組！

喜歡比拼技術展現身手，競技組比賽正在等你！

想要輕鬆享受歡樂賽事，休閒組比賽正適合你！

想知道怎麼參加？快看以下簡單介紹吧！

活動時間

  • 報名時間：2019/10/18(五)12:00至10/24(四)23:59

  • 比賽時間：

    • 個人賽休閒組：10/26 (六) 12:00開始

    • 團體賽休閒組：10/26 (六) 18:00開始

    • 個人賽競技組：10/27 (日) 12:00開始

    • 團體賽競技組：10/27 (六) 18:00開始

報名說明

  • 盃數：1,000至5,999盃為休閒組；6000盃以上為競技組

  • 人數：個人賽為1人參賽：團體賽為3人參賽（報名後無法更換隊友）

  • 報名時的盃數，是以「個人最高盃數」為準，非報名當時的盃數

  • 參賽選手限為台港澳居民，須持有當地身分證明以供查驗。

  • 需於2019年10月26日或之前年滿16歲

  • 每位玩家只可使用一組個人帳號，不可跨組參賽，但可參加同組的個人賽與團體賽

  • 隊伍上限：各組個人賽分別開放100隊報名；團體賽則開放128隊報名，依報名順序優先決定，當報名名額已滿，剩餘隊伍將依照報名時間排進候補名單，當有隊伍放棄資格將依照名次順位做替補。

  • 本賽事由CYBER GAMES ARENA主辦，需註冊CGA網站帳號再進行報名。

賽事說明

本次賽事全部為線上淘汰賽，賽事詳細規範，請見主辦單位網站報名頁面說明。

  • 個人賽 >>>

    個人賽報名頁面

    <<<

    • 一人為一隊，採用搶兩勝制。即先獲得兩勝玩家勝出。

    • 比賽模式：獵星大亂鬥。

    • 比賽地圖：咽喉要道。

  • 團體賽 >>>

    團隊賽報名頁面

    <<<

    • 三人為一隊，採用三戰兩勝制(BO3)。

    • 比賽模式＆地圖：

      • 第一戰：寶石爭奪戰 - 堅石礦井

      • 第二戰：金庫攻防戰 - 燙手山芋

      • 第三戰：亂鬥足球 - 後院球場

特別主題加碼活動

在10月份團體賽中，使用波可、法蘭克、莫提斯 三人組贏得任一場比賽，截圖回傳主辦單位的賽事平台，將會贈送一份遊戲好禮：托特包x1與貼紙組x3。

賽事獎勵

  • 個人賽休閒組：

    • 第一名:

      • 獎金：6,000元（台幣）

      • 獎品：史派克娃娃x1

  • 團體賽休閒組：

    • 第一名：

      • 獎金：18,000元（台幣）

      • 獎品：史派克娃娃x3

    • 第二名：

      • 獎金：9,000元（台幣）

      • 獎品：T恤+貼紙組x3

  • 個人賽競技組：

    • 第一名：

      • 獎金：10,000元（台幣）

      • 獎品：史派克娃娃x1

  • 團體賽競技組：

    • 第一名：

      • 獎金：30,000元（台幣）

      • 獎品：史派克娃娃x3

    • 第二名：

      • 獎金：15,000元（台幣）

      • 獎品：T恤+貼紙組x3