《荒野亂鬥》極限威能挑戰 – 官方指南與規則

《荒野亂鬥》極限威能挑戰（下稱「本挑戰」）受此官方指南與規則（下稱「指南與規則」）規範，除具體說明的特殊情況外，對本挑戰的相關事宜具有約束效力。本挑戰免費參加，無需經過購買行為即有資格參加或獲獎。本挑戰由Supercell Oy（下稱「Supercell」）舉辦。本挑戰未受TikTok或任何其他社群平台贊助、背書或管理。

誰具有參加資格？

除本節另有具體規定例外，凡是在全球可透過Supercell的官方管道下載及遊玩《荒野亂鬥》的國家/地區，任何年滿13歲的居民，皆可參加本挑戰（以下稱「參賽者」）。如果參賽者未滿18歲，或未滿參賽者居住國家/地區規定的成年年齡（以下稱「未成年人」），該參賽者必須取得父母或法定監護人的許可，方可參加本挑戰。

如何參加？

本挑戰受理的作品以在TikTok提交發布的影片為限。合格參賽者（定義見下方所述）如欲參加本挑戰，應製作一段影片，展現出參賽者在遊戲內外的時刻在如何的因緣際會之下釋放極限威能（下稱「提交作品」），並使用主題標籤#brawlstars和#hypercharge發布到TikTok平台。提交作品必須附有這兩個標籤，並於挑戰期（定義見下方所述）結束之前設定為可供所有人觀看及搜尋。

如果沒有TikTok帳號，可以免費建立。適用TikTok全部條款（依情況適當）。您的TikTok帳號必須設定為「公開」以便Supercell檢視您提交的作品，不過等到挑戰期結束後，您隨時可將帳號設定恢復成「隱私」。

挑戰期是在哪段時間？

本挑戰期從歐洲東部夏令時間（「EEST」）2023年9月2日凌晨00:00開始，到2023年9月15日晚上11:59結束（「挑戰期」）。提交作品必須在挑戰期內收到，方具參賽資格。參賽者參加本活動（如為合格的未成年人，亦包含參賽者的父母或法定監護人）即代表同意接受此指南與規則的約束以及評審和/或Supercell的裁定。

優勝者的選出方式為何，此外有哪些獎項？

挑戰期結束時，Supercell會獨立選出十（10）件提交作品，優勝者可獲得《荒野亂鬥》在本挑戰當時推出的所有極限威能典藏特惠包（每位優勝者獲得的都是「極限威能獎」）。另外，所提交作品在TikTok上觀看次數最多的參賽者除可獲得極限威能獎外， 並且 招待參賽者攜一名陪同者赴瑞典出席2023荒野亂鬥全球總決賽（以下稱「特別獎」）。這套旅程含機票、飯店住宿（單人房），以及參賽者與陪同者的活動門票。如果觀看次數最多的參賽者是未成年人，陪同者必須是該參賽者的父母或監護人。Supercell發出正式通知的日期起，優勝者有七十二（72）小時可回覆，並且提供Supercell索取的一切資訊或素材。

為免疑慮特此聲明，極限威能獎或特別獎皆不得更換為其他獎項或現金。 如果無法聯絡上優勝者，或因故無法或不願接受或收取獎項，Supercell保留權利，得全權自其餘提交作品之中另選優勝者。

提交作品中有哪些可以和不可以有的內容？

提交作品必須僅含由提交參賽作品者所建立的原創內容。參賽者不得複製或以他法抄襲出自任何來源的提交作品，提交作品亦不得含有未經著作權持有人許可的第三方持有著作權的素材或圖片。各參賽者參加本活動（如為合格未成年人，亦包括該參賽者的父母或法定監護人）即表保證該參賽者的提交作品未侵犯任何第三方的權利，並且該參賽者已取得任何此等事宜所要求的權利。

