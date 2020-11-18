亂鬥啦啦隊 加油我最會

【活動時間】



活動時間：2020年11月21日、11月22日17:00起至當天比賽結束

【活動方式】



觀看全球總決賽直播，並於指定時間依照留言格式於聊天頻道為戰隊加油，就有機會抽中獎勵。



【活動規則】



準時到 中文官方頻道 觀看全球總決賽直播



不定時會出現通關密語 ，每次留言時間開放 1分鐘

依照留言格式於聊天室留言即可參加該次獎勵的抽獎！



留言格式：



通關密語＋玩家標籤

※請勿過度洗頻，以免被取消抽獎資格。

※查看玩家標籤，請點擊遊戲內左上方名稱，進入個人資訊頁面，頭像圖示下方包含＃開頭的英數混合，即為玩家標籤（玩家標籤不包含英文字母O，僅有數字0）。

【活動獎勵】(兩天合計獎勵)

應援滿分獎：史派克玩偶 x1，共2名

有妮真好獎：妮塔熊帽x1，共2名

妙不可言獎：波可玩偶x1，共2名

潔出一手獎：潔西玩偶x1，共2名

熱血加油獎：手機氣墊支架 x1(不挑款)，共2名

忠實粉絲獎：限量T恤x1，共10名

自身有寶獎：寶石x50，共10名

小幸運獎：雙款精美貼紙組 x1，共30名



加碼獎：（從回答至少5次通關密語的玩家中抽出）

觀賽最大獎：周邊大禮盒(史派克玩偶x1、妮塔熊帽x1、限量T恤x1、雙款精美貼紙組x1)，共1名

觀賽好禮獎：周邊小禮盒(妮塔熊帽x1、限量T恤x1、雙款精美貼紙組x1)，共2名

觀賽福星獎：寶石x50，共5名



注意事項:

