藝術創作者們，大家好！

Supercell MAKE回來啦！不僅如此，網站也改版升級囉！

【活動簡介】

Supercell MAKE是徵集設計造型的平台，創作者們能投稿自己設計的創意造型，每次活動，我們將會從中選擇一款，實裝到遊戲中！在收集玩家社群和遊戲團隊內部的大量建議與想法之後，我們決定對平台進行一些調整，希望能讓大家更容易進行投稿！這項調整就是……Supercell MAKE將接受2D作品投稿！

換句話說，我們取消必須投稿3D作品的限制，以利更多創作者參與其中，特別是一直以來都在為《荒野亂鬥》繪製創意作品的亂鬥愛好者們！未來在活動中，最重要的是設計造型的創意！當然，作品品質越高，獲選機率就越大！

除此之外，還將進行以下改動：

投票系統 取消投反對票功能 介面優化 作品獲得超過1000票後，將不再顯示具體票數 投稿流程結束後，投票才會開始

導覽介面

全新導覽更加簡潔清楚！ 內容調整，以配合2D作品投稿

上傳頁面 頁面文字優化，提供更多可用資訊 通知訊息優化，讓創作者能明確了解投稿流程

獎勵 配合活動規則調整，活動總獎金下調 優化獎勵頁面的介紹



調整後的首次活動已經準備完畢，這一次，我們希望玩家社群創作造型的是：艾謎！

她的創意設計活動主題是「假如艾謎是位流行歌手」！她是韓流小天后？還是史派克女團的一員？又或者……她就是亂鬥小甜甜？發揮想像，盡情創作！

活動網站將於3月21日開放投稿！

期待你們的作品！

《荒野亂鬥》遊戲團隊