如果Supercell自行判斷之下認定提交的作品有侵犯著作權之虞，或日後有此可能，即有權裁定該提交作品不符資格。

提交作品不得含有任何人身攻擊的內容。

提交作品不得描寫裸露、虐待動物、菸酒、藥物、淫穢、武器、押注或博奕，或上述任何相關公司、產品或服務，或依Supercell全權認定的任何其他具有冒犯或猥褻性的主題。 提交作品必須遵守Supercell的 玩家內容條款 。

Supercell保留權利，得全權認定將未符合本指南規定或違反本指南與規則的提交作品排除在外，並將此等提交作品自Supercell掌控的一切位置刪除或撤除。

提交作品會如何分享與使用？

參賽者提供的資訊會限定依照Supercell的隱私保護政策規定使用；隱私保護政策全文的網址為 https://supercell.com/en/privacy-policy/cnt/ 。

以做為參加的條件為前提，參賽者據此授予Supercell非獨家、永久性、不可撤銷、全球性、可轉讓、可下授且免權利金的授權，供Supercell為任何用意將提交作品加以使用、修改、重製、製作衍生作品、散佈、展現和顯示在全球的一切媒體。參賽者不會因為提交作品或授予Supercell上述任何權利而具體得到報酬。雖然Supercell會盡可能依照參加時所提供的形式來發布提交作品，參賽者理解提交作品可能自最初的形式起有所更改，Supercell保留權利，得全權修改提交作品。

為了宣傳，Supercell有權於本挑戰事前、期間或過後於任何媒體使用參賽者的名字和/或帳號ID，不予酬謝或事先審核。挑戰期前、中、後的任何時間，Supercell得選擇在網路上發布或散佈一或多件提交作品、創作者的名字和個人資料（包括但不限於Instagram和TikTok頁面、YouTube頻道和第三方網站）以作推廣和娛樂之用。

在平台上分享的提交作品，不表示即為獲勝的作品。參賽者（適用時也包括合格未成年人的父母或法定監護人）需知，此等網站的使用者能分享、評論和轉發參賽者的提交作品。參賽者如要求將提交作品撤出而不接受評審，Supercell會在合理範圍內盡可能配合。然而，對於第三方的轉發提交內容，Supercell不予負責。

參加本挑戰還有哪些其他條件？

參賽者參加即表同意接受本指南與規則的約束，以及Supercell的裁定。參賽者不得以多重身分參加。如果Supercell判定有任何超出Supercell掌控能力的情況阻礙本挑戰正常運作，本挑戰的任何部分皆得完全或部分取消、暫停和/或修改。

Supercell若發現任何人企圖操縱參加流程或本挑戰的運作、違反本指南與規則、作出缺乏運動家精神或破壞性的行為，或企圖干擾本挑戰的公平進行，或是擾亂、虐待、威脅或騷擾他人，可免除其資格。

試圖刻意破壞或影響本挑戰的合法運作，可能觸犯刑事和民事法條，導致失去參加本挑戰的資格。若有人作此嘗試，Supercell保留權利，得依照法律許可充分尋求補救和損害賠償。

若有爭議，會如何解決？

關於本官方規則和/或本挑戰如發生爭議，以芬蘭法律為準。Supercell的裁定具有約束力，並為定案性質。對於涉及Supercell的爭議，主張者一概無權聲請或取得間接、懲罰性、附帶性或結果性損害賠償。

參與活動相關行動或參加本活動而直接或間接引起求償事件或產生費用時，優勝者各自同意對Supercell、TikTok及分別的各主管、董事、員工、代表及代理解除、免除、豁免責任，並免於承擔。

若Supercell因超乎其掌控範圍的事件導致無法繼續進行本挑戰，包括但不限於火警、斷電、勞力糾紛、戰爭、民事糾紛或政府舉措（包括新訂法律或規定）或無作為，則Supercell有權修改、暫停或終止本挑戰。本指南與規則如有任何部分經認定為無效或無法執行，不影響其餘條文的效力或執行力。如有一條規則視為無效或無法執行，本指南與規則其餘部分持續有效。Supercell未能落實特定條款，不構成放棄該條款的權利。