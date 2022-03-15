藝術創作者們，大家好！
Supercell MAKE回來啦！不僅如此，網站也改版升級囉！
【活動簡介】
Supercell MAKE是徵集設計造型的平台，創作者們能投稿自己設計的創意造型，每次活動，我們將會從中選擇一款，實裝到遊戲中！在收集玩家社群和遊戲團隊內部的大量建議與想法之後，我們決定對平台進行一些調整，希望能讓大家更容易進行投稿！這項調整就是……Supercell MAKE將接受2D作品投稿！
換句話說，我們取消必須投稿3D作品的限制，以利更多創作者參與其中，特別是一直以來都在為《荒野亂鬥》繪製創意作品的亂鬥愛好者們！未來在活動中，最重要的是設計造型的創意！當然，作品品質越高，獲選機率就越大！
除此之外，還將進行以下改動：
投票系統
取消投反對票功能
介面優化
作品獲得超過1000票後，將不再顯示具體票數
投稿流程結束後，投票才會開始
導覽介面
全新導覽更加簡潔清楚！
內容調整，以配合2D作品投稿
上傳頁面
頁面文字優化，提供更多可用資訊
通知訊息優化，讓創作者能明確了解投稿流程
獎勵
配合活動規則調整，活動總獎金下調
優化獎勵頁面的介紹
調整後的首次活動已經準備完畢，這一次，我們希望玩家社群創作造型的是：艾謎！
她的創意設計活動主題是「假如艾謎是位流行歌手」！她是韓流小天后？還是史派克女團的一員？又或者……她就是亂鬥小甜甜？發揮想像，盡情創作！
活動網站將於3月21日開放投稿！
期待你們的作品！
《荒野亂鬥》遊戲團隊