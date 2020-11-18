2020荒野亂鬥全球總決賽將於11月21日至22日17點展開！
中文官方頻道將同步直播！記得提前訂閱中文官方頻道，才不會錯過年度顛峰對決！
為了迎接這場盛大的賽事，直播中將舉辦特別活動，詳情如下：
亂鬥啦啦隊 加油我最會
【活動時間】
活動時間：2020年11月21日、11月22日17:00起至當天比賽結束
【活動方式】
觀看全球總決賽直播，並於指定時間依照留言格式於聊天頻道為戰隊加油，就有機會抽中獎勵。
【活動規則】
準時到
觀看全球總決賽直播
不定時會出現通關密語
，每次留言時間開放
1分鐘
依照留言格式於聊天室留言即可參加該次獎勵的抽獎！
留言格式：
通關密語＋玩家標籤
※請勿過度洗頻，以免被取消抽獎資格。
※查看玩家標籤，請點擊遊戲內左上方名稱，進入個人資訊頁面，頭像圖示下方包含＃開頭的英數混合，即為玩家標籤（玩家標籤不包含英文字母O，僅有數字0）。
【活動獎勵】(兩天合計獎勵)
應援滿分獎：史派克玩偶 x1，共2名
有妮真好獎：妮塔熊帽x1，共2名
妙不可言獎：波可玩偶x1，共2名
潔出一手獎：潔西玩偶x1，共2名
熱血加油獎：手機氣墊支架 x1(不挑款)，共2名
忠實粉絲獎：限量T恤x1，共10名
自身有寶獎：寶石x50，共10名
小幸運獎：雙款精美貼紙組 x1，共30名
加碼獎：（從回答至少5次通關密語的玩家中抽出）
觀賽最大獎：周邊大禮盒(史派克玩偶x1、妮塔熊帽x1、限量T恤x1、雙款精美貼紙組x1)，共1名
觀賽好禮獎：周邊小禮盒(妮塔熊帽x1、限量T恤x1、雙款精美貼紙組x1)，共2名
觀賽福星獎：寶石x50，共5名
注意事項:
得獎名單將於活動結束後7個工作天內抽出，並於中文官方粉絲團公布
。
實體獎勵僅寄送台灣、香港、澳門，請得獎玩家於得獎名單公布後7個工作天內將姓名、電話和地址、遊戲名稱、玩家標籤、YT名稱與YT頭像截圖，以信件標題：【亂鬥啦啦隊 加油我最會】寄送至 bs_fb2018@hotmail.com。寶石獎勵則不限地區。
得獎者若未於指定時間內將寄送資料寄送至
，則視同放棄得獎資格。
每人可參加多次抽獎，但最多僅能獲獎一次，玩家參加並符合活動規則，可獲得抽獎資格。
過度洗頻、引戰、討論非遊戲或賽事相關內容，將取消抽獎資格，敬請留意。
若玩家標籤填寫錯誤，將導致無法發獎，敬請留意。
主辦單位保留以上活動及獎項內容修改之權利，若因遇不可抗力之因素，活動將有延後舉辦或取消的可能。
主辦單位保留此次活動的最終決策權